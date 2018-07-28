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Россия отказалась от аренды стартового комплекса для РН "Зенит" на Байконуре
Стало известно о переходе стартового комплекса для ракет-носителей «Зенит» Республике Казахстан. Отмечается, что все необходимые для закрепления такого рода передачи комплекса документы будут подписаны грядущей осенью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Казкосмос (Казахстанский аэрокосмический комитет).
Напомним, что ранее сообщалось о готовности продолжать использование РН «Зенит» (Украина), а также о подготовке площадки на Байконуре для ракет других модификаций.
Российская сторона фактически отказалась от эксплуатации стартового комплекса для «Зенитов» и выводит их из состава арендуемых на космодроме Байконур площадок. Официальные представители Казкосмоса говорят о том, что чисто технически стартовые комплексы для упомянутых ракет-носителей уже перешли в полное управление Казахстаном, остаются "бумажные" формальности.
Речь идёт об объектах так называемой площадки №45. На ней располагаются пусковые установки, включая одну выведенную из эксплуатации, техкомплекс с монтажно-измерительным корпусом (на площадке 42) и измерительный пункт.
Ранее стало известно, что Казахстан намерен проинвестировать около 314 млн долларов в проект по модернизации стартового комплекса на Байконуре под ракеты «Союз-5».
Напомним, что ранее сообщалось о готовности продолжать использование РН «Зенит» (Украина), а также о подготовке площадки на Байконуре для ракет других модификаций.
Российская сторона фактически отказалась от эксплуатации стартового комплекса для «Зенитов» и выводит их из состава арендуемых на космодроме Байконур площадок. Официальные представители Казкосмоса говорят о том, что чисто технически стартовые комплексы для упомянутых ракет-носителей уже перешли в полное управление Казахстаном, остаются "бумажные" формальности.
Речь идёт об объектах так называемой площадки №45. На ней располагаются пусковые установки, включая одну выведенную из эксплуатации, техкомплекс с монтажно-измерительным корпусом (на площадке 42) и измерительный пункт.
Ранее стало известно, что Казахстан намерен проинвестировать около 314 млн долларов в проект по модернизации стартового комплекса на Байконуре под ракеты «Союз-5».
Использованы фотографии: Википедия
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