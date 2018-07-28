Дипломат США: В 2014 году на Украину вторглась Красная Армия

В августе 2014 года, если бы Красная Армия как целая группа не вступила на территорию Украину, Киев забрал бы всю территорию востока страны обратно.

Когда речь заходит о высоком уровне так называемого географического кретинизма в рядах американских политических и журналистских элит, то многие называют путаницу Словакии и Словении, Киева и Улан-Батора «нелепыми случайностями». Однако нередко появляются очередные представители американских элитарных групп, которые невольно подтверждают, что речь идёт об общем уровне образованности в среде «партнёров».Так, на телеканале RTVI вышел обративший на себя внимание спор приглашённых в студию гостей, одним из которых оказался глава Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст. Вступив в полемику с российским политологом Евгением Минченко, американский дипломат всерьёз заявил о том, что в 2014 году на территорию Украины «вторглась» (внимание!). Разговор в тот момент шёл о событиях в Крыму и на Донбассе.Из заявления Хербста:Когда российский политолог, поняв, что Хербст «просто оговорился», попытался отметить, что если кто-то и вторгся на Украину, то это были США со своими «печеньками», Хербст обвинил оппонента в «невежестве». То есть человек, в мозгу которого до сих пор сидит термин «Красная армия», обвиняет другого человека в невежестве. Это даже сложно прокомментировать.Географический кретинизм, помноженный на отрывочные знания из истории и на убеждённость в американской исключительности и полном превосходстве, - вот основные столпы американской политики в отношении любого иностранного государства.Для справки: Джон Хербст - в 200-2003 - посол США в Узбекистане, в 2003-2006 годах посол США на Украине. Выпускник школы дипслужбы Джорджтаунского университета (1974).Можно ли представить, чтобы, например, выпускник МГИМО 1974 года назвал американские войска "войсками северян" или "войсками южан"?