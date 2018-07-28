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Дипломат США: В 2014 году на Украину вторглась Красная Армия
Когда речь заходит о высоком уровне так называемого географического кретинизма в рядах американских политических и журналистских элит, то многие называют путаницу Словакии и Словении, Киева и Улан-Батора «нелепыми случайностями». Однако нередко появляются очередные представители американских элитарных групп, которые невольно подтверждают, что речь идёт об общем уровне образованности в среде «партнёров».
Так, на телеканале RTVI вышел обративший на себя внимание спор приглашённых в студию гостей, одним из которых оказался глава Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст. Вступив в полемику с российским политологом Евгением Минченко, американский дипломат всерьёз заявил о том, что в 2014 году на территорию Украины «вторглась» (внимание!) Красная армия. Разговор в тот момент шёл о событиях в Крыму и на Донбассе.
Из заявления Хербста:
Когда российский политолог, поняв, что Хербст «просто оговорился», попытался отметить, что если кто-то и вторгся на Украину, то это были США со своими «печеньками», Хербст обвинил оппонента в «невежестве». То есть человек, в мозгу которого до сих пор сидит термин «Красная армия», обвиняет другого человека в невежестве. Это даже сложно прокомментировать.
Географический кретинизм, помноженный на отрывочные знания из истории и на убеждённость в американской исключительности и полном превосходстве, - вот основные столпы американской политики в отношении любого иностранного государства.
Для справки: Джон Хербст - в 200-2003 - посол США в Узбекистане, в 2003-2006 годах посол США на Украине. Выпускник школы дипслужбы Джорджтаунского университета (1974).
Можно ли представить, чтобы, например, выпускник МГИМО 1974 года назвал американские войска "войсками северян" или "войсками южан"?
Так, на телеканале RTVI вышел обративший на себя внимание спор приглашённых в студию гостей, одним из которых оказался глава Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст. Вступив в полемику с российским политологом Евгением Минченко, американский дипломат всерьёз заявил о том, что в 2014 году на территорию Украины «вторглась» (внимание!) Красная армия. Разговор в тот момент шёл о событиях в Крыму и на Донбассе.
Из заявления Хербста:
В августе 2014 года, если бы Красная Армия как целая группа не вступила на территорию Украину, Киев забрал бы всю территорию востока страны обратно.
Когда российский политолог, поняв, что Хербст «просто оговорился», попытался отметить, что если кто-то и вторгся на Украину, то это были США со своими «печеньками», Хербст обвинил оппонента в «невежестве». То есть человек, в мозгу которого до сих пор сидит термин «Красная армия», обвиняет другого человека в невежестве. Это даже сложно прокомментировать.
Географический кретинизм, помноженный на отрывочные знания из истории и на убеждённость в американской исключительности и полном превосходстве, - вот основные столпы американской политики в отношении любого иностранного государства.
Для справки: Джон Хербст - в 200-2003 - посол США в Узбекистане, в 2003-2006 годах посол США на Украине. Выпускник школы дипслужбы Джорджтаунского университета (1974).
Можно ли представить, чтобы, например, выпускник МГИМО 1974 года назвал американские войска "войсками северян" или "войсками южан"?
Использованы фотографии: Википедия
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