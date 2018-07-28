11:57 28 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Дипломат США: В 2014 году на Украину вторглась Красная Армия

Когда речь заходит о высоком уровне так называемого географического кретинизма в рядах американских политических и журналистских элит, то многие называют путаницу Словакии и Словении, Киева и Улан-Батора «нелепыми случайностями». Однако нередко появляются очередные представители американских элитарных групп, которые невольно подтверждают, что речь идёт об общем уровне образованности в среде «партнёров».

Так, на телеканале RTVI вышел обративший на себя внимание спор приглашённых в студию гостей, одним из которых оказался глава Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст. Вступив в полемику с российским политологом Евгением Минченко, американский дипломат всерьёз заявил о том, что в 2014 году на территорию Украины «вторглась» (внимание!) Красная армия. Разговор в тот момент шёл о событиях в Крыму и на Донбассе.

Из заявления Хербста:
В августе 2014 года, если бы Красная Армия как целая группа не вступила на территорию Украину, Киев забрал бы всю территорию востока страны обратно.



Дипломат США: В 2014 году на Украину вторглась Красная Армия


Когда российский политолог, поняв, что Хербст «просто оговорился», попытался отметить, что если кто-то и вторгся на Украину, то это были США со своими «печеньками», Хербст обвинил оппонента в «невежестве». То есть человек, в мозгу которого до сих пор сидит термин «Красная армия», обвиняет другого человека в невежестве. Это даже сложно прокомментировать.

Географический кретинизм, помноженный на отрывочные знания из истории и на убеждённость в американской исключительности и полном превосходстве, - вот основные столпы американской политики в отношении любого иностранного государства.

Для справки: Джон Хербст - в 200-2003 - посол США в Узбекистане, в 2003-2006 годах посол США на Украине. Выпускник школы дипслужбы Джорджтаунского университета (1974).

Можно ли представить, чтобы, например, выпускник МГИМО 1974 года назвал американские войска "войсками северян" или "войсками южан"?

Использованы фотографии: Википедия
29

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 81

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Krasnodar Сегодня, 07:04
    В 2014 году под командованием командарма Деникина РККА вторглась в Незалежну, захватив столицу страны, город - герой Бухарест.
    Krasnodar
    1. Чёрный Сегодня, 07:13
      Дипломат США: В 2014 году на Украину вторглась Красная Армия
      Ещё одна жертва беспредела министерства образования сша wassat
      Чёрный
      1. gavrila2984 Сегодня, 08:29
        Цитата: Чёрный
        Дипломат США: В 2014 году на Украину вторглась Красная Армия
        Ещё одна жертва беспредела министерства образования сша wassat

        Ни в коем разе. Эти ребята просто нас иначе никак не воспринимают. Им что СССР, что РФ - Всё едино. Мы для них в любом виде - враг номер один. Оговорился этот дипломат или действительно не учил историю с географией - Это не принципиально. Мне смешного мало.
        gavrila2984
      2. tv70 (Владимир Т.) Сегодня, 09:25
        Как бы с Егэ, наши так не отупели... belay
        tv70
      3. Комментарий был удален.
      4. РУСС (Максим) Сегодня, 11:15
        Цитата: Чёрный
        Дипломат США: В 2014 году на Украину вторглась Красная Армия
        Ещё одна жертва беспредела министерства образования сша wassat

        У них одна конгресменша обвинила Россию в том,что она оккупировала Корею , перепутала с Крымом laughing
        РУСС
    2. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:16
      Дипломат США: В 2014 году на Украину вторглась Красная Армия
      Лучше бы Красная Армия вторглась на территорию России и водрузила над Кремлем родное Красное знамя!
      Stas157
      1. Механизм (.) Сегодня, 07:50
        В последние время стал замечать что у некоторых товарищей наблюдается повышенная агрессивность и в целом неадекватность. Некоторые требуют снять со стены ружью и чего то кому то показать,про пожар революции задвигают,некоторые хотят чтобы кто то к ним вторгся и водрузил флаг,а у некоторых вообще такого государства как Россия вообще нет.
        Вы здоровы нет?
        Механизм
        1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 07:54
          Походу Опер перелогинился после массовой трепки.. laughing
          ДЕДПИХТО
          1. Механизм (.) Сегодня, 08:00
            Уверяю вас я не Опер, но для вас знающих "истину" все те кто придерживаться другого мнения мы все прокремлевские и единороссовские боты.
            Механизм
        2. Комментарий был удален.
        3. Stas157 (Стас) Сегодня, 08:13
          Цитата: Механизм
          у некоторых товарищей наблюдается повышенная агрессивность и в целом неадекватность.

          А где вы агрессию увидели?? В чем она выражается? Вы сами адекватны?
          Цитата: Механизм
          Некоторые требуют снять со стены ружью ... ... про пожар революции задвигают

          Приведите пример, где бы я требовал снять ружье и писал про "пожар революции"! Что вы мне отсебятину приписываете! Любитель натягивать сову на глобус?
          Цитата: Механизм
          некоторые хотят чтобы кто то к ним вторгся и водрузил флаг

          Красная Армия это "кто то"? Для вас это ВРАГ? Это разве внешние силы? Кто же Гитлера победил тогда? Вот откуда берутся Коленьки из Тагила! А Красное Знамя - Знамя Победы, это что уже не наше Знамя?? Кто вы, разлогинтесь!
          Stas157
          1. Механизм (.) Сегодня, 08:33
            Цитата: Stas157
            Приведите пример, где бы я требовал снять ружье и писал про "пожар революции"! Что вы мне отсебятину приписываете! Любитель натягивать сову на глобус?

            Это слова других комментаторов из других новостей этого сайта.
            Цитата: Stas157
            Красная Армия это кто то? Для вас это ВРАГ? Это разве внешние силы? Кто же Гитлера победил тогда? Вот откуда берутся Коленьки из Тагила! А Красное Знамя - Знамя Победы, это что уже не наше Знамя?? Кто вы, разлогинтесь!

            Красная Армия нет не враг.
            Нет не внешние силы.
            Однако я акцентировал внимание не Красной Армии это вы сами сделали а на слове вторжения.Для меня вторжение это приход врага,смерть,разрушение и хаос.
            Не стоит делать из меня ка который не ценит историю и жертвы моего государства.
            Механизм
            1. Stas157 (Стас) Сегодня, 08:41
              Цитата: Механизм
              я акцентировал внимание не Красной Армии это вы сами сделали а на слове вторжения

              Давайте лепите свои отмазки! Я то писал конкретно про Красную Армию, и вы ответили именно на мой комментарий.
              Цитата: Механизм
              Не стоит делать из меня ка который не ценит историю и жертвы моего государства.

              Да вы это только что сами сделали!
              Цитата: Krasnodar
              Ну вихри враждебные веют над челом
              В бой роковой и т.д. и т.п.

              Про Красную Армию это была конечно милая шутка! Ну откуда же сей час взяться Красной Армии? Но, кто то реагирует на шутки вполне серьезно! Что вас задело за живое, не подскажите? Неужели упоминание советских символов из нашей славной истории, так сильно вас ранит?
              Stas157
              1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:00
                Цитата: Stas157
                Про Красную Армию это была конечно милая шутка!

                Ну, сам себя не похвалишь - фиг дождешься laughing
                Цитата: Stas157
                Но, кто то реагирует на шутки вполне серьезно!

                Не всем, вероятно, ваше высказывание показалось именно "милой шуткой".
                Цитата: Stas157
                Что вас задело за живое, не подскажите?

                Лично меня - призыв к очередной заварушке в моей стране, где их, заварушек, и так уже было... предостаточно.
                Допустите, что ваше "Красная Армия" (на самом деле - неважно даже какая, хоть голубая) пришла на Красную площадь что-то там "водружать". Что из этого получится? Правильно - пальба из этого получится, и тотальный бардак.
                А вот это как раз то, что лично мне (и, как видим, не только мне) нужно в последнюю очередь. А как "в последнюю" - так вообще не нужно.
                Я понятен до сих пор, или еще разжевать?
                Инфантильные, блин, революционеры, блин negative
                Голован Джек
                1. Stas157 (Стас) Сегодня, 09:09
                  Цитата: Голован Джек
                  Лично меня - призыв к очередной заварушке в моей стране

                  Для либералов, Единоросов, и прочих прихлебателей про властной верхушки, одно только упоминание об "Красной Армии" и о "Красном Знамени", даже в виде шутки, это уже призыв к революции(заварушке)!
                  Цитата: Голован Джек
                  Я понятен до сих пор, или еще разжевать?

                  Жуйте себе Джек, вы давно уже "взвешены, измерены и признаны негодным"!
                  Stas157
                  1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:13
                    Еще раз, для особо одаренных: появление любой "армии", любого цвета, на, условно, Красной площади вызовет, как минимум, серьезное противодействие.
                    Вы с этим не согласны? Попробуйте мотивированно опровергнуть.
                    А ярлычки ваши (с либералами и едросами) клейте себе на... да куда хотите, но себе.
                    Вот примерно так.
                    И, да... не вам, "инженер", меня "взвешивать". Опрокинетесь laughing
                    Запятые сперва расставлять научитесь. В собственной, кхм, писанине...
                    Голован Джек
                    1. Stas157 (Стас) Сегодня, 09:20
                      Цитата: Голован Джек
                      появление любой "армии", любого цвета

                      И российской тоже? Голован уймитесь, наконец, Красной Армии уже нет! Выдохните! И остальные тоже. Это было просто шутка. Но, сколько людей задело!)))
                      Кстати, я помню российскую армию в центре Москвы из танков расстреливающую "Белый дом", народных избранников... И ничего, ни какого противодействия! Постреляли как в тире, как на охоте уточек!
                      Stas157
                      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:22
                        Цитата: Stas157
                        И российской тоже?

                        Очень зависит от ситуации. Белый дом вспоминаем, образца 1993-го, например yes
                        Цитата: Stas157
                        Это было просто шутка. Но, сколько людей задело!

                        Дурацкая это была шутка, уж простите мой французский.
                        Потому и "задело".
                        ИМХО.
                        ЗЫ: у вас "мысли" прям на лету рождаются, походу... ну, нате:
                        Цитата: Stas157
                        ... я помню российскую армию... из танков расстреливающую "Белый дом"... И ничего, ни какого противодействия...

                        Вы действительно считаете, что тот, кому надо, из этого выводов не сделал? Правильных?
                        Стас, вы в каком классе - в третьем, или уже до четвертого добрались? wink
                        Голован Джек
                      2. Stas157 (Стас) Сегодня, 10:06
                        Цитата: Голован Джек
                        Цитата: Stas157
                        ... я помню российскую армию... из танков расстреливающую "Белый дом"... И ничего, ни какого противодействия...

                        Вы действительно считаете, что тот, кому надо, из этого выводов не сделал? Правильных?

                        Каждый делает свои выводы сам! Мой:
                        1) Российская армия(надеюсь только ее часть), в любой момент, по приказу, сможет войти в центр столицы и из пушек расстрелять кого угодно, даже народных избранников.
                        2) Народ не окажет ни какого противодействия при смене власти. Так было в 91, так было в 93, так будет и в будущем. Ни какой революции не будет. Повторюсь, я никогда не призывал к революции, если я что нибудь призывал, то только на выборах голосовать за коммунистов!
                        Цитата: Голован Джек
                        Дурацкая это была шутка, ...
                        Потому и "задело".

                        А если бы я пошутил по поводу того, как Кремль захватили инопланетяне(они так же нереальны, как и Красная армия в 2018 году!). Уверен, вас бы это не задело, так очевидно, что это шутка! Вас, и ваших единомышленников, задело именно упоминание Красной Армии и Красного флага, как ненавистников периода советской истории жизни нашей страны.
                        Stas157
                  2. РУСС (Максим) Сегодня, 11:26
                    Цитата: Stas157
                    Для либералов, Единоросов, и прочих прихлебателей про властной верхушки, одно только упоминание об "Красной Армии" и о "Красном Знамени", даже в виде шутки, это уже призыв к революции(заварушке)!

                    Ну как же не упомянуть мифических либералов laughing , кто это такие? Есть фамилии либералов которые влияют на политическую ситуацию в России или вообще назовите просто тех кто так или иначе имеет вес в политике от либералов.
                    P.S. Василия Блохина на вас нет, а то за ваши комментарии упекли бы по "58-ой" или вообще в расход.
                    РУСС
                    1. Stas157 (Стас) Сегодня, 11:52
                      Цитата: РУСС
                      Ну как же не упомянуть мифических либералов laughing , кто это такие? Есть фамилии либералов которые влияют на политическую ситуацию в России или вообще назовите просто тех кто так или иначе имеет вес в политике от либералов.

                      Есть! Назвать? Путин(видео показать где он сам себя либералом называет?), Медведев, Кудрин, Силуанов, Чубайс, Матвиенко, Мутко, Сердюков... и многие-многие другие! Все они занимают самые высокие посты в современной России, благодаря нашему президенту.
                      Цитата: РУСС
                      Не похмелились ?

                      Мне это не нужно. А вам, что не хватило, на опохмелку то? Могу добавить! Зачем спрашиваете, больная тема?
                      Stas157
        4. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 08:25
          у них св
          Цитата: Механизм
          В последние время стал замечать что у некоторых товарищей наблюдается повышенная агрессивность и в целом неадекватность. Некоторые требуют снять со стены ружью и чего то кому то показать,про пожар революции задвигают,некоторые хотят чтобы кто то к ним вторгся и водрузил флаг,а у некоторых вообще такого государства как Россия вообще нет.
          Вы здоровы нет?

          у них своя реальность, водочно-грибочная
          Не либероид Русский
      2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:59
        Цитата: Stas157
        Stas157

        Интересно, сколько плюсиков соберет этот бред winked
        Голован Джек
        1. Krasnodar Сегодня, 08:02
          Да ладно
          Поржать в Субботу
          Krasnodar
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:04
            Цитата: Krasnodar
            Поржать в Субботу

            ИМХО с комментариев Stas157 ржать можно всю неделю. Независимо от погоды, времени года и прочих причин.
            Но лично меня, например, он порой утомляет. Количеством и однообразностью. Но то уже - дело вкуса, понятно yes
            Голован Джек
            1. Stas157 (Стас) Сегодня, 08:24
              Цитата: Голован Джек
              лично меня, например, он порой утомляет. Количеством и однообразностью.

              Тем не менее, это не мешает вам быть тем, кто чаще всех реагирует на мои комментарии. А насчет количества, посчитайте количество своих комментариев и моих. У вас их в десять раз больше, вы просто спамите!
              Stas157
            2. Комментарий был удален.
            3. Krasnodar Сегодня, 08:32
              Цитата: Голован Джек
              Цитата: Krasnodar
              Поржать в Субботу

              ИМХО с комментариев Stas157 ржать можно всю неделю. Независимо от погоды, времени года и прочих причин.
              Но лично меня, например, он порой утомляет. Количеством и однообразностью. Но то уже - дело вкуса, понятно yes

              Ну вихри враждебные веют над челом
              В бой роковой и т.д. и т.п.
              Krasnodar
      3. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 09:00
        Цитата: Stas157
        и водрузила над Кремлем родное Красное знамя!

        ну уж фиг вам!!! забудтье как страшный сон ваше кровавое знамя, спасибо за все что было хорошее, но нам гражданам РФ этого больше не надо!!!
        Сандор Клиган
        1. Stas157 (Стас) Сегодня, 09:16
          Цитата: Сандор Клиган
          забудтье как страшный сон ваше кровавое знамя

          Кровавое знамя, кровавая "гэбня" - так и пахнуло либеральными 90-ми! Вы не внук, не родственник Валерии Новодворской или Константина Борового?
          Stas157
          1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:40
            Цитата: Stas157
            Валерии Новодворской или Константина Борового

            Вы думаете, что этих персон кто-то помнит? laughing (видео ~3:25)
            Boris55
          2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 09:42
            Цитата: Stas157
            Кровавое знамя, кровавая "гэбня"

            Цитата: Stas157
            так и пахнуло

            знаете как пахнет? часто нюхаете что ли? вы это прекращайте!!!
            Цитата: Alone
            Наше "кровавое" знамя было над рейхстагом.
            было так я и написал, спасибо за все хорошее или вы читать не умеете, тогда о чем с вами говорить? коммунизм - это такое же зло как и капитализм и наш кровавый террор(гражданская война) прощения не заслуживает, убивать вообще грех, а убивать мать, отца, сестру - дьяволизм

            Цитата: Alone
            А под вашим знаменем какие примечательные,из положительных,события произошли?

            жизнь стала лучше, и плевать на достяжения, когда не чего одеть или пожрать, посмотрите в окно? одна наверное нищеты под окнами?
            Сандор Клиган
        2. Alone (Александр) Сегодня, 09:17
          Цитата: Сандор Клиган
          ваше кровавое знамя

          Наше "кровавое" знамя было над рейхстагом.Под этим же знаменем был первый пилотируемый полёт в космос и много раз т.д. А под вашим знаменем какие примечательные,из положительных,события произошли?
          Alone
        3. tv70 (Владимир Т.) Сегодня, 09:30
          Для сведения, под этим кровавым стягом, были разбиты фашисты. Или, по вашему, под триколором?
          tv70
          1. Tank Hard (Daniel von Messer) Сегодня, 10:20
            О знамёнах и их цвете..:
            Tank Hard
          2. сайгон (виктор) Сегодня, 10:21
            А под триколором в то время борцы со СССР в РОА гитлеровцам зад лизали
            сайгон
            1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 11:50
              Цитата: сайгон
              А под триколором в то время борцы со СССР в РОА гитлеровцам зад лизали

              Теперь ,,дочери полицаев,, зад лижут, только уже другой рассе ,,сверхчеловеков,,...с БВ.
              ДЕДПИХТО
      4. РУСС (Максим) Сегодня, 11:16
        Цитата: Stas157
        Дипломат США: В 2014 году на Украину вторглась Красная Армия
        Лучше бы Красная Армия вторглась на территорию России и водрузила над Кремлем родное Красное знамя!

        Не похмелились ?
        РУСС
      5. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:18
        Цитата: Stas157
        Дипломат США: В 2014 году на Украину вторглась Красная Армия
        Лучше бы Красная Армия вторглась на территорию России и водрузила над Кремлем родное Красное знамя!

        Цитата: Голован Джек
        Цитата: Stas157
        Stas157

        Интересно, сколько плюсиков соберет этот бред winked

        Воооо... а плюсиков-то уже 18... что, ИМХО, неплохо показывает степень адекватности конь Тингента.
        ЗЫ: мне лично пофиг на плюсики. Но, как индикатор, они порой о-о-ооочень интересны laughing
        Голован Джек
    3. Tusv (Владимир) Сегодня, 08:38
      Цитата: Krasnodar
      В 2014 году под командованием командарма Деникина РККА вторглась в Незалежну, захватив столицу страны, город - герой Бухарест.

      Зря Вы батенька принижаете возможности РККА. Остановимся в Париже! Лондон завоевывать лень, по тому Тереза и лютует с новичком drinks
      Tusv
    4. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 10:29
      Вот это персонаж
      Владыка Ситх
  2. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 07:05
    Верно сказал автор - "Это даже сложно прокомментировать."
    AlexVas44
  3. Masya Masya (Маня) Сегодня, 07:07
    ну что же, хозяева недалеко ушли от своих холопов... чего тогда от хохолв ожидать? имеют то, что имеют... один кретинизм wassat
    Masya Masya
    1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 07:11
      Цитата: Masya Masya
      хозяева недалеко ушли от своих холопов.

      Так как в народе говорится- скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты. Ну или - два сапога пара, тоже вроде подходит.
      Мариночка! love love love soldier
      БorisovичЪ
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 07:26
        Всем, приветики! love и...
        Masya Masya
        1. Кот Маркиз (Маркиз) Сегодня, 08:49
          "Утречко"-оно всякое бывает....
          Кот Маркиз
          1. Кот Маркиз (Маркиз) Сегодня, 08:54
            А потом, когда все же решил его(кота) покормить и самому подкормиться, открываешь холодильник, а там....
            Кот Маркиз
  4. Димон71 (Дмитрий) Сегодня, 07:07
    Ха ха.статья с утра улыбнула.как говорил Задорнов - какие же они тупые!!!!!
    Димон71
  5. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 07:09
    Да какая Красная Армия. Дорогой американский "друг", это армия генералиссимуса Суворова, под управлением фельдмаршала Кутузова через Альпы перешла и прямо на территорию востока окраины вступила. laughing
    БorisovичЪ
    1. Krasnodar Сегодня, 07:12
      Цитата: БorisovичЪ
      Да какая Красная Армия. Дорогой американский "друг", это армия генералиссимуса Суворова, под управлением фельдмаршала Кутузова через Альпы перешла и прямо на территорию востока окраины вступила. laughing

      Та не
      Це був Перший Украинский Фронт во главе с гетманом Мазепой. А в Незалежну они пришли после взятие Карфагена по просьбе Бонапарта.
      Krasnodar
      1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 07:19
        Цитата: Krasnodar
        по просьбе Бонапарта.

        Да Вы шо....... Буанапартий быв императором украины?????? Ой ёёёёёёёёёёёёёё.........
        БorisovичЪ
        1. Krasnodar Сегодня, 07:28
          Цитата: БorisovичЪ
          Цитата: Krasnodar
          по просьбе Бонапарта.

          Да Вы шо....... Буанапартий быв императором украины?????? Ой ёёёёёёёёёёёёёё.........

          Отож
          Франция была колонией Украины ещё до того, как казаки открыли Америку по заданию Порошенко.
          Krasnodar
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 11:49
      20ого июля 2014 года, через Белорусский хребет имени Лукашенко, преодолев Белорусское море, Краснознамённая армия, нанесла внезапный и мощный удар по дивизиям СС ВСУ на Донбассе, не выдержав такого разгромного поражения и образовавшихся котлов, командующие группировкой противника "маршалы" - Яценюк, Турчинов, Тягнибок, Галитей, Забродский, сложили с себя обязанности и добровольно отправились на строительство забора. Фюрер Порошенко в процессии получил душевную травму и пристрастился к "бутылочкам" "Операция по строительству продолжается и по сей день" командующий заборостроением - Яценюк.
      Вадим237
  6. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 07:12
    А ведь накаркает янки.. winked
    ДЕДПИХТО
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:13
    Географический кретинизм, помноженный на отрывочные знания из истории и на убеждённость в американской исключительности и полном превосходстве
    И обязательно необходимо добавить - непоколебимая убежденность в том, что более правдоподобно показать Россию (даже сама Россия) кроме Голливуда никто не может. Ну если ВС РФ для них это до сих пор Красная Армия, то очевидно исторические успехи и победы нашей армии глубоко засели в американском мозгу вытеснив даже действительность.
    rotmistr60
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:16
    Красная Армия, она такая, что завтра и пентозаузогон захватит wassat , и на Гавайи десант в триста миллионов wassat человеков высадит! Ждите и бойтесь ее , янки!!! wassat
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  9. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:21
    После таких заявлений начинаешь задумываться, а не американские ли войска разгромили арабов в битве при Пуатье в 732 г.? laughing
    parusnik
    1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 08:39
      Берите больше.... Закрадываются мысли, уж не они ли Ксерксу Фермопилы перекрыли.? Числом не более трехсот.... wassat
      БorisovичЪ
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:29
        Ну да..300 Абрамсов против миллионной армии иранцев laughing
        parusnik
  10. игорка357 (Игорь) Сегодня, 07:22
    Так в том то и суть, если бы Красная армия вторглась, то не было бы украины...а так он серьезно ошибся..!
    игорка357
  11. МВГ (Валерий) Сегодня, 07:37
    "Но от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней."...
    МВГ
  12. Маскарад Сегодня, 07:38
    Двадцать пять лет уже как Красной Армии нет..А нас все боятся и помнят !
    Маскарад
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:42
      Первая фраза весьма актуальна сегодня...
      parusnik
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:45
      Виталий hi , ты как Ленин -вечно живой! !! wassat Приветствую! !!! hi
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Маскарад Сегодня, 08:34
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Виталий hi , ты как Ленин -вечно живой! !! wassat Приветствую! !!! hi

        Стреляют Витальевич ... hi
        Маскарад
  13. onix757 (OniX) Сегодня, 07:38
    Неуч. Если бы была Красная, то уже 4 года стояла на границе с Польшей.
    onix757
  14. 89105126114 (Константин Васюхин) Сегодня, 08:14
    Точнее, надо говорить о вооружённом нацистско-бандеровском поревороте поддержанном американскими войсками и их натовскими союзниками.
    89105126114
  15. Laksamana Besar Сегодня, 08:15
    Да, своими глазами видел.
    Laksamana Besar
    1. Маскарад Сегодня, 08:37
      По этим антеннам на башне , вычисляли командирский танк ..(потом убрали их)
      Маскарад
  16. APASUS (Pavo) Сегодня, 08:58
    Смешные они ?
    Тут вот затмение луны началось и название у него кровавое,наверно нас подтянут в оправдание .....................
    APASUS
  17. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:06
    Географический кретинизм, помноженный на отрывочные знания из истории и на убеждённость в американской исключительности и полном превосходстве, - вот основные столпы американской политики в отношении любого иностранного государства.
    По моему отличная формулировка. Кретин всегда убежден в своей исключительности. yes
    Теренин
  18. gla172 (Сергей) Сегодня, 09:41
    ...в принципе им образование не нужно....оно не вложено в их мышление изначально...просто не требуется...что бы раб мыслил...а так "программа работает"....скоро и у нас.....заработает.......
    gla172
  19. Shelest2000 Сегодня, 09:56
    В августе 2014 года, если бы Красная Армия как целая группа не вступила на территорию Украину, Киев забрал бы всю территорию востока страны обратно.

    Врёт! Это были красные марсиане под бутиратом! laughing
    Shelest2000
  20. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:01
    в 200-2003 - посол США

    Долгожитель...
    Avis-bis
  21. vit357 Сегодня, 10:03
    После шестого флота у белорусских берегов очень слабенько)))Верните Псаку!
    Во всяком случае у меня чувство,что их обучение в школе происходит следующим образом:
    Есть так называемая корзина по предметам обучения как то математика,язык,литература,география,история и т.д. ,поэтому бедные родители американских детей выбрасывают из этой корзины всё ненужное чисто для экономии.А мне их жаль,бедненькие.
    vit357
  22. shirkoled (Константин) Сегодня, 10:05
    Куда лезут эти янки-недоумки? Им кажется, что они самый выдающийся народ, а на самом деле это ожиревшие, ые гринго!!!
    shirkoled
  23. Механизм (.) Сегодня, 10:30
    Stas157,
    Цитата: Stas157
    Вас задело именно упоминание Красной Армии и Красного флага, как ненавистника периода советской истории жизни нашей страны.

    Завязывайте кидаться лозунгами и вешать ярлыки.
    Любой кто посмеет что то не так написать про СССР что не понравится вам и вашим единомышленникам,вы сразу записывайте этих людей к кремлевским ботам и ненавистникам советского прошлого.
    У меня нет ненависти к СССР но и идеализировать Союз как это делают некоторые люди я не буду.
    Механизм
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 11:18
      Цитата: Механизм
      Любой кто посмеет что то не так написать про СССР что не понравится вам и вашим единомышленникам,вы сразу записывайте этих людей к кремлевским ботам и ненавистникам советского прошлого

      Нет они их записывают в ныне модное ругательство -либерал или либераст laughing
      РУСС
  24. Dimon Grin (Dimon Grin) Сегодня, 11:13
    Россия, Белоруссия и Украина - это Русь и некоторые иуды боятся этого воссоединения одного народа.
    Dimon Grin
  25. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 11:19

    Красная армия всех сильней! Однозначно!
    Olddetractor
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 11:54
      Цитата: Olddetractor

      Красная армия всех сильней! Однозначно!

      Абсолютно не верно называть сегодняшних жителей США -янками, так как янки это жители северных штатов во время гражданской войны в США, а жителей южных штатов (конфедерации ) называли -дикси . Сейчас и янки и дикси живут мирно в одной большой стране hi
      РУСС
  26. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 11:26
    Ну шизофреник, ну что, в политике такие часто встречаются.
    Вадим237
  27. A.B. (Алексей) Сегодня, 11:28
    Вот пристали к американцам. Неужели трудно понять, что они Исключительная Нация и живут они в Светлом Граде На Холме. Сами понимаете, что с холма все и всё кажется маааленьким и бестолковым. Этим всем надо руководить и направлять в нужную сторону, а знать историю этой мелочи, что под холмом, американцам ну совсем ненужно и даже вредно. А то вдруг...
    A.B.
Картина дня