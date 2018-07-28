11:58 28 июля
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В Армении арестован экс-президент. "Это вендетта"

В Армении на срок два месяца арестован бывший президент Республики Роберт Кочарян. Накануне «Военное обозрение» выходило с материалом о том, что Роберта Кочаряна, а также нынешнего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, в Ереване обвиняют в совершении антиконституционного переворота в 2008 году, когда в результате выборов к власти пришёл Серж Саргсян.

По словам адвокатов арестованного экс-президента Армении, их подзащитный считает, что всё это типичный политический процесс, при котором пришедшие к власти на волне народных волнений теперь пытаются утвердиться в политическом плане и сводят счёты с оппонентами.

В Армении арестован экс-президент. "Это вендетта"



«Интерфакс» цитирует заявление Роберта Кочаряна:
Это политическое преследование, это вендетта. Не думал, что в нашей современности так можно фабриковать обвинения.


На этом фоне обращают на себя внимание появившиеся в сети материалы со ссылкой на информационные источники в Армении, в которых сообщается, что нахождение на премьерском посту Никола Пашиняна в республике долго якобы не продлится. Заявлено, что зять бывшего президента Армении готовит реванш, в ходе которого планируется использовать украинских националистов. Отмечается, что ситуация может накалиться из-за того, что в республике попытаются разыграть карту 102-й базы ВС РФ в Гюмри, вокруг которой в последнее время в Армении возникло немало скандалов. Армянские блогеры утверждают, что украинский националистов могут нарядить в военную форму ВС РФ и выдать за российских военнослужащих, которые решили «поучаствовать в волнениях».

Насколько все эти заявления армянских блогеров похожи на правду – отдельный вопрос, но то, что нынешние власти решают сводить счёты со своими предшественниками методами откровенного давления и задействования судебно-следственной машины ясно уже по аресту бывшего президента Армении и по обвинениям в адрес генсека ОДКБ – организации, в которую входит и Россия. А потому ситуацию в Армении спокойной точно не назовёшь.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 62

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  1. игорка357 (Игорь) Сегодня, 08:01
    Молодцы Армяне, четко вошли в коллею украины!
    игорка357
    1. Маскарад Сегодня, 08:25
      Цитата: игорка357
      Молодцы Армяне, четко вошли в коллею украины!

      Там будет более все кроваво...Пашенян пешка конечно, там за ним серьезные силы стоят сионистские и т.д.! Запалят Карабах снова и опять русским разнимать этих зверьков под гиганье "мировых СМИ" ..
      Шаблоны стандартные, а пострадает опять Россия !
      Маскарад
      1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 08:32
        А с другой стороны некоторые оборзели от безнаказанности- вон Горбатого и Беню за их дела судить было нужно, дык хрен там...каждый преемник им пожизненную охрану со всеми плюшками...тьфу am
        ДЕДПИХТО
        1. Громобой Сегодня, 08:40
          Цитата: игорка357
          Молодцы Армяне, четко вошли в коллею украины!

          По вашему у власти неприкасаемые и УК им не указ.Ан,нет.Придётся и ответить за деяния.Это плохо очень?Понимаю.
          Громобой
          1. Фишер Мартин (Фишер Мартин) Сегодня, 08:52
            Цитата: Громобой
            По вашему у власти неприкасаемые и УК им не указ.Ан,нет.Придётся и ответить за деяния.Это плохо очень?Понимаю.

            Сегодня Кочарян , завтра при новой власти Пашинян и т.д wink
            Фишер Мартин
            1. Громобой Сегодня, 09:16
              Цитата: Фишер Мартин
              Сегодня Кочарян , завтра при новой власти Пашинян и т.д

              Совершенно верно,Пашинян будет все свои поступки продумывать ,потому что придёт какой -нибудь "Айрапетян" и посадит его в тюрьму за растрату казны.См енямость власти иполитическая конкуренция в рамках закона страны.Неплохая вещь---бизнес клёво себя чувствует при такой системе.Он Бизнес не боится,что бабло отберут и знает,что будет через 10,50 лет.Аэто создаёт благоприятные условия для инвестиций.Абрамович имеет активы немалые ,полученные с русской земли.Почему он их на Западе держит?Так целее.А если бы был благоприятный инвестклимат,то мы обладаем даже более благоприятные условия развития,чем Китай---свои ресурсы и научно-производственная школа с квалифицированным населением.Но все стараются вывести прибыль///деньги,капитал/// за Кордон.Знаете почему они это делают,почему выводят капиталы?Потому что враги?Нет,не поэтому они офшорятся.А почему?Я ответ знаю.
              Громобой
              1. Комментарий был удален.
              2. Комментарий был удален.
              3. Фишер Мартин (Фишер Мартин) Сегодня, 10:06
                Цитата: Громобой
                Совершенно верно,Пашинян будет все свои поступки продумывать ,потому что придёт какой -нибудь "Айрапетян" и посадит его в тюрьму за растрату казны.

                Это называется межэлитные договорённости. Кто то с кем то не договорился или кем то решили пожертвовать wink
                Цитата: Громобой
                См енямость власти иполитическая конкуренция в рамках закона страны.

                Ну да, Украина тому пример. crying
                Цитата: Громобой
                А если бы был благоприятный инвестклимат,то мы обладаем даже более благоприятные условия развития,чем Китай---свои ресурсы и научно-производственная школа с квалифицированным населением

                Да-да, только чем ты их отдавать будешь, рублями? wink
                Цитата: Громобой
                Но все стараются вывести прибыль///деньги,капитал/// за Кордон.Знаете почему они это делают,почему выводят капиталы?Потому что враги?Нет,не поэтому они офшорятся.А почему?Я ответ знаю.

                Потому что они "нехорошие люди" tongue
                Фишер Мартин
                1. Громобой Сегодня, 10:21
                  сандомир....ой где это я....братва,подскажите способ отлипнуть от этогого наименования,одной пятой ступил на немецкую землю,а шароху на на три дивизииПока Юрьевич спит примите меры ,товарищи администраторы,а Юрок солдат проверенный,очень интересные апаролиШиль просто....взаимоотношение...думаю по немецки так что всё клёво,ребята!И кстати ,мои горно-тактические ребята,короче обббб конкурс ,задолбала С-30 уходи в лес ,отращивай бороду,а дальше я прикалываюсь
                  Громобой
      2. Yujanin (Shurik) Сегодня, 11:06
        Маскарад
        Пашенян пешка конечно, там за ним серьезные силы стоят сионистские и т.д.!


        Новый начальник Специальной следственной службы Армении имеет некоторое отношение к фонду Сороса

        Газета «Грапарак» пишет со ссылкой на свои источники, что новый начальник Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян является родным братом председателя Совета директоров фонда «Открытое общество Армения» (Фонд Сороса) Давида Хачатряна.

        Некоторые видят в этом подтверждение того тезиса, что фонд Сороса сыграл большую роль во время последних событий в Армении.

        Напомним, Специальная следственная служба Армении (ССС) расследует дело 1 марта и решением ССС представлены ходатайства о применении ареста в отношении экс-президента Роберта Кочаряна, генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна.

        https://www.panorama.am/ru/news/2018/07/28/%D0%93
        %D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA/198457
        0
        Yujanin
        1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 11:13
          Главное, чтобы войну не развязали.
          Владыка Ситх
    2. собаковод Сегодня, 08:55
      игорка357 (Игорь)
      Молодцы Армяне, четко вошли в коллею украины!

      Сейчас появится
      Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц)
      под звёздно-полосатым, и ответит на вашу критику!
      собаковод
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 08:59
        Посмотрим, поглядим, а может он уже нишу себе нашел при новой власти.
        Rusland
    3. 30 вис (Юрий) Сегодня, 11:11
      армянское радио спросили когда будет хорошо? Ответ ....Хорошо уже было.
      30 вис
  2. AID.S Сегодня, 08:04
    Кастрюльный в три смены заработал?
    AID.S
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:08
    В Армении на срок два месяца арестован бывший президент Республики Роберт Кочарян.
    Это не наша война.Считают нужным этого кадра к стенке поставить .Значит так им нужно.Нам вообще до одного места вся их возня .Да пусть хоть обидевшись все !Буквально в знак протеста покинут РФ. feel laughing
    Наблюдатель2014
    1. игорка357 (Игорь) Сегодня, 08:12
      Конечно, и в Осетии не наша была, и в Украине не наша..да и в Чечне тоже не наша была..правильно я Ваш посыл понял?Так и Якутия с Сибирью тоже независимости захочет, там тоже не наша будет!!!???
      игорка357
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:21
        игорка357\ы (Игорь)
        Конечно, и в Осетии не наша была, и в Украине не наша..да и в Чечне тоже не наша была..правильно я Ваш посыл понял?Так и Якутия с Сибирью тоже независимости захочет, там тоже не наша будет!!!???
        Какая удача!!!.Я вам ответ печатал.А тут вы ,так сказать определились! bully Нет!!! И ещё раз Нет!!!.Ибо Мы это Мы!.А они ,это они. И не нужно про двойные стандарты.Мне до этих и ВСЕМУ !!!! мировому сообществу .На эти стандарты.Ну вы поняли laughing
        Наблюдатель2014
        1. игорка357 (Игорь) Сегодня, 08:27
          Я Вас понял Сергей..
          игорка357
        2. Комментарий был удален.
    2. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 09:49
      Цитата: Наблюдатель2014
      В Армении на срок два месяца арестован бывший президент Республики Роберт Кочарян.
      Это не наша война.Считают нужным этого кадра к стенке поставить .Значит так им нужно.Нам вообще до одного места вся их возня .Да пусть хоть обидевшись все !Буквально в знак протеста покинут РФ. feel laughing

      Эрнест Хемингуэй -
      По ком звонит колокол? Он звонит по тебе.
      Не бывает чужой войны, тем более в Армении. Если про Кочаряна ещё и можно сказать "ну и хрен с ним", то с обвинением Хачатурову всё гораздо сложнее. Как не крути, он всё же генеральный секретарь ОДКБ. Большая величина, большой начальник, находящийся в тесной связке с Путиным. Поэтому можно смело утверждать, что через Хачатурова американцы пробуют на зубок Путина. И чтобы не осложнять свою подневольную гнусно-тревожную роль в этом процессе, потому Пашинян сейчас в Москве. Типа "я не при делах, это всё они"...
      Николай Фёдоров
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 08:08
    Вместо того чтобы решать проблемы республики, каждый новый президент решает свои личные проблемы, а теперь вот еще и сводят счеты с неугодными! Нечто знакомое, тут под боком у России , "воюет " против нас с 14 го года! Язык разный, а подходы одинаковые! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:13
      новая метла метет по- новому... начисто подметает...
      Masya Masya
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:34
        Masya Masya Маня belay Да ладно. laughing Марина! love
        новая метла метет по- новому... начисто подметает...
        Вот именно.И что в этом плохого? Чище дома делается!!! Чище.
        Наблюдатель2014
        1. Громобой Сегодня, 08:45
          Цитата: Masya Masya
          новая метла метет по- новому... начисто подметает...

          Вам не нравится эта инициатива,предлагаете как ГОрбача---высший орден,пенсион и пожизненная охрана ФСО.Заслужил Михал Сергеич,поддерживаю ваше чаяние!Ура drinks
          Громобой
        2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:46
          Сергей! love
          Цитата: Наблюдатель2014
          Чище дома делается!!! Чище.

          у нас бы поппозицию подмести... кто бы занялся... recourse
          Masya Masya
          1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:01
            Мариночка
            у нас бы поппозицию подмести... кто бы занялся...
            У вас это в СССР ? laughing Тогда не подметать нужно было.А смести.И вообще "Фсех посадить" и "Фсех расстрелять" анахронизм. И так делать не хорошо.Буквально и без капли юмора это говорю.Ибо любой "крестовый поход" зацепит кучу простого народа.И будут потом вражины прикрываться трупами невинно убиенными.Что собственно и видели во времена излома.Тьфу., перестройки hi
            Наблюдатель2014
            1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 09:09
              и жить в эпоху перемен не желаю ни мне, ни тебе... love
              Masya Masya
              1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:11
                Марина
                и жить в эпоху перемен не желаю ни мне, ни тебе... love
                Спасибо. hi В следующей жизни или в другой ,мы с тобой обязательно постараемся избежать этой чаши. drinks soldier
                Наблюдатель2014
          2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 09:31
            Цитата: Masya Masya
            у нас бы поппозицию подмести... кто бы занялся..

            belay скорее ед ро вымести вместе с медведевым и путиным negative они и есть полная оппозиция к народу
            Сандор Клиган
          3. Громобой Сегодня, 09:33
            Цитата: Masya Masya
            нас бы поппозицию подмести... кто бы занялся...

            А зачем её подметать?Она как то влияет на принятие антисоциальных решений ?Рассмотрите и увиите,что т.н. "поппозиция" есть крыло бизнеса беез крыши силовиков.Вот бы над боротьбой этих пацанов поставить ЗАКОН,чтобы каждый чиновник кристально чист для наложки,чтобы бабло вкладывать в костромскую сыродельню,а не в Израиль уводить...Шоб захотел Дерипаска иметь 4 ПТУ авиастроительного профиля.Зачем ему это?---через десяток лет отобьётся,т.к. огромный заказ получит Куйбышевский авиазавод,Наши Ту вконкурентно победят все эти проклятые Дорнье,которые ОТКРОВЕННО лобируют люди Путина в лице Медведева.
            Громобой
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:56
              Честно пытался дочитать до конца, на на вот этом
              Цитата: Громобой
              ... лобируют люди Путина в лице Медведева...

              сломался и заржал, аки конь.
              * лоббируют, кстати yes
              Голован Джек
        3. собаковод Сегодня, 08:59
          Наблюдатель2014 (Сергей)
          Masya Masya Маня belay Да ладно. laughing Марина! love
          новая метла метет по- новому... начисто подметает...
          Вот именно.И что в этом плохого? Чище дома делается!!! Чище

          И, как это заведено, каждая метла, в последующем, становится мусором... wassat
          собаковод
          1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 10:02
            Цитата: собаковод
            И, как это заведено, каждая метла, в последующем, становится мусором.

            wassat ? странно когда Медведев Путина менял ни чего не произошло, как и при обратной ракировке!!
            Сандор Клиган
            1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 10:14
              странно когда Медведев Путина менял ни чего не произошло, как и при обратной ракировке!!
              Есть такое волшебное слово-"компромат"
              Yujanin
              1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 10:16
                Цитата: Yujanin
                Есть такое волшебное слово-"компромат"

                ?? какой компромат?? там театр одного актера , а зрители ? - народ??
                Сандор Клиган
        4. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 09:56
          новая метла метет по- новому... начисто подметает...
          Вот именно.И что в этом плохого? Чище дома делается!!! Чище.
          Ага wink , а наглядный пример Вашим словам -Украина........
          72jora72
  5. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 08:18
    Всё это значит только одно--в Россию начнётся повальное бегство армян...Готовьтесь Кубань,Ставрополье и Дон....любить Армению можно и оттуда...
    HAM
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:39
      HAM (Игорь Николаевич)
      Всё это значит только одно--в Россию начнётся повальное бегство армян...Готовьтесь Кубань,Ставрополье и Дон....любить Армению можно и оттуда...
      laughing good Спасибо дедушке Путину за наше армянское сейчас wassat laughingНачнётся вообще не то слово.Вы лет на 25 опоздали.Буквально.
      Наблюдатель2014
      1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 09:01
        Вы знаете,я нисколько не опоздал.Сейчас в кубанских станицах днём трудно увидеть славянское лицо,в основном "беженцы из Карабаха",а теперь побегут все подряд....Ночами воют армянские песни,а местным властям по фиг...и никаких регистраций.."беженцы" выжимают из местных бюджетов всё,что можно и нельзя и при этом говорят:"вы не умеете жить!"...
        HAM
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:23
          Игорь Николаевич
          .Сейчас в кубанских станицах днём трудно увидеть славянское лицо,в основном "беженцы из Карабаха",а теперь побегут все подряд....Ночами воют армянские песни,а местным властям по фиг...и никаких регистраций.."беженцы" выжимают из местных бюджетов всё,что можно и нельзя и при этом говорят:"вы не умеете жить!"...
          Ну слава Богу!!! Не я ,один на юге России русский! soldier hi
          Наблюдатель2014
        2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 10:06
          Цитата: HAM
          Сейчас в кубанских станицах днём трудно увидеть славянское лицо,

          врете!
          Цитата: HAM
          в основном "беженцы из Карабаха"

          да ну? вы прям по физиономии определяете нацпринадлежноть? опять врете!
          Сандор Клиган
        3. Yujanin (Shurik) Сегодня, 10:19
          Сейчас в кубанских станицах днём трудно увидеть славянское лицо,в основном "беженцы из Карабаха",а теперь побегут все подряд
          Главное, что бы автономию не требовали.
          Yujanin
      2. AUL (Александр) Сегодня, 09:01
        Так армян в России в разы больше, чем в Армении! Но все такие патриоты!
        AUL
  6. Tusv (Владимир) Сегодня, 08:25
    Это вендетта

    Это Русский пофигизм все разрушительный. Что то мне подсказывает, что новое правительство Армении будет должно энцать терабаксов США. А то что Россия защищает от Турок и Азербанжана это не катит? Население Армении спрашиваю
    Tusv
  7. Громобой Сегодня, 08:26
    Если виноват,то почему нет?Пусть будет назиданием для нынешних,что и за ними придут.А то здесь все орут,что коррупция,а борьба с ней и складывается из этих кирпичиков,подсудности премьеров и презиков.А вы как хотели,что святой дядя правит,так это проходили уже.Обнулила себя такая система.Да и стыдно быть рабом,когда столько прав у трудящегося человека можно реализовать.
    Громобой
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 08:39
      Цитата: Громобой
      Если виноват,то почему нет?Пусть будет назиданием для нынешних,что и за ними придут.

      Да это замечательно, спору нет. Вот только часто выходит так, что каждый последующий коррупционером и воплотителем госпереворота видит предыдущего, себя таковым, конечно, не считая. И так до бесконечности. Каждый последующий и определяет степень вины предшественника. Суды-то, что у них, что у нас, исключительно независимые...
      Володин
      1. Громобой Сегодня, 08:56
        Я знаю вашу позицию и точно знаю,что не переубежу.Но знайте,Алёша..мне нравится прямая демократия Швейцарии когда все насущные дела решаются путём референдума,а власть сменяема и ограниченна сроками избрания.Когда за власть борются путём политической борьбы и попробуй копеечку укради или чего незадекларируй.Дико для нас ,когда доходы вип-чиновников секретятят...?А мне вот нравится,когда чинуша не святой,а подотчётный за расходование народных денег.Да вот такой я,не монархист и не поклонник КПСС,любитель политической конкуренции и сменяемости власти в рамках закона.Увы...А ведь это и есть импульс нашего развития,считаю
        Громобой
  8. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 08:40
    Вот вам сценарий США. Прежняя власть допустила создания университета США. Там все было подготовлено.
    Такие же советники были и в России, они писали Конституцию, проводили приватизацию, закрывали предприятия, ликвидировали Министерства (особенно ОПК), делали дефицит продуктов, выводили народ на улицы. А меченого за это наградили Орденом "Андрея Первозванного", алкашу создали мемориал.
    мичман
  9. Сергей Медведев (Сергей Иванович Медведев) Сегодня, 08:45
    Грызня пауков в банке. Власти Армении устроили своим жителям такую жизнь, что армяне разбегаются по всему миру. В России армян больше, чем в Армении. Но новые власти ведь ничем не лучше. Для народа ещё ничего не сделали, а сведение счётов налицо. И я уверен, что для народа ничего не сделают.
    Сергей Медведев
  10. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 08:47
    Всё. Пропал дом... sad
    злой партизан
  11. APASUS (Pavo) Сегодня, 08:55
    Как бы не разыграли карту вы Армении ,основная цель _ военный конфликт в Карабахе !
    Убежден ,что американское посольство не зря кушает свой хлеб в Ереване.Работают с дальних подступов.
    APASUS
  12. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:56
    Лишнее подтверждение того, что пришедший к власти на "крыльях" цветной революции не несет для страны ничего хорошего. Уже намеки начались на стремление в НАТО и по поводу вывода нашей базы. Судя по всему экс президент Роберт Кочарян - второй Янукович, который "переживая" за армянский народ не подавил в зародыше прозападных оппозиционеров и в итоге, скорее всего умрет в тюрьме от инфаркта. А Россия получит еще одну тлеющую, а возможно и вспыхнувшую атироссийскую точку.
    rotmistr60
  13. GABALIS (Дмитрий) Сегодня, 08:59
    Те кто отдал власть Пашиняну серьёзно думали что все этим кончится? Столько примеров вокруг а всё те же грабли:)
    GABALIS
  14. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:33
    Фильм есть,"Вендетта по корсикански", комедия..тут название другое "Вендетта по армянски" жанр тот же..
    parusnik
  15. vit357 Сегодня, 09:40
    Армяне очень хитрые и мудрые,поэтому всё то,что США обещали,но не дали окраинцам они конечно же отдадут армянам и лидеры их цветной революции конечно же никуда не уедут из Армении,нахапавшись денег и не оставят народ Армении новой целью для российских ракет.
    vit357
  16. Пеший (Виталий) Сегодня, 09:45
    Базу надо выводить пока не поздно.
    Пеший
    1. vit357 Сегодня, 10:12
      А на это место американскую,да?)))
      vit357
      1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 10:26
        А на это место американскую,да?)))
        Все верно! Базу выводить нельзя. Не допустимо что бы над Кавказом кружили пингвины и рапторы. Лучше МИГи. Так намного спокойнее.
        Yujanin
      2. Пеший (Виталий) Сегодня, 10:44
        Лучше вывести сейчас в спокойной остановке чем после в аврале бросая технику и имущество.
        Пеший
  17. Strashila (I) Сегодня, 09:54
    Все идет по законам жанра... бюджетные рано тырить... а хоца, ой как хоца... царь или не царь, вот у тех кто уже к нему приложился ранее. еще и рейтинг поднять к баблу можно.
    Strashila
  18. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:25
    Массовые скачки под дудки наших западных и ближневосточных партнеров в зоне повышенной сейсмической активности неизбежно спровоцируют обрушение здания национальной государственности
    Дормидонт
  19. Insaider Сегодня, 11:11
    В Армении на срок два месяца арестован бывший президент Республики Роберт Кочарян

    Азербайджан и Турция руки потирают , в надежде кровавой бойни в Карабахе ..
    Шаблон такой , большинство армян (самых богатых) уже перемещаются в Россию и т.д.
    Останутся непримиримые и Русская Армия ! И понеслось ,как обычно ! hi

    Церкви будут разрушать как в Югославии ..и резня.. Опять там воевать придется ! soldier
    Insaider
  20. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:37
    нахождение на премьерском посту Никола Пашиняна в республике долго якобы не продлится

    Человек из народа, но откуда то знает кто совершил преступления в государстве, где и когда, просто чудесный человек..... laughing
    пс. Наверно сам в преступлениях участвовал, раз столько знает и так давит опонентов.... am

    Премьер-министр Армении с 8 мая 2018 года.
    XXXIII
  21. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:46
    По хорошему, сами должны разбираться! Только это вряд ли, радетелей из за бугра уж больно много!
    С базой, у нас вероятно пролёт будет, а в основном дело десятое ваше! У нас за ближайших соседе отвечают, занимаются двоечники по жизни и по мозгам!
    rocket757
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