В Армении арестован экс-президент. "Это вендетта"

Это политическое преследование, это вендетта. Не думал, что в нашей современности так можно фабриковать обвинения.

В Армении на срок два месяца арестован бывший президент Республики Роберт Кочарян. Накануне «Военное обозрение» выходило с материалом о том, что Роберта Кочаряна, а также нынешнего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, в Ереване обвиняют в совершении антиконституционного переворота в 2008 году, когда в результате выборов к власти пришёл Серж Саргсян.По словам адвокатов арестованного экс-президента Армении, их подзащитный считает, что всё это типичный политический процесс, при котором пришедшие к власти на волне народных волнений теперь пытаются утвердиться в политическом плане и сводят счёты с оппонентами. «Интерфакс» цитирует заявление Роберта Кочаряна:На этом фоне обращают на себя внимание появившиеся в сети материалы со ссылкой на информационные источники в Армении, в которых сообщается, что нахождение на премьерском посту Никола Пашиняна в республике долго якобы не продлится. Заявлено, что зять бывшего президента Армении готовит реванш, в ходе которого планируется использовать украинских националистов. Отмечается, что ситуация может накалиться из-за того, что в республике попытаются разыграть карту 102-й базы ВС РФ в Гюмри, вокруг которой в последнее время в Армении возникло немало скандалов. Армянские блогеры утверждают, что украинский националистов могут нарядить в военную форму ВС РФ и выдать за российских военнослужащих, которые решили «поучаствовать в волнениях».Насколько все эти заявления армянских блогеров похожи на правду – отдельный вопрос, но то, что нынешние власти решают сводить счёты со своими предшественниками методами откровенного давления и задействования судебно-следственной машины ясно уже по аресту бывшего президента Армении и по обвинениям в адрес генсека ОДКБ – организации, в которую входит и Россия. А потому ситуацию в Армении спокойной точно не назовёшь.