11:57 28 июля

Работать до девяноста — здорово и просто!

Образ тёмного настоящего и чёрного будущего России. Пенсионная реформа, дружно поддержанная «Единой Россией», приведёт к безработице и обнищанию россиян. На фоне народных протестов против навязываемой сверху реформы, которую власти прикрывали игрой в мячик, зафиксирован обвал рейтинга Путина. Об этом пишут иностранные издания.


Хочу есть. Русские лишены всех прав. Фото 1992 года (www.globallookpress.com)


На «Военном обозрении» можно найти читательские комментарии, авторы которых указывают на отсутствие интереса у Запада, у правозащитников, у Госдепа США к пенсионной реформе, которую в России усиленно проталкивают господа во власти. Как же так, возмущаются некоторые комментаторы: поборники истинных демократических ценностей молчат! «Т.е., надо полагать, они категорически согласны с такого рода демократией?» — вопрошает, к примеру, один комментатор.


Нет, поборники демократии не молчат. В крупнейших западных СМИ мы находим массу материалов, посвящённых теме пенсионной реформы, продвигаемой российским правительством и партией «Единая Россия». Другое дело, что иные российские СМИ отчего-то обходят такие материалы стороной. А мы рискнём полистать-почитать «The Washington Post», «The Independent» и другие «the» из-за бугра. И на правозащитные материалы тоже обратим внимание.


Владимир и Карл. Фото 2018 года (www.globallookpress.com)


Крупный портал openDemocracy (oDR), независимая глобальная медиаплатформа, имеющая свыше 8 миллионов посетителей в год, свои страницы посвящает анализу социальных и политических вопросов и даже (о ужас!) «стремится обучить граждан бросать вызов власти и поощрять демократические дебаты во всём мире». Права человека — основной ориентир сайта, а открытость — основной метод. На этом портале рассматриваются «жёсткие вопросы о свободе, справедливости и демократии». Разумеется, oDR выступает в том числе за свободу в России и во всей Евразии.

В конце июля на сайте oDR вышел материал корреспондентки Znak.com Анастасии Гейн, посвящённый вопросам пенсионной реформы в России. Репортаж называется «Увеличение пенсионного возраста в России: шесть реальных историй».

Шестеро российских граждан сообщили журналистке, что они думают о грядущей реформе. Эти шестеро — в рядах тех, кто первыми испытают на себе последствия пенсионной реформы. Это мужчины, родившиеся в 1959-1963 гг., и женщины, родившиеся в 1964-1968 гг. Через несколько лет они достигнут пенсионного возраста.

Виктору Мошкину из Екатеринбурга скоро исполнится 55 лет. Он инженер в Свердловском областном радио- и телевещательном центре. Он работает с электрическими установками и устройствами (труд в условиях повышенного риска). Уже сейчас у него «определённые проблемы со здоровьем». Кому будет нужен инженер, который не пройдёт медосмотр (сотрудники компании проходят медицинское обследование ежегодно)? Уже сейчас Виктор не в состоянии работать на высоте. «Найти работу в 55 невозможно», — отмечает он. И добавляет, что его коллеги тоже взволнованы пенсионной реформой. «Я не видел никого, кто бы с этим [реформой] согласился, — констатирует он. — Может быть, депутатам в Государственной думе всё равно: их работа — сидеть в парламенте. Но наша работа — физическая».

Марине Цай из Питера — 51 год. «Отчаяние — вот что я чувствую сейчас», — говорит она. Нет, она не инженер, она дизайнер в маленькой фирме. Но женщина собиралась уйти на пенсию через четыре года: ей уже сегодня трудно передвигаться из-за артрита на коленях. Вдобавок один её глаз плохо видит. Трудовой стаж Марины — 27 лет. Работа ей нравится, но она не уверена, что сможет проработать ещё несколько лет. «Если я потеряю работу, положиться мне будет не на кого», — добавляет она.

Следующая из шестерых — Екатерина Денина. «Мой отец не доживёт до пенсии, — рассказывает она. — Из-за этой реформы пострадает вся наша семья. Мы живём в Брянске, моему отцу Сергею исполнилось 55 в марте этого года, а моей матери Валентине сейчас 54 года. 1 июля вся наша семья отправилась на митинг против повышения пенсионного возраста. Я также написала письмо в администрацию президента. Мы понимаем, что наш отец не доживёт до пенсии. Он нуждается в постоянной госпитализации из-за состояния здоровья и его работы, и мы молимся, чтобы он всё ещё был жив к тому времени, когда ему исполнится 60 лет. Моя мать должна приступить к работе уборщицей, однако боли в суставах настолько сильны, что она едва засыпает ночами. И правительство просит их продолжать работать…»

Сергей Денин, о котором идёт речь, — ветеран войны в Афганистане. Его нынешняя работа трудна: он кузнец, работает на подвижных составах. Эту работу очень трудно выполнять в 55, а что будет в 65?..

Татьяна Астахова, 52 года, Санкт-Петербург, сотрудница по вопросам здравоохранения и безопасности в строительной компании, сказала в интервью следующее: «У меня есть только одно требование: правительство должно уйти в отставку, а президента следует подвергнуть импичменту». «Всего год назад я была полностью аполитична, — вспоминает Татьяна. — Но теперь, столкнувшись с этой вопиющей несправедливостью, я хочу что-то сделать…»

Игорь Сотников, 53 года, безработный (зарабатывает на жизнь инвестициями), Екатеринбург, говорит иное. Он убеждён, что нынешний сценарий «мы уже видели на Украине». Люди выходят на улицы, возглавляемые протестующими персонами — от Навального до коммунистов. Сначала говорят о пенсиях, потом кричат: «Долой Путина!» Этот сценарий был обкатан на Украине, и в этом «вся цель этой реформы», уверен Игорь. «Пенсионная реформа инициируется Международным валютным фондом, штаб-квартира которого находится в США», — делает вывод Сотников.

Юлия Воевская, почтовый оператор, 50 лет, Балашиха, считает реформу «ударом прямо в сердце». По её мнению, «реформы», которые проводит правительство, «нескончаемые». Юлия не планировала уходить на пенсию через пять лет, но надеялась на получение пенсионных выплат. «Мой отпуск совпал с чемпионатом мира. Мне довелось побывать в разных регионах России. Всё это выглядело как пир во время чумы. Всё замечательно, люди весёлые, полицейские улыбаются, иностранцы счастливы. Между тем население в шоке, люди буквально в слезах! Потому что в регионах все ждут: получат матери свои пенсии, дополнительные копеечки для семьи, или нет…»

Оливер Кэрролл в «The Independent» называет законопроект о повышении пенсионного возраста в России «спорным» и напоминает, что он привёл к протестам. За проект в первом чтении проголосовала только правящая партия «Единая Россия». Мало того, несколько депутатов правящей партии, до сих пор известные своими демонстративными проявлениями лояльности, «загадочно отсутствовали на голосовании».

Спорный вопрос о пенсионной реформе неоднократно поднимался в последние два десятилетия, но правительство неоднократно выбирало «отсрочку». И вышло так, что реформа стала продвигаться в наименее благоприятные экономические времена. Большинство россиян с 2014 года столкнулось с реальным снижением заработной платы. «Перспективы мрачны», — убеждён британский обозреватель.

«По данным государственных опросов, — добавляет автор материала, — рейтинг доверия г-ну Путину упал до рекордно низкого уровня с 2011 года — ниже 38%».

Даже по данным государственных социологов (которым, заметим в скобках, западная пресса традиционно не доверяет), 8 из 10 россиян не согласны с планами правительства. В России идут протесты против пенсионной реформы.

Критики обвиняют государство в том, что проект пенсионных изменений был объявлен безо всякого обсуждения за несколько часов до начала футбольного матча между сборными России и Саудовской Аравии. Правда, министр финансов Антон Силуанов настаивал на том, что это совпадение…

В некоторых регионах РФ, напоминает журналист, предлагаемый возраст пенсионного возраста ниже средней продолжительности жизни: на Чукотке, на Дальнем Востоке, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 60,33 года, что почти на пять лет ниже предлагаемого пенсионного возраста.

«Рука Путина» оставалась «странно скрытой» в течение всего процесса продвижения реформы. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков «дистанцировал президента от непопулярного законопроекта», пишет журналист. Государственные СМИ «находятся под строгим контролем», им даже «было велено избегать слова «реформа», чтобы избежать ассоциаций с «хаотическими» 1990-ми годами, но вместо этого придерживаться линии, подчёркивающей необходимость реформы». Однако «попытка обособить хорошего царя от плохих бояр может оказаться не вполне успешной»: рейтинги президента «неуклонно снижаются» параллельно падению популярности правительства. Это «первый случай, когда такое произошло после присоединения Крыма в 2014 году», констатирует британец.

А вот ещё одно «совпадение», пишет автор далее. Накануне и в день голосования российские военные выпустили несколько видеороликов, показывающих испытания новых вооружений: «Авангард» и «Кинжал». Русские, напоминает Кэрролл, как правило, поддерживают внешнеполитическую позицию президента, в отличие от внутренней политики. И пропагандисты, по-видимому, решили сыграть на этом.

«Вашингтон пост» публикует материал агентства «Associated Press».

Отмечается, что президент Путин, видимо, «пытается смягчить» общественное беспокойство по поводу пенсионных предложений, а потому заявляет, что он выслушает «все мнения» по этому вопросу.

Активисты из коммунистических партий и партий, выступающих за либеральный рынок, провели перед думским голосованием митинги по стране. Протесты показывают «необычайно широкое сопротивление изменениям в пенсионных планах».

Влиятельная британская газета «The Financial Times» высмеивает попытки Путина дать народу «хлеба и зрелищ». Если со вторым (футбол) всё в порядке, то с первым дело обстоит «сложно». Люди сами дали Кремлю зрелища: в 45 городах (исключая те, где проводился футбольный чемпионат) народ вышел на митинги протеста против повышения пенсионного возраста.

Игра в мяч не спасла Путина от рейтингового краха. Его рейтинг упал до самого низкого уровня почти за пять лет. Это случилось даже несмотря на то, что «ответственность за реформы была переключена на несчастного премьер-министра Дмитрия Медведева», иронизируют авторы материала.

Пенсионные реформы ударят по пожилым избирателям и труженикам провинций, которые ранее являлись важной составляющей электоральной базы г-на Путина, напоминает издание. Средняя продолжительность жизни мужчин в РФ ниже нового пенсионного возраста в 47 из 81 региона России, указывают авторы.

Как неоднократно подчёркивали эксперты, развитие страны требует улучшения инвестиционного климата, укрепления прав собственности и создания независимых судов. Вместо этого «Кремль предпочитает проводить замену частных инвестиций государственными расходами, что типично для майских указов Путина», резюмируют обозреватели. Чемпионат позади, и теперь «русские окажутся беднее, чем могли бы быть».


* * *


Несколько лет тому назад в российской прессе много смеялись над Б. Обамой: мол, не президент, а хромая утка. «Хромыми утками» в США называют президентов, которые пошли на второй срок. На второй и последний.

В 2018 году Путин тоже пошёл на свой последний срок. (Некоторые его поклонники, правда, думают иначе, думают даже о царском троне для незаменимого президента.) А раз срок в Кремле последний, популярность у электората больше не требуется. И выстраиваются в один ряд: пенсионный законопроект, повышение НДС, цены на бензин…

О, конечно, это шутка! Нет никакого ряда. Всё совпадения. Нет даже «руки Путина», которую часто видят иностранцы. Во снах видят.


Фото: twitter.com/navalny


Путин тут ни при чём. Во всём виноваты плохие олигархи, либеральное правительство, Медведев, Навальный, Ходорковский, укропропаганда, Госдеп и МВФ. Это всё они, и один Путин не в состоянии от врагов отбиться. А потому и теряет рейтинг, как теряет «здоровье» персонаж компьютерной игры, на которого наседают разнообразные монстры.

Товарищи, сплотимся вокруг Путина! Обеспечим ему рейтинг в 86%! И даже в 90! Работать до девяноста — здорово и просто!

Или мы все агенты Госдепа и всепропальщики?

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 79

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  1. Vard Сегодня, 09:07
    Что можно сказать... в сентябре посмотрим... Если Едро опрокинут на выборах, то да... право имеем... а если нет... то дрожим дальше...
    Vard
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 09:21
      что им теперь до рейтингов, на 6 лет окопались,и будут выжимать из народа все соки.
      андрей юрьевич
      1. Кот Маркиз (Маркиз) Сегодня, 09:33
        К 2018 все население России разделилось на следующие обособленные социальные группы:
        — олигархи 187 чел.
        — коррумпированные чиновники 579 000 чел.
        — преступники, подозреваемые в призывах к изменению существующего государственного строя 138 463 001 чел.
        Кот Маркиз
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:52
          Цитата: Кот Маркиз
          Кот Маркиз

          Были б минусы - влепил бы, не задумываясь. Со следующим, кхм, объяснением:
          Во-первых - баян. Эта шняга тут уже с десяток раз мелькала.
          Во-вторых - шутка дубовая, до крайности.
          В-третих - не упомянуты люди, которые ни к одной из трех категорий не относятся. А их, людей таких, немало.
          Нехорошо. Недемократично negative
          Голован Джек
          1. Например Сегодня, 10:56
            Тут не минус нужно лепить, а статью
            Статья 280. Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации.
            1. Публичные призывы к насильственному захвату власти...
            Это в прокуратору.

            Цитата: Кот Маркиз

            3
            Кот Маркиз (Маркиз) Сегодня, 09:33 ↑
            К 2018 все население России разделилось .....
            — преступники, подозреваемые в призывах к изменению существующего государственного строя 138 463 001 чел.


            Таких делителей на кол на площади сажать, дабы дети видели к чему приводит не желание учиться в школе и излишки алкоголя.

            Жители страны возмущены несостоятельностью людей во власти, а падлы некоторые под это дело хотят очередную смуту на Руси организовать.

            Перво напрево ЛТП нужно восстановить и туда по суду отправлять таких "делителей", да бы свободное время только на сон хватало.... изредка.
            Например
          2. Комментарий был удален.
          3. wooja (Dmitry) Сегодня, 11:29
            Это вариант старой шутки..., после изгнания Адама и Евы из рая преступность вообще была 100%.....
            wooja
          4. Арберес Сегодня, 11:44
            Цитата: Голован Джек
            Были б минусы - влепил бы, не задумываясь.

            А жаль, что отменили. Я только ЗА!

            "И выстраиваются в один ряд: пенсионный законопроект, повышение НДС, цены на бензин…"

            Похоже народ стал догадываться: что то не так и почесывать свои репки, пытаясь переварить свалившийся на него огромный поток информации в виде надвигающихся очередных (экспериментов) пенсионных реформ, НДС и пр. налогов.
            Уважаемый Mart hi спасибо за статью, есть о чем задуматься, а вот как на все это реагировать и отвечать - это вопрос для всех нас. drinks
            Арберес
      2. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:54
        Цитата: андрей юрьевич
        что им теперь до рейтингов, на 6 лет окопались

        Как говорил Жуков: " В армии командую я и сержант". Если мы выберем местную власть, которая сменится гораздо раньше, чем пройдёт 6 лет, ближайшие выборы 9-го сентября сего года, то как бы не пыжилась Дума, любые её дурные законы можно по любому проигнорировать, найти тысячу причин не исполнять их.
        "Свита делает короля". Так давайте сделаем свиту такой, какая она нам нужна.
        Все на выборы! Долой ЕР!!!
        Boris55
        1. свободный (Андрей) Сегодня, 10:56
          Цитата: Boris55
          Цитата: андрей юрьевич
          что им теперь до рейтингов, на 6 лет окопались

          Как говорил Жуков: " В армии командую я и сержант". Если мы выберем местную власть, которая сменится гораздо раньше, чем пройдёт 6 лет, ближайшие выборы 9-го сентября сего года, то как бы не пыжилась Дума, любые её дурные законы можно по любому проигнорировать, найти тысячу причин не исполнять их.
          "Свита делает короля". Так давайте сделаем свиту такой, какая она нам нужна.
          Все на выборы! Долой ЕР!!!

          Почему президент не помогает менять свиту?Может обратится к опыту 37-го?
          свободный
          1. Boris55 (Борис) Сегодня, 11:03
            Цитата: свободный
            Почему президент не помогает менять свиту?

            Свита изо всех сил пытается устроить в стране кризис власти - это надо их забугорным хозяевам, что бы начать раздирать Россию - опыт Крыма они изучили досконально. Думаю, что Крым и Чечня не пойдут на отделение, а вот на счёт Башкирии и Татарии - не уверен, в перестройку эти республики готовили своих боевиков, ждали только чем Чечня закончится... Их боевики ни куда не делись, ждут повода и спонсоров с печенюшками ...
            Boris55
            1. Fitratovich (Али) Сегодня, 11:56
              ФСБ разнесли их ни лагеря подготовки в горах
              Fitratovich
    2. Campanella Сегодня, 10:41
      Хорошо бы проанализировать количество работающих и количество пенсионеров.Потому как многие платившие просто не доживают до своей пенсии.Кроме того все крупные госкомпании доплачивают своим пенсионерам.Госчиновники получают пенсии напрямую из бюджета и они выше простых, что абсолютно не справедливо,учитывая результаты их работы.Миллионерам вообще пенсии не платить.
      Campanella
    3. Alber (Альберт) Сегодня, 11:51
      Цитата: Vard
      Что можно сказать... в сентябре посмотрим... Если Едро опрокинут на выборах, то да... право имеем... а если нет... то дрожим дальше...

      На ключевых постах везде их люди. Панфилова будет усиленно отрабатывать свою зряплату.
      Так што выборы...
      Alber
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:08
    Олег, со всем уважением к вам и вашим материалам, но эта тема уже честно говоря начинает раздражать. А вот это от вас не ожидал
    Товарищи, сплотимся вокруг Путина! Вернём ему рейтинг в 86%! И даже в 90! Работать до девяноста — здорово и просто!
    Все же я прав и политика сайта действительно изменилась из нейтральной в анти ВВПшную. Жалко.
    rotmistr60
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:21
      Все же я прав и политика сайта действительно изменилась из нейтральной в анти ВВПшную. Жалко.
      Согласен. Что то с публичными "выводами" идёт не так.
      Теренин
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:36
        Цитата: Теренин
        из нейтральной в анти ВВПшную

        знаете, в первые выборы за него голосовал и агитировал. А сейчас- крайне негативно отношусь и у нему и к его политике. Капитализм или не капитализм- это неважно. Важно то, что он врет глядя в глаза. Ничем от Гайдара, Чубайса и Ко не отличается. Все тоже самое, но только в профиль.
        Silvestr
        1. prapor55 (Александр) Сегодня, 10:46
          И Вы не один такой,поддерживаю+++.
          prapor55
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 09:23
      Цитата: rotmistr60
      Жалко.

      жалко сайт? путина? народ? кого жалко ? первым двум,ни холодно ни жарко,пострадавшим будет только третий.так что,лучше молчать ?
      андрей юрьевич
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:28
        Вы правы! Ни сайту, ни авторам от моего "жалко" не холодно и не жарко. Понимаю, каждому необходимо кормить семью, но резко менять убеждения в течение полугода (особенно касается некоторых) это называется по другому.
        rotmistr60
        1. kitt409 (Руслан) Сегодня, 10:28
          Зачем же понятия путать? Не менять, это по другому называется, скорее это понимание того, что изменений во внутренней политике НЕ ожидается, как минимум в ближайшем будущем...
          У меня долго не было вопросов по политике внешней, теперь они начинают появляться даже там - нам денег не хватает на пенсии? Тогда почему мы регулярно тратим эти деньги на гуманитарку в Сирии?Почему вместо моей мамы кормят чью то в САР (ОБРАЗНО)?
          kitt409
        2. сайгон (виктор) Сегодня, 10:51
          Маршал попробуйте понять одно , люди поддержали Путина надеясь на перемены , На то что Медведева и компашку уберут с глаз .
          И тут такое вам нате , паскудненько под футбольное действо кушайте граждане , пережовывайте по пять да восемь лет в дагон .
          А такое долгое молчание гаранта вызвало кучу вопросов , да и его выступление не однозначно . Причём люди помнят его обещания не повышать возраст выхода на пенсию .
          Замет те Путина трогают в гораздо меньшей степени чем Дмитрия и едросню .
          Ну а менять убеждения фраза на фоне неких обещаний двузначненько так воспринимается .
          Так что это не смена убеждений , а ответная реакция граждан на обман .
          Все ожидаемо и справедливо каково здрасти таково и в ответ.
          сайгон
      2. Арберес Сегодня, 11:48
        Цитата: андрей юрьевич
        ,пострадавшим будет только третий.так что,лучше молчать ?


        Третий лишний таков закон.
        Третий должен уйти.. hi
        Арберес
    3. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:31
      Цитата: rotmistr60
      А вот это от вас не ожидал Товарищи, сплотимся вокруг Путина! Вернём ему рейтинг в 86%! И даже в 90! Работать до девяноста — здорово и просто!

      это сарказм, я так думаю
      Silvestr
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:44
        это сарказм, я так думаю
        Спросите у Олега Чувакина, он всегда писал интересно и с душой. Раньше мне нравились его статьи по теме "ЗЗ" (Загнивающий запад), но потом они исчезли. С учетом того, что некоторые авторы переобулись на ходу еще с января этого года, то даже не могу представить сарказм это или новая позиция. А пишет не плохо.
        rotmistr60
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 09:50
          Цитата: rotmistr60
          С учетом того, что некоторые авторы переобулись на ходу еще с января этого года, то даже не могу представить сарказм это или новая позиция.

          возможно,не "переобулись",а пришло прозрение? так бывает.
          андрей юрьевич
          1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:00
            пришло прозрение?
            А раньше были слепыми со своим жизненным опытом, образованием, мировозрением? Странно?
            rotmistr60
            1. народник (юрий) Сегодня, 10:33
              rotmistr60 (Геннадий)
              А раньше были слепыми со своим жизненным опытом, образованием, мировозрением? Странно?

              Именно так; многие были "слепыми", а сейчас глаза открылись и людям стала ясна полная несостоятельность их прошлого кумира.
              народник
              1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:36
                Вся либеральная гапота вам аплодирует.
                rotmistr60
                1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:45
                  Цитата: rotmistr60
                  Вся либеральная гапота вам аплодирует.

                  Геннадий! Вы обратили внимание, что весь диалог против ВВП и либералов удален. А вы говорите, что сайт против ВВП!
                  Silvestr
              2. tv70 (Владимир Т.) Сегодня, 11:32
                Именно. А король то, голый!
                tv70
          2. Boris55 (Борис) Сегодня, 10:16
            Цитата: андрей юрьевич
            возможно,не "переобулись",а пришло прозрение? так бывает.

            Или команда прошла laughing
            Как говорил отец дяди Фёдора - сума сходят по одиночке, а тут - все как с цепи сорвались...
            Boris55
            1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 10:32
              Цитата: Boris55
              Или команда прошла

              возможно всё.
              андрей юрьевич
        2. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
              2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:36
                Цитата: Silvestr
                он и есть главный либерал

                Слова "сарказм" мы не слыхали никогда, нет...
                Ролик посморите, может, поймете, что это такое.
                Сильвестр, Вы неглупый, вроде, человек. Зачем же троллить-то так толсто? Разочаровываете request
                Голован Джек
                1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:38
                  не люблю огульных обвинений. Я и либерал! Смешно.
                  Silvestr
                  1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:41
                    Цитата: Silvestr
                    Я и либерал

                    Эмммм... Вас губит Ваша образованность.
                    Слово "либерал" в новоязе давно уже (потеряв свое первоначальное значение) означает что-то вроде "редиска" (нехороший человек).
                    Так же, как слово "легитимный" означает вовсе не то, что означало изначально, а нечто вроде "няшный и кавайный".
                    Это не есть здо́рово, но так есть request
                    Голован Джек
                    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:43
                      Цитата: Голован Джек
                      Слово "либерал" в новоязе давно уже означает что-то вроде "редиска" (нехороший человек).

                      вот-вот! hi
                      Silvestr
        3. Арберес Сегодня, 11:54
          Цитата: rotmistr60
          Раньше мне нравились его статьи по теме "ЗЗ" (Загнивающий запад), но потом они исчезли.


          Ну может запад загнивать перестал, а мы потихоньку начинаем?
          Надо и свои нарывы вскрывать, тем более, что свои проблемы нас всех интересуют гораздо больше. Больно и неприятно, но надо, а то совсем сгнием...заживо. hi
          Арберес
    4. AUL (Александр) Сегодня, 10:04
      Цитата: rotmistr60
      Все же я прав и политика сайта действительно изменилась из нейтральной в анти ВВПшную. Жалко.
      А мне жалко, что ВВП проводит такую политику, которая направлена против народа, когда-то проголосовавшего за него.
      С учетом того, что некоторые авторы переобулись на ходу еще с января этого года, то даже не могу представить сарказм это или новая позиция.
      А вы не даете себе труд подумать, чем вызвана такая перемена позиции? Возможно, у людей есть на то вполне объективные причины? Людям вообще свойственно менять позицию в изменяющихся условиях!
      PS "Пока я президент, повышения не будет..."
      AUL
      1. Boris55 (Борис) Сегодня, 10:23
        Цитата: AUL
        А мне жалко, что ВВП проводит такую политику, которая направлена против народа, когда-то проголосовавшего за него.

        А что вам лично не понравилось в "Майских указах" Путина, определяющих нашу жизнь?
        Boris55
        1. AUL (Александр) Сегодня, 10:29
          То, что они не исполняются!
          А вам что понравилось?
          AUL
          1. Boris55 (Борис) Сегодня, 10:31
            Цитата: AUL
            То, что они не исполняются!

            Да Путин только месяц как на новый президентский срок заступил!
            Конкретизацией "Майских указов" занимается правительство. В сентябре соберётся Дума и будет утверждать бюджет страны. На сколько "Майские указы" будут профинансированы правительством и Думой, на столько они и будут выполнены.
            Boris55
            1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:39
              Цитата: Boris55
              Да Путин только месяц как на новый президентский срок заступил!

              так не выполнены его Указы 12 года выпуска
              Silvestr
              1. Boris55 (Борис) Сегодня, 10:41
                Цитата: Silvestr
                так не выполнены его Указы 12 года выпуска

                Так нам это понравилось - мы опять привели во власть тех, кто те Указы недовыполнил.
                Boris55
            2. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 11:32
              Цитата: Boris55
              Конкретизацией "Майских указов" занимается правительство.

              Я так понимаю, таким макаром исполняется указ "Обеспечить возрастной порог здоровой жизни до 67 лет"?
              мордвин 3
              1. Boris55 (Борис) Сегодня, 11:37
                Цитата: мордвин 3
                Я так понимаю, таким макаром исполняется указ

                А вот каким макаром - это уже прерогатива Медведева и его Думы. У любой проблемы есть множество решений. Мы свои проблемы доверили решать ЕР и его председателю - Медведеву.
                Boris55
      2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:39
        AUL
        Людям вообще свойственно менять позицию в изменяющихся условиях!
        Мы пскопские (псковские).... к/ф "Мы из Крондштата"?
        rotmistr60
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 11:19
          Цитата: rotmistr60
          Мы пскопские (псковские).... к/ф "Мы из Крондштата"?

          "Рожденная революцией"
          Silvestr
    5. akunin (эд) Сегодня, 10:14
      Цитата: rotmistr60
      Все же я прав и политика сайта действительно изменилась из нейтральной в анти ВВПшную. Жалко

      уважаемый .а вы не подумали,что
      анти ВВПшную
      родили антинародные действия власти? если власть действует на благо кто будет ее хулить?если ,извините ,вам серпом по причиндалам, а вы - асанна?делай хорошо и будешь хороший,а если плохо...похвалите власть и президента лично,а главное аргументировано .
      akunin
    6. народник (юрий) Сегодня, 10:18

      rotmistr60 (Геннадий)
      Олег, со всем уважением к вам и вашим материалам, но эта тема уже честно говоря начинает раздражать

      Ваше раздражение понятно и не удивляет. Сторонников Путина раздражает важнейшая общественно-политическая тема на которой он показал своё истинное отрицательное отношение к людям, к народу в целом. negative
      народник
    7. свободный (Андрей) Сегодня, 10:54
      Цитата: rotmistr60
      Олег, со всем уважением к вам и вашим материалам, но эта тема уже честно говоря начинает раздражать. А вот это от вас не ожидал
      Товарищи, сплотимся вокруг Путина! Вернём ему рейтинг в 86%! И даже в 90! Работать до девяноста — здорово и просто!
      Все же я прав и политика сайта действительно изменилась из нейтральной в анти ВВПшную. Жалко.

      А почему?Почему так произошло?
      свободный
  3. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 09:16
    Крупный портал openDemocracy (oDR), независимая глобальная медиаплатформа, имеющая свыше 8 миллионов посетителей в год,
    Шта? Глобальная?? С 8 млн. в год??? Тогда телеканал " Дождь" это просто межгалактический вестник. А все хныкалки про обвал рейтинга ВВП просто скопированы с хохлосми.
    Серж Горелый
    1. Mart (Олег Чувакин) Сегодня, 09:31
      Цитата: Серж Горелый
      все хныкалки про обвал рейтинга ВВП просто скопированы с хохлосми


      "Спонтанный рейтинг доверия политикам возглавляет Владимир Путин - 37,9%. Второе место в списке занимает Сергей Шойгу – 14,6%, третье – Сергей Лавров – 11,3%.
      Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» по результатам опроса с 25 июня по 1 июля составил 38,1%". ВЦИОМ, 6 июля 2018 г. Ссылка.
      Mart
    2. kitt409 (Руслан) Сегодня, 10:32
      Насчет хныкалок с хохлосми я не знаю, Но одно знаю точно - будь выборы сейчас - не проголосовал бы я за ВВП, и что-то мне подсказывает), что таких ой как немало...
      kitt409
      1. BAI Сегодня, 10:51
        9 сентября можно голосовать если в регионе есть выборы.
        BAI
  4. 1536 (Евгений) Сегодня, 09:21
    Лучше всего пенсионную реформу заболтать и принять. Поохать, покряхтеть, как во времена "Да, да, нет, да", и принять со стойкостью, достойной лучшего применения, предложенные "правительством" законы. Ну, а в самом деле, профсоюзы, которых, в общем-то, нет вовсе, но номинально все-таки оставшиеся, - молчат, словно инопланетяне, молодежь вообще не понимает о чем идет речь, мечтая об одном: "Когда же чёрт возьмет тебя..." (сами научили, чего ж на зеркало пенять?), уже вышедшие на пенсию, просто тупо молятся Богу, что он позволил им родиться раньше и с удовольствием потребляют льющиеся с экранов ТВ елей. А поколение 60-70-х?.. Что ж, после 90-х годов нас не так много осталось, половина без детей, следовательно, дом - это работа, остальные худо-бедно устроены, или сводят концы с концами, и на пенсию-подачку и так не рассчитывали. Митинговать, голосовать? Глупо ускорять процесс, потому что пришедшие на "смену", будут действовать еще более нагло и быстро. Так что, все нормально, господа, все идет "по плану". Капитализм, он и в Африке капитализм, а в России уже тем более.
    1536
  5. Masya Masya (Маня) Сегодня, 09:26
    crying всё кончено, мы все умрём... crying
    Masya Masya
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 09:36
      Цитата: Masya Masya
      crying всё кончено, мы все умрём... crying

      " всё будет хорошо,а если нет,то всё будет очень плохо..."
      андрей юрьевич
      1. Кот Маркиз (Маркиз) Сегодня, 09:51
        Нет, мы-"прорвемся"!
        Кот Маркиз
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:52
    Ну, единодушие полное. Пенсионный возраст повышать нельзя, а пенсии повышать - необходимо.
    Перевернем ситуацию. А давайте поднимем протест - и выступим за СНИЖЕНИЕ пенсионного возраста. Мужчинам - до 50, а женщинам ... Ну, с 30... Кто же из женщин признаётся в своём возрасте. laughing и все требуют. Вот, мне платят маленькую зарплату, пойду, потребую повышения... Бизнесмен - повысит ( ну предположим). А его конкурент - нет. В результате - мастерская ( завод, фирма, ... ) разоряется. И вы оказываетесь "на улице" со своей большой зарплатой. И совершенно не соответствующими квалификации запросами.
    Такой расклад устраивает?
    Та же ситуация и с пенсиями. Хотите большую? И в 50? Но чтоб государство платило? - тогда в армию, и в генералы. Или в атомную промышленность. "На севера"... Ну и т.д. Ага, не охота "в сапоги", а охота халявы, и пораньше? Тогда надо поискать ДРУГУЮ планету. На этой такого места - нет.
    Горный стрелок
    1. kitt409 (Руслан) Сегодня, 10:53
      Расклад у Вас весьма искаженный почему-то, если менять правила игры уже после ее начала, ну сели Вы в дурачка играть , козыри объявили трефы, а вот через пять минут после начала игры козыри ВДРУГ взяли и поменяли - теперь бубна будет, это - по Вашему, нормально, или пора уже кандилябоберы применять?
      если БЫ объявили, что вот для граждан такого то года рождения правила игры с такого то года будут такие - вопросов было БЫ на порядок меньше...
      П.С. Если бы не валялся с кашлем, скорее всего бронхит(, то на акцию пошел бы обязательно
      kitt409
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 11:09
      Цитата: Горный стрелок
      мне платят маленькую зарплату, пойду, потребую повышения... Бизнесмен - повысит ( ну предположим). А его конкурент - нет. В результате - мастерская ( завод, фирма, ... ) разоряется.

      Я, что бы из-за повышения з/п предприятие разорялась, такого еще невидел и не слышал. Если вас не затруднит, можете привести пример?
      solzh
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:27
        Цитата: solzh
        Я, что бы из-за повышения з/п предприятие разорялась, такого еще невидел и не слышал. Если вас не затруднит, можете привести пример?

        Давайте я Вам на пальца́х растолкую:
        - есть Вы, хороший предприниматель, который платит своим работникам вдвое больше, чем Ваш конкурент
        - допустим, Ваша и конкурентова конторы работают одинаково эффективно, но
        - при этом Ваши издержки больше, чем у конкурента. А прибыль (то, что можно вложить в развитие конторы), соответственно, меньше.
        - соответственно, Вы с неизбежностью начинаете отставать в развитии (а кто не развивается вообще - того съедают, это один из законов рынка) от конкурента. А конкурент начинает Вас обгонять.
        - при таком развитии событий Вас с неиэбежностью съедят. Не обязательно завтра, но в очень обозримый период времени.
        Так понятнее?
        Голован Джек
        1. kitt409 (Руслан) Сегодня, 11:33
          Только вот упускаете Вы одну ну очень важную деталь - "...допустим, Ваша и конкурентова конторы работают одинаково эффективно..."(с) - при з/п выше в два раза и, соответственно, возможности у Вас ВЫБИРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ, такое маловероятно...
          kitt409
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:49
            Цитата: kitt409
            Только вот упускаете Вы одну ну очень важную деталь

            Не я, а Вы:
            Цитата: Горный стрелок
            Вот, мне платят маленькую зарплату, пойду, потребую повышения... Бизнесмен - повысит ( ну предположим). А его конкурент - нет. В результате - мастерская ( завод, фирма, ... ) разоряется

            О "перенаборе персонала" в условиях задачи ничего не говорится.
            Прочее, хоть и верно, но "вне рамок" обсуждаемого вопроса.
            Как-то так request
            Голован Джек
        2. solzh (Сергей) Сегодня, 11:43
          Цитата: Голован Джек
          Давайте я Вам на пальца́х растолкую:

          Я работаю налоговым консультантом, мне рассталковывать не надо, тем более на пальцах.
          По поводу издержек... При росте издержек, должен происходить рост выручки. Если роста выручки не происходит, следовательно расширения рынка сбыта то же не происходит, значит коммерсант либо менеджеры сбыта занимается не своим делом. Вам
          Цитата: Голован Джек
          Так понятнее?
          solzh
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:46
            Цитата: solzh
            Я работаю налоговым консультантом, мне рассталковывать не надо, тем более на пальцах

            Отлично good
            Цитата: solzh
            При росте издержек, должен происходить рост выручки

            Речь изначально шла о том, что Вы (волевым решением) взяли, и повысили зарплату своего персонала вдвое.
            Какой "рост выручки"? Все как было, так и есть.
            А издержки таки выросли.
            Не поленитесь, посмотрите, с чего разговор начался - думаю, Вам все станет понятно.
            Голован Джек
  7. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 09:54
    Отрываю задницу от дивана и иду на всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы, начало у нас в городе в 11 часов, никого не призываю, каждый решает сам, но я пойду, не могу молчать.
    Анатоль Клим
  8. Иван58 (Касланов Иван) Сегодня, 10:14
    Повышение пенсионного возраста , за которое проголосовало большинство в Думе , имею ввиду ЕР , кроме Н. Поклонской , это прямое нарушение ст.55 Конституции. Что должен сделать Гарант? Правильно ,распустить Думу и требовать возбуждения уголовных дел в отношении причастных . Однако.............
    Иван58
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:25
      Цитата: Иван58
      это прямое нарушение ст.55 Конституции

      Дурь несусветная. Покажите, где ущемляются Ваши, прописанные в Конституции (а в 55-й речь именно об этом) права.
      Голован Джек
      1. Иван58 (Касланов Иван) Сегодня, 10:41
        Почитайте.
        Иван58
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:13
          Цитата: Иван58
          Почитайте

          Что, простите, "почитать"? belay
          Голован Джек
  9. EvilLion Сегодня, 10:26
    Факты следующие, у нас среди развитых стран мира самый низкий пенсионный возраст, в Японии он вообще 70 лет для всех. Женщины у нас и так практически не работают, с учетом их средней продолжительности жизни. Пенсия - это налог на работающих. И при этом наши граждане почему-то считают, что должны жить как в Германии, не прикладывая к этому никаких усилий, и в условиях демографической ямы 90-ых, поколение которых сейчас входит в трудоспособный возраст.

    Ведь намного проще верить в жадных чиновников, чем в объективную реальность нехватки ресурсов.
    EvilLion
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:58
      Цитата: EvilLion
      Факты следующие, у нас среди развитых стран мира самый низкий пенсионный возраст, в Японии он вообще 70 лет для всех

      Вы полагаете, что Россия развитая страна. как Япония?
      Silvestr
    2. сайгон (виктор) Сегодня, 11:30
      Простите мне плевать на Японию и на их пенсионный возраст .
      Вы наверное удивитесь но в Японских фирмах просто не принято увольнять своих сотрудников не при каких трудностях .
      В демографическую яму случайно не либерастнодемократичноая власть страну загнала или это происки жидо-массонов ?
      Почему граждане причем честно работающие и платящие налоги не должны жить как в Германии ?
      Вы хотите сказать что у нас чиновники образец эффективности ?
      Германия не имеющая таких природных ресурсов , имеет промышленность и живет нормально .Какого черта я должен воспринимать бред выдаваемый под видом оправданий попытки обокрасть меня как гражданина на некую сумму и продлить возраст работы , верить правительству которое не эффективно .
      Теперь о ресурсах , а почему их не хватает ? Их что народ по пьян промотал ( граждане же по вашим словам ни каких усилий не прилагают ) или экономика не нормально работает . правительство не умеет ни чего ?
      Ну в общем слава ЕДРу и пенсионной реформе.
      сайгон
  10. savage1976 Сегодня, 10:37
    Вот интересно, а просчитывали ли в правительствк расходы в связи с новым геноцидом(пенсионной реформой) народа в стране. Мне 60(предположим), работы нет, пенсии нет, обуза на шее семьи. Что делать? Взять биту, лом, нож, газовый балон и пойти грабить банк, господ депутатов, олигархов. Семью то кормить надо, а терять уже нечего, жизнь прожита, не быть же обузой детям. Получится, хорошо, а не получится!!! Так тоже хорошо, бабы уже особо не нужны, тарелка баланды в тюрьме положена за счет государства, да и мед.помощь какая-никакая есть, да и семье легче, одного рта и расходов на лекарства меньше. И таких по стране у нас десятки миллионов. Справится казна с десятками миллионов вынужденных зеков? А ведь они просто хотели есть. Пока у народа есть в холодильнике уолбаса, будет в стране спокойствие, а вот когда колбасы не станет, столбов на всех господ хватит. Хренова депутаты историю помнят.
    Это ни в коей мере не призыв к действию, это возможные итоги непродуманных издевательств(реформ) безмозглым руководством.
    savage1976
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:45
      Если даже этот закон прокатит, его полная реализация наступит аж 2034ом - 16 лет за это время несколько раз всё может поменяться, с большой вероятностью ВВП России к этому времени будет за 200 триллионов и бюджет соответственно 38 триллионов - денег хватит на всё, а там и пенсионный возраст могут скорректировать на понижение.
      Вадим237
  11. BAI Сегодня, 10:48
    Вчера кто-то опубликовал график - сегодня во многих городах митинги против реформы. Как раз начались.
    BAI
  12. wooja (Dmitry) Сегодня, 11:34
    повышение пенсионного возраста это нормально ,сам Господь в свое проделал тоже самое …., в итоге до пенсии мало вообще кто доживал..., библия наша инструкция
    wooja
  13. ivagulin Сегодня, 11:39
    у нас на улице умер мой одногодка 38 лет,не пил, строил дом,охренеть
    Здравоохранения нет, питания нет ,одни эрзацы, работать приходиться больше,зарабатывать меньше
    Блин забанят , но одни эмоции
    ivagulin
    1. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 11:54
      Мои соболезнования,но в его смерти тоже Путин и медведев виноват?
      Андрей ВОВ
Картина дня