16:31 28 июля

Острецов: "Система Сахарова" - вот главное оружие России, остальное - "сказки Путина"

В своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, говоря о новейшем оружии, разработанном в России, особо выделил крылатую ракету с ядерным двигателем. При этом он подчеркнул, что аналогов такой ракеты в мире не существует.

Игорь Острецов, профессор, доктор технических наук, занимающийся исследованиями в области ядерной физики и атомной энергетики, в ролике крайне скептически относится к заявлениям президента. Он считает, что сделать сверхзвуковую ракету, способную действовать на низких высотах, сейчас технически невозможно. Её создание противоречит всем аэродинамическим и газодинамическим теориям, основы которых даются ещё в школе. Для крылатых ракет на низких высотах нужны только прямоточные двигатели, - убеждён Игорь Острецов.

По мнению учёного, заявления президента ориентированы, прежде всего, на внутреннюю аудиторию, поскольку все иностранные специалисты убеждены, что разработка крылатых ракет с ядерным двигателем относится к области фантастики. Но к области фантастики ещё несколько десятилетий назад относился бы, к примеру, спутниковый навигатор - в гражданских целях.


По мнению учёного, средства противодействия играют второстепенную роль, поскольку решающими в войне являются именно средства нападения. Самым эффективным таким средством, по мнению профессора, является "система Сахарова". Именно такой системой на сегодняшний день является засекреченная система «Статус-6». Благодаря этой системе Россия может в течение пяти минут стать «мировым диктатором».

Имея на вооружении "систему Сахарова", Россия может больше ничего не делать, ей это просто не нужно.



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Комментарии 9

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  1. shura7782 (Александр) Сегодня, 14:16
    Надо же, и секретное название уже имеется и идеолог этой системы нашёлся. Вспоминаются слова Петра первого: " От сель грозить мы будем Шведу!". Вот Владимир и погрозил остальным. И правильно сделал.
    shura7782
  2. Даос (Алексей Маштаков) Сегодня, 14:31
    Интересно, с чего этот эксперт взял что создание ядерного прямоточника невозможно? В общем то давненько уже создан... Как то странно звучит такое заявление от того кто числится "доктором наук"...
    Даос
  3. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 14:33
    "Но к области фантастики ещё несколько десятилетий назад относился бы, к примеру, спутниковый навигатор - в гражданских целях"

    Это очень ложная аналогия с ядерным движком.

    В целом, согласен, что заявление о создании крылатки с ядерным движком - это липа. Да, проекты были еще и в советское время (в том числе и в США, в том числе и в целом успешные), но потом на 50 лет абсолютный молчок. Если бы какие-то реальные разработки велись, хотя бы отрывочные сведения об этом были бы.
    Kirill Dou
    1. Dart2027 Сегодня, 15:27
      Цитата: Kirill Dou
      Если бы какие-то реальные разработки велись, хотя бы отрывочные сведения об этом были бы.

      Это зависит от того как работает 1 отдел.
      Dart2027
      1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:31
        Да я вас умоляю, никогда такие прорывные проекты не сохранялись в абсолютной секретности. Ядерное оружие, межконтинентальные ракеты и тому подобное оружие хотя бы в виде отрывочных сведений проявлялись.Нельзя провести испытания так, чтобы об этом никто не прознал, тем более сегодня, когда средства наблюдения куда совершеннее, чем раньше
        Kirill Dou
        1. Dart2027 Сегодня, 15:32
          Цитата: Kirill Dou
          Нельзя провести испытания так, чтобы об этом никто не прознал, тем более сегодня, когда средства наблюдения куда совершеннее, чем раньше

          Когда летит ракета, то можно увидеть сам факт полета, но не то кокой двигатель внутри.
          Dart2027
  4. БастаКарапузикИ (Андрей) Сегодня, 14:49
    Специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. (С)
    БастаКарапузикИ
  5. монастырь Сегодня, 16:02
    эксперт сомнительный хотя лапши навешали россиянам лет на 5 вперед.
    в одном он прав что реально может смыть ВСЕХ и можем и должны диктовать условия игры.
    но насколько мы независимы от ов что бы это сделать?
    монастырь
  6. монастырь Сегодня, 16:03
    меня запикали
    ОТ пи....ов
    монастырь
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