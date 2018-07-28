Острецов: "Система Сахарова" - вот главное оружие России, остальное - "сказки Путина"

В своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, говоря о новейшем оружии, разработанном в России, особо выделил крылатую ракету с ядерным двигателем. При этом он подчеркнул, что аналогов такой ракеты в мире не существует.Игорь Острецов, профессор, доктор технических наук, занимающийся исследованиями в области ядерной физики и атомной энергетики, в ролике крайне скептически относится к заявлениям президента. Он считает, что сделать сверхзвуковую ракету, способную действовать на низких высотах, сейчас технически невозможно. Её создание противоречит всем аэродинамическим и газодинамическим теориям, основы которых даются ещё в школе. Для крылатых ракет на низких высотах нужны только прямоточные двигатели, - убеждён Игорь Острецов.По мнению учёного, заявления президента ориентированы, прежде всего, на внутреннюю аудиторию, поскольку все иностранные специалисты убеждены, что разработка крылатых ракет с ядерным двигателем относится к области фантастики. Но к области фантастики ещё несколько десятилетий назад относился бы, к примеру, спутниковый навигатор - в гражданских целях.По мнению учёного, средства противодействия играют второстепенную роль, поскольку решающими в войне являются именно средства нападения. Самым эффективным таким средством, по мнению профессора, является "система Сахарова". Именно такой системой на сегодняшний день является засекреченная система «Статус-6». Благодаря этой системе Россия может в течение пяти минут стать «мировым диктатором».Имея на вооружении "систему Сахарова", Россия может больше ничего не делать, ей это просто не нужно.