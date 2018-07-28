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Хуситы атаковали саудовские танкеры. Ответ ВВС коалиции
Самолёты ВВС Саудовской Аравии атаковали йеменский портовый город Ходейда, в котором сохраняется присутствие вооружённых групп хуситов. Отмечается, что наносятся авиаудары в качестве ответа на действия хуситской группировки в Красном море. О чём конкретно идёт речь?
В среду хуситы осуществили атаку двух саудовских танкеров, двигавшихся в акватории Красного моря. Возникла угроза уничтожения судов, транспортировавших экспортную партию углеводородов.
Йеменские СМИ сообщают, что бомбардировка Ходейды началась в районе полуночи по местному времени. Самолёты саудовской коалиции нанесли удары по военному лагерю, который, как заявлено Эр-Риядом, использовался для боевой подготовки хуситов. Примечательно, что этот объект располагается практически в самом центре города.
К северу от Ходейды удару подверглась фабрика по производству пластмасс. Также бомбардировке подверглись районы Зубейд и аль-Тахита на юге крупнейшего порта Йемена.
Напомним, что саудовская коалиция ранее объявляла о взятии Ходейды под свой контроль. Однако хуситские группировки продолжают активное противодействия, нередко переходя к вариантам партизанской войны. Несколько дней назад руководство хуситов обратилось к президентам России и Франции с просьбой «посодействовать восстановлению мира в стране». Официальных комментариев по этому вопросу президенты России и Франции на данный момент не давали.
В среду хуситы осуществили атаку двух саудовских танкеров, двигавшихся в акватории Красного моря. Возникла угроза уничтожения судов, транспортировавших экспортную партию углеводородов.
Йеменские СМИ сообщают, что бомбардировка Ходейды началась в районе полуночи по местному времени. Самолёты саудовской коалиции нанесли удары по военному лагерю, который, как заявлено Эр-Риядом, использовался для боевой подготовки хуситов. Примечательно, что этот объект располагается практически в самом центре города.
К северу от Ходейды удару подверглась фабрика по производству пластмасс. Также бомбардировке подверглись районы Зубейд и аль-Тахита на юге крупнейшего порта Йемена.
Напомним, что саудовская коалиция ранее объявляла о взятии Ходейды под свой контроль. Однако хуситские группировки продолжают активное противодействия, нередко переходя к вариантам партизанской войны. Несколько дней назад руководство хуситов обратилось к президентам России и Франции с просьбой «посодействовать восстановлению мира в стране». Официальных комментариев по этому вопросу президенты России и Франции на данный момент не давали.
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