11:57 28 июля
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Хуситы атаковали саудовские танкеры. Ответ ВВС коалиции

Самолёты ВВС Саудовской Аравии атаковали йеменский портовый город Ходейда, в котором сохраняется присутствие вооружённых групп хуситов. Отмечается, что наносятся авиаудары в качестве ответа на действия хуситской группировки в Красном море. О чём конкретно идёт речь?

В среду хуситы осуществили атаку двух саудовских танкеров, двигавшихся в акватории Красного моря. Возникла угроза уничтожения судов, транспортировавших экспортную партию углеводородов.

Йеменские СМИ сообщают, что бомбардировка Ходейды началась в районе полуночи по местному времени. Самолёты саудовской коалиции нанесли удары по военному лагерю, который, как заявлено Эр-Риядом, использовался для боевой подготовки хуситов. Примечательно, что этот объект располагается практически в самом центре города.


К северу от Ходейды удару подверглась фабрика по производству пластмасс. Также бомбардировке подверглись районы Зубейд и аль-Тахита на юге крупнейшего порта Йемена.

Хуситы атаковали саудовские танкеры. Ответ ВВС коалиции


Напомним, что саудовская коалиция ранее объявляла о взятии Ходейды под свой контроль. Однако хуситские группировки продолжают активное противодействия, нередко переходя к вариантам партизанской войны. Несколько дней назад руководство хуситов обратилось к президентам России и Франции с просьбой «посодействовать восстановлению мира в стране». Официальных комментариев по этому вопросу президенты России и Франции на данный момент не давали.


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Комментарии 30

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  1. Vard Сегодня, 09:35
    Саудиты похоже проигрывают... Танкеры это их основной заработок... Так что хуситы всё правильно делают...
    Vard
    1. Megatron (Вежливый) Сегодня, 09:43
      Вообще бы перекрыть этот канал поставок, глядишь и нефть до 200 взлетит!
      Megatron
      1. igor67 (Игорь) Сегодня, 10:01
        Цитата: Megatron
        Вообще бы перекрыть этот канал поставок, глядишь и нефть до 200 взлетит!

        ага, и сразу бензин подымется в цене,соответственно и продукты питания итд,а вот ЗП вряд ли
        igor67
        1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:33
          Вы это об Израиле? Если о России, то какая интеллектуальная способность у человека -делать анализ по интернету. У вас самих как со своими энергоресурсами? Вы заправляетесь в России?
          rotmistr60
          1. Andy (Андрей) Сегодня, 10:52
            от того что в России есть нефть и газ тебе не легче. обьясни почему вслед за мировым подорожанием бензина и колебанием доллара поднимают и в России. обьясни также заявление медведевской своры о выравнивании цен с мировыми (правда с оговоркой что процесс небыстрый). а пока отдыхай- в понедельник на работу
            Andy
      2. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:02
        Хуситы, муситы, шииты, фигиты, что за ерунда там творится. Всех подробили, каждому рассказали какой он исключительный народ и какие у него территории и при этом дали автомат, и это уже тянется десятилетиями. Англосаксы всех запутали посталкивали, и доят всех поочередно. В общем разводят по-полной, и нас от части... Когда народ поумнеет?
        maxim947
        1. Михаил Матюгин (Михаил ) Сегодня, 10:47
          Цитата: maxim947
          Хуситы, муситы, шииты, фигиты, что за ерунда там творится. Всех подробили, каждому рассказали какой он исключительный народ и какие у него территории и при этом дали автомат, и это уже тянется десятилетиями. Англосаксы всех запутали посталкивали, и доят всех поочередно.

          Не стоит уж так всё упрощать, англосаксы - далеко не в каждой бочке затычка, там местные между собой очень рады повоевать. Как говорится, 1300 лет традиции войн внутри исламского мира-с...
          Михаил Матюгин
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:33
            Так они раздор посеяли ещё в позапрошлом веке, теперь только дрова вовремя подкидывай
            maxim947
    2. donavi49 Сегодня, 09:45
      Напротив - выигрывают. Ходейда - последний порт, приспособленный для приема морских судов. Дальше только рыбацкие пристани сельского уровня. И их не так много.

      У Хуситов - был единственный вариант, реально переломить войну, это выход Адена и южных племен в мирный договор. У них почти это получилось - Зубаиди захватил Аден и выгнал саудовскую марионетку и единственно признанного президента Йемена в восточные пустыни. Изначально - они выступали за перемирие с Хуситами и распил Йемена надвое, как было ранее, но только в актуальных границах. Но потом с ними провели определенную работу их спонсоры ОАЭ и возможно еще кто (США/СА) - и они переменили позицию, на войну до победы.

      Хуситы выигрывают на тактическом уровне, но проигрывают стратегически. Их Йемен сжимается, теряются важнейшие позиции (как та же Ходейда, через которую не только Иранские подарки шли, но и банальное ЖратЪ). Да коллапс уровня 2005-6 года (когда Хуситы сидели в Горах и не контролировали не одного крупного города) - случится еще не скоро. Но все идет к нему.
      donavi49
      1. Громобой Сегодня, 09:58
        Цитата: Megatron
        Вообще бы перекрыть этот канал поставок, глядишь и нефть до 200 взлетит!

        Согласен,даже думаю, что Россия спецом передала часть ядерных технологий иранцам,дабы было чем заниматься прогрессивному мировому сообществу в лице США...А так все при деле,нефтюшка может подорожть,с-тристушка продаётся иранцам.Эй...Ты ньяху ...!!! кажну неделю в Москоу=сити мотается.Все при деле)
        Громобой
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:38
    Хуситы атаковали саудовские танкеры. Ответ ВВС коалиции
    Наверное лет через 200 там война закончится.Ну когда нефть в смысле у саудитов иссякнет feel
    Наблюдатель2014
    1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 09:45
      Цитата: Наблюдатель2014
      Наверное лет через 200 там война закончится.Ну когда нефть в смысле у саудитов иссякнет

      откуда данные по запасам нефти? темпы добычи говорят о том, что легкая нефть закончится через 55 лет
      Сандор Клиган
    2. Маскарад Сегодня, 09:47
      Цитата: Наблюдатель2014
      Хуситы атаковали саудовские танкеры. Ответ ВВС коалиции
      Наверное лет через 200 там война закончится.Ну когда нефть в смысле у саудитов иссякнет feel

      Верно мыслишь Сергей , саудов обдерут , как липку они оружие закупают ,даже не торгуясь и нанимают всяких чертей ))) ..! Россия на провокации не ведется пока.. soldier
      Маскарад
    3. Logall (Александр) Сегодня, 09:48
      Иссякнет нефть - иссякнет американское присутствие! Иссякнет американское присутствие - иссякнут конфликты...
      Привет, Сергей! hi
      Logall
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:52
        Logall Александр hi
        Иссякнет нефть - иссякнет американское присутствие! Иссякнет американское присутствие - иссякнут конфликты...
        Да.А до тех пор.Ну в смысле пока есть деньги покупать оружие у Вашингтона.Война прям как манна небесная там для американцев.А местные что? У них принципы и амбиции.Александр drinks
        Наблюдатель2014
      2. BlackMokona Сегодня, 10:06
        Типо они до появления США не воевали. Там тысячи лет воевали до открытия Америки
        BlackMokona
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:43
    Официальных комментариев по этому вопросу президенты России и Франции на данный момент не давали.
    ...Сдается, их и не будет...Уж, больно дело тонкое...
    parusnik
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:52
      Во - во ..[/quote]...Сдается, их и не будет...Уж, больно дело тонкое...[/quote] . Уж нам то в эту кашу лезть точно не стоит . База в тех краях была в своё время хороша , но уж даже СССР её покинул , а сейчас при войне и вовсе гемор бесперспективный . Да и вообще туда влезешь , а потом не будешь знать , как отползти .
      КВУ-НСвД
  4. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 09:57
    Однако завоевала Россия авторитет в регионе, если у нее защиты просят.
    Теперь думать надо, как с пользой ситуацию использовать. Саудиты - это согласованная политика цен на нефть, и посредничество в противостоянии саудов с хуситами будет козырем.
    Rostislav
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 10:29
      Цитата: Rostislav
      Однако завоевала Россия авторитет в регионе, если у нее защиты просят.

      А у кого еще хуситы халявы запросят? Кроме Ирана им больше никто не помогает, а т. к. РФ помогает безвозмездно, т. е. даром Ирану в Сирии, то резонно просить халяву у России, при чем тут авторитет?
      Дырокол
  5. Троль Сегодня, 10:00
    Цитата: Megatron
    Вообще бы перекрыть этот канал поставок, глядишь и нефть до 200 взлетит!

    Закон сообщающихся сосудов знаешь?
    Если цена на нефть взлетит, она взлетит и в твоем городе.
    Или ты на велике гоняешь?
    Троль
    1. Михаил Матюгин (Михаил ) Сегодня, 10:49
      Цитата: Троль
      Если цена на нефть взлетит, она взлетит и в твоем городе.

      Вот именно. Вопреки законам рынка стоимость бензина (а значит всего-всего) в РФ только растёт - когда нефть дорожает, нам говорят, а зачем продавать дешевле внутри, а когда нефть дешевеет, то говорят, нам надо компенсировать якобы убытки на внешнем рынке...
      Михаил Матюгин
      1. Комментарий был удален.
    2. Krasnodar Сегодня, 11:08
      Цитата: Троль
      Цитата: Megatron
      Вообще бы перекрыть этот канал поставок, глядишь и нефть до 200 взлетит!

      Закон сообщающихся сосудов знаешь?
      Если цена на нефть взлетит, она взлетит и в твоем городе.
      Или ты на велике гоняешь?

      Цены на бензин взлетят, вот только появится больше рабочих мест благодаря увеличению бюджета и, соответственно, больше возможностей. В том числе засчет укрепления рубля.
      Krasnodar
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 10:01
    Танкеры то подожгли? Нет? А чем они их атаковали? Пока это больше похоже на обмен угрожающими жестами. Вот когда реально подожгут супертанкер, тонн так на 200 тысяч... Вот тогда там все вздрогнет ВСЕРЬЁЗ. А пока...
    Горный стрелок
  7. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:02
    руководство хуситов обратилось к президентам России и Франции с просьбой «посодействовать восстановлению мира в стране».
    Да, это реально боевые действия, и тут главное не злато, а булат. В очередь "сукины дети" stop, мы, пока заняты в Сирии...
    Теренин
  8. APASUS (Pavo) Сегодня, 10:13
    Интересная информация и кто же врет?
    Саудовская коалиция ранее объявляла о взятии Ходейды под свой контроль и тут же идет объявление :самолёты саудовской коалиции нанесли удары по военному лагерю, который, как заявлено Эр-Риядом, использовался для боевой подготовки хуситов. Примечательно, что этот объект располагается практически в самом центре города.
    Похоже проблемы не только у хуситов ,но и саудовская коалиция отчиталась за ранее
    APASUS
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 10:31
      Цитата: APASUS
      Похоже проблемы не только у хуситов ,но и саудовская коалиция отчиталась за ранее

      Они контролируют морской порт, это самое главное, хуситы больше не могут получать тяжелое вооружение с Ирана.
      Дырокол
  9. nikoliski (Николай) Сегодня, 10:25
    А если воевать за Хуситов нам, то весело будет? нефть сразу до 200 долларов скакнет-делов то десяток вышек нефтяных калибрами грохнуть что нам саудиты сделают? мы же по правилам ООН имеем право обьявить войну любому государству
    nikoliski
  10. mavrus (Андрей) Сегодня, 10:43
    Цитата: maxim947
    Хуситы, муситы, шииты, фигиты, что за ерунда там творится. Всех подробили, каждому рассказали какой он исключительный народ и какие у него территории и при этом дали автомат, и это уже тянется десятилетиями. Англосаксы всех запутали посталкивали, и доят всех поочередно. В общем разводят по-полной, и нас от части... Когда народ поумнеет?

    Ислам "подробился" ещё в VII веке (в 657 году)... Задолго до появления автоматов...
    mavrus
  11. mavrus (Андрей) Сегодня, 10:48
    Цитата: Троль
    Цитата: Megatron
    Вообще бы перекрыть этот канал поставок, глядишь и нефть до 200 взлетит!

    Закон сообщающихся сосудов знаешь?
    Если цена на нефть взлетит, она взлетит и в твоем городе.
    Или ты на велике гоняешь?

    А если цена на нефть упадет, то она взлетит и в твоём городе... В России оно как-то без разницы падает цена на нефть или растёт, бензин дорожает в любом случае.
    mavrus
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