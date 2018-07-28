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Модернизация производства Ил-96-400М. Кабмин выделяет дополнительно 1,3 млрд рублей

Объединённая авиастроительная корпорация получила дополнительное финансирование из федерального бюджета. По последним данным, речь идёт о выделении примерно 1,3 млрд рублей на модернизацию производства самолётов Ил-96. Соответствующая информация появилась на официальном интернет-портале правительства РФ. Сумма в конечном итоге должна быть внесена в уставный капитал ВАСО (Воронежское самолётостроительное общество).

Из опубликованного сообщения:
Подписанным постановлением ПАО "OAK" предоставляются бюджетные инвестиции в размере 1,32 млрд рублей в целях последующего взноса в уставный капитал дочернего ПАО ВАСО. Средства будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолётов Ил-96-400М. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2020 год.





В проекте модернизации этих лайнеров предполагается и софинансирование – из других источников. Однако его сумма станет куда меньше вложений из федерального бюджета и составит около 150 млн рублей.

Нужно отметить, что модернизационный проект реализуется уже около двух лет. При этом изначально на реализацию проекта было направлено около 5,9 млрд рублей.

Дофинансирование линии модернизации отечественных авиалайнеров, как отмечается, ставит своей целью снизить зависимость от закупок подобного рода самолётов иностранного производства.

Для справки: Ил-96-400М - дальнемагистральный широкофюзеляжный авиалайнер

Использованы фотографии: http://aviation21.ru
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Комментарии 19

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  1. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 10:21
    Пока не сделают 2двигательным, толку не будет
    marlin1203
    1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 10:25
      Цитата: marlin1203
      Пока не сделают 2двигательным, толку не будет

      hi но можно уточнить, что пока не сделают двигатели!!!! толку не будет
      Сандор Клиган
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:28
        Данный самолёт уже начинает ассоциироваться как чемодан без ручки, и нести тяжело и бросить жалко, только периодически деньги вбухивают.. пора бы уже определится - делаем на его базе новый самолёт или закрываем проект, а так, ни то, ни се...
        maxim947
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:59
          Цитата: maxim947
          делаем на его базе новый самолёт или закрываем проект, а так, ни то, ни се...

          К сожалению это так..., Но пока движков , в ближайшей перспективе не предвидится, что бы не умерло производство есть смысл выпускать то , что есть. Модернизация проводится с целью выпуска чего то другого (может Ан 178 или что то военное) ибо линия по сборке Ил-96 там существует и модернизации осбо не требует...
          MPN
      2. Например Сегодня, 11:08
        Толк уже есть.
        Есть понимание в правительстве, что нужно восстанавливать отрасль.
        Деньги на поддержание штанов выделили. А далее нужно работать головой. И головы и руки у нас в стране есть.
        Важно смуту очередную не допустить.
        То, что твориться сейчас в обществе сильно напоминает смуту. Как бы локти нам потом не кусать.
        Например
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:31
          Важно смуту очередную не допустить.

          Так, вы же в первых рядах здесь по наведению смуты, или выспались сегодня и настрой на позитиве?)
          maxim947
    2. Insaider Сегодня, 10:26
      Цитата: marlin1203
      Пока не сделают 2двигательным, толку не будет

      Проще Боинги закупить ..??? Ну ну слышали мы это в 90-х..Будут Илы не хуже импортных, и движки естественно...
      Insaider
      1. donavi49 Сегодня, 11:20
        Нет. Ну в смысле как это работает:
        АК - имеет выбор взять 777/787/Арбуз или 96. При этом кредитные/лизинговые предложения от Боинга/Арбуза просто идеальны, а вот у Ильюшин-Финанс все довольно плохо.

        Дальше:
        777/787/Арбузы - имеют отличную статистику суточного налета, то есть самолет не будет простаивать, главное набрать экипажи и загрузку. С 96-ым - все плохо, относительно конкурентов. Даже расчетный суточный налет ниже - чем реальный-подтвержденный у западных.

        Сервис - все чеки/ремонты отбиты по часам, запчасти, обученный персонал. С Илом потерять на 3-5 дней самолет, просто потому что деталь надо заказывать = элементарно и Аэрофлот с этим регулярно сталкивался. Я уже молчу - про изначально значительно большие расчетные сроки простоя и каждой операции на чеке/ремонте.

        Ну и вишенка - 4 по сегодняшнему времени на 2 поколения устаревших двигателя, и довольно капризных (вроде исправили в последних сериях). Тогда как у конкурентов 2 двигателя в этом размере самолета - с гораздо лучшими эксплуатационными характеристиками.

        Итог - АК купившая Ил-96 будет вынуждена значительно повышать цены на билет или работать себе в убыток. Если цены повысят - то кто полетит на Иле, если рядом есть 777 от АК конкурента еще по более низкой цене? Итог = банкротство. Летать в убыток = аналогично.

        Ил-96 имеет шансы в двух случаях:
        - нет выбора, то есть санкции уровня КНДР. И то, текущий парк будет все еще более привлекательным лет 10 и даже в условиях санкций, найти детали на Арбуз/Боинг легче чем на родные Илы/Ту. Иран свидетель.
        - компенсация за счет бюджета, каждого билета на разницу. Тогда АК эксплуатирующая Ил и АК эксплуатирующая 777/787 = могут выставлять одинаковые цены на билет и получать прибыль. Просто АК на Иле - будет получать разницу между выставляемой ценой и необходимой для работы с нужным % прибыли из Бюджета, а АК на 777/787 - напрямую от покупателей билетов.
        donavi49
  2. APASUS (Pavo) Сегодня, 10:21
    Вообщем то понятно,деньги идут на модернизацию производства самолетов Ил-96-400М. Тут получается производитель самолетов должен получить реальный контракт или для каких целей эта модернизация? Просто снижать зависимость от импорта, не имеет смысла, ради самолета или двух.
    Может государство на конец то повернется лицом к производителю и начнет думать о продвижении своей продукции
    APASUS
    1. donavi49 Сегодня, 11:08
      Куда продвигать? Экспорт - 0 контрактов. 4 двигательник - только если это А-380 и тот очень туго идет, несмотря на весь лоббисткий ресурс Арбуза.

      Сейчас миром правят двухдвигательники на новом поколении Р-Р/П-В. Они банально дешевле (меньше топлива, меньше сопротивления = выше дальность, ну и главное более дешевый и быстрый по срокам простой на обслуживании).

      Купят в СЛО и федеральные ведомства.
      donavi49
    2. Logall (Александр) Сегодня, 11:09
      Цитата: APASUS
      Может государство на конец то повернется лицом к производителю и начнет думать о продвижении своей продукции

      Мне не так давно здесь на сайте говорили: чтоб окупился процессор, нужен продать их миллиард, а сковорода - 350 млн... Хороший набор инструментов - 250 млн... Мол: не рентабельно наводнять рынок своей продукцией.
      А тут самолёты!
      Это наверное говорили "купи продай"...?
      Logall
  3. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 10:26
    Ничего не сказано о том, что все вороватые руки отсечены, и деньги гарантированно будут использоваться по назначению.
    AlexVas44
  4. faiver (Андрей) Сегодня, 10:53
    а кто мне подскажет на каких пассажирских линиях он летает? или это грузовая модификация?
    faiver
    1. donavi49 Сегодня, 11:25
      Единственный коммерческий эксплуатант в мире сейчас Cubana de Aviación. И они хотят спрыгнуть на Боинги (при Обаме - сейчас Трамп и там опять Холодная Война, поэтому возможно не успели).
      donavi49
  5. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 11:09
    очень хорошая новость,главное что бы деньги дошли куда следует, а не в карманы чинуш и были освоены
    Хаджи Мурат
  6. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 11:19
    В 1930-ых это кратко и обоснованно называли "вредительством".
    Avis-bis
  7. san4es Сегодня, 11:29
    hi ..Для справки: Ил-96-400М - дальнемагистральный широкофюзеляжный авиалайнер
    Самолет Ил-96-400М
    размах крыла (м) 60,105
    длина самолёта (м) 63,939
    высота самолёта (м) 15,717
    площадь крыла (м2) 350
    угол стреловидности крыла по линии 1/4 хорд (град) 30
    диаметр фюзеляжа (м) 6,08
    Основные характеристики двигателя
    количество и модель двигателя 4 х ПС-90А1 (ПД-14М)
    максимальная взлётная тяга (MCA, H=0) (кгс) 4 х 17400
    соответствие нормам ИКАО Прил.16, Гл.4
    Массовые характеристики
    максимальная взлётная масса (т) 265
    максимальная полезная нагрузка (т) 58
    максимальная ёмкость топливных баков (л) 152620
    Летно-технические характеристики
    крейсерская скорость (км/ч) 870
    дальность полёта при максимальном количестве пассажиров (км) 10000
    высота полёта (м) 9000-12000
    взлётная дистанция (м) 2700
    посадочная дистанция (м) 1650
    Число мест
    лётный экипаж 3 (2)
    пассажирских одноклассная компоновка - 436
    двухклассная компоновка - 386
    трёхклассная компоновка - 315. soldier
    san4es
  8. exo (алексей) Сегодня, 11:40
    Цитата: donavi49
    Куда продвигать? Экспорт - 0 контрактов. 4 двигательник - только если это А-380 и тот очень туго идет, несмотря на весь лоббисткий ресурс Арбуза.

    Сейчас миром правят двухдвигательники на новом поколении Р-Р/П-В. Они банально дешевле (меньше топлива, меньше сопротивления = выше дальность, ну и главное более дешевый и быстрый по срокам простой на обслуживании).

    Купят в СЛО и федеральные ведомства.

    Я бы,ещё добавил,что на 4-х двигательных самолётах запада(Боинг-747 последних модификаций,Аэрбас-340 и 380),стоят движки,которые лучше ПС-90,на порядок,по всем характеристикам.И то,начинают сходить со сцены.
    А сравнивать Ил-96 с Боингом-777,просто вообще смешно.Как самолёт братьев Райт с DC-3.Хотя, одноклассником 96-го,является сейчас Боинг-787.Фантастический самолёт 21-го века.Без всяких кавычек.
    exo
  9. ЗВС Сегодня, 11:42
    Много это или мало для возрождения отечественного гражданского авиастроения? Для примера:
    - при реконструкции резиденции президента РФ в Ново-Огарево было украдено 1,5 млрд рублей. ))))))
    Тпк что рано еще в воздух чепчики кидать - приоритеты в государстве не те.
    ЗВС
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