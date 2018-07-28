Модернизация производства Ил-96-400М. Кабмин выделяет дополнительно 1,3 млрд рублей

Подписанным постановлением ПАО "OAK" предоставляются бюджетные инвестиции в размере 1,32 млрд рублей в целях последующего взноса в уставный капитал дочернего ПАО ВАСО. Средства будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолётов Ил-96-400М. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2020 год.

Объединённая авиастроительная корпорация получила дополнительное финансирование из федерального бюджета. По последним данным, речь идёт о выделении примерно 1,3 млрд рублей на модернизацию производства самолётов Ил-96. Соответствующая информация появилась на официальном интернет-портале правительства РФ. Сумма в конечном итоге должна быть внесена в уставный капитал ВАСО (Воронежское самолётостроительное общество).Из опубликованного сообщения:В проекте модернизации этих лайнеров предполагается и софинансирование – из других источников. Однако его сумма станет куда меньше вложений из федерального бюджета и составит около 150 млн рублей.Нужно отметить, что модернизационный проект реализуется уже около двух лет. При этом изначально на реализацию проекта было направлено около 5,9 млрд рублей.Дофинансирование линии модернизации отечественных авиалайнеров, как отмечается, ставит своей целью снизить зависимость от закупок подобного рода самолётов иностранного производства.Для справки: Ил-96-400М - дальнемагистральный широкофюзеляжный авиалайнер