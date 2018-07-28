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Странный полёт F-35 ВВС Израиля. Зачем "невидимка" дала себя обнаружить?

В сети появились материалы, касающиеся маршрута новейшего истребителя F-35 «Адир» ВВС Израиля. Внимание привлекает тот факт, что о маршруте самолёта-невидимки вообще стало известно в Интернете. Данные о полёте израильской боевой машины были представлены на сайте Flightradar24, являющемся открытой площадкой, занимающейся отслеживанием авиатрафика.

Странный полёт F-35 ВВС Израиля. Зачем "невидимка" дала себя обнаружить?


Привлекла внимание публикация на этом сайте от 23 июля. Фактически любой желающий пользователь сети мог осуществлять наблюдение за тем, как F-35 «Адир» двигался во время выполнения боевого задания. Самолёт поднялся в воздух с авиабазы Неватим, прошёл вдоль средиземноморского побережья страны севернее сектора Газа, затем сделал несколько кругов в воздушном пространстве в районе города Хайфа.


Кодировка, которая в этот момент «подсвечивалась» на упомянутом сайте, говорит о том, что это один их тех самолётов, которые относительно недавно Израилю были переданы американским производителем.

Можно предположить, что весь полёт «транслировался» в сети из-за невыключенного транспондера. При этом возникает вопрос: это была ошибка экипажа или преследовалась некая цель?

При этом отдельные пользователи отметили, что сам факт передачи данных о полётах F-35 ВВС Израиля в сеть вполне мог бы привести и к «первой потере самолёта F-35 в истории», если бы у кого из «друзей» Израиля возникла идея нанести удар по истребителю.

В командовании израильскими ВВС ситуация пока не комментируется.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 21

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  1. demo (Ван) Сегодня, 11:15
    Не стоит искать черную кошку в темной комнате.
    Тут просто горе от ума.
    demo
    1. Insaider Сегодня, 11:25
      Странный полёт F-35 ВВС Израиля. Зачем "невидимка" дала себя обнаружить?

      Обыкновенные понты евреев..Как и тут на сайте ! Провоцируют просто наши ПВО в Сирии ..Знаем мы эти штучки Израиля. Наглые и циничные , Может кого из них посадить в России и конфискофать имущество ? Ведь нарываются ..
      Insaider
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:36
        Совсем разум от лютой злобы отказывает? stop Самолет провел тренировочный полет в собственных территориальных водах и вернулся на базу.
        voyaka uh
      2. Setrac (Сергей) Сегодня, 11:57
        Цитата: demo
        Тут просто горе от ума.

        Цитата: Insaider
        Обыкновенные понты евреев..

        Скорее кто-то пытается стравить два наших государства.
        Цитата: Insaider
        Может кого из них посадить в России и конфискофать имущество ?

        Иди работай.
        Setrac
    2. Маз Сегодня, 11:25
      ПОказуха. Бывает . А это «Подарок» Голливуда к дню Военно-морского флота
      https://www.youtube.com/watch?v=i9j6O1PF1Lk
      Маз
      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:32
        Ну почему ? Возможно облет РТС для настройки аппаратуры по каким либо параметрам именно по Ф-35, что вызвало необхобимость еще и более точного отслеживания координат по транспондеру... И того рядовая задача и выдумывать ни чего не стоит...
        MPN
  2. Тралл Сегодня, 11:15
    Полет был рекламным smile
    Тралл
  3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:19
    Я извеняюсь за идиотский вопрос, а в РФ боевые самолеты на учебные полеты вылетают без включенного транспондера? Даже в районах интенсивного гражданского движения? what А как диспетчера смогут координировать полеты гражданской авиации? У нас вообщем то все самолеты если не летят на б/д с включенными летают.
    Арон Заави
    1. andrewkor Сегодня, 11:26
      Не забывайте,Уважаемый,что ваша страна вообще то воюет уже 70 лет,так что поосторожней с транспордерами!
      andrewkor
    2. Маз Сегодня, 11:27
      Извиняюсь , Арон, а не "извеняюсь" . Учите русский язык лучше. Пригодится. laughing
      Маз
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:33
        Цитата: Маз
        Извиняюсь , Арон, а не "извеняюсь" . Учите русский язык. Пригодится. laughing

        Маз спасибо, но Вы бы или "Маген-Давид" сняли или трусы бы надели . 20 лет любить Россию из Израиля это лицемерием попахивпет, тем более что для таких как Вы есть программа:

        Соотечественники, проживающие в странах СНГ, Германии, Израиле и Балтии, используют государственную программу по переселению в Россию, чтобы вернуться на Родину. 
        — В основном интерес к государственной программе проявляют соотечественники из числа граждан государств — участников СНГ. Также механизмом государственной программы пользуются соотечественники из Германии, Израиля, стран Балтии и другие, — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.


        Арон Заави
      2. alexmach (Александр) Сегодня, 11:49
        Хм... а я вот припоминаю, что в школе на уроках русского языка учили говорить "извините" а не "извиняюсь"....
        alexmach
    3. gladcu2 (gladcu2) Сегодня, 11:32
      Военные самолёты в воздушном пространстве РФ имеют зоны где они выключают коды "Я свой". Каждая такая тренеровка уведомляется за 24 часа в группу контроля воздушного пространства. С точным указанием места и времени выключения кода "я свой". А также точки и времени включения.

      Все эти ключевые точки строго контролируются, с докладом до уровня Арми ПВО.

      В Израиле по видимому нет места где есть возможность отключения кода "я свой". Либо это место строго ограничено по размеру.
      gladcu2
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:35
        Цитата: gladcu2


        В Израиле по видимому нет места где есть возможность отключения кода "я свой". Либо это место строго ограничено по размеру.

        Насчет места это проблема. С этим не поспоришь.
        Арон Заави
    4. MPN (Павел) Сегодня, 11:38
      Арон hi Я выше написал мнение за чем, а так то военная авиация, только транспортники (когда по трассам ходят) в основном (это у нас) и в районе обеспечения иностранных диспетчеров (если не БД или спец задачи) , внутри с диспетчерами только согласовывается пролет их зон без транспондеров как правило, только с включенной системой опознавания свой-чужой... hi
      MPN
    5. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 11:41
      Американцы над Балтикой постоянно выключают транспондеры на своих самолетах разведчиках.
      Владыка Ситх
  4. сталевар Сегодня, 11:20
    На данный момент Израиль нам враг, но не союзник точно. Если бы в МО считали так же, то за наш Панцирь можно было бы поквитаться.
    сталевар
    1. Комментарий был удален.
  5. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 11:21
    Пока диванэксперты будут разбирать эту коллизию, интересующиеся темой F-35 могут полюбоваться производственной линией на предприятии Lockheed Martin. Предупреждая совершенно не нужный с...ч, могу сообщить, что название ролику придумал не я. hi
    А. Привалов
    1. Маз Сегодня, 11:29
      Разве что с целью изучения мест вероятной закладки БЗ. А так, нам не интересно. Нас наши линии интересуют.
      Маз
    2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:56
      Цитата: А. Привалов
      Предупреждая совершенно не нужный с...ч, могу сообщить, что название ролику придумал не я.

      Знаете почему Ф-35 появился, потому что С-400 дал добро.... tongue
      XXXIII
  6. Удав КАА (Александр) Сегодня, 11:22
    Это была игра в поддавки. Транспондер не выключали для того, чтобы наши средства наблюдения не могли снять реальные данные о его "невидимости".
    Ну, а если бы была атака (что практически невозможно при нынешней политике сотрудничества руководства РФ с правительством Израиля), то после получения предупреждения об облучении ЛА стрельбовой станцией, пилот выключил бы "люстру" и совершил противоракетный маневр уклонения от атаки ЗУР. Вот тогда бы "объективка" была бы ценнейшей развединформацией. А так -- ну полетал, ну засветился, а где данные по реальной его малозаметности для наших средств ПВО? Их просто нет. И весь сказ.
    ИМХО.
    Удав КАА
  7. DEZINTO (Николай) Сегодня, 11:58
    Не стоит искать черную кошку в темной комнате.
    Тут просто горе от ума.


    Думаете лётчики новейшего, сверхдорогого, военного самолёта - невидимки не знали что они в интернет вещают ? Ну фиг знает... request
    DEZINTO
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