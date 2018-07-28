Странный полёт F-35 ВВС Израиля. Зачем "невидимка" дала себя обнаружить?

В сети появились материалы, касающиеся маршрута новейшего истребителя F-35 «Адир» ВВС Израиля. Внимание привлекает тот факт, что о маршруте самолёта-невидимки вообще стало известно в Интернете. Данные о полёте израильской боевой машины были представлены на сайте Flightradar24, являющемся открытой площадкой, занимающейся отслеживанием авиатрафика.Привлекла внимание публикация на этом сайте от 23 июля. Фактически любой желающий пользователь сети мог осуществлять наблюдение за тем, как F-35 «Адир» двигался во время выполнения боевого задания. Самолёт поднялся в воздух с авиабазы Неватим, прошёл вдоль средиземноморского побережья страны севернее сектора Газа, затем сделал несколько кругов в воздушном пространстве в районе города Хайфа.Кодировка, которая в этот момент «подсвечивалась» на упомянутом сайте, говорит о том, что это один их тех самолётов, которые относительно недавно Израилю были переданы американским производителем.Можно предположить, что весь полёт «транслировался» в сети из-за невыключенного транспондера. При этом возникает вопрос: это была ошибка экипажа или преследовалась некая цель?При этом отдельные пользователи отметили, что сам факт передачи данных о полётах F-35 ВВС Израиля в сеть вполне мог бы привести и к «первой потере самолёта F-35 в истории», если бы у кого из «друзей» Израиля возникла идея нанести удар по истребителю.В командовании израильскими ВВС ситуация пока не комментируется.