09:57 05 августа

Когда полетит ракета с ядерным двигателем?

1 марта президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию представил образцы новейшего российского вооружения: системы вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», а также беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой.

Это не я, это «Известия», если что. «Российской армии пообещали новинки в области стратегического вооружения».

Конечно, Путин образцов не приносил и перед Федеральным собранием не вываливал. Такое не под силу даже ему. Представил на словах, понятное дело.


Однако слова – это не только слова как сотрясение воздуха или звук. Это еще и информация, прямо доступная пользователю, и скрытый смысл.

И немудрено, что в скрытом смысле все начали дружно копаться. Особенно в плане «ракеты с ядерным двигателем».



Сколько было обсуждений и «секретных файлов», повествующих об очередной «неимеющейаналоговвмире» убер-бабахалке, которая вот-вот встанет на боевое дежурство, думаю, перечислять не стоит. Тысячи.

Позволю себе немножко истории.

История ядерного двигателя началась в далеких 50-х годах прошлого века. Когда рванули первые бомбы и запыхтели первые реакторы. И тогда люди умные (а их было явно больше, чем сейчас) поняли, что вот он, почти неиссякаемый источник энергии. И начали думать, как с помощью атомного двигателя заставить долго и независимо плавать/летать все подряд.

С «плавать/ходить» получилось. А вот с «летать/ездить» вышел полный облом. Хотя по первому времени все казалась просто. Ну, в те годы вообще ко всему проще относились. Запихнули реактор в подводную лодку – и в самолет засунем.

И да, в СССР были даны соответствующие указания. Самолеты должны были сконструировать Туполев и Мясищев, а атомные двигатели для них — сверхэффективное и сверхсекретное КБ Архипа Люльки.

Не вышло.

Турбореактивный двигатель с атомным реактором (ТРДА) по конструкции очень сильно напоминает обычный турбореактивный двигатель (ТРД). Только если в ТРД тяга создается расширяющимися при сгорании керосина горячими газами, то в ТРДА воздух нагревается, проходя через реактор.

Отсюда и основные недостатки, которые остановили как наших, так и американцев.

1. Самолёты иногда падают. И сами по себе, и благодаря помощи извне, и по вине экипажа. И идея летающего длительное время аппарата с атомным реактором «не вдохновила». А уж когда мы «уронили» на Канаду военный спутник серии «Космос» с атомной энергетической установкой… Вони было больше, чем радиоактивного заражения, но платить пришлось по полной.

2. Неизбежное радиоактивное заражение воздуха выбрасываемыми продуктами распада из всех этих прямоточных установок.

3. Радиоактивная угроза для экипажа. Что тут говорить, если и в проекте Туполева на Т-95ЛЛ, и в проекте Мясищева на 3М вес защиты должен был доходить до 60 тонн! Да, сегодня бомбер весом в 200 тонн и больше – нормально. Но 60 лет назад – увы.

В общем, стало понятно, что атомный/ядерный реактор применим исключительно там, где можно гарантировать не одноразовое применение экипажа. То есть корабли и подводные лодки крупного тоннажа.

Обо всех проектах ядерных самолетов, танков, тепловозов забыли раз и навсегда. Поскольку даже сегодня создать на 100% безопасное средство не в размерах авианосца или крейсера вроде бы как нереально.

Да, проект огромной крылатой ракеты, витающей на большой высоте неограниченное количество времени (или достаточно долгое время) на атомном реакторе еще какое-то время будоражил не очень далекие умы.

Спрашивается, зачем мне, как обывателю, такая безопасность? Если благодаря средствам обеспечения этой безопасности я должен буду ходить в ОЗК и противогазе?

Тема подзаглохла. Тем более что появились системы дозаправки в воздухе, благодаря которым стратегические бомбардировщики России могли без проблем достигнуть пусковой отметки на рубежах США, и наоборот.

Но, как и почти семьдесят лет тому назад, альтернативы для ядерного двигателя как для средства осуществления длительных полетов в атмосфере пока что нет.

Да, время от времени прорываются информационные сообщения о том или ином изобретении типа фотонного привода или ядерного двигателя для «космического буксира». Понятно, что определённые работы велись, ведутся и будут вестись, ибо только так можно добиться прорыва что в науке, что в технологиях.

Космическим реактором занимались ученые института имени Келдыша. Время от времени появлялись даже материалы на тему будущих космических систем. Но, как говорят люди, которые внимательно отслеживают космическую тему, несколько лет назад информацией в институте делиться перестали. Это можно истолковать двояко: или работы, которые велись, резко стали засекречены, либо прекратились вообще. За отсутствием перспектив, за отсутствием финансирования.

Но из того, что все-таки просочилось, можно сделать некоторые выводы, как это сделали в весьма уважаемом научно-популярном журнале «Поп-механика» («Ядерное дежавю: существует ли ракета с ядерным двигателем»).

Стал известен приблизительный состав уникального топлива для двигателя «космического буксира». Для ядерного реактивного двигателя (ЯРД) предполагалось использовать топливо, состоявшее из карбидов — соединений урана, вольфрама и ниобия с углеродом. Это топливо хорошо показало себя при работе в водородной среде, в которую, правда, приходилось добавлять гептан для подавления химических реакций карбидов с водородом.

Но в кислородной среде карбиды работать не смогут: углерод окисляется хорошо прогретым (до 2 000 градусов) кислородом, а все оставшиеся металлы просто расплавятся и улетят с потоком теплоносителя. Здравствуй, радиация.

Топливные элементы разрабатывает и производит НПО «Луч» в городе Подольске. Да, говорят, там освоили технологию покрытия топливных стержней ниобием, металлом недорогим и весьма крепким по свойствам. Гипотетически реактор стал менее чувствителен к среде, но ниобий тоже вполне нормально окисляется кислородом и служить достаточной защитой не может.

В целом получается, что ЯРД можно эксплуатировать в условиях Марса, Венеры, космоса вообще, но совершенно не получается на Земле. А раз новый ЯРД представляет собой дальнейшее развитие советских космических ядерных энергетических установок «Бук» и «Топаз», которые в первую очередь были изобретены для использования в космосе, то говорить об адаптации ЯРД для полетов в атмосфере несколько наивно.

Хорошо, давайте зайдем с другой стороны. Предположим, что основой двигателя для чудо-ракеты станет реактор не на быстрых, а на медленных нейтронах. Может такое быть?

Теоретически – вполне. Никто, в общем-то, и не говорит, каким именно должен быть реактор. Действительно самый массовый советский космический реактор «Бук» работал на быстрых нейтронах. Но его наследник «Топаз» уже на промежуточных. Дальше?

Дальше пока фантастика. Реактор на тепловых нейтронах может быть компактным. И даже очень небольшим. Но для этого нужно использовать совсем уж фантастическую экзотику вроде изотопа америция-242м.

Теоретические расчеты показали, что при использовании этого изотопа в качестве топлива с замедлителем из гидрида циркония америций-242м будет иметь критическую массу меньше 50 г. Соответственно, реактор на нем будет иметь диаметр (без отражателя) порядка 10 см.

Вот только одна «маленькая» проблема. В букве «м». Эта буква в конце названия означает, что данный ядерный изотоп находится в состоянии возбуждения. У обычного америция-242, чьи ядра находятся в очень низком энергетическом состоянии, период полураспада всего 16 часов, а у ядра 242м — целых 140 лет.

Потому, собственно, и не налажено пока нормальное производство америция-242м, хотя вроде бы это несложно. Достаточно выделить из отработанного ядерного топлива любой АЭС америций-241 или его оксид в достаточном количестве, далее спрессовать в таблеточки и загрузить в реактор на быстрых нейтронах, тот же БН-800. На выходе должен быть искомый америций-242м. В нормальных количествах.

Видимо, не все так гладко, как на бумаге, потому мы и не наблюдаем крошечные ядерные реакторы, способные пару-тройку суток таскать на головокружительной высоте крылатую ракету с кучей боеголовок. Мы их пока вообще не наблюдаем.

Можно, конечно, представить все. Особенно перед выборами. И мини-реактор, и самолет, и крылатую ракету на ЯРД. Все принципы были разработаны и описаны еще тогда, в 50-60-х годах прошлого века, когда все начиналось.

Нового ничего пока не придумано. Два класса, довольно сильно различающихся между собой.

Первый с прямым нагревом воздуха в реакторе, заражающий все по максимуму, но с другой стороны, если мы говорим об оружии Судного дня, какая тут к черту, экология?

Второй с косвенным нагревом, когда между воздухом и реактором есть промежуточный теплоноситель и теплообменник. Эта схема, однозначно, гораздо чище, так как продукты деления не попадают в воздух, но какая опять же разница?

Нет, если эти ракеты будут просто шататься в верхних слоях атмосферы в качестве оружия сдерживания, это одно. А если они стартуют, чтобы разнести в клочья своими боеголовками континент одного из противников (ага, конечно, оба!), то опять же, наследят они там в атмосфере или нет, – ничего не значащий аспектик.

На видео в президентском послании была показана вроде как ракета наземного базирования, стартующая с помощью обычного твердотопливного ракетного двигателя.

Ну хорошо, даже логично. Наш ядерный двигатель не выбрасывает осколки деления прямо в воздух (может быть), он весь такой правильный и экологически чистый такой. Лютый бред, но что делать?

А что делать с излучением от работающего реактора? Три слоя свинца? Тяжело. Значит, экологии ноль, даже если стартовать на обычном ракетном, а ядерный запускать на высоте. Неплохая мысль. Портят только наши катастрофические «успехи» в космической программе. И тут одно дело получить на голову с высоты не «Протон» с его очаровательным гептилом, а вполне себе ядерный реактор.

Спасибо за заботу, конечно. Та еще перспективка, однако.

Конечно, если мы говорим все о том же последнем ударе и об оружии Судного дня, то в принципе, плевать. И на экологию, и на экономику, и на все. Можно топливные стержни не ниобием покрывать, а золотом или иридием. Лишь бы чудо-ракеты стартовали, полетали над шариком, сведя с ума баллистические компьютеры, обогнули районы максимально эффективно действующего ПВО и ПРО противника и устроили финальный аккорд.

И снова сомнения. Вроде бы Путин нам пообещал, что размеры ракеты с атомным реактором не превысят габаритов обычной крылатой ракеты большой дальности — Х-101 или того же «Калибра».

Ну да, если представить все эти карманные «чудо-реакторы», которые вдруг создадутся в достаточных количествах и достаточном качестве сразу после дешевого и надежного отечественного процессора…

Умные люди уже посчитали, что заявленные размеры убивают на корню идею использования теплообменников. Хотя теплообменник «газ-газ» на такие тепловые потоки, в принципе, реализуем, что показывает проект космического самолета с использованием атмосферного кислорода SABRE, но вот в калибр ракеты 533 мм он не впишется никак.

Значит, нагрев может быть только непосредственный, прямоточный, и выхлоп будет сильно радиоактивный.

На этом можно заканчивать и задать финальный вопрос: зачем все это нужно было Путину 1 марта? Кинуть очередную косточку электорату типа «мы весь мир порвем»? (Мы насчет порвать мир отдельно поговорим в ближайшее время.)

Но тут получается интересная штука. Или господин президент/кандидат в президенты просто соврал (для того, чтобы ему принесли голосов, сыграв на чувствах граждан), или…

Интересно получается. Если у нас такая ракета появится, то Путин автоматически становится в глазах мировой общественности кем-то типа Каддафи и Хусейна с их химическим оружием. Ракеты, которые в случае старта будут отравлять атмосферу: это будет хорошая тема на поорать западным СМИ. И не только СМИ. Тут и ООН навиагрится по полной программе.

Но это, повторю, в том случае, если такая ракета будет. В чем я сильно сомневаюсь, и вот почему.

Не буду вам навязывать своей точки зрения, просто приведу выступление человека, не просто понимающего суть проблемы, а умного и как раз работавшего по этой теме.

Игорь Николаевич Острецов.

Доктор технических наук, профессор, специалист по ядерной физике и атомной энергетике.

С 1965 по 1980 гг.— начальник лаборатории 1-го Ракетного института (современное название — Исследовательский центр им. Келдыша).

В 1965—1976 гг. преподавал в МГТУ им. Баумана. Область интересов в эти годы — космическая энергетика и ряд прикладных задач в военной области, в том числе проблемы радионевидимости космических и атмосферных летательных аппаратов.

С 1980 по 2008 гг. — заместитель директора ВНИИ атомного машиностроения по науке.

С 1986 по 1987 гг. руководил работами Министерства энергетического машиностроения СССР на ЧАЭС.

Немного, но человек весьма засекреченный, сами понимаете. Послушайте Игоря Николаевича. Никакого популизма. Никаких выдумок. В таком возрасте и с такими заслугами человека купить сложно, потому, честно говоря, верю каждому слову профессора Острецова.

Все, что я тут писал выше, Игорь Николаевич, в принципе, подтвердил десятком фраз. Четко и доступно. За первые три с половиной минуты. Послушайте. Просто послушайте умного и понимающего человека.



«С какой целью это было озвучено, ну убейте меня, я не понимаю. Для иностранных специалистов все это, безусловно, понятно. Это скорее всего ориентировано на внутреннего неподготовленного слушателя».
Автор: Роман Скоморохов

Использованы фотографии: kremlin.ru
16

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 07:06
    Когда полетит ракета с ядерным двигателем?
    вот те на...я думал она летает,приземлится не хочет,САМ ведь сказал,что она неограниченное время может летать,и мультик показал,я верю,Президент не может обманывать... lol
    Дедкастарый
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 07:17
      Цитата: Дедкастарый
      Президент не может обманывать...


      Я верю:
      Я верю в честность Президента
      И в неподкупность постовых,
      В заботу банка о клиентах…
      В русалок верю, в домовых.

      Я верю в то, что снизят цены,
      Что развивается страна,
      Что мне с соседом не изменит
      Моя любимая жена.

      Гадалке верю, что на картах
      За деньги нагадает мне,
      Что скоро стану жить богато,
      И буду счастлив я вдвойне.

      Я верю что учитель в школе
      Совсем не хочет взятки брать,
      Что он детей по доброй воле
      На совесть будет обучать.

      Я верю страховой конторе,
      В которой клерки говорят,
      Что если вдруг случится горе,
      Мне все убытки возместят.

      Конечно, верю депутатам,
      И всем политикам, ага,
      Премьеру и его ребятам,
      Страну раздевшим донага.

      Я верю в то, что все уколы
      И те таблетки, что дают,
      Лишь закаляют силу воли
      И только пользу принесут.

      Я свято верю этим людям,
      Что поселили меня здесь,
      Что лишь у них я счастлив буду…
      Как где? В палате номер...6 https://pikabu.ru/story/ya_veryu_v_chestnost_prez
      identa_606150
      андрей юрьевич
    2. atos_kin (Виссарионыч) Сегодня, 07:33

      Путин врал, Путин врет, Путин будет врать (с)
      atos_kin
      1. Александр Степанович Сегодня, 07:52
        Интересно. Что вы скажите когда она заступит на бд.
        Александр Степанович
    3. народник (юрий) Сегодня, 09:34
      Дедкастарый
      и мультик показал,я верю,Президент не может обманывать...

      Конечно, не может обманывать... belay
      Обещал защитить русских на украине и вроде как защитил. crying
      Обещал не поднимать возраст выхода на пенсию и до сих пор не поднял. sad
      народник
  2. zulusuluz Сегодня, 07:55
    Кавитирующая ракета-торпеда "Шквал" тоже не могла ТАК быстро плавать. Даже в теории.
    Ровно до того момента, пока ее не создали в металле и не явили миру.
    zulusuluz
    1. Bersaglieri Сегодня, 09:46
      Да нет, с кавитирующей подводной ракетой все проще- могла .И просчитано все было академиком Лаврентьевым и другими еще лет за 25-30 до еесоздания в "железе".
      Оружие,кстати,спорное по эффективности,ибо- мгновеннодемаскирующее носитель.
      Bersaglieri
  3. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 08:10
    "За первые три с половиной минуты. Послушайте. Просто послушайте умного и понимающего человека."
    А если послушать дальше? Например с 9-15 по 9-27? Человек призывает к ядерному шантажу всей планеты! Лично у меня такое в голове не укладывается, хотя я совсем не пацифист. Но грозить уничтожением человечества ради собственного доминирования? Ему к психиатору нужно.
    дилетант2
    1. Jimmi Morello (Jimmi Morello) Сегодня, 09:31
      Да , перетрудил головку физик ...
      Jimmi Morello
    2. Николай С. (Николай) Сегодня, 09:34
      Цитата: дилетант2
      Человек призывает к ядерному шантажу всей планеты! Лично у меня такое в голове не укладывается, хотя я совсем не пацифист. Но грозить уничтожением человечества ради собственного доминирования? Ему к психиатору нужно.
      А к кому нужно американским президентам после Хиросимы и Нагасаки, развязавших затем десятки войн по всему миру? Там, наверняка, одним пихиатОром не обойдешься. Или пусть нас уничтожают как Югославию? Мне даже не хочется, чтобы нас убивали втихую и открыто как на Украине.
      Цитата: Автор: Роман Скоморохов
      в калибр ракеты 533 мм он не впишется никак
      А причём тут именно 533мм? Разве бOльшие калибры Яхонта или Искандера/Кинжала (крылатый вариант есть) религия не позволяет применить? Подход "какой получается, такой и сделаем" не годится? А за экологию от радиационного заражения надо бороться применительно к ущербу от американского обеднённого урана в боеприпасах. Там он реально огромный. Правда, не всем жалко тех людей, против которых это оружие американцы применяли. И их земли.
      А ракеты с ядерным реактором реализуемы. Я, правда, слышал о совсем другой конструкции, нежели упоминаемые в статье. Бояться надо радиоактивного заражения, которое прилетит в атмосферу с Америки, а не от полёта ракеты. Хотя, вон, реактор в Фукусиме бабахнул - живём ещё как то. И после Чернобыля.
      Николай С.
  4. Naval (Александр) Сегодня, 08:50
    Что-то с трудом верится, что Верховный Главнокомандующий так дёшево пускал пыль в глаза всему миру. Не может быть. no
    Naval
  5. Naval (Александр) Сегодня, 09:00
    https://newizv.ru/news/incident/14-10-2017/nikto-
    ne-hotel-priznavat-no-ruteniy-106-letaet-nad-evro
    poy
    Повышенный радиоактивный фон, по некоторым конспирологическим теориям, и есть следы испытаний этого двигателя
    Naval
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 09:00
    Роман! Ядерный реактор, и ядерный ракетный двигатель вещи разные, к тому же ракета в основном летит в ближнем космосе, дабы меньше остаточного излучения шло на поверхность планеты! Спецов способных подтвердить вероятность создания подобного оружия подставлять не буду, но Путин сказал в основном правду, но только в одном -такое оружие у нашей страны есть! Всё остальное лирика для делетантов.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  7. Jimmi Morello (Jimmi Morello) Сегодня, 09:02
    а вот американцы верят в реальность такой ракеты ....
    Jimmi Morello
  8. Svetlana (светлана) Сегодня, 09:13
    а все оставшиеся металлы просто расплавятся и улетят с потоком теплоносителя.

    Следуя такой сомнительной логике, было бы невозможно эксплуатировать авиационные газотурбинные двигатели - т.к. у них камеры сгорания и газовые турбины работают в потоке горячего воздуха, содержащего кислоород.
    Температура потока выхлопного газа ,направленного на монокристаллические лопатки газовых турбин турбореактивных авиационных двигателей нового поколения, выше температуры плавления сплавов из которых состоят эти лопатки. Но за счёт охлаждения лопаток изнутри воздухом, лопатки работают, не улетают с потоком теплоносителя. В новых двигателях температура газа перед турбиной доходит 2200 К. Для них разработаны высокожаропрочные сплавы, содержащие до пятнадцати элементов таблицы Менделеева, в том числе рений и рутений, и теплозащитные покрытия, в которые входят никель, хром, алюминий и иттрий, а в перспективе - керамические из оксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия.
    Svetlana
  9. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:16
    Цитата: Р.Скоморохов
    Путин автоматически становится в глазах мировой общественности кем-то типа Каддафи и Хусейна с их химическим оружием.

    Это давнишняя мечта Запада, вот и Роман в их копилку свои пять копеек внёс...
    Народ, а вам не кажется что наша оголтелая пятая колонна, как дрессированная обезьянка под чутким руководством госдепа пытается повторит у нас то, что у них там происходит с Трампом? Они здесь пытаются повязать Путина с его благими намерениями изложенными в "Майских Указах" по рукам и ногам? Вместо того, что бы поддержать инициативу президента по экономическому рывку России вперёд, делают всё, что бы они стали не выполнимы. Страшно Западу - вот и беснуется нечисть...
    История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. Роман, не участвуйте в этом фарсе. У нас такие номера не проходят.
    Boris55
  10. сталевар Сегодня, 09:28
    После пенсионной реформы, Путину разве можно верить? Главное чтобы на образование денег хватило и талантам нашим создали условия для работы. Тогда у нас есть надежда что всё будет!
    сталевар
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:31
      Цитата: сталевар
      После пенсионной реформы, Путину разве можно верить?

      А что, она уже произошла? В закон о пенсиях уже внесены изменения? Да, и вопрос в стиле ЕГЭ. laughing
      Кто инициатор пенсионной реформы:
      1 - Путин;
      2 - Медведев;
      3 - Госдеп.
      Ваш ответ? laughing
      Boris55
  11. сталевар Сегодня, 09:29
    Андрей Юрьевич, стихи ваши мне очень понравились!
    сталевар
  12. edasko (Василий) Сегодня, 09:30
    Портят только наши катастрофические «успехи» в космической программе. И тут одно дело получить на голову с высоты не «Протон» с его очаровательным гептилом, а вполне себе ядерный реактор.

    Причём здесь космическая программа? Наши баллистические ракеты тоже через одну падают? Хотя наш гарант приврать любит конечно...
    edasko
  13. сталевар Сегодня, 09:38
    Boria55, а правительство кто назначил? А против реформы Путин выступил? Путину пальцем щёлкнуть и правительство будет делом заниматься, а на пенсионеров обирать.
    сталевар
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:49
      Цитата: сталевар
      Boria55, а правительство кто назначил?

      Согласно Конституции ст. 83 п.д) по предложению Председателя Правительства Российской Федерации назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров..."
      Вот кого Медведев предложил, того Путин и утвердил, а не предложил бы Медведев ни кого - некого было бы и утверждать.
      Цитата: сталевар
      Путину пальцем щёлкнуть и правительство будет делом заниматься, а на пенсионеров обирать.

      Обязанность Путина определять общее направление движения страны, которые он и определил в Майских Указах. ст.80. п.3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней политики государства.
      Конкретизацией Указов занимается правительство при составлении бюджета страны и Дума, издавая законы во исполнение Указов. Путин не обязан вам краник на кухне менять, на это есть слесарь.
      На вопрос ЕГЭ ответим или как? laughing
      Boris55
  14. Bersaglieri Сегодня, 09:44
    Все по делу написано. Отличный материал.
    Bersaglieri
Картина дня