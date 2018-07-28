16:32 28 июля
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Уралвагонзавод предлагает очередной вариант модернизации Т-72

Новая версия модернизации рабочей лошадки танковых частей и соединений – танка Т-72 – предложена Уралвагонзаводом. Замгендиректора корпорации по специальной технике Вячеслав Халитов отметил, что речь идёт об очередном этапе модернизации этих танков. Перед открытием конкурса «Танковый биатлон» Халитов отметил, что у танка был и остаётся существенный модернизационный ресурс.

Уралвагонзавод предлагает очередной вариант модернизации Т-72


Из заявления Вячеслава Халитова:
Это легендарнейший танк-долгожитель, который живёт с 70-х годов прошлого столетия. И не собирается заканчивать свою жизнь. Мы очередную версию модернизации этой машины предложили министерству обороны.



Подробностей того, какого характера модернизация танка Т-72 предложена главному оборонному ведомству, не сообщается. При этом известно, что ранее поднимался вопрос о необходимости повышения боевой мощи танка, увеличения вариантов его маневренности.

Также перед современными инженерами стоит вопрос о возможности включения танков в сетецентрическую систему, управление которой повышало бы эффективность выполнения поставленных перед подразделениями задач.

При этом отмечено, что на соревнованиях по танковому биатлону появляются возможности отработать эксплуатацию танка в предельно жёстких условиях – на максимальных нагрузках. Это и позволяет понять, насколько у Т-72 велик модернизационный ресурс.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 38

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 14:13
    что на соревнованиях по танковому биатлону появляются возможности отработать эксплуатацию танка в предельно жёстких условиях – на максимальных нагрузках. Это и позволяет понять, насколько у Т-72 велик модернизационный ресурс.
    У нас полигонов испытательных при заводе нет? Все земли под дачи растащили? Программу испытаний на биатлоне уже утвердили? belay
    MPN
    1. роман66 (роман) Сегодня, 14:18
      на заводском полигоне местные гонять будут, а на биатлоне войсковые, они позлее будут. здорово hi
      роман66
      1. MPN (Павел) Сегодня, 14:23
        Здорово Рома! hi И даже иностранные войсковые..., так, что под их интеллект наверное модернизацию намечают... типа лишнее снять, чтобы не отвлекало кнопками , да и вес снизится.., можно бронезащиту увеличить. sad
        MPN
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 15:04
      Ну а что удивляться. Средства противотанковой борьбы прогрессируют не так уж и революционно. У противника все те же ТОУ и Джевелины. РПГ противника то же не слишком в пробитии прибавили. Зачем городить огород и строить новые вундервафли если и старые еще модернизировать можно.
      RASKAT
      1. MPN (Павел) Сегодня, 15:09
        Цитата: RASKAT
        Зачем городить огород и строить новые вундервафли если и старые еще модернизировать можно.

        Без спорно. По сути эту линию основной на сегодняшний день МО и выбрало. При том, что Т-72 массовый танк, модернизация большого парка обходится дешевле т.к. на потоке, если на нем внедрят систему активной защиты, то в производстве ее цена станет существенно ниже и даст возможность ее совершенствовать.
        MPN
  2. Сергей39 (сергей) Сегодня, 14:18
    Даже не знаю, что лучше - 10модернизированных т72 , или одна Армата, во всяком случае на экспорт точно лучше
    Сергей39
    1. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 14:28
      Главное - обученный экипаж.
      А если рассматривать чисто технически, то я за проверенные годами 72ые, потому что наша промышленность пока не может наладить строительство "Арматы" в необходимом количестве, а 72 в модернизированном варианте ещё послужат.
      WATCH_OFFICER
    2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 14:34
      Так не будет подразделений состоящих из одних "Армат".
      В рамках сетецентрической войны это и не надо, максимум 1-2 на танковую роту.
      Генерал Песчаных Карьеров
    3. Удав КАА (Александр) Сегодня, 14:40
      Цитата: Сергей39
      что лучше - 10модернизированных т72 , или одна Армата

      Спросите у янки. Они уже 6-ю модификацию своего АБРАМА делают, и ничего -- не парятся! Более того, требуют,чтобы неоконы по НАТО наотрез отказались от советского оружия, в надежде на всучивание своей модернутой хрени. А вы говорите "что лучше!" bully
      Удав КАА
      1. avt Сегодня, 14:49
        Цитата: Удав КАА
        Они уже 6-ю модификацию своего АБРАМА делают,

        Они вообще его не делают , а только перепрошивают уже сделанные , оставшиеся.
        avt
        1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 14:54
          Вот именно. И больше от этого абрамсов не становятся.. Да и танк с "модернизаций" только жиреет.
          seti
    4. VO3A (Андрей) Сегодня, 16:10
      Гореть будут одинаково, так-что лучше 10 едениц! Почему такой пессимизм? А ключик вот:
      стоит вопрос о возможности включения танков в сетецентрическую систему, управление которой повышало бы эффективность выполнения поставленных перед подразделениями задач.

      А нет у нас таких систем? Нет даже понятия о них. Хоть бы ВИКИ почитали.У нас понятие сетецентрических систем подменили понятием АСУ, и пекут их как пирожки сырые.....
      VO3A
  3. Artemiy_2 (Artemiy ') Сегодня, 14:22
    /Неужели реликт поставят наконец-то, а то странно как-то ут-80 и у т-90 он есть, а у т-72 нету. Думаю там же будет и зпу дистанционная и сосна-у с новой российской матрицей ТПК-К. Насчет панорамы сомневаюсь. Грошей не хватит ведь нужно к 20 году армату допилить. Но это лишь предположения
    Artemiy_2
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 14:26
      Реликт уже защищает борта Т-72Б3 обр 2016 года. Если что.
      Muvka
      1. Artemiy_2 (Artemiy ') Сегодня, 15:01
        Но в лобовой проекции его нету в отличии от т-80бвм

        Artemiy_2
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:51
      От ПТРК MMP, Джавелинов и Спайков в крышу, один фиг не защитит. Эту модернизацию нужно было Сирийцам предложить, а то эти, процентов 80 всех своих Т 72, от огня ПТРК и гранатомётов потеряли.
      Вадим237
      1. Artemiy_2 (Artemiy ') Сегодня, 15:03
        Реликт предназначен впервую очередь все таки для защиты от БПС в первую очередь. Хотя и против тандемов работает благодаря двум пластинам
        Artemiy_2
  4. Trol_2 (Я Тоже я) Сегодня, 14:39
    "..., увеличения вариантов его маневренности." Думаю не сложно улучшить разворот на месте, вращением двух "гусениц" в разные стороны. На Т-72 ставят 7-и ступенчатый планетарный полу-автомат на каждый борт а ручка управления одна. Поставить по планетарному автомату и спаренный селектор-джойстик управления. В какую сторону надо резко развернутся, ту ручку в положение "R" а другую на "D-1" и по газам. Ещё бы по квадрокоптеру каждой машине. С датчиком ракетного пуска и лазерным сканированием рельефа местности. Что бы лучше использовать складки местности.
    Trol_2
  5. air wolf (Дмитрий) Сегодня, 14:53
    Я вообще не понимаю, почему его не сделают Т-72 двух местным с необитаемой башней, радаром и асу, нахрен там вообще нужен наводчик, все должно быть давно автоматизировано, командира и мехвода посадить впереди с экраном 50-80 мм от боевого отделения с эффективными АУПТ и дорогостоящая Армата не нужна. И еще нужна дистационно самоуправляемая турель на башне в калибре 14.5 или 23 мм (ГШ-23 спарка). Вот бы страх был бы в ге-йропе и пша))))
    air wolf
    1. Genry (Genry) Сегодня, 15:13
      Цитата: air wolf
      Я вообще не понимаю, почему его не сделают Т-72 двух местным с необитаемой башней, радаром и асу, нахрен там вообще нужен наводчик.....

      Не мечтайте в меньших масштабах чем разработчики. Там уже озвучивались предложения, что идеальным будущим Т-72 станет его беспилотная версия. Но сначала нужно выпустить достаточное число пилотируемых Т-14. Есть ситуации, в которых без человека воевать еще невозможно.
      Цитата: air wolf
      И еще нужна дистационно самоуправляемая турель на башне в калибре 14.5 или 23 мм (ГШ-23 спарка).

      Ну это вы перестарались... Важнее заменить калибр танковых пулемётов с калибра 7,62 на что-то 9мм (энергию увеличить раза в два). И нужен вариант с модулем типа "Эпоха".
      Genry
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 15:30
      Нужно что бы на танке было, минимум,четыре дистанционных пулемёта, три из них 12.7 для полупартизанской войны и городских боёв, будет самое оно.
      Вадим237
      1. Vlad.by (Владимир) Сегодня, 15:44
        а наводить, простите, кто будет?
        Ну два, допустим, командир и наводчик. курсовой - мехвод. А четвертый кто???
        Vlad.by
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:58
          Цитата: Vlad.by
          ... курсовой - мехвод...

          И где же Вы на 72-ке взяли "курсовой пулемет", интересно?
          Голован Джек
      2. Genry (Genry) Сегодня, 15:50
        Цитата: Вадим237
        Нужно что бы на танке было, минимум,четыре дистанционных пулемёта,

        Ну это уже будет не танк а другая "штурмовая машина" (уже обсуждались БМПТ ) против небольших целей. Соответственно, нужна пушка 30мм (для целей за стеной, забором) и короткая 57мм (как в обновлённом модуле "Эпоха", для подавления более укреплённых целей и легкой бронетехники).
        Цитата: Вадим237
        для полупартизанской войны и городских боёв, будет самое оно.

        Что за "полу", да "партизанской", да еще в городе... и на танке ???
        Genry
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:17
          Цитата: Genry
          Что за "полу", да "партизанской", да еще в городе... и на танке ???

          Вы еще с Гридасовым что-нить обсудить попробуйте, ога yes
          Голован Джек
  6. sib.ataman Сегодня, 14:54
    Безусловно модернизировать пока есть резерв! Их столько в СССР наклепали, что грех сечас тратить на новейшую Армату деньги. Пока нет большой войны, 72-ка ещё послужит! А Армату осваивать небольшими партиями. Самый рациональный сюжет.
    sib.ataman
  7. trahterist (Elmars) Сегодня, 14:59
    А что с трансмиссией?
    Опять древнее как г..но мамонта механика?
    Давно пора ставить двухпоточную с ГОП, которая и стоит на всей БТТ потенциальных противников.
    Бесступенчатое регулирование скорости, что вперед, что назад, повороты любых радиусов.
    Да и само управление, штурвалом, куда проще и удобнее, чем 'тракторный двухрычажный вариант'.
    На 'Армате' хоть ума хватило подобное замутить, да на последних версиях Т-90, если не ошибаюсь.
    trahterist
    1. Artemiy_2 (Artemiy ') Сегодня, 15:09
      В Б3 начиная с 2016 года АПП-172 ставят
      Artemiy_2
  8. гребень (Иван) Сегодня, 15:00
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    Так не будет подразделений состоящих из одних "Армат".
    В рамках сетецентрической войны это и не надо, максимум 1-2 на танковую роту.

    Согласен с вами. Армата может быть закупленной в количестве двух, или трех сотен. Остальное на базе Т-72, Т-80. Основные бои в войнах нынешних и будущих будут проходить в городской застройке, где предпочтительнее смотрятся "старички" Т-72(Т-90) в группах с БМПТ и пехотой. Но даже если будет война поглобальней, то все равно львиную долю работы будут выполнять те же Т-72(Т-90) и Т-80, просто потому что это намного дешевле, АРМАТА это Т-50 в мире танков, хорошая и очень дорогая и недопиленная игрушка, стоит как вертолет, а при боевых действиях их производить надо будет очень многими тысячами, или даже десятками тысяч, все зависит от конфликта. А если вспомнить Сирию, то в Джобаре , Ярмуке и в других городах Сирии, Армату я просто представить не могу, огромная и неповоротливая, она понесла бы там большие потери.
    гребень
    1. st25310 (Евгений) Сегодня, 15:44

      Давайте вместе представим Армату в Сирии... laughing
      st25310
  9. Trol_2 (Я Тоже я) Сегодня, 15:08
    "..., увеличения вариантов его маневренности." Думаю не сложно улучшить разворот на месте, вращением двух "гусениц" в разные стороны. На Т-72 ставят 7-и ступенчатый планетарный полу-автомат на каждый борт а ручка управления одна. Поставить по планетарному автомату и спаренный селектор-джойстик управления. В какую сторону надо резко развернутся, ту ручку в положение "R" а другую на "D-1" и по газам. Ещё бы по квадрокоптеру каждой машине. С датчиком ракетного пуска и лазерным сканированием рельефа местности. Что бы лучше использовать складки местности.
    Trol_2
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 15:34
      Лучше вообще отказаться от рычагов и оснастить механика- водителя рулём и изогнутым дисплеем, что бы отлично видеть на все 180 градусов.
      Вадим237
  10. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 16:01
    Я думаю что зря наши писанулись с Арматой. Она вызвала процесс совершенствования танков у наших верояных противников. Они работают над соверщенствованием своих машин под уровень Арматы, не зная о том что у нас ее Нет! От слова Совсем! Нет у нас Армат, а вот модернизация Лео и Абраш в ответ на Армату началась! И вот вопрос - зачем было панты писать с неготовым танком?????
    Tahtvjd2868
  11. Геннадич (Георгий) Сегодня, 16:05
    сколько можно выжимать соки с конструкции 70х?!сегодня он ни по одним параметрам не подходит для войны!
    Геннадич
  12. trahterist (Elmars) Сегодня, 16:10
    Цитата: Trol_2
    "..., увеличения вариантов его маневренности." Думаю не сложно улучшить разворот на месте, вращением двух "гусениц" в разные стороны. На Т-72 ставят 7-и ступенчатый планетарный полу-автомат на каждый борт а ручка управления одна. Поставить по планетарному автомату и спаренный селектор-джойстик управления. В какую сторону надо резко развернутся, ту ручку в положение "R" а другую на "D-1" и по газам. Ещё бы по квадрокоптеру каждой машине. С датчиком ракетного пуска и лазерным сканированием рельефа местности. Что бы лучше использовать складки местности.

    Именно ГОП и позволяет танк 'вертеть' куда и как хочешь.
    И 'ручка' одна, да и сомневаюсь что традиционные 'костыли', в виде двух БКП с сопутствующим геморроем в обслуживании, шибко проще более прогрессивной конструкции.
    Между прочим, подобные разработки в Союзе уже с конца 50-х годов прошлого века предпринимались, были варианты даже с ГМП, что тоже способствовало более щадящей работе тансмиссии и ходовой в целом, а также удобству мехвода.
    Но пресловутое 'лишь бы попроще' среди высших военачальников сыграло злую шутку...
    Надеюсь, теперь ума прибавилось.
    trahterist
    1. Геннадич (Георгий) Сегодня, 16:25
      а ума не прибавилось-модернизировать эту рухлядь это не от ума-и посмотрите на модернизацию б-3..те же открытые места для рпг
      Геннадич
  13. Грац (Грац) Сегодня, 16:23
    делайте арматы, забодали уже старьё клепать
    Грац
  14. Геннадич (Георгий) Сегодня, 16:25
    привет летающие башни fellow
    Геннадич
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