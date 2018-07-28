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Уралвагонзавод предлагает очередной вариант модернизации Т-72
Новая версия модернизации рабочей лошадки танковых частей и соединений – танка Т-72 – предложена Уралвагонзаводом. Замгендиректора корпорации по специальной технике Вячеслав Халитов отметил, что речь идёт об очередном этапе модернизации этих танков. Перед открытием конкурса «Танковый биатлон» Халитов отметил, что у танка был и остаётся существенный модернизационный ресурс.
Из заявления Вячеслава Халитова:
Подробностей того, какого характера модернизация танка Т-72 предложена главному оборонному ведомству, не сообщается. При этом известно, что ранее поднимался вопрос о необходимости повышения боевой мощи танка, увеличения вариантов его маневренности.
Также перед современными инженерами стоит вопрос о возможности включения танков в сетецентрическую систему, управление которой повышало бы эффективность выполнения поставленных перед подразделениями задач.
При этом отмечено, что на соревнованиях по танковому биатлону появляются возможности отработать эксплуатацию танка в предельно жёстких условиях – на максимальных нагрузках. Это и позволяет понять, насколько у Т-72 велик модернизационный ресурс.
Из заявления Вячеслава Халитова:
Это легендарнейший танк-долгожитель, который живёт с 70-х годов прошлого столетия. И не собирается заканчивать свою жизнь. Мы очередную версию модернизации этой машины предложили министерству обороны.
Подробностей того, какого характера модернизация танка Т-72 предложена главному оборонному ведомству, не сообщается. При этом известно, что ранее поднимался вопрос о необходимости повышения боевой мощи танка, увеличения вариантов его маневренности.
Также перед современными инженерами стоит вопрос о возможности включения танков в сетецентрическую систему, управление которой повышало бы эффективность выполнения поставленных перед подразделениями задач.
При этом отмечено, что на соревнованиях по танковому биатлону появляются возможности отработать эксплуатацию танка в предельно жёстких условиях – на максимальных нагрузках. Это и позволяет понять, насколько у Т-72 велик модернизационный ресурс.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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