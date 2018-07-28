16:31 28 июля
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Акция протеста против пенсионной реформы. Зюганов: Нависла опасность нового раскола

В центре российской столицы проходит наиболее массовый за последнее время митинг против предлагаемой правительством пенсионной реформы. Напомним, что накануне ЦИК РФ объявил о том, что не поддержит идею КПРФ о проведении референдума по «пенсионному» вопросу. По словам Эллы Памфиловой, вопрос сформулирован неподходящим образом, и она готова помочь его переформулировать.

В КПРФ отреагировали участием в массовом шествии против повышения пенсионного возраста. Накануне по поводу складывающейся ситуации высказался главы партии Геннадий Зюганов:
Главное противоречие сегодня – это разница между внешней патриотической и внутренней либеральной политикой, которая и дальше гробит нашу экономику. Основная опасность – нарастающий раскол в обществе, который переносится и на регионы. 20 богатейших регионов имеют доходы в 7 раз больше, чем 20 беднейших. Чем провинилась Псковская область, в которой зарплата в среднем на 70% меньше, чем в Ленинградской?


Акция протеста против пенсионной реформы. Зюганов: Нависла опасность нового раскола



Зюганов называет главных идеологов пенсионной реформы:
Напоминаю, при утверждении премьером Д.А. Медведева фракция КПРФ за него не голосовала. Мы предлагали увеличить бюджет на 10 триллионов. Вроде бы все согласились, но ничего не делают. Мы предлагали не утверждать Кудрина. Даже из проправительственного большинства Госдумы 100 человек уклонились от голосования за его кандидатуру, и правильно сделали! Сегодня Кудрин, Силуанов, Орешкин, Назаров определяют экономическую политику правительства. Кстати, Назаров – главный автор этой людоедской пенсионной реформы. Он входит в различные структуры при правительстве. Это человек, которого готовили в Канаде, там он стажировался. Потом он поехал в Англию, а сегодня у нас определяет финансово-экономическую стратегию.


По словам Зюганова, обнаруживают себя странности: большинство в Думе выступает за повышение уровня жизни (в том числе пенсионеров), за борьбу с коррупцией, но при этом до сих пор у проправительственного думского большинства не возникло желания ратифицировать 20-ю ст. ооновской конвенции по борьбе с коррупцией.

По словам лидера КПРФ, такая ситуация ведёт страну к расколу.



Одну из акций против повышения пенсионного возраста проводит Сергей Удальцов, заявивший, что его шествие собрало около 50 тысяч человек.

Из заявления Удальцова:
Сейчас акция на проспекте Сахарова завершается, полиция ведет себя вежливо, задержанных нет. Новые акции протеста пройдут уже в ближайшее время.


Организаторы шествия призвали сделать выводы перед тем, как определиться, за кого голосовать на региональных и муниципальных выборах в сентябре этого года.


Использованы фотографии: https://twitter.com/s_udaltsov
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Комментарии 91

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  1. Altona (Евгений) Сегодня, 14:42
    Приветствую народный протест и полностью его поддерживаю. Власть сама раскачала пресловутую лодку.
    Altona
    1. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 14:45
      Согласен и полностью его (протест) поддерживаю!
      Dashout
    2. MPN (Павел) Сегодня, 14:46
      Цитата: Altona
      Приветствую народный протест и полностью его поддерживаю. Власть сама раскачала пресловутую лодку.

      И я приветствую, вот только без Удальцова..
      MPN
    3. Serg65 (Сергей) Сегодня, 14:47
      Цитата: Altona
      Приветствую народный протест

      laughing Народный ли?
      у проправительственного думского большинства не возникло желания ратифицировать 20-ю ст. ооновской конвенции по борьбе с коррупцией.

      what Так Зюганов первым же под эту статью и попадет, лоббирование интересов Ходора сразу припомнят!
      Serg65
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 15:03
        Цитата: Serg65
        лоббирование интересов Ходора сразу припомнят!

        кому-то потом лоббирование интересов Сечина и Миллера припомнят. Жизнь - она такая
        Silvestr
      2. Меченосец (Николай) Сегодня, 16:11
        Цитата: Serg65
        Так Зюганов первым же под эту статью и попадет, лоббирование интересов Ходора сразу припомнят!

        как бы вам,не припомнили ложь и лоббирование интересов всяких...от прохоровых до вексельбергов,вмсесте с сечиными и потаниными..
        Меченосец
    4. GradusHuK (Олег) Сегодня, 14:52
      Отвечать за антинародные законы придётся! yes
      GradusHuK
    5. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 15:14
      Цитата: Altona
      Приветствую народный протест и полностью его поддерживаю. Власть сама раскачала пресловутую лодку.

      зато ногомячистам медальки раздают.
      нужен трибунал по питерским. и новый Нюрбергский процесс.
      KLV2018
    6. Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:38
      Приветствую народный протест и полностью его поддерживаю. Власть сама раскачала пресловутую лодку.


      Вам надо перестать нести чушь... КПРФ уже развалили СССР, а сейчас они вместо того, чтобы обсуждать эту реформу со специалистами-экономистами, они просто решили набрать политических дивидендов...

      Зюганов - просто бездарность и глупец...

      В России на 145 млн. населения 42 млн. пенсионеров, в Японии при их продолжительности жизни и уровне экономики на 127 млн. населения 30,8 млн. пенсионеров!!! А еще госдолг больше 200%!!!

      Вы хоть осознаете какой бред вы несете когда орете - что вы против пенсионной реформы? А с чего платить пенсии вы ответить можете только цифрами и фактами, а не тупыми лозунгами как у КПРФ?!

      Уже сегодня бюджет ПФ РФ - 7,1 триллиона рублей и 3,5 триллионов - это транши из федерального бюджета!!! Из 15 триллионов федерального бюджета 20% - это пенсии, а завтра придется отдавать на пенсии еще больше и больше сокращать траты на армию и флот, на развитие инфраструктуры, науки и всего остального!!!

      А что потом делать если нефть еще раз обвалится до 30 долларов вы подумали?!
      Ratmir_Ryazan
      1. naidas (naidas) Сегодня, 15:50
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Вы хоть осознаете какой бред вы несете когда орете - что вы против пенсионной реформы?

        Согласен с вами,но надо не останавливаться на пенсиях,идти дальше и отменять зарплаты,надо чтоб население работало за талоны .Ведь сколько тогда можно построить стадионов,мостов,дворцов и прочего,да и вывозить за рубеж в оффшоры будет чего,потом можно будет увеличить вложения в экономику США.
        naidas
        1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 16:06
          Не надо утрировать, пенсии не отменили и бюджет пенсионного фонда не сократили ни на копейку... Реформа предполагает только, что постепенно будет замедляться прирост общего количества пенсионеров и те кто старше будут получать больше, а до 65 и так большинство работает...

          Пенсии платить должно работающие поколение и то, что этих денег не хватает - это вина молодого поколения, а не власти... Это те кто сегодня работают указываю меньшую зарплату, чтобы платить меньше налогов, а остальную часть получают в конверте или вообще все получают в черную, а потом начинают ныть, что в больницах нет врачей и пенсии маленькие..
          Ratmir_Ryazan
        2. Меченосец (Николай) Сегодня, 16:14
          Цитата: naidas
          Согласен с вами,но надо не останавливаться на пенсиях,идти дальше и отменять зарплаты,надо чтоб население работало за талоны .

          да да,именно к этому в конечном итоге придет- Ratmir_Ryazan и иже с ним.
          Цитата: naidas
          Ведь сколько тогда можно построить стадионов,мостов,дворцов и прочего,да и вывозить за рубеж в оффшоры будет чего,потом можно будет увеличить вложения в экономику США.

          Ну что вы в самом деле мечту- Ratmir_Ryazan,на корню рубите?
          Меченосец
      2. Vard Сегодня, 15:52
        Десять процентов от доходов списка Форбса и все проблемы решены... почему во Франции налог до девяносто процентов, а у нас с дивидендов шесть...
        Vard
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 15:56
          По словам Эллы Памфиловой, вопрос сформулирован неподходящим образом, и она готова помочь его переформулировать.
          ах ты хитрая жеж задница ! wassat она со школы не помнит,что "от перестановки мест слагаемых..."
          андрей юрьевич
        2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 16:07
          Нет во Франции налога в 90% и с дивидендов в России платится 13% как и с любого другого дохода физическими лицами, а не 6%...
          Ratmir_Ryazan
      3. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:01
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Вам надо перестать нести чушь..

        скорее вам...
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        КПРФ уже развалили СССР, а сейчас они вместо того, чтобы обсуждать эту реформу со специалистами-экономистами, они просто решили набрать политических дивидендов..

        не нужно путать то КПСС и это кпрф,скорее "едро"-наследник...
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Зюганов - просто бездарность и глупец..

        да кто же спорит...
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        В России на 145 млн. населения 42 млн. пенсионеров, в Японии при их продолжительности жизни и уровне экономики на 127 млн. населения 30,8 млн. пенсионеров!!! А еще госдолг больше 200%!!!

        а теперь умник,сравните природные богатства,и оборот углеводородов...да у нас коммуналка должна бесплатной быть...при нашем населении и ресурсах.
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Уже сегодня бюджет ПФ РФ - 7,1 триллиона рублей и 3,5 триллионов - это транши из федерального бюджета!!! Из 15 триллионов федерального бюджета 20% - это пенсии, а завтра придется отдавать на пенсии еще больше и больше сокращать траты на армию и флот, на развитие инфраструктуры, науки и всего остального!!!

        может просто воровать не надо?
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        А что потом делать если нефть еще раз обвалится до 30 долларов вы подумали?!

        да,подумали,что экономику нужно не только сырьевую развивать,и трубы тянуть во все концы...
        андрей юрьевич
        1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 16:14
          По вашему КПРФ никакого отношения к КПСС не имеют? ))) Это оказывается в ЕР все коммунисты перебежали...

          Природные богатства у России есть и их больше чем у Японии, но большая часть из этого в земле - это потенциальный доход и чтобы его получить все это надо добыть и продать...

          Природные ресурсы не бесконечны и принадлежат они не только нынешнему поколению, а и будущим и тратить эти деньги нужно не просто на то чтобы прожрать, но и развить экономику и промышленность России до такого уровня, чтобы потом как-то жить когда ресурсы закончатся...

          Вот чтобы слезть с ресурсной иглы и надо развивать промышленность и инфраструктуры, а не тупо все прожирать, просто по тому, что все хотят на пенсию в 55, а не в 65 как во всем развитом мире...
          Ratmir_Ryazan
      4. cesar65 (Владимир) Сегодня, 16:18
        А ведь мы построили у себя именно тот капитализм, образ которого рисовала советская пропаганда.
        cesar65
  2. sib.ataman Сегодня, 14:47
    Котелок медленно, но верно закипает!
    sib.ataman
  3. Удав КАА (Александр) Сегодня, 14:51
    Царь-батюшка клялся заняться внутренними проблемами...Но опять все перепоручил Плюшевому и своим питерским подручным с либероидными взглядами и убеждениями...А потом будет говорить, что его не правильно поняли.
    Вообще-то говорит он красиво... Осталось проявить волю и заняться делом: наладить жизнь в своей стране, а не заниматься проблемами Газпрома за рубежом. (Хотя и это тоже нужно делать.) ИМХО.
    Удав КАА
    1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 15:15
      Цитата: Удав КАА
      Царь-батюшка клялся заняться внутренними проблемами...Но опять все перепоручил Плюшевому и своим питерским подручным с либероидными взглядами и убеждениями...А потом будет говорить, что его не правильно поняли.
      Вообще-то говорит он красиво... Осталось проявить волю и заняться делом: наладить жизнь в своей стране, а не заниматься проблемами Газпрома за рубежом. (Хотя и это тоже нужно делать.) ИМХО.

      трындеть, не мешки ворочать.
      KLV2018
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:03
      Цитата: Удав КАА
      Царь-батюшка клялся заняться внутренними проблемами...Но опять все перепоручил Плюшевому и своим питерским подручным с либероидными взглядами и убеждениями

      жёстко "капраз"...рад видеть Вас! Здравствуй Саша! drinks hi
      андрей юрьевич
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 14:51
    Цитата: MPN
    И я приветствую, вот только без Удальцова..

    ----------------------------
    Сейчас все протестуют-коммунисты, левофронтовцы, справедливороссы, либералы-несистемщики Навального. Сейчас это будет массово. Сергей в принципе хоть и сам пиарится, но он как организатор молодец. Хорошо отжигает. Сейчас не время делить протест. Власть сама начнет засылать провокаторов и разбивать протест. КПРФ конечно плохо сработала, нигде нет массовых митингов. Власть быстро притушила протест под всеми предлогами.
    Altona
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:04
      Цитата: Altona
      Сейчас все протестуют-коммунисты, левофронтовцы, справедливороссы, либералы-несистемщики Навального. Сейчас это будет массово.

      Евгений,нет ничего лучше,чем рыбку в мутной воде ловить... hi
      андрей юрьевич
    2. Меченосец (Николай) Сегодня, 16:16
      Цитата: Altona
      Власть быстро притушила протест под всеми предлогами.

      Конечно...у нас в городке ,под акцию протеста выделили местот на самой глухой окраине городка,туда ничего не ходит.
      Зато в центре пивные ларьки-ресторации да офисы чинуш..как же им разрешать то митинг против рабовладения,да еще в центре?
      Меченосец
  5. Masya Masya (Маня) Сегодня, 14:53
    Зюганов снова на коне, впрочем как и Навальный...
    Masya Masya
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:05
      Цитата: Masya Masya
      Зюганов снова на коне, впрочем как и Навальный.

      один на воображаемом,другой на виртуальном...в общем,это один и тот же "конь"... hi
      андрей юрьевич
    2. Меченосец (Николай) Сегодня, 16:10
      Цитата: Masya Masya
      Зюганов снова на коне, впрочем как и Навальный...

      Мася.вы впрямь ставите знак равенства меж ними?
      А как вам андрюша макаров с назаровым,молодчиком 35 лет от роду .сочинившим пенсреформу?
      Неужто до вас не доходит,что навальный -проект власти?Дабы как поп Гапон,протест сливать или подставлять протестующих под УК?
      Меченосец
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 16:27
        Цитата: Меченосец
        Цитата: Masya Masya
        Зюганов снова на коне, впрочем как и Навальный...

        Мася.вы впрямь ставите знак равенства меж ними?
        А как вам андрюша макаров с назаровым,молодчиком 35 лет от роду .сочинившим пенсреформу?
        Неужто до вас не доходит,что навальный -проект власти?Дабы как поп Гапон,протест сливать или подставлять протестующих под УК?

        поп Гапон просто и нашим и вашим, предал одних, подставил других... главное заработать... чем эти отличаются от него?
        Masya Masya
  6. air wolf (Дмитрий) Сегодня, 14:58
    Теперь за ЕР голосовать никто не будет и Поклонскую заберет к себе ЛДПР, вот веселуха то начинается! И теперь вероятно в следующие выборы Поклонская будет президентом, все же эту женщину хотят)))
    air wolf
    1. freddyk (Александр) Сегодня, 15:19
      Цитата: air wolf
      Теперь за ЕР голосовать никто не будет


      Вот я посмеюсь, когда "никто не будет", но свои 76 ЕР наберет.
      freddyk
      1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 15:57
        Цитата: freddyk
        Вот я посмеюсь, когда "никто не будет", но свои 76 ЕР наберет.

        Вернее, когда она себе их нарисует...
        Albert1988
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:07
      Цитата: air wolf
      Теперь за ЕР голосовать никто не будет

      ну-ну-ну...вы не знаете наших бабок,у них уже мозги ЕР отшлифовала,кроме как за неё,они и не знают никого..а молодёжь,обычная,вообще "клала" на Все выборы...вот вам -"электорат".
      андрей юрьевич
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 15:01
    Цитата: Masya Masya
    Зюганов снова на коне, впрочем как и Навальный..

    ----------------------------
    Навального как раз и нет, он кушает лобстеров "за нашу и вашу свободу".
    Altona
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 15:31
      Цитата: Altona
      Навального как раз и нет, он кушает лобстеров "за нашу и вашу свободу".

      кушая лобстеров, держит руку на пульсе... за него есть кому горло драть... зачем самому заморачиваться?
      Masya Masya
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 15:41
        Да, неплохо. Но до Троцкого далеко...
        Shahno
        1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 15:50
          ну так, масштаб не тот...
          Masya Masya
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:09
      Цитата: Altona
      Навального как раз и нет, он кушает лобстеров "за нашу и вашу свободу".

      как будто Медведев и еже с ним,едят редьку и пьют квас...да точно так же кушает....
      андрей юрьевич
  8. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 15:01
    Зюганов покажи всем пример - выйди на пенсию.
    Вадим237
    1. Меченосец (Николай) Сегодня, 15:52
      Цитата: Вадим237
      Вадим237 (

      Покажи пример и вместе с кучей еровцев и лдпровцев с прочими либералами,свалите из страны.
      Плох ли папаша Зю,не вам судить,т ак как вразумительно на то как и какие вопросы он ставит перед властью.вы ответить не можете.,следовательно ваши сомнительные пожелания из разряда навалить очередную кучу грязи.
      Меченосец
  9. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 15:06
    "Лет до ста расти нам без старости. Год от года расти нашей бодрости." В.В.Маяковский, "Хорошо!". Медведев, Матвиенко и почти вся ЕдРо вспомнили комсомольскую молодость и решили воплотить мечту поэта.
    дилетант2
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 15:26
      Цитата: дилетант2
      Медведев, Матвиенко и почти вся ЕдРо вспомнили комсомольскую молодость

      не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым! wink
      Masya Masya
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 15:06
    Цитата: Serg65
    Народный ли?

    ----------------------
    Ну вот голосок запутинца проявился, патриота Газпрома. За президента вынул свою сабелюку деревянную.
    Altona
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:10
      Цитата: Altona
      голосок запутинца проявился, патриота Газпрома

      Переход к обсуждению личности оппонента есть первый признак отсутствия внятной аргументации, не? wink
      Голован Джек
      1. spektr9 Сегодня, 15:14
        Джек, тебе таки финансирование продлили, снова за власть топишь laughing
        spektr9
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:15
          Ты на подтанцовке у Алтоны сегодня, что ли?
          Зря... никто не оценит, руки не подаст request
          Голован Джек
          1. spektr9 Сегодня, 15:17
            Не, я просто люблю с тобой беседовать Джек, кстати как дела ? smile
            Зря... никто не оценит, руки не подаст
            Дай, Джек, на счастье лапу мне)
            spektr9
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:18
              Ну, вот еще... кормить тебя на халяву... свободен stop
              Голован Джек
              1. spektr9 Сегодня, 15:20
                кормить тебя на халяву
                Джека, ну ты совсем обленился, сначала лютуешь что не будешь на холяву темы о пенсионной реформе посещать, теперь уже и общаться на холяву не хочешь laughing Ну так и помереть можно от лени
                spektr9
            2. GradusHuK (Олег) Сегодня, 15:48
              spektr9 Новый ↑
              Сегодня, 15:17 Э-х-е-хе... Пат столом! laughing good hi Умыли песика!
              GradusHuK
            3. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:54
              Цитата: spektr9
              Дай, Джек, на счастье лапу мне

              Ага... и ключ от квартиры, где деньги лежат.
              Я передам твое пожелание Джеку, проснется вот - мы с ним это обсудим.
              Но, боюсь, одной лапой ты не отделаешься, лучше больничный бери заранее... собак шутить как-то не обучен request
              Цитата: GradusHuK
              Пат потолком!

              Смотри - упадешь - совсем испортишься wink
              Голован Джек
              1. spektr9 Сегодня, 16:02
                собак шутить как-то не обучен
                Джек я тебе косточку дам с гравировкой " за пенсионную реформу" - ты сразу подобреешь на спинку перевернешься и пузико подставишь lol
                Смотри - упадешь
                Боишься что тебя пришибет ? Ты не бойся мы тебя всем форумом в обиду не дадим, ты же наша достопримечательность yes

                Я передам твое пожелание Джеку
                Джек если ты ещё в этом теле моргни, похоже твое тело злые духи захватили, надобно обряд эгоцентризма проводить возможно самого главного вызывать, а то скоро под контроль возьмут твое тело и тоже возмущаться начнешь со всем народом, представляешь какой ужас ?
                spektr9
                1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:13
                  Цитата: spektr9
                  представляешь какой ужас

                  Мало? На еще laughing
                  Голован Джек
                  1. Shahno (Павел) Сегодня, 16:16
                    Сильно вас задело... "Что победить врага, его нужно простить".
                    Shahno
                  2. spektr9 Сегодня, 16:17
                    Мало? На еще
                    Джек ты что на диету садишься ? Точно уверен, снова ведь сорвешься как сегодня sad
                    spektr9
                    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:22
                      Стрелки решил попереводить? Валяй... я сегодня почти добрый, на работе порядок, сижу вот, балду пинаю... ты уж не обижайся laughing
                      Кондей работает, на улице 31, дома 21... ляпота good
                      Голован Джек
                      1. spektr9 Сегодня, 16:29
                        я сегодня почти добрый, на работе сижу вот, балду пинаю.
                        Ну в принципе понятно почему ты за повышение пенсионного возраста топишь, Джек wink
                        ты уж не обижайся
                        Джека ну что ты такое говоришь, как на тебя можно, ты ведь такой замечательный форум развлекаешь, меня. Вообще душа компании ... love
                        spektr9
    2. тагил (сергей) Сегодня, 15:24
      А Вас проспект диссидента Сахарова не карежит, с этим все нормально? И он прав, покажите хоть одного народного депутата не на словах а на деле.
      тагил
      1. Вольнопёр (Алексей) Сегодня, 16:02
        Цитата: тагил
        А Вас проспект диссидента Сахарова не карежит, с этим все нормально?

        Представьте - ДА.
        До 1990 года проспект назывался Новокировский. Да и сейчас имя Сахарова носит только часть проспекта. Другая его часть носит имя Маши Порываевой - участницы народного ополчения Москвы, партизанки-разведчицы, казнённой фашистами.
        Да и сам Сахаров неоднозначный персонаж ( в отличии от нынешних "либералов" ) - термоядерную бомбу для обороны страны, это он сделал. hi
        Вольнопёр
  11. Radikal Сегодня, 15:09
    Цитата: Вадим237
    Зюганов покажи всем пример - выйди на пенсию.

    Рано ещё - Родина в опасности! sad
    Radikal
  12. spektr9 Сегодня, 15:10
    Похоже начинает народ осознавать что если так сидеть на одной точке и не выходить - крепостное примут
    spektr9
    1. сайгон (виктор) Сегодня, 15:49
      Народ то начинает а вот власть кое чего понять не в силах .
      Не пойму толь от избытка ума , то ли по не достатку оного веселые ребятки рушат то последние что еще связывало народ , граждан с ними .
      В связи с особенностью становления государства Российского вера в доброго царя и козлов бояр в менталитете присутствует ( меняй царя на президента суть одна ) и вот так сказать бояре назовем их так убили веру в царя . Тонкие нюансы психологии учитывать выше сил бояр так называемых , да и с историей не ладно .
      В общем страну раскололи веру во власть и её справедливость рухнула и это плохо .
      Все аргументы власти не воспринимаются ( да и как принять за истину бред который несут сторонники реформы) Теперь приводи не приводи даже веские доводы толку не будет .
      сайгон
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 15:12
    Цитата: Голован Джек
    Переход к обсуждению личности оппонента есть первый признак отсутствия внятной аргументации, не?

    -------------------------------
    Для вас какая аргуменация нужна? Вы же сам первый хамите "с головой не в порядке", "логики нет". Так что гуляйте со своей собакой помойной, на помойках Путина и Медведева ищите аргументацию. И к тому же вы - "оптимизатор бизнеса". Вам излишняя социализация нож к горлу.
    P.S. Снова решили вступиться за МВФ и Всемирный банк? Аргументатор блин. laughing laughing
    Altona
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:27
      Хамите, Алтона. А оно часто чревато боком yes
      К тому же, повторяю:
      Цитата: Голован Джек
      Переход к обсуждению личности оппонента есть первый признак отсутствия внятной аргументации

      Отдохнули бы недельку, что ли... борец вы наш с рыжымом, пламенный и неутомимый request
      Голован Джек
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 15:14
    Цитата: Вадим237
    Зюганов покажи всем пример - выйди на пенсию.

    ------------------
    Рашкин лучше.
    Altona
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 15:24
      Цитата: Altona
      Рашкин лучше.

      Полностью согласен good , но главой КПРФ, по моему мнению, ему не быть... Партийная верхушка не пропустит его на замену Зюганову...
      solzh
      1. Меченосец (Николай) Сегодня, 15:57
        Цитата: solzh
        , но главой КПРФ, по моему мнению, ему не быть... Партийная верхушка не пропустит его на замену Зюганову...

        Да успокойтесь...разве сейчас важен этот вопрос?
        Куда важнее до некоторых вконец заплутавших достучаться...а то читаешь тут реплики иных и...не то что удивляешься,а просто уж слов нет,какая каша в головах и перепев всякой дем и либерахинеи..
        Тут уже с Ер те у кого хотя бы остатки совести остались.побежали...а вы все посты у КПРФ делите..
        Меченосец
      2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:14
        Цитата: solzh
        Цитата: Altona
        Рашкин лучше.

        Полностью согласен good , но главой КПРФ, по моему мнению, ему не быть... Партийная верхушка не пропустит его на замену Зюганову...

        бесплатный совет:забудьте и Зю и Рашкина,оба отработанный материал.да и КПРФ тоже-муть одна,тут не партия,тут Человек нужен,а партия-потом.
        андрей юрьевич
  15. Million (Влад) Сегодня, 15:14
    Ну хоть что то полезное Зюганов сделал...Программа уттилизации пенсионеров -преступление!
    Million
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:14
      Цитата: Million
      Ну хоть что то полезное Зюганов сделал...Программа уттилизации пенсионеров -преступление!

      не сделал,а выдал в эфир...
      андрей юрьевич
  16. Altona (Евгений) Сегодня, 15:17
    Цитата: Голован Джек
    Ты на подтанцовке у Алтоны сегодня, что ли?

    ------------------
    Подтанцовщик МВФ и Всемирного банка на проводе. Скрытый агент Госдепа, "не верящий правительству". laughing
    Altona
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:35
      Цитата: Altona
      Скрытый агент Госдепа, "не верящий правительству"

      Сами вы... агент. Сварщег wassat
      Голован Джек
  17. 23424636 Сегодня, 15:21
    Цитата: air wolf
    Теперь за ЕР голосовать никто не будет и Поклонскую заберет к себе ЛДПР, вот веселуха то начинается! И теперь вероятно в следующие выборы Поклонская будет президентом, все же эту женщину хотят)))

    Да Натаха она серьезная не успела московская блатота ее хамоном соблазнить она как держала компас на возрождение России по воинскому девизу -За Веру ,Царя и Отечество ,так и следует ему в московских кабинетах . На счет Жириновского она вряд ли пойдет к этому сыну юриста ,скользкий он, Димона полюбил Если ей патриарх доверит и благословит то вполне может потянуть на лидера Монархической партии и жар будет редкий ибо все жирные московские гасконцы подавятся кашерным крабом ...
    23424636
    1. AUL (Александр) Сегодня, 15:35
      При всем моем уважении к Наталии, шансов у Монархической партии нет! Хотя бы из-за названия.
      AUL
  18. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:27
    А главное, никаких особых экономических предпосылок для этой реформы нет. Бюджет в профиците, нефть выше 70, промпроизводство растет. Продовольственная безопасность в стране - довольно хорошая. И чего было запускать ТАКОЕ? Спокойно ввели бы добровольное продление возраста выхода на пенсию. Хочешь пенсию на 15% выше - задержись на годик. И так далее. Хоть до 70! Какого надо было, так неумело и бездарно?
    Горный стрелок
  19. Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:31
    КПРФ просто гниды, эта партия привела к развалу СССР, а сейчас они хотят развалить Россию...
    Ratmir_Ryazan
    1. Million (Влад) Сегодня, 15:48
      Не путайте КПСС и ее отдельных членов и КПРФ.Это две разные партии
      Million
      1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 16:16
        КПСС и КПРФ это одна и та же партия с одной и той же идеологией и одними и теме же дураками в ее рядах, которые вместо развития реальной экономики живут лозунгами...
        Ratmir_Ryazan
    2. Меченосец (Николай) Сегодня, 16:06
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      КПРФ просто гниды, э

      Да уж.....ельцин в гробу вам рукоплещет.
      ЕР и ЛДПР.вместе с СПС и прочими им подобными,прям "спасители отечества",Назаров ,автор реформы не ваш родственничек-вот такие ,воспитанники Запада и гробят страну.
      Меченосец
  20. Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:39
    Протест против пенсионной реформы поддерживают только популисты как КПРФ и дураки которые не понимаю, что пенсии платит ни государство а работающие граждане со своих зарплат!!!
    Ratmir_Ryazan
    1. Меченосец (Николай) Сегодня, 16:04
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      дураки которые не понимаю, что пенсии платит ни государство а работающие граждане со своих зарплат!!!

      Еровский пропагандист?Или в силу малолетства понятия не имеете что такое пенисия и кто ее платит?
      Ну вот вам выступление так ненавидимого вами Зюганова-
      https://www.youtube.com/watch?v=nwKA_axbqCc
      Вы против сказанного?Следовательно вы социал-дарвинист,хуже прямо либеральный фашист.попробуйте оправдаться.
      А то что вы тут многих в " дураки" записали-прямое и наглейшее,мерзостнейшее выражение сути именно вас и способа вашего существования.
      Меченосец
    2. GradusHuK (Олег) Сегодня, 16:07
      А одобряют лизоблюды и приспешники олигархата! yes
      GradusHuK
    3. APIS (Евлампий) Сегодня, 16:31
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Протест против пенсионной реформы поддерживают только популисты как КПРФ и дураки которые не понимаю, что пенсии платит ни государство а работающие граждане со своих зарплат!!!

      Защита прав трудящихся уставная задача КПРФ. А недалёкие агитаторы забыли, что граждане и есть государство. А пенсия есть рента от вложенного труда на благо государства, а не подачками от наворованного чиновниками.
      APIS
  21. Altona (Евгений) Сегодня, 15:54
    Цитата: Голован Джек
    Хамите, Алтона. А оно часто чревато боком

    ----------------------------
    Хамите первый вы, я отвечаю вашим же лексиконом. Если не хотите огребать, то сидите лучше тихонько с собачкой своей. В Твиттер и Youtube зайдите, сейчас идут трансляции митингов против пенсионной реформы. Все и так знают, что вы и кто вы.
    Altona
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:11
      Цитата: Altona
      Хамите первый вы

      Цитатку приведите, не будьте голословны wink
      Цитата: Altona
      сейчас идут трансляции митингов против пенсионной реформы

      Ну, идут - и пусть себе идут.
      Цитата: Altona
      Все и так знают, что вы и кто вы

      1. Это вряд ли.
      2. Говорить за всех - крайне нездоровое занятие, и не все к такому с пониманием относятся.
      Вы пометьте там у себя (с) yes
      Голован Джек
  22. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 15:56
    Необходимо остановить людоедское действо. Отношение к старикам - главный нравственный показатель общества.
    Старый Хрен
  23. Altona (Евгений) Сегодня, 15:59
    Цитата: Ratmir_Ryazan
    А что потом делать если нефть еще раз обвалится до 30 долларов вы подумали?!

    ------------------------------
    А что делать в провинции? Там нет промышленности. Отнятие пенсий еще и парализует торговлю, как сейчас в Бурятии, например. Предлагайте давайте. Путин говорит, что лет 10 можно не менять пенсионный возраст. КТО МЕШАЕТ ПУТИНУ СОЗДАТЬ ЗА 10 ЛЕТ РАБОЧИЕ МЕСТА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ? Давайте, предлагайте, или вы агитируете только за смерть после 60?
    Altona
  24. Altona (Евгений) Сегодня, 16:04
    Цитата: Ratmir_Ryazan
    Протест против пенсионной реформы поддерживают только популисты как КПРФ и дураки которые не понимаю, что пенсии платит ни государство а работающие граждане со своих зарплат!!!

    -----------------------------
    Ну так пусть отдадут людям накопительную часть пенсий, которую они вручили Газпрому в виде 32 млрд долларов. А другую часть разворовали негосударственные пенсионные фонды. Некто Минц, успешно слинял с деньгами своего пенсионного фонда. Пусть возьмут с богатых, которым собираются создать офшоры. И как вы хотите эксплуатировать человека с катарактой? С артритом, с диабетом? Я трудоустроил 4 пенсионеров-шлифовщика, термистера, 2 станочников-инструментальщиков, они все с болезнями, но просто других спецов нет от слова вообще.
    P.S. У меня заморозили порядка 200 000 накопительной части. И что? Простить им? Им же нужнее.
    Altona
  25. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 16:20
    Забавно в комментах к это статье следующее: обосралась власть - а виноваты опять почему-то либералы.

    Где комментирующие увидели во власти в России либералов - уму непостижимо.
    Kirill Dou
  26. fif21 (александр) Сегодня, 16:22
    Есть такое понятие -производительность труда! Во сколько раз выросла производительность труда с 50 годов до 2018года? При нормальной экономике ,один работающий в настоящее время , может содержать 3 пенсионеров! Но ему приходится содержать кучу чиновников ,армию .....
    Вот и весь расклад! Бездарное Правительство должно уйти в отставку . С таким капитаном "лайнера Россия" нас ждет участь Титаника! hi
    fif21
  27. APIS (Евлампий) Сегодня, 16:23
    Цитата: Ratmir_Ryazan
    Приветствую народный протест и полностью его поддерживаю. Власть сама раскачала пресловутую лодку.


    Вам надо перестать нести чушь... КПРФ уже развалили СССР, а сейчас они вместо того, чтобы обсуждать эту реформу со специалистами-экономистами, они просто решили набрать политических дивидендов...

    Зюганов - просто бездарность и глупец...

    В России на 145 млн. населения 42 млн. пенсионеров, в Японии при их продолжительности жизни и уровне экономики на 127 млн. населения 30,8 млн. пенсионеров!!! А еще госдолг больше 200%!!!

    Вы хоть осознаете какой бред вы несете когда орете - что вы против пенсионной реформы? А с чего платить пенсии вы ответить можете только цифрами и фактами, а не тупыми лозунгами как у КПРФ?!

    Уже сегодня бюджет ПФ РФ - 7,1 триллиона рублей и 3,5 триллионов - это транши из федерального бюджета!!! Из 15 триллионов федерального бюджета 20% - это пенсии, а завтра придется отдавать на пенсии еще больше и больше сокращать траты на армию и флот, на развитие инфраструктуры, науки и всего остального!!!

    А что потом делать если нефть еще раз обвалится до 30 долларов вы подумали?!


    КПРФ развалил СССР это мощно!!!
    APIS
Картина дня