Акция протеста против пенсионной реформы. Зюганов: Нависла опасность нового раскола

Главное противоречие сегодня – это разница между внешней патриотической и внутренней либеральной политикой, которая и дальше гробит нашу экономику. Основная опасность – нарастающий раскол в обществе, который переносится и на регионы. 20 богатейших регионов имеют доходы в 7 раз больше, чем 20 беднейших. Чем провинилась Псковская область, в которой зарплата в среднем на 70% меньше, чем в Ленинградской?

Напоминаю, при утверждении премьером Д.А. Медведева фракция КПРФ за него не голосовала. Мы предлагали увеличить бюджет на 10 триллионов. Вроде бы все согласились, но ничего не делают. Мы предлагали не утверждать Кудрина. Даже из проправительственного большинства Госдумы 100 человек уклонились от голосования за его кандидатуру, и правильно сделали! Сегодня Кудрин, Силуанов, Орешкин, Назаров определяют экономическую политику правительства. Кстати, Назаров – главный автор этой людоедской пенсионной реформы. Он входит в различные структуры при правительстве. Это человек, которого готовили в Канаде, там он стажировался. Потом он поехал в Англию, а сегодня у нас определяет финансово-экономическую стратегию.

Сейчас акция на проспекте Сахарова завершается, полиция ведет себя вежливо, задержанных нет. Новые акции протеста пройдут уже в ближайшее время.

В центре российской столицы проходит наиболее массовый за последнее время митинг против предлагаемой правительством пенсионной реформы. Напомним, что накануне ЦИК РФ объявил о том, что не поддержит идею КПРФ о проведении референдума по «пенсионному» вопросу. По словам Эллы Памфиловой, вопрос сформулирован неподходящим образом, и она готова помочь его переформулировать.В КПРФ отреагировали участием в массовом шествии против повышения пенсионного возраста. Накануне по поводу складывающейся ситуации высказался главы партии Геннадий Зюганов:Зюганов называет главных идеологов пенсионной реформы:По словам Зюганова, обнаруживают себя странности: большинство в Думе выступает за повышение уровня жизни (в том числе пенсионеров), за борьбу с коррупцией, но при этом до сих пор у проправительственного думского большинства не возникло желания ратифицировать 20-ю ст. ооновской конвенции по борьбе с коррупцией.По словам лидера КПРФ, такая ситуация ведёт страну к расколу.Одну из акций против повышения пенсионного возраста проводит Сергей Удальцов, заявивший, что его шествие собрало около 50 тысяч человек.Из заявления Удальцова:Организаторы шествия призвали сделать выводы перед тем, как определиться, за кого голосовать на региональных и муниципальных выборах в сентябре этого года.