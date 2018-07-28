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Чудо-команда: Четыре золота российских школьников на олимпиаде по физике
Сборная российских школьников продемонстрировала выдающийся результат на международной олимпиаде по физике. Стало известно, что российские участники завоевали пять наград в рамках IPO International Physics Olympiad: одна серебряная медаль и четыре награды высшего достоинства.
Состав участников российской команды на 49-й Олимпиаде по физике:
Захар Яковлев (Санкт-Петербург), Вячеслав Кузнецов, Алексей Шишкин, Григорий Бобков и Станислав Цапаев (все – Москва).
В качестве наставника наших ребят выступил доцент Московского физтеха А.А.Воронов.
Среди команды наставников – доцент МФТИ М.Н.Осин и ведущий инженер УМЛ (учебно-методическая лаборатория) по работе с одарёнными детьми МФТИ В.А.Шевченко.
Нашу команду с выдающимся успехом поздравила министр просвещения Ольга Васильева:
Ранее другие российские школьники праздновали успех по результатам выступления на международных олимпиадах по математике и биологии.
Минпросвет предлагает встретить успешно выступивших российских ребят. Команда возвращается в Россию завтра - в 15:300, аэропорт Домодедово.
Состав участников российской команды на 49-й Олимпиаде по физике:
Захар Яковлев (Санкт-Петербург), Вячеслав Кузнецов, Алексей Шишкин, Григорий Бобков и Станислав Цапаев (все – Москва).
В качестве наставника наших ребят выступил доцент Московского физтеха А.А.Воронов.
Среди команды наставников – доцент МФТИ М.Н.Осин и ведущий инженер УМЛ (учебно-методическая лаборатория) по работе с одарёнными детьми МФТИ В.А.Шевченко.
Нашу команду с выдающимся успехом поздравила министр просвещения Ольга Васильева:
Наша сборная показала достойный медальный результат. Россия всегда была в авангарде стран, где учёные-физики совершали открытия мирового уровня. И я рада, что у нас растёт прекрасное поколение талантливых ребят, которые могут внести свой вклад в будущее страны. В этом смысле символичны слова нашего выдающегося физика Игоря Васильевича Курчатова: «Наука и знания переступают пороги столетий». Я желаю, чтобы путь кропотливого познания открыл перед нашими юными олимпийцами дорогу к новым ярким победам! Поздравляю ребят и их наставников! Мы гордимся вами!
Ранее другие российские школьники праздновали успех по результатам выступления на международных олимпиадах по математике и биологии.
Минпросвет предлагает встретить успешно выступивших российских ребят. Команда возвращается в Россию завтра - в 15:300, аэропорт Домодедово.
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