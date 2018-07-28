16:34 28 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Чудо-команда: Четыре золота российских школьников на олимпиаде по физике

Сборная российских школьников продемонстрировала выдающийся результат на международной олимпиаде по физике. Стало известно, что российские участники завоевали пять наград в рамках IPO International Physics Olympiad: одна серебряная медаль и четыре награды высшего достоинства.

Чудо-команда: Четыре золота российских школьников на олимпиаде по физике


Состав участников российской команды на 49-й Олимпиаде по физике:
Захар Яковлев (Санкт-Петербург), Вячеслав Кузнецов, Алексей Шишкин, Григорий Бобков и Станислав Цапаев (все – Москва).

В качестве наставника наших ребят выступил доцент Московского физтеха А.А.Воронов.

Среди команды наставников – доцент МФТИ М.Н.Осин и ведущий инженер УМЛ (учебно-методическая лаборатория) по работе с одарёнными детьми МФТИ В.А.Шевченко.

Нашу команду с выдающимся успехом поздравила министр просвещения Ольга Васильева:
Наша сборная показала достойный медальный результат. Россия всегда была в авангарде стран, где учёные-физики совершали открытия мирового уровня. И я рада, что у нас растёт прекрасное поколение талантливых ребят, которые могут внести свой вклад в будущее страны. В этом смысле символичны слова нашего выдающегося физика Игоря Васильевича Курчатова: «Наука и знания переступают пороги столетий». Я желаю, чтобы путь кропотливого познания открыл перед нашими юными олимпийцами дорогу к новым ярким победам! Поздравляю ребят и их наставников! Мы гордимся вами!


Ранее другие российские школьники праздновали успех по результатам выступления на международных олимпиадах по математике и биологии.

Минпросвет предлагает встретить успешно выступивших российских ребят. Команда возвращается в Россию завтра - в 15:300, аэропорт Домодедово.


12

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Altona (Евгений) Сегодня, 15:41
    Почему талантливых ребят и девчонок не приветствуют как олимпийских чемпионов? Поздравляю наших ребят с таким успехом!
    Altona
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:45
      Цитата: Altona
      Почему талантливых ребят и девчонок не приветствуют как олимпийских чемпионов? Поздравляю наших ребят с таким успехом!

      Для них стадионы не строили, так, что прибыли в карман ни кому не перепало...
      MPN
    2. AUL (Александр) Сегодня, 15:46
      Присоединяюсь к поздравлениям, молодцы!
      Буду очень рад, если их после ВУЗов не сманят за бугор. Ведь на них точно уже глаз положили определенные фирмы. К сожалению, не наши...
      AUL
    3. Vard Сегодня, 15:46
      Очень хорошая новость... просто молодцы!
      Vard
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 15:53
        молодцы,и молодцы их родители и бабушки с дедушками,не дали плыть по течению,не сомневаюсь,что в ущерб себе,старались для детей. и надеюсь,что дети выросшие и состоявшиеся, вернут родителям долг.
        андрей юрьевич
    4. Челдон (Алексей) Сегодня, 16:32
      Нога Акинфеева получила Орден Почёта. А чем эти ребята хуже? Обидно за интеллектуалов.
      Челдон
  2. Чудотворец (Александр) Сегодня, 15:51
    Поздравляю.Главное чтобы этим светлым и умным головам дома нашлось дело,а не уплыли за океан.
    Чудотворец
  3. Masya Masya (Маня) Сегодня, 15:53
    Я верю,что Россия будет!
    Россия будет цвесть!
    Когда такие парни в стране Российской есть!
    Пацанов поздравляю!!!! love
    надеюсь, что это наше будущее!
    Masya Masya
    1. Пленник (Айрат) Сегодня, 16:20
      Парни есть, но цвести будут те, кто их переманит. Хотя большинство из них и может сделать карьеру в академическом мире в качестве преподавателя, но свой собственнеый вклад в науку они редко привносят.
      Пленник
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 16:01
    Молодцы ребята. Но это же олимпиада ШКОЛЬНИКОВ. А не ученых-физиков. Ребята талантливые, но выйдут ли из них настоящие учёные? Это не обязательно. Сам учился когда в ВУЗе, у нас был ( на соседнем факультете) вундеркинд, в 13 лет поступил. Но к концу учебы - он был обычный 18 летний парень. Выше среднего, но НЕ СВЕТИЛО! И далее след его потерялся...
    Горный стрелок
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 16:08
      Да, вы правы, мой товарищ, с которым постоянно на олимпиадах пребывали,в итоге третье место на российском этапе физ. олимпиады занял, ну это где то перед путчем. И что? В итоге, MIT, San - Diego.
      Не думаю, что сейчас многим лучше...
      Shahno
  5. Геннадич (Георгий) Сегодня, 16:04
    будущие ученые запада-бензоколонке ученые не нужны
    Геннадич
    1. Пленник (Айрат) Сегодня, 16:21
      По методичке шпарите? Смею Вас заверить- устарела! Меняйте пластинку.
      Пленник
      1. Геннадич (Георгий) Сегодня, 16:21
        правда глаза колит?слив засчитан
        Геннадич
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:27
          Цитата: Геннадич
          слив засчитан

          Слился-то ты, однако laughing
          Голован Джек
  6. мерцание (Николай) Сегодня, 16:05
    Приятно читать такие новости. Сквозь весь этот бардак начинает проростать что-то здоровое, светлое.
    мерцание
  7. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 16:27
    Четыре золота российских школьников на олимпиаде по физике
    не радует новость, как обычно самые талантливые уедут в штаты работать, ибо им там сразу предложат всё о чём они тут только мечтать могут
    _Ugene_
  8. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:29
    А как же страшный-страшный, жуткий-ужасный ЕГЭ??!
    Выходит, не для всех он такой уж страшный, что ли?
    Просветите, кто понимает feel
    Голован Джек
Картина дня