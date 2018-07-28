16:31 28 июля
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Украинский генерал: Путин нападёт на Украину в день независимости

Пока президент России раздаёт ордена и медали российским футболистам и тренерам, на Украине уже «знают», что Владимир Путин будет делать в ближайшие недели. Своими соображениями на этот счёт поделился один из главных свидомых ньюсмейкеров украинский генерал в отставке Игорь Романенко.

В интервью изданию «Апостроф» г-н Романенко, который ранее занимал должность заместителя начальника Генштаба Украины, рассказал о том, что Владимир Путин, оказывается, готовится ко дню украинской независимости. Этот праздник Украина отметит 24 августа.

Украинский генерал: Путин нападёт на Украину в день независимости



Из заявления генерала в отставке:
Готовится к 24 августа. Путин же любит организовывать различные события, например, провести у себя Олимпийские игры, чемпионат мира, а также испортить праздник соседу.


По словам Романенко, «Путин формирует новые группировки», которые «задействует, чтобы сорвать проведения дня независимости Украины».

Интересно, знает ли сам президент России, что он будет делать 24 августа. Хотя – зачем. Главное, что об этом "знает" Романенко, который занимается озвучиванием всевозможных прогнозов, в том числе и о «наступления Вооружённых сил России», постоянно. Вот и сегодня – новый день, новый прогноз генерала:
И если не он не достигнет своих целей политическим или дипломатическим способами, то пойдёт на военный шаг. И одним из вариантов является удар в день независимости Украины, он хочет испортить врагу проведение праздничных мероприятий.

Использованы фотографии: Сайт Кремля
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Комментарии 9

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  1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:17
    Украинский генерал: Путин нападёт на Украину в день независимости
    один нападёт ? дзюдо и всё такое ?...я хочу это видеть ! когда отгул брать ?)))))))
    андрей юрьевич
    1. Черный_Ватник Сегодня, 16:27
      Меня больше всего в этой ситуации веселит другое. Если Путин только собирается нападать, то выходит, что в котлах вас рубили в капусту не ВС РФ, а донецкие мужики? И чьи вы орды сдерживаете вот уже четвертый год?
      Этим генералам следует чаще давать слово в СМИ, сами про себя все расскажут.
      Черный_Ватник
  2. Геннадич (Георгий) Сегодня, 16:20
    мда-информационную войну мы проиграли подчистую(только свой народ и могут пропагандировать кисели и пометы)..из за недооченки инфовойны рухнул союз...
    Геннадич
    1. Пленник (Айрат) Сегодня, 16:29
      Вынужден повториться. negative По методичке шпарите? Смею Вас заверить- устарела! Меняйте пластинку.
      Пленник
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:24
    И вот этой хрени кто-то верит и не то что единицы, а миллионы..
    parusnik
    1. собаковод Сегодня, 16:29
      parusnik (Алексей Богомазов)
      И вот этой хрени кто-то верит и не то что единицы, а миллионы..

      Хорошо, что каждый климкочугункин предупреждён, есть ещё время употребить все стратегические запасы сала и горилки!
      собаковод
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:30
      Цитата: parusnik
      И вот этой хрени кто-то верит и не то что единицы, а миллионы..

      запад (который "коллективный"),вообще ахинею несёт,а штаты-ужас! ничего-пипл хавает... а вы :"кто то верит..." да все верят,кроме нас,а нам верить некому,кроме мамы,врут все вокруг,и наши и не наши...одно враньё в эфире.
      андрей юрьевич
  4. Пленник (Айрат) Сегодня, 16:26
    "Русские идут" и вниз головой с 16-ого этажа. laughing А у хохлов есть госпиталь с 16-ым этажом? what
    Пленник
  5. некромонгер (некромонгер) Сегодня, 16:27
    Он сейчас другим озабочен -- как с подданных ещё денег собрать,что ещё придумать налог на животных или налог на воздух.
    некромонгер
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