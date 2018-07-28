Украинский генерал: Путин нападёт на Украину в день независимости

Готовится к 24 августа. Путин же любит организовывать различные события, например, провести у себя Олимпийские игры, чемпионат мира, а также испортить праздник соседу.

И если не он не достигнет своих целей политическим или дипломатическим способами, то пойдёт на военный шаг. И одним из вариантов является удар в день независимости Украины, он хочет испортить врагу проведение праздничных мероприятий.

Пока президент России раздаёт ордена и медали российским футболистам и тренерам, на Украине уже «знают», что Владимир Путин будет делать в ближайшие недели. Своими соображениями на этот счёт поделился один из главных свидомых ньюсмейкеров украинский генерал в отставке Игорь Романенко.В интервью изданию «Апостроф» г-н Романенко, который ранее занимал должность заместителя начальника Генштаба Украины, рассказал о том, что Владимир Путин, оказывается, готовится ко дню украинской независимости. Этот праздник Украина отметит 24 августа.Из заявления генерала в отставке:По словам Романенко, «Путин формирует новые группировки», которые «задействует, чтобы сорвать проведения дня независимости Украины».Интересно, знает ли сам президент России, что он будет делать 24 августа. Хотя – зачем. Главное, что об этом "знает" Романенко, который занимается озвучиванием всевозможных прогнозов, в том числе и о «наступления Вооружённых сил России», постоянно. Вот и сегодня – новый день, новый прогноз генерала: