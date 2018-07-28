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Украинский генерал: Путин нападёт на Украину в день независимости
Пока президент России раздаёт ордена и медали российским футболистам и тренерам, на Украине уже «знают», что Владимир Путин будет делать в ближайшие недели. Своими соображениями на этот счёт поделился один из главных свидомых ньюсмейкеров украинский генерал в отставке Игорь Романенко.
В интервью изданию «Апостроф» г-н Романенко, который ранее занимал должность заместителя начальника Генштаба Украины, рассказал о том, что Владимир Путин, оказывается, готовится ко дню украинской независимости. Этот праздник Украина отметит 24 августа.
Из заявления генерала в отставке:
По словам Романенко, «Путин формирует новые группировки», которые «задействует, чтобы сорвать проведения дня независимости Украины».
Интересно, знает ли сам президент России, что он будет делать 24 августа. Хотя – зачем. Главное, что об этом "знает" Романенко, который занимается озвучиванием всевозможных прогнозов, в том числе и о «наступления Вооружённых сил России», постоянно. Вот и сегодня – новый день, новый прогноз генерала:
В интервью изданию «Апостроф» г-н Романенко, который ранее занимал должность заместителя начальника Генштаба Украины, рассказал о том, что Владимир Путин, оказывается, готовится ко дню украинской независимости. Этот праздник Украина отметит 24 августа.
Из заявления генерала в отставке:
Готовится к 24 августа. Путин же любит организовывать различные события, например, провести у себя Олимпийские игры, чемпионат мира, а также испортить праздник соседу.
По словам Романенко, «Путин формирует новые группировки», которые «задействует, чтобы сорвать проведения дня независимости Украины».
Интересно, знает ли сам президент России, что он будет делать 24 августа. Хотя – зачем. Главное, что об этом "знает" Романенко, который занимается озвучиванием всевозможных прогнозов, в том числе и о «наступления Вооружённых сил России», постоянно. Вот и сегодня – новый день, новый прогноз генерала:
И если не он не достигнет своих целей политическим или дипломатическим способами, то пойдёт на военный шаг. И одним из вариантов является удар в день независимости Украины, он хочет испортить врагу проведение праздничных мероприятий.
Использованы фотографии: Сайт Кремля
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