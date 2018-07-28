20:29 28 июля
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С ним хотели расправиться, как с Чаушеску. Кравчук рассказал, как "спас" Януковича

Первый президент Украины в интервью СМИ рассказал о том, что с ним незадолго до февральских событий 2014 года связывались лица, у которых была информация о готовящемся покушении на Виктора Януковича. По словам Леонида Кравчука, связывались с ним неизвестные люди. Из заявления Кравчука, которое приводится изданием Страна.ua:
Незадолго до известных событий на майдане ко мне поступил анонимный телефонный звонок на мобильный телефон, и автор телефонного звонка сказал, мне, что готовится убийство Януковича. Что где-то была создана так называемая "группа Чаушеску" и они намерены поступить с Януковичем так, как в свое время поступили с президентом Румынии Николае Чаушеску.


Напомним, что президент Румынии после переворота был расстрелян вместе со своей супругой.

С ним хотели расправиться, как с Чаушеску. Кравчук рассказал, как "спас" Януковича



Кравчук в интервью упомянутому изданию заявил, что пытался узнать больше подробностей у неизвестного звонившего, но тот заявил, что более рассказать ничего не может, и что свои источники предоставления информации раскрывать не намерен.

Кравчук утверждает, что он сразу же попытался предупредить Виктора Януковича о нависшей над ним опасностью. По словам первого украинского президента, на его звонок Янукович не ответил, но ему удалось дозвониться до тогдашнего главы администрации президента Украины Андрея Клюева. Тот в свою очередь и передал своему шефу информацию подготовке покушения.

Напомним, что ранее уже была озвучена информация о том, что на Януковича планировали покушение в Харькове, куда он направлялся на съезд Партии Регионов. Тогда же Янукович и перебрался в Крым, информацию о чём все прекрасно знают из фильма, в котором о развитии событий рассказывал Владимир Путин.

По всей видимости, теперь Леонид Кравчук пытается объявить себя главным спасителем Януковича, так как именно он (Кравчук) дозвонился Клюеву. Значит ли это, что теперь и Кравчук попадёт в базу экстремистского «Миротворца», заблокированного в России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 17:42
    теперь Леонид Кравчук пытается объявить себя главным спасителем Януковича, так как именно он (Кравчук) дозвонился Клюеву.

    Зарабатывает очки перед Россией ? Янукович жив, да и других найдут и что ? Ему дать золотой унитаз ? А судьи кто ? Не хочет назвать ? ;-)
    Starover_Z
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:58
      С ним хотели расправиться, как с Чаушеску.
      многие жыру..живущие,заслуживают участи Чаушеску и Муссолини... не моя мысль,но склоняюсь уже.. ссылка не вставляется..не удивительно
      .https://topwar.ru/144949-s-nim-hoteli-raspravits
      ya-kak-s-chaushesku-kravchuk-rasskazal-kak-spas-y
      anukovicha.html
      андрей юрьевич
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 18:56
        Все таки интересно с какой целью Кравчук выдал это враньё? Ни одной здравой мысли.. примазаться к благодетелям? - сейчас на украине данная тема не в потете, да и сам он на подпевках нынешней банды. Как то не логично...
        maxim947
        1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 20:08
          "По всей видимости, теперь Леонид Кравчук пытается объявить себя главным спасителем Януковича, так как именно он (Кравчук) дозвонился Клюеву. Значит ли это, что теперь и Кравчук попадёт в базу экстремистского «Миротворца», заблокированного в России. " ----------- Теперь понятно откуда подуло свежим ветром на Украине ... Флюгер (кравчук ) повернул под ветер !
          30 вис
    2. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 18:56
      теперь Леонид Кравчук пытается объявить себя главным спасителем Януковича, так как именно он (Кравчук) дозвонился Клюеву.

      Вот это поворот!
      Быков.
  2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 17:43
    чем дольше сказка сказывается...
    на одном краю деревни пукнул... на другом сказали обгадился... lol
    Masya Masya
  3. Троль Сегодня, 17:43
    Чем дальше, тем страньше! (ц)
    Троль
  4. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:46
    Все кто на Украине имеют амбиции во власти и к тому же и обладают деньгами ,можно пересчитать по пальцам руки.Вдруг кто то неизвестный позвонил Кравчуку.............судьба Януковича после переворота была незавидной и тут не надо быть бабой Вангой.Но вот кто то из своих хотел дополнительно разыграть карту Яныка
    APASUS
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:47
    Значит ли это, что теперь и Кравчук попадёт в базу экстремистского «Миротворца», заблокированного в России.
    ....Не значит....Это говорит лишь о том , что Кравчук "линять" начал, в очередной раз.."Окрас" меняет.. для чего-то..
    parusnik
  6. новичок (garik) Сегодня, 17:49
    тухлая брехня. уже не знают на чём пиариться, сказывается пубоичная, я б сказал подиумная болезнь.
    новичок
    1. avt Сегодня, 18:29
      Цитата: новичок
      тухлая брехня. уже не знают на чём пиариться, сказывается пубоичная, я б сказал подиумная болезнь.

      no Очкует старый пёс . Нюх у него воспитан ещё высшей партшколой. Мастерство не пропьёшь . Раз такой реально упоротый и по жизни не раз переобувавшийся свидомит -нацик запел такие частушки ...Это жжжжжж не с проста! Чуйка у этого мазепинца звериная. Раз загодя начал тапки готовить для переобувния на лету -ждите сурпра-а-а-айз на Руине. bully
      avt
      1. poquello (poquello) Сегодня, 18:34
        Цитата: avt
        ждите сурпра-а-а-айз на Руине

        да пецю просто отработали, чего раньше то не вспоминал
        poquello
      2. новичок (garik) Сегодня, 19:24
        avt, оно тут и так_ что ни день, то не добрый день. я просто не знаю, что должно произойти, что б в 404 начали хоть что то осозновать. ведь обычный люд бедствует, кто жил раньше и сейчас живёт. политикой то собственно, интересуются и активно мутят безмозглые нацики. ну разве что, чуют кравчуки, что ещё немного и, народ начнёт голодные бунты. к концу лета_ начало осени дойдёт даже до особо упоротых, когда в магазин зайдут, платёжку коммуналки поднесут. самое интересное ещё впереди.
        новичок
        1. avt Сегодня, 19:30
          Цитата: новичок
          что ещё немного и, народ начнёт голодные бунты. к концу лета_ начало осени дойдёт даже до особо упоротых, когда в магазин зайдут, платёжку коммуналки поднесут. самое интересное ещё впереди.

          request Меньше всего Кравчука волнуют
          Цитата: новичок
          , народ

          и его
          Цитата: новичок
          голодные бунты.

          Они , ну тамошние ,,панове" и он в частности почувствовал угрозу себе любимому, причём он не ошибается в возможных последствиях . Вот отсюда эти метания и прогоны загодя в поисках сарайчика возле домика Ссынуковича в Ростове на Дону , или в Ростове севернее bully .Ссыт , что нонешние хозюки его сольют, а сливают они , как показывает опыт Хусейна, Мувмора и Мубарака, по полной и кое кого вообще без остатка .
          avt
          1. новичок (garik) Сегодня, 19:44
            по поводу “не интересует“ я ж говорю: “кто раньше жил и сейчас живёт“. а вот по поводу Ростова _ э не, так легко не отделается. уж слишком много он наговорил, начудил, наблудил_ в РФ его ждёт СК. ведь на самом деле поймите, этот отработанный материал под маркой кравчук, уже давно и безнадёжно никого не интересует, тем более что он мелит языком. единственно, может он хочет использовать как трамплин “умеренные“ партии, что б опять у кормушки чавкать. другого объяснения не вижу.
            новичок
            1. avt Сегодня, 19:51
              Цитата: новичок
              РФ его ждёт СК.

              bully А что ему предъявите из КОНКРЕТНЫХ деяний ? Пару тройку публичных выступлений ? Ну так отопрётся -
              Ну что не скажешь в шутейном разговоре? Вы пошутили, я тоже посмеялся. А вы к сердцу принимать.
              . bully
              Цитата: новичок
              этот отработанный материал под маркой кравчук, уже давно и безнадёжно никого не интересует,

              Это -да , НО ! Аз грешный не об этом ! Он бы и рад остаться при своих , как Горби у нас .Однако чуйка его свербит про
              Цитата: avt
              .Ссыт , что нонешние хозюки его сольют, а сливают они , как показывает опыт Хусейна, Мувмора и Мубарака, по полной и кое кого вообще без остатка .

              А это ну никак не ВВП из РФ bully Короче - давайте подождём .Уж больно это похоже на его ,,воспоминания " перед президенством в 90-е , о том как он бандерлогам мальчёнкой сало носил в схроны. То же ведь не зря тогда ,,вспомнил" bully
              avt
              1. новичок (garik) Сегодня, 20:00
                вот как раз последнее предложение важего коммента и можно ему инкрименировать. бывшего главу мо 404 ждёт СК за призыв к подрывам в городах РФ. поверьте мне, кравчук не меньше намолол языком.
                новичок
      3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:37
        avt Акулам клавиатуры soldier
        Это жжжжжж не с проста! Чуйка у этого мазепинца звериная
        Да. yes
        Наблюдатель2014
        1. avt Сегодня, 19:41
          Цитата: Наблюдатель2014
          avt Акулам клавиатуры

          hi А то ! В ВПШ не папа Карло из полена Буратино делать bully На такие посты , как у Кравчука дураков в те времена не ставили . Подлецов - перевёртышей -да .Что бы управляемый был . Но не дураков -отсев был конкретный по кадрам и готовили их вполне себе отменно .
          avt
  7. собаковод Сегодня, 17:50
    Каждый толкал страну в непотребное, пытаясь чистенькими остаться. Интересно, какую жалобную запоёт Порошенко?
    собаковод
    1. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 18:52
      Цитата: собаковод
      Интересно, какую жалобную запоёт Порошенко?

      Скажет, что это именно он звонил Кравчуку и просил его пердупердить Януковича об грозящей ему опасности!!!!
      Быков.
  8. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:51
    Кравчук утверждает, что он сразу же попытался предупредить Виктора Януковича о нависшей над ним опасностью.
    Но не Шмог, ну не Шмог...
    По всей видимости, теперь Леонид Кравчук пытается объявить себя главным спасителем Януковича
    Их обычная тактика "пытляты"...
    svp67
  9. mavrus (Андрей) Сегодня, 17:54
    Ну и чего у них общего... Чаушеску боролся до последнего, а Янукович просто сдриснул... причем с самого начала, предав всех и вся.
    mavrus
  10. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 17:58
    Вообще-то на проходящем в Киеве суде по т.н. "Делу Януковича" (госизмена...) сторона обвинения кроме всего прочего доказывает, что Януковичу ничего не угрожало ни 21-го, ни 22-го, ни в последующие дни февраля 2014 г. yes
    И чё теперь делать судье? belay
    злой партизан
  11. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 18:01
    Хороша страна окраина. Все друг друга " спасают", Лепота.. А если присмотреться внимательней.серпентарий еще тот. Зажрут до смерти.
    БorisovичЪ
  12. майор147 Сегодня, 18:29
    С ним хотели расправиться, как с Чаушеску.

    Наверное надо было. Ещё тот контрацептив!
    майор147
  13. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 18:45
    Кравчук утверждает, что он сразу же попытался предупредить Виктора Януковича о нависшей над ним опасностью, но не смог это сделать....

    .... и позвонил Путину в Кремль.
    Ханс Кристиан Кравчук.
    Быков.
    1. собаковод Сегодня, 19:15
      Ханс Кристиан Кравчук.

      Да там их, целая плеяда баснописцев. Крылова на них нет!
      собаковод
  14. Геннадич (Георгий) Сегодня, 18:48
    главная ошибка януковича то что он струсил
    Геннадич
  15. German Titov (Herat) Сегодня, 18:50
    К словам патриарха сволочизма в/на следует прислушаться. Недаром его именем названы тачанки- "кравчучка". Его гордое имя носили сигареты "LM" (несознательными гражданами переименованы были в "Любовь мента", "Ленькин минет"). Был еще оппозиционный блок (типа за Россиию) -"Не так". Оказалось "не так, никак, и просто в "Дупу". Я как Лошенко в него даже вступить успел (не вижу Украину в НАТО). Наверное не сильно ошибусь в прогнозах, но 60% жителей УССР попросили бы двойное повешение для "першого президента".
    German Titov
  16. sir_obs (Борис) Сегодня, 18:54
    Видать в укропе начались подвижки более серьезные, раз этот крендель такие речи завел.
    sir_obs
  17. rocket757 (Виктор) Сегодня, 18:58
    Корабль у них течь даёт что ли? Крысы заранее маршрут готовят?
    rocket757
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