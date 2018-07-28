С ним хотели расправиться, как с Чаушеску. Кравчук рассказал, как "спас" Януковича

Незадолго до известных событий на майдане ко мне поступил анонимный телефонный звонок на мобильный телефон, и автор телефонного звонка сказал, мне, что готовится убийство Януковича. Что где-то была создана так называемая "группа Чаушеску" и они намерены поступить с Януковичем так, как в свое время поступили с президентом Румынии Николае Чаушеску.

Первый президент Украины в интервью СМИ рассказал о том, что с ним незадолго до февральских событий 2014 года связывались лица, у которых была информация о готовящемся покушении на Виктора Януковича. По словам Леонида Кравчука, связывались с ним неизвестные люди. Из заявления Кравчука, которое приводится изданием Страна.ua Напомним, что президент Румынии после переворота был расстрелян вместе со своей супругой.Кравчук в интервью упомянутому изданию заявил, что пытался узнать больше подробностей у неизвестного звонившего, но тот заявил, что более рассказать ничего не может, и что свои источники предоставления информации раскрывать не намерен.Кравчук утверждает, что он сразу же попытался предупредить Виктора Януковича о нависшей над ним опасностью. По словам первого украинского президента, на его звонок Янукович не ответил, но ему удалось дозвониться до тогдашнего главы администрации президента Украины Андрея Клюева. Тот в свою очередь и передал своему шефу информацию подготовке покушения.Напомним, что ранее уже была озвучена информация о том, что на Януковича планировали покушение в Харькове, куда он направлялся на съезд Партии Регионов. Тогда же Янукович и перебрался в Крым, информацию о чём все прекрасно знают из фильма, в котором о развитии событий рассказывал Владимир Путин.По всей видимости, теперь Леонид Кравчук пытается объявить себя главным спасителем Януковича, так как именно он (Кравчук) дозвонился Клюеву. Значит ли это, что теперь и Кравчук попадёт в базу экстремистского «Миротворца», заблокированного в России.