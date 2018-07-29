07:27 29 июля
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Эрдоган: США развязали против Турции психологическую войну

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на американские требования об освобождении арестованного протестантского пастора Эндрю Брэнсона. По версии турецких спецслужб, пастор осуществлял в Турции антигосударственную деятельность и сотрудничал с так называемыми гюленистами – представителями объединения Фетхуллаха Гюлена, ныне проживающего в США.

Американский конгресс ранее заблокировал передачу самолётов F-35 в Турцию, потребовав от Анкары освобождения Брэнсона. Напомним, что самолёты F-35, которые должны быть переданы ВВС США, находятся на территории Соединённых Штатов.

Как ситуацию комментирует турецкий президент?


Эрдоган: США развязали против Турции психологическую войну


По его словам, Вашингтон развязал против Турции психологическую войну.

Эрдоган:
Но мы не находимся на привязи у США. И им не нужно забывать, что если они продолжат такое отношение, то могут потерять своего сильного и честного союзника в лице Турции.


Ранее в Анкаре предлагали Вашингтону обмен Брэнсона на Гюлена. Однако в США отказались, заявив, что Брэнсон, который находится под домашним арестом с 25 июля, должен быть освобождён без каких-либо оговорок.

В Анкаре считают иначе, о чём и заявляет турецкий президент Эрдоган.

Судьба Брэнсона обсуждалась и во время телефонных переговоров между главами МИД США и Турции, которые состоялись накануне. Судя по всему, завершились они безрезультатно.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 12

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  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 05:36
    Дерзайте мсье Пердоган ! А мы полюбуемся зрелищем .
    ФЕОДОР
    1. собаковод Сегодня, 06:51
      ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов)
      Дерзайте мсье Пердоган !

      Товарищ Эрдоганов заслуживает уважение хотя бы потому, что идёт своим курсом.
      собаковод
  2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 05:51
    Вашингтон развязал против Турции психологическую войну.

    и не только против Турции... война по всем фронтам и психологическая, и информационная, и кибервойна, и реальная... Кому война, а кому мать родна....
    Masya Masya
    1. Чёрный Сегодня, 06:25
      США пытаются дать понять всему миру, что теперь каждый сам за себя. И теперь во внешней политике Штаты будут руководствоваться исключительно собственной выгодой. Ничего личного, Мир, это бизнес.
      Чёрный
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 06:29
        Цитата: Чёрный
        И теперь

        было , будет и всегда! "исключительные", что возьмешь... wink
        Masya Masya
      2. собаковод Сегодня, 06:55
        Чёрный
        США пытаются дать понять всему миру, что теперь каждый сам за себя.

        США всегда доказывают всему миру, что весь мир им обязан. И всё благодаря "зелёному вездеходу". Так что, в интересах этого мира постепенно отказаться от него.
        собаковод
  3. Nychego (Валерий) Сегодня, 05:58
    "Напомним, что самолёты F-35, которые должны быть переданы ВВС США, находятся на территории Соединённых Штатов".
    Логично, логично...
    Nychego
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:15
    Эрдоган:
    Но мы не находимся на привязи у США. И им не нужно забывать, что если они продолжат такое отношение, то могут потерять своего сильного и честного союзника в лице Турции.

    ... никуда турки не денутся от мерикатосов, набьёт цену Эрдоган, и как было так и будет...
    a.s.zzz888
    1. ML-334 Сегодня, 06:24
      Думаю,после покушения на Эрдогана,мерикатосам трудно будет в чём либо убедить последнего.
      ML-334
    2. Nychego (Валерий) Сегодня, 06:25
      Цитата: a.s.zzz888
      набьёт цену Эрдоган

      Это и называется политика: преследование своими действиями цели улучшить собственное положение и положение своей страны.
      Nychego
    3. собаковод Сегодня, 06:58
      a.s.zzz888 (шериф)
      ... никуда турки не денутся от мерикатосов, набьёт цену Эрдоган, и как было так и будет...

      Ну, вообще-то он этого и добивается - соблюдение всеми взятых на себя обязательств. Т.е., как было до того, как американцы приняли закон, нарушающий права их партнёров.
      собаковод
  5. Siberia 9444 (Александр) Сегодня, 06:35
    Пусть крысы грызутся good
    Siberia 9444
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