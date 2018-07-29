Эрдоган: США развязали против Турции психологическую войну

Но мы не находимся на привязи у США. И им не нужно забывать, что если они продолжат такое отношение, то могут потерять своего сильного и честного союзника в лице Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на американские требования об освобождении арестованного протестантского пастора Эндрю Брэнсона. По версии турецких спецслужб, пастор осуществлял в Турции антигосударственную деятельность и сотрудничал с так называемыми гюленистами – представителями объединения Фетхуллаха Гюлена, ныне проживающего в США.Американский конгресс ранее заблокировал передачу самолётов F-35 в Турцию, потребовав от Анкары освобождения Брэнсона. Напомним, что самолёты F-35, которые должны быть переданы ВВС США, находятся на территории Соединённых Штатов.Как ситуацию комментирует турецкий президент?По его словам, Вашингтон развязал против Турции психологическую войну.Эрдоган:Ранее в Анкаре предлагали Вашингтону обмен Брэнсона на Гюлена. Однако в США отказались, заявив, что Брэнсон, который находится под домашним арестом с 25 июля, должен быть освобождён без каких-либо оговорок.В Анкаре считают иначе, о чём и заявляет турецкий президент Эрдоган.Судьба Брэнсона обсуждалась и во время телефонных переговоров между главами МИД США и Турции, которые состоялись накануне. Судя по всему, завершились они безрезультатно.