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Новая атака на "Хмеймим". Кому неймётся получить ответку?
Средства ПВО на российской авиабазе «Хмеймим» в сирийской Латакии в очередной раз осуществили перехват беспилотника. По словам главы российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Алексея Цыганкова, беспилотник был запущен с территории, которую в северной части Латакии контролируют боевики.
О принадлежности боевиков к какой-либо группировке не говорится. Однако ранее сообщалось, что на севере Латакии несколько районов находятся под контролем представителей так называемой «сирийской свободной армии», а также этнических групп, которые поддерживаются Турцией. Официальных данных о том, с какой конкретно территории боевики пытались атаковать российскую авиабазу, пока нет.
Боевики желают получить жёсткую ответку, или это чья-то сторонняя провокация?
Генерал Цыганков отметил, что беспилотник был сбит штатными зенитными средствами. Пострадавших, как и материального ущерба, на авиабазе нет.
ТАСС цитирует Алексея Цыганкова:
По словам российского генерала, отмечаются и очередные случаи нарушения режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб. Боевики используют возможности для осуществления провокационных атак позиций правительственных сил.
Также отмечены всплески активности боевиков в провинциях Алеппо и Хама.
Между тем, сирийские войска продолжают осуществлять продвижение на юге страны. От террористов практически полностью освобождена провинция Кунейтра. Исключение составляет небольшой участок прилегающей к границе территории, который на данный момент находится под контролем террористов «Исламского государства» (*запрещено в России).
О принадлежности боевиков к какой-либо группировке не говорится. Однако ранее сообщалось, что на севере Латакии несколько районов находятся под контролем представителей так называемой «сирийской свободной армии», а также этнических групп, которые поддерживаются Турцией. Официальных данных о том, с какой конкретно территории боевики пытались атаковать российскую авиабазу, пока нет.
Боевики желают получить жёсткую ответку, или это чья-то сторонняя провокация?
Генерал Цыганков отметил, что беспилотник был сбит штатными зенитными средствами. Пострадавших, как и материального ущерба, на авиабазе нет.
ТАСС цитирует Алексея Цыганкова:
Российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме.
По словам российского генерала, отмечаются и очередные случаи нарушения режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб. Боевики используют возможности для осуществления провокационных атак позиций правительственных сил.
Также отмечены всплески активности боевиков в провинциях Алеппо и Хама.
Между тем, сирийские войска продолжают осуществлять продвижение на юге страны. От террористов практически полностью освобождена провинция Кунейтра. Исключение составляет небольшой участок прилегающей к границе территории, который на данный момент находится под контролем террористов «Исламского государства» (*запрещено в России).
Использованы фотографии: Минобороны России
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