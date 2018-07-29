07:24 29 июля
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Новая атака на "Хмеймим". Кому неймётся получить ответку?

Средства ПВО на российской авиабазе «Хмеймим» в сирийской Латакии в очередной раз осуществили перехват беспилотника. По словам главы российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Алексея Цыганкова, беспилотник был запущен с территории, которую в северной части Латакии контролируют боевики.

О принадлежности боевиков к какой-либо группировке не говорится. Однако ранее сообщалось, что на севере Латакии несколько районов находятся под контролем представителей так называемой «сирийской свободной армии», а также этнических групп, которые поддерживаются Турцией. Официальных данных о том, с какой конкретно территории боевики пытались атаковать российскую авиабазу, пока нет.

Боевики желают получить жёсткую ответку, или это чья-то сторонняя провокация?


Генерал Цыганков отметил, что беспилотник был сбит штатными зенитными средствами. Пострадавших, как и материального ущерба, на авиабазе нет.

ТАСС цитирует Алексея Цыганкова:
Российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме.


Новая атака на "Хмеймим". Кому неймётся получить ответку?


По словам российского генерала, отмечаются и очередные случаи нарушения режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб. Боевики используют возможности для осуществления провокационных атак позиций правительственных сил.

Также отмечены всплески активности боевиков в провинциях Алеппо и Хама.

Между тем, сирийские войска продолжают осуществлять продвижение на юге страны. От террористов практически полностью освобождена провинция Кунейтра. Исключение составляет небольшой участок прилегающей к границе территории, который на данный момент находится под контролем террористов «Исламского государства» (*запрещено в России).

Использованы фотографии: Минобороны России
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Комментарии 13

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  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 05:42
    А я бы его поймал , нагрузил . и отправил бы обратно ! Без шанса вернуться ........
    ФЕОДОР
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:32
      Чем поймали бы?Сачком? laughing
      Цитата: ФЕОДОР
      А я бы его поймал , нагрузил . и отправил бы обратно ! Без шанса вернуться ........
      210окв
      1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 06:42
        Бывает сидишь-сидишь, поймаешь белочку, нагрузишь, а отправить обратно не получается. Тут весь план и летит к чертям.
        Vladimirovich_4
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 05:52
    В заголовке вопрос с очевидным ответом....всё на поверхности.Надеюсь ответка будет предельно жёсткой angry
    Magic Archer
  3. Vard Сегодня, 06:03
    Похоже есть определенные проблемы с определением места вылета... И над этим надо работать... Брать пример с того же Израиля... Которые перепахивают места запуска...
    Vard
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 06:11
      Цитата: Vard
      Брать пример с того же Израиля...

      А если это дело рук евреев? wassat
      Например до ливанской границы примерно 106 км, откуда у боевиков такой БПЛА с покрытием такого расстояния??? request
      XXXIII
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:13
      Цитата: Vard
      Похоже есть определенные проблемы с определением места вылета...

      ржунемагу laughing какое место?)))) приехала машина, запустили и уехали. всю пустыню бомбить?)))) или они такие тупые сидеть и ждать?))))
      LSA57
  4. XXXIII (Владимир) Сегодня, 06:03
    Новая атака на "Хмеймим". Кому неймётся получить ответку?
    А кому, если на базе хмеймим сами не знают кому это надо было, тут можно приписать атаку кому угодно. Но могу предположить что это белые каски мстят, работы нет, а евреи так просто кормить не будут..... wassat
    XXXIII
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:10
    Один раз же получилось! Вот и колотятся в закрытую дверь. Но удачная атака состоялась в новогодние праздники. И после того, как не было никаких атак. Вообще. А сейчас то что? "Панцирь" тренируют? Так это же реклама невероятная! Пусть держат Русское ПВО в тонусе. laughing
    Горный стрелок
  6. Masya Masya (Маня) Сегодня, 06:10
    я так думаю... знают,что ответки не будет, вот и распоясались, борзеют...
    Masya Masya
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:32
      Цитата: Masya Masya
      я так думаю... знают,что ответки не будет, вот и распоясались, борзеют..

      да последний визг. ничего серьёзного уже сделать не могут. последний вой шакала. аж белых касок вытащить не могут. помошчь просят
      Марине hi love
      LSA57
  7. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:12
    Генерал Цыганков отметил, что беспилотник был сбит штатными зенитными средствами.

    .... не будет мира в Сирии очень и очень долго...потому и будут запускать к нам дроны и пр.пр...
    a.s.zzz888
  8. Zadayvoprosy (Денис Тарасов ) Сегодня, 06:28
    Кому неймётся получить ответку?

    Пенсионной реформе, поди репортажи красивые замутят по фед.тв, где всё в красках распишут...
    Zadayvoprosy
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