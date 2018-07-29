Спортивное сообщество бурлит: Нужно ли было награждать футболистов?

Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призёром Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в четвертьфинал. Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают.

Удивлён также, что начали сравнивать футбол и волейбол! Популярность этих видов спорта, нагрузки, конкуренцию и т. д. Пост не об этом! Пост о том, что значок заслуженного мастера спорта даётся в России за 1-3-е места на Олимпийских играх и за 1-е место на чемпионате мира. Но никак не за выход в 1/4 финала! Ребята-футболисты тут ни при чём, ещё раз повторю эти слова! Они сыграли хорошо! А высшая награда не может быть за 8-е место… Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность… Я вообще молчу про организацию чествования в Кремле.