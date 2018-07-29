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Спортивное сообщество бурлит: Нужно ли было награждать футболистов?
В спортивной среде России разгорелся скандал по поводу вчерашнего награждения футболистов и тренеров сборной России. Напомним, что накануне в Кремле президент принял футбольную команду и вручил госнаграды. Так, тренер Станислав Черчесов был награждён орденом Александра Невского, вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич – орденами Почёта. Остальные игроки сборной получили президентские грамоты и благодарности. При этом все игроки сборной России по футболу получили от спортивных функционеров звания Заслуженных мастеров спорта (ЗМС).
Именно звания ЗМС и вызвали споры в спортивной среде. Началось всё с поста российской волейболистки Екатерины Гамовой (двукратный призёр Олимпийских игр), которая написала в Инстаграме:
Гамова также отмечает, что в своё время не весь «золотой» состав женской волейбольной сборной получил звания ЗМС – чиновники сослались на то, что не все были игроками основного состава.
После этого поста Гамовой мнения общественности разделились. Одни её поддержали, другие объявили завистницей.
Комментарий от «группы поддержки», в которой и российский волейболист, олимпийский чемпион 2012 года, Олег Мусэрский (цитата "Чемпионат.com" авторский текст сохранён):
Самим же выразившим недовольство припомнили награждение зарубежными автомобилями, чего тоже не прописано в уставах и кодексах.
Обсуждение награждения российских футболистов продолжается. При этом основной спор идёт не вокруг выступления сборной России, которая действительно выступила достойно, а вокруг странного подхода к одним и тем же законам и принципам.
Именно звания ЗМС и вызвали споры в спортивной среде. Началось всё с поста российской волейболистки Екатерины Гамовой (двукратный призёр Олимпийских игр), которая написала в Инстаграме:
Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призёром Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в четвертьфинал. Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают.
Гамова также отмечает, что в своё время не весь «золотой» состав женской волейбольной сборной получил звания ЗМС – чиновники сослались на то, что не все были игроками основного состава.
После этого поста Гамовой мнения общественности разделились. Одни её поддержали, другие объявили завистницей.
Комментарий от «группы поддержки», в которой и российский волейболист, олимпийский чемпион 2012 года, Олег Мусэрский (цитата "Чемпионат.com" авторский текст сохранён):
Удивлён также, что начали сравнивать футбол и волейбол! Популярность этих видов спорта, нагрузки, конкуренцию и т. д. Пост не об этом! Пост о том, что значок заслуженного мастера спорта даётся в России за 1-3-е места на Олимпийских играх и за 1-е место на чемпионате мира. Но никак не за выход в 1/4 финала! Ребята-футболисты тут ни при чём, ещё раз повторю эти слова! Они сыграли хорошо! А высшая награда не может быть за 8-е место… Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность… Я вообще молчу про организацию чествования в Кремле.
Самим же выразившим недовольство припомнили награждение зарубежными автомобилями, чего тоже не прописано в уставах и кодексах.
Обсуждение награждения российских футболистов продолжается. При этом основной спор идёт не вокруг выступления сборной России, которая действительно выступила достойно, а вокруг странного подхода к одним и тем же законам и принципам.
Использованы фотографии: Кремлин.ру
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