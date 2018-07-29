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Спортивное сообщество бурлит: Нужно ли было награждать футболистов?

В спортивной среде России разгорелся скандал по поводу вчерашнего награждения футболистов и тренеров сборной России. Напомним, что накануне в Кремле президент принял футбольную команду и вручил госнаграды. Так, тренер Станислав Черчесов был награждён орденом Александра Невского, вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич – орденами Почёта. Остальные игроки сборной получили президентские грамоты и благодарности. При этом все игроки сборной России по футболу получили от спортивных функционеров звания Заслуженных мастеров спорта (ЗМС).

Спортивное сообщество бурлит: Нужно ли было награждать футболистов?


Именно звания ЗМС и вызвали споры в спортивной среде. Началось всё с поста российской волейболистки Екатерины Гамовой (двукратный призёр Олимпийских игр), которая написала в Инстаграме:
Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призёром Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в четвертьфинал. Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают.



Гамова также отмечает, что в своё время не весь «золотой» состав женской волейбольной сборной получил звания ЗМС – чиновники сослались на то, что не все были игроками основного состава.

После этого поста Гамовой мнения общественности разделились. Одни её поддержали, другие объявили завистницей.

Комментарий от «группы поддержки», в которой и российский волейболист, олимпийский чемпион 2012 года, Олег Мусэрский (цитата "Чемпионат.com" авторский текст сохранён):
Удивлён также, что начали сравнивать футбол и волейбол! Популярность этих видов спорта, нагрузки, конкуренцию и т. д. Пост не об этом! Пост о том, что значок заслуженного мастера спорта даётся в России за 1-3-е места на Олимпийских играх и за 1-е место на чемпионате мира. Но никак не за выход в 1/4 финала! Ребята-футболисты тут ни при чём, ещё раз повторю эти слова! Они сыграли хорошо! А высшая награда не может быть за 8-е место… Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность… Я вообще молчу про организацию чествования в Кремле.


Самим же выразившим недовольство припомнили награждение зарубежными автомобилями, чего тоже не прописано в уставах и кодексах.

Обсуждение награждения российских футболистов продолжается. При этом основной спор идёт не вокруг выступления сборной России, которая действительно выступила достойно, а вокруг странного подхода к одним и тем же законам и принципам.

Использованы фотографии: Кремлин.ру
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Комментарии 29

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  1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:19
    Спортивное сообщество бурлит: Нужно ли было награждать футболистов?
    конечно ! нужно было ещё по БМВ выдать , билеты в Куршавель и "услуги" девочек оплатить.заслужили,пол чемпионата продержались! (тот момент,когда за президента ОПЯТЬ стыдно...)
    андрей юрьевич
    1. Чёрный Сегодня, 06:34
      За проигрыш в четвертьфинале волейболистов , хоккеистов смешали бы с грязью.....Россия футбольная страна? smile...........у нас страна со 120-миллионным населением.при этом спортивные функционеры с пеной у рта доказывают, что у нас футбол - национальный вид спорта.
      Попробуйте сопоставить в голове эти два факта и задать себе вопрос - какого лешего при этом мы радуемся 8 месту? laughing
      Чёрный
      1. красноярск Сегодня, 06:59
        Цитата: Чёрный

        Попробуйте сопоставить в голове эти два факта и задать себе вопрос - какого лешего при этом мы радуемся 8 месту? laughing

        Просто российскому агитпропу сегодня очень нужны победы. Неважно какие, главное, чтобы они отвлекали от провала в экономике.
        красноярск
        1. Чёрный Сегодня, 07:16
          Цитата: красноярск
          Просто российскому агитпропу сегодня очень нужны победы. Неважно какие, главное, чтобы они отвлекали от провала в экономике.

          Согласен.....а если Победы нет, то её можно и выдумать , как в данном случае....впрочем я не удивлён.Они на Конституцию положили, а уж на "Положение о присвоении почетных спортивных званий"......
          Чёрный
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:38
      Цитата: андрей юрьевич
      Спортивное сообщество бурлит: Нужно ли было награждать футболистов?
      конечно ! нужно было ещё по БМВ выдать , билеты в Куршавель и "услуги" девочек оплатить.заслужили,пол чемпионата продержались! (тот момент,когда за президента ОПЯТЬ стыдно...)

      жаба заела?
      LSA57
  2. Муссаси Сегодня, 06:19
    Маразм гаранта стал крепчать !
    Муссаси
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:56
      Усиленно кто то трудится над разделением общества.
      Цитата: Муссаси
      Маразм гаранта стал крепчать !
      210окв
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 07:17
        А это из разряда: а мы пойдем на север! Помело он и есть помело.
        Rusland
  3. Vard Сегодня, 06:19
    Тут и звезда не понятно за что... А вы из за значка расстроились... Я думаю дали за дело... Если для тех же волейболистов выиграть ЧМ вполне реально... То футбола у нас в стране нет. Вы вспомните... Ни кто не думал что они выйдут из группы...
    Vard
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 06:27
      Цитата: Vard
      Я думаю дали за дело..

      вы понимаете что говорите? за какое к чёрту "дело" ? проиграли ? вам премию на работе дают за пол-нормы?ну вы же типа-выложились,старались... wassat
      Дедкастарый
      1. Vard Сегодня, 06:36
        От наших футболистов... Программа максимум была выйти из группы... А они еще два матча сыграли... Так что свою задачу перевыполнили...
        Vard
        1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:46
          Цитата: Vard
          От наших футболистов... Программа максимум была выйти из группы... А они еще два матча сыграли... Так что свою задачу перевыполнили...

          Нет,не согласен с Вами!Сам не верил,что они выйдут из группы,но награждать за достойное выступление?это перебор.22 очка!На госнаграды они не дотянули.Награды для героев,а они не герои.Просто молодцы,что были на поле мужиками.но не орлы!
          Фил77
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:41
        Цитата: Дедкастарый
        вам премию на работе дают за пол-нормы?

        а какая там норма была? вы её установили?
        LSA57
        1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 06:45
          Цитата: LSA57
          Цитата: Дедкастарый
          вам премию на работе дают за пол-нормы?

          а какая там норма была? вы её установили?

          в ЧМ есть одно место- Первое.Остальные все проигравшие. вы гляжу,тоже не в ладах с рассудком от футбола своего...
          Дедкастарый
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:54
            Цитата: Дедкастарый
            в ЧМ есть одно место- Первое

            а на работе ДИРЕКТОР. вам наверное бригадир мечта
            Цитата: Дедкастарый
            вы гляжу,тоже не в ладах с рассудком от футбола своего...

            играл в футбол до 45 лет.
            да какая ТЕБЕ разница кого ПРЕЗИДЕНТ наградил??????? ТЕБЕ точно не дастанется. ещё хорошо, что до тебя не дошло закрытые награды.
            LSA57
    2. Чёрный Сегодня, 06:54
      Цитата: Vard
      Если для тех же волейболистов выиграть ЧМ вполне реально... То футбола у нас в стране нет. Вы вспомните... Ни кто не думал что они выйдут из группы...

      Вы неправы.Для спортсменов всех ( по крайней мере олимпийских) видов спорта критерий должен быть ОДИН!!!!...так что в данном случае Приз зрительских симпатий, а ЗМС laughing
      Чёрный
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 07:05
        На счёт зрительских симпатий,да,вот это они заслужили,наравне с хорватской сборной,если не брать во внимание выступление под камеру одного пьяного чудика!
        Фил77
    3. красноярск Сегодня, 07:13
      Цитата: Vard
      ... Я думаю дали за дело...

      За какое дело? Давайте тогда наградим таксиста, доставившего Вас не по адресу, но он же доставил вас в тот район и значит достоин награды.
      красноярск
  4. Siberia 9444 (Александр) Сегодня, 06:34
    Можно подумать герой косманафты , медали , концерты ! Бред hi
    Siberia 9444
  5. rocket757 (Виктор) Сегодня, 06:38
    Совместный ужин и тёплых слов достаточно было б ... ежели такой великий почитатель футбола.
    Так было б вполне адекватно .... наша власть становиться неадекватной, впрочем, пока на себя медальки не навешивают, мож потому, что "плюшки" любят другие, любят очень!
    rocket757
    1. лысова (владимир) Сегодня, 06:59
      Привет Виктор. " Всё ниже и ни же, и ниже - высокий полёт " наших " птиц. ( песн.) " - уматываю в сад.
      лысова
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 07:07
        Владимир,утро доброе!Мудрое и правильное решение.С саду наверное лепота ?!
        Фил77
  6. Masya Masya (Маня) Сегодня, 06:39
    да ладно, отличились получите премию! в далекие стародавние времена, за хорошую работу награждали... поощрение- 10 рублей как счас помню lol
    Masya Masya
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:59
      Цитата: Masya Masya
      да ладно, отличились получите премию! в далекие стародавние времена, за хорошую работу награждали... поощрение- 10 рублей как счас помню lol

      Премия конечно это славно,но престиж государственных наград Российской Федерации от подобных награждений может заметно упасть. hi
      Фил77
  7. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:43
    Цитата: Муссаси
    Маразм гаранта стал крепчать !

    маразм у тех, кто не мог стать ПРЕЗИДЕНТОМ. а вы на диване

    какой следующей приказ?
    LSA57
  8. Нонна (Нонна ) Сегодня, 06:48
    Как хорошо, что он наш Президент и вручает награды кому ни попадя, как бы мы жили при каком нибудь Навальном, у нас есть стабильность и скрепа, уверенность в завтрашнем дне и газ с нефтью, от которого нам ничего не перепадает кроме повышения НДС и пенсионного возраста за 65 лет
    Нонна
  9. лысова (владимир) Сегодня, 06:55
    Что не говорите - это чистой воды рисовки и показуха. Спорт - это борьба за победу, награждается победитель.
    лысова
  10. Evgeniy667b (Евгений) Сегодня, 07:03
    А зачем России вообще такой футбол? Кучка избранных, которые имеют в уме-кто сколько подаст!. Такой футбол проще разогнать, чем ждать от него результата. Сейчас даже мысли о том, что когда-то все начиналось с дворовых команд, как-то уже больше походят на утопические байки.. Они хоть есть где-то эти дворовые команды???
    Evgeniy667b
  11. andrewkor Сегодня, 07:21
    Ну ,вручил и вручил.Надо думать ширше!
    А я предлагаю к следующему чемпионату посулить : за выход в финал-Героя России,за Победу Дважды Героя! И чтоб на родине Героев бюсты установить, согласно статусу положено!
    Черчесов ведь пообещал выступить в Катаре еще лучше!
    andrewkor
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