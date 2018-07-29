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Порошенко: Крещение Руси – «европейский выбор» князя Владимира
Крещение в 988 году «Руси-Украины» было «европейским выбором князя Владимира, приводит издание Strana.ua слова украинского президента Петра Порошенко.
Свою речь украинский лидер произнес на Владимирской горе в Киеве во время празднования Крещения Руси.
Порошенко отметил, что более тысячи лет назад князь Владимир сделал важнейший, судьбоносный выбор: принял христианство сам и крестил «Русь-Украину».
Позже в своем «Фейсбуке» Порошенко вновь заявил о желании сделать украинскую церковь независимой от Московского патриархата.
Напомним, в субботу в России, Беларуси и Украине прошли церковные торжества по случаю празднования 1030-летия Крещения Руси (отмечается в день памяти князя Владимира). На Украине праздничные мероприятия начались еще в пятницу. Тогда 250 тыс. человек помолились на Владимирской горке в Киеве, а затем прошли крестным ходом по центру столицы.
В начале июля депутат Рады Андрей Ильенко обвинил Москву в «воровстве чужой истории».
По его словам, Россия украла даже свое название, поскольку Россией никогда не была: до Петра I она называлась Московией. Украину же называли Русью. Российская империя появилась после того как Москва украла название соседней страны и ее историю, заключил депутат.
Свою речь украинский лидер произнес на Владимирской горе в Киеве во время празднования Крещения Руси.
Порошенко отметил, что более тысячи лет назад князь Владимир сделал важнейший, судьбоносный выбор: принял христианство сам и крестил «Русь-Украину».
Христианский выбор равноапостольного князя одновременно был и выбором европейским,заявил он.
Позже в своем «Фейсбуке» Порошенко вновь заявил о желании сделать украинскую церковь независимой от Московского патриархата.
Он (князь Владимир) принял христианскую веру от Константинопольской Церкви, которая для нас и поныне является Церковью-Матерью. Именно от нее Киев ожидает признания автокефалии Украинской Церкви – равной другим поместным церквям, и, разумеется, духовно и административно независимой от России, от страны-агрессора,написал президент.
Напомним, в субботу в России, Беларуси и Украине прошли церковные торжества по случаю празднования 1030-летия Крещения Руси (отмечается в день памяти князя Владимира). На Украине праздничные мероприятия начались еще в пятницу. Тогда 250 тыс. человек помолились на Владимирской горке в Киеве, а затем прошли крестным ходом по центру столицы.
В начале июля депутат Рады Андрей Ильенко обвинил Москву в «воровстве чужой истории».
По его словам, Россия украла даже свое название, поскольку Россией никогда не была: до Петра I она называлась Московией. Украину же называли Русью. Российская империя появилась после того как Москва украла название соседней страны и ее историю, заключил депутат.
Использованы фотографии: http://www.president.gov.ua
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