11:33 29 июля
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Порошенко: Крещение Руси – «европейский выбор» князя Владимира

Крещение в 988 году «Руси-Украины» было «европейским выбором князя Владимира, приводит издание Strana.ua слова украинского президента Петра Порошенко.

Порошенко: Крещение Руси – «европейский выбор» князя Владимира


Свою речь украинский лидер произнес на Владимирской горе в Киеве во время празднования Крещения Руси.


Порошенко отметил, что более тысячи лет назад князь Владимир сделал важнейший, судьбоносный выбор: принял христианство сам и крестил «Русь-Украину».

Христианский выбор равноапостольного князя одновременно был и выбором европейским,
заявил он.

Позже в своем «Фейсбуке» Порошенко вновь заявил о желании сделать украинскую церковь независимой от Московского патриархата.

Он (князь Владимир) принял христианскую веру от Константинопольской Церкви, которая для нас и поныне является Церковью-Матерью. Именно от нее Киев ожидает признания автокефалии Украинской Церкви – равной другим поместным церквям, и, разумеется, духовно и административно независимой от России, от страны-агрессора,
написал президент.

Напомним, в субботу в России, Беларуси и Украине прошли церковные торжества по случаю празднования 1030-летия Крещения Руси (отмечается в день памяти князя Владимира). На Украине праздничные мероприятия начались еще в пятницу. Тогда 250 тыс. человек помолились на Владимирской горке в Киеве, а затем прошли крестным ходом по центру столицы.

В начале июля депутат Рады Андрей Ильенко обвинил Москву в «воровстве чужой истории».

По его словам, Россия украла даже свое название, поскольку Россией никогда не была: до Петра I она называлась Московией. Украину же называли Русью. Российская империя появилась после того как Москва украла название соседней страны и ее историю, заключил депутат.

Использованы фотографии: http://www.president.gov.ua
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Комментарии 59

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  1. РосУкрБел (Денис) Сегодня, 08:36
    г...порошенко,черти тебя,с раскалённой сковородкой уже заждались!
    РосУкрБел
    1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 09:26
      Вальцману пока не до чертей, его белочки в разных обличиях атакуют
      Сармат Саныч
      1. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:33
        Цитата: Сармат Саныч
        Вальцману пока не до чертей, его белочки в разных обличиях атакуют

        Иуда он,нечего гадать !
        APASUS
    2. Logall (Александр) Сегодня, 09:26
      Европейский выбор подобного не предусматривает! Не с раскаленной сковородой, но тоже с чем-то до красна разогретым. Назовём это "европейской мачтой"... lol
      Logall
      1. Тралл Сегодня, 09:56
        Почему Марина с непокрытой головой? Всыпать розг этой пусириотке am
        Тралл
      2. MPN (Павел) Сегодня, 10:08
        Думаю, раньше , чем черти до него доберутся , ему паяльник в заду светит, что бы наследному олигарху бабки отдал. Так вроде у них все делается...
        MPN
        1. Громобой Сегодня, 10:38
          Цитата: Тралл
          Почему Марина с непокрытой головой?

          А мариночка сегодня с непокрытой головой
          Но боблище сыпет,знать Порось я деловой
          По завышенной цене продаду я танки
          А прибыток потрачу на безумные пьянки!
          Хорошо со всех сторон быть супер президентом
          С утра принял грамм 500...и нашёл своё место
          Разгуляй моя душа----дужика Пороши
          для нацистов я братан и для Европы---хороший.
          Громобой
  2. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 08:37
    Господи да дай ты им немного мозгов!
    Сидор Лютый
    1. avt Сегодня, 08:45
      Цитата: Сидор Лютый
      Господи да дай ты им немного мозгов!

      Зачем? Чтобы появился в медицине новый диагноз- Цироз мозга ? wassat
      avt
      1. Тралл Сегодня, 09:20
        Петя скоро договорится, что это вообще было крещение Украины, а не Руси. smile
        Тралл
        1. avt Сегодня, 09:22
          Цитата: Тралл
          Петя скоро договорится, что это вообще было крещение Украины, а не Руси

          Так уже давно выдал - Князь Владимир у Киеве строил эуропэйску УКРАИНСКУ державу. bully
          avt
      2. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 10:59
        Диагноз уже поставлен: "майдан мозга", костного, головного, как оказалось, не найдено!
        Dietmar
    2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:57
      дуракам жить легче...
      Masya Masya
      1. рюрикович (Андрей) Сегодня, 09:12
        Цитата: Masya Masya
        дуракам жить легче...

        Бог даёт дуракам долгую жизнь, что бы они недостаток ума смогли компенсировать опытом... winked
        рюрикович
        1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 10:41
          Нашел мужик в море бутылку. Ну, думает, там джин сидит, надо потереть! Трет час, трет два, трет три часа... Уже вконец устав, слышит скучающий голос из бутылки:
          — Вынь пробку, ! wink
          Masya Masya
    3. Кузнец 55 (Peter Schmidt) Сегодня, 09:25
      Говорят что опыт приходит с годами , но бывает что годы приходят одни .
      Кузнец 55
  3. Ferdinant Сегодня, 08:37
    Заврались до ручки.
    Ferdinant
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:53
      Ну да.
      По факту тогдашний выбор Православия был скорее антиевропейским 8)))
      Лопатов
      1. Комментарий был удален.
  4. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 08:38
    В пятницу гидрант был открыт, а утром опохмел и вперёд к новым ошеломительным маразмам. Так держать! Пётр Алексеевич wassat
    Gnefredov
  5. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 08:53
    Старый шоколадье готовиться к выборам. Уже примеряет одежды приемника князя Владимира. Ну, по-президентски жить захочешь и не так раскорячишься
    Olddetractor
  6. Nychego (Валерий) Сегодня, 08:58
    Европейский? Что ж он тогда ортодоксию в Тьмутаракани выбрал, а не католицизм (ну, протестантизма тогда как-то исторически ещё не было).
    Nychego
  7. gla172 (Сергей) Сегодня, 08:59
    ......Давайте заглянем вглубь нашей истории, во времена Владимира- крестителя. Что мы видим: уничтожение носителей древнего знания — жрецов; уничтожение лучших представителей воинского сословия, не принявших реформу — бояр, уничтожение тысяч и тысяч древнерусских книг, перестройка ведических храмов в церкви, разрушение капищ и вырубка священных рощ..... в чистом виде страшнейший геноцид Русского народа....вот и всё крещение(предательство).....
    gla172
    1. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 09:12
      Вы правы, но без православия позволило собрать русские земли и сформировать государство в итоге. А больше толку от православия нет, наоборот один вред через распространение влияния jидов
      Я русский
    2. Васян1971 (Василий) Сегодня, 11:17
      Цитата: gla172
      ... в чистом виде страшнейший геноцид Русского народа

      Серьёзно? В 988 году уже был "Русский народ"? И чем он занимался? Копал сибирские реки и Уральские горы насыпал? Окститесь, уважаемый! Не уподобляйтесь древнешумерским потомкам!
      Васян1971
      1. gla172 (Сергей) Сегодня, 11:25
        .......Всё, о чём упорно с рождения и до смерти говорят вам «историки», смело поверните наоборот, точно на 180 градусов. Вообразите, что до 988 г. русские были самым грамотным на планете Земля народом, что никакой княжеской междоусобицы не было, что И. Грозный и И.В. Сталин были величайшими и гуманнейшими созидателями российской государственности, что не было татаро-монгольского «ига», что не в такой уж далёкой древности Русь была не крохотным Киевским государством, а Всемирной Протоимперией Великая Русь......
        gla172
    3. naidas (naidas) Сегодня, 11:18
      Цитата: gla172
      уничтожение носителей древнего знания — жрецов; уничтожение лучших представителей воинского сословия, не принявших реформу

      Владимир попытался опереться на старину,ничего кроме сепаратизма и местечкового патриотизма там не оказалось.Для создания единой державы и принимали христианство-единая вера -единая Русь.С суверенитетом племен было покончено.
      naidas
  8. МВГ (Валерий) Сегодня, 09:00
    Пока Порошенко на Украине выпендривается, в Капитолии уже портрет Путина повесили
    https://news.mail.ru/politics/34248413/?frommail=
    1
    МВГ
    1. Nychego (Валерий) Сегодня, 09:03
      Вообще-то это прикол пранкера, не более.
      Да и в Капитолии заштатного Колорадо... ну, это как в заксобрании какой-нибудь Вологодской области самодеятельным способом повесили вместо Путина портрет Трампа.
      Nychego
  9. Комментарий был удален.
  10. военный пенсионер (Сергей) Сегодня, 09:02
    Пациенты палаты №6 стоят в стороне и нервно курят, когда очередные перлы выдает Петрушка Майданутый... tongue
    военный пенсионер
  11. Ru_Na (Рустам) Сегодня, 09:03
    Порошенко явно не учил историю. О каком "европейском выборе" он говорит, Византия ну никак не отождествляла себя с Европой, да и самого понятия "Европа" как такого в XI-XII веках не было! Заврался Петька, опять забыл опохмелится! )
    Ru_Na
    1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 09:21
      А вот интересно, а с кем себя Византия отождествляла? С Азией?
      Vladimirovich_4
      1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 09:57
        Цитата: Vladimirovich_4
        А вот интересно, а с кем себя Византия отождествляла? С Азией?

        С Восточной Римской Империей. Вообще, было тогда деление на страны света? Насколько я понимаю, было деление на местности, так сказать. Ливия, Галлия и так далее.
        Avis-bis
        1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 10:02
          Вопрос не в странах света. А в культурном самоопределении. Безошибочно определить культурное самопроделение народа, страны и его ориентацию можно всего лишь по двум важенйшим сферам человеческой жизни. Языку и религии. Религия в Византии была христианская хоть и православная. Но азиаты как то к православию да и в целом христианству тоже вообще не очень. Христианство как не крути это общеевропеский выбор религиозный и это факт, в азии и африке его не особо жалуют, есть небольшие анклавы в лице Армении и Эфиопии, являющиеся скорее исключениями ещё лучше подтверждающими правило. Языками они пользовались в основном двумя - римской латынью, и среднегреческим. Оба языка опять же вполне себе европейские, донельзя, особенно латынь. Поэтому достаточно весело читать про все эти антиевропейские настроения в Византиию
          Vladimirovich_4
          1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:28
            Цитата: Vladimirovich_4
            Вопрос не в странах света. А в культурном самоопределении. Безошибочно определить культурное самопроделение народа, страны и его ориентацию можно всего лишь по двум важенйшим сферам человеческой жизни. Языку и религии.

            Тогда при чём тут Азия?
            в азии и африке его не особо жалуют, есть небольшие анклавы в лице Армении и Эфиопии

            Копты жили в Эфиопии, что ли? А есть и обратный пример: мусульманство на Пиренеях и Мальте.
            Avis-bis
            1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 10:39
              Цитата: Avis-bis
              Копты жили в Эфиопии, что ли? А есть и обратный пример: мусульманство на Пиренеях и Мальте.

              Мусульмане туда пришли из африки. Так называемые Мавры. По происхождению это не кто иные как арабы.
              Со временем испанцы-христиане их выбили и отвоевали Пиренеи. Этот процесс получил свое название в истории как " Реконкиста". Все это пришлые завоеватели и опять же исключения подтверждающие правила. Ещё Албанцев забыли которых, исламизировали османы. Но это вовсе не делает Христианство необщеевропейскей религией.
              Vladimirovich_4
              1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 11:06
                Цитата: Vladimirovich_4

                Со временем испанцы-христиане их выбили и отвоевали Пиренеи. Этот процесс получил свое название в истории как " Реконкиста". Все это пришлые завоеватели и опять же исключения подтверждающие правила. Ещё Албанцев забыли которых, исламизировали османы. Но это вовсе не делает Христианство необщеевропейскей религией.


                Вы не поняли намёка.
                Безошибочно определить культурное самопроделение народа, страны и его ориентацию можно всего лишь по двум важенйшим сферам человеческой жизни. Языку и религии.

                Что такое "реконкиста" я и без Вас знаю.
                Avis-bis
                1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 11:09
                  Ну вы не намейкайте. А говорите прямо.
                  Vladimirovich_4
                  1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 11:19
                    Цитата: Vladimirovich_4
                    Ну вы не намейкайте. А говорите прямо.

                    Да, переоценил собеседника...
                    Avis-bis
                    1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 11:22
                      Да, переоценил собеседника...

                      Ну когда нечего сказать всегда переходят на личности. Не кашляйте там.
                      Vladimirovich_4
          2. naidas (naidas) Сегодня, 11:28
            Цитата: Vladimirovich_4
            Но азиаты как то к православию да и в целом христианству тоже вообще не очень.

            Интересно в какой части света по вашему появилось христианство?
            Особенно интересно христианство в Китае 635-845г.-как отражает европейский выбор?
            naidas
      2. naidas (naidas) Сегодня, 11:21
        Это как сейчас спросить с кем себя США отождествляет? С Азией?
        naidas
    2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:15
      Цитата: Ru_Na
      Заврался Петька, опять забыл опохмелится! )

      Да не заврался он... Он об этом даже понятия не имел.
      helmi8
  12. рюрикович (Андрей) Сегодня, 09:05
    И сказал Бог Моисею: " Друг мий, даю тоби 10 заповидей, щоб ти змиг знайти землю обитовану, райську украйну..." wassat
    рюрикович
    1. Nychego (Валерий) Сегодня, 09:10
      Да уж, лоханулся бог иудеев с выбором проводника.
      Как любили шутить знакомые евреи: "Это ж надо было сорок лет шариться и найти единственное место на Ближнем Востоке, где нет приличных запасов нефти!"
      Nychego
  13. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:17
    Надо вычистить этот гнойник нацистский, просто "по определению"... Чем дольше ЭТО существует, тем больше людей, молодежи, детей, отравляются этим смрадом.
    Горный стрелок
  14. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:24
    одного не пойму. на бред надо время другое терять?
    LSA57
  15. 501Legion (Артём) Сегодня, 09:30
    грохните его уже кто нибудь .
    501Legion
    1. артефакт (Андрей) Сегодня, 10:29
      Цитата: 501Legion
      грохните его уже кто нибудь .

      не, эта свинота просто так не соскочит. будет суд как над нацистами и чтоб они томились в ожидании исполнения приговора.....
      артефакт
  16. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:32
    Князь Владимир прежде всего думал об Порошенко,как он там будет пиарить свой зад
    APASUS
  17. gla172 (Сергей) Сегодня, 09:52
    .....этнологически русские делятся на великороссов, малороссов и белорусов, понятие «украинцы» есть территориально-географический термин, а не этнологический), мы не имеем права отдавать часть своего народа, русских украинцев в рабство и на уничтожение США и странам НАТО и, тем более, позволять оккупировать исторические центральные земли России.....
    gla172
  18. demo (Ван) Сегодня, 09:53
    Да. Абсолютно верно. Российская Империя, со времен Петра Великого, только и делала что воровала .
    Прочитайте Титул российского Императора.
    «Божіею поспѣшествующею милостію, Мы, NN, Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Московскій, Кіевскій, Владимірскій, Новгородскій; Царь Казанскій, Царь Астраханскій, Царь Польскій, Царь Сибирскій, Царь Херсониса Таврическаго, Царь Грузинскій; Государь Псковскій и Великій Князь Смоленскій, Литовскій, Волынскій, Подольскій и Финляндскій; Князь Эстляндскій, Лифляндскій, Курляндскій и Семигальскій, Самогитскій, Бѣлостокскій, Корельскій, Тверскій, Югорскій, Пермскій, Вятскій, Болгарскій и иныхъ; Государь и Великій Князь Новагорода низовскія земли, Черниговскій, Рязанскій, Полотскій, Ростовскій, Ярославскій, Бѣлозерскій, Удорскій, Обдорскій, Кондійскій, Витебскій, Мстиславскій и всея сѣверныя страны Повелитель и Государь Иверскія, Карталинскія и Кабардинскія земли и области Арменскія; Черкасскихъ и Горскихъ князей и иныхъ наслѣдный Государь и Обладатель; Государь Туркестанскій, Наслѣдникъ Норвежскій, Герцогъ Шлезвигъ-Голстинскій, Стормарнскій, Дитмарсенскій и Ольденбургскій, и прочая, и прочая, и прочая».
    Кроме рядового упоминания слова "Киевский" более в титуле нет ни каких упоминаний об стране великих укров.
    Ибо ее и не было.
    Следовательно как можно украсть то, чего нет?
    Остались былины и воспоминания о киевском периоде Руси.
    А Московия - это тоже период.
    Плохо что с мозгами в Украине туговато.
    Вспомнилось.
    Если тупо сковано, не наточишь. Если глупо рождено, не научишь.
    Аминь.
    demo
  19. vit357 Сегодня, 10:02
    Русские князья пришли в русский Киев из русского Новгорода,оккупировали его)))и сделали европейский выбор,но при чём здесь Вальцман с Гройсманом?Смех творогам!
    vit357
  20. изя топ (Андрей) Сегодня, 10:15
    сказочный дэбил request
    изя топ
  21. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 10:18
    Он бы еще добавил, что князь Владимир просто завещал Украине вступить в ЕС. Как-то все больше страна уходит в мир иной реальности. Как бы не попробовали сдуру продемонстрировать "мощь" своей армии. Вот американцы счастливы будут....
    Topotun
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 11:09
      Цитата: Topotun
      Он бы еще добавил, что князь Владимир просто завещал Украине вступить в ЕС.

      Стыдно! Стыдно не знать, что сам ЕС основан по его завещанию. Немедленно в школу! Украинскую! И "учиться, учиться, и ещё раз учиться"! А жене и любовнице сказать как завещал другой классик.
      Avis-bis
  22. PValery53 (PValery53) Сегодня, 10:29
    "Порошенко отметил, что более тысячи лет назад князь Владимир сделал важнейший, судьбоносный выбор: принял христианство сам и крестил «Русь-Украину»"
    - Уж про Украину князь Владимир во время оно не думал совсем, так как до "изобретения" этого слова должно было пройти ещё 800-900 лет. Д-з: "У преза Украини - нарушение пространственно-временнЫх и причинно-следственных связей". В общем, ему надо опохмелиться.
    PValery53
  23. wooja (Dmitry) Сегодня, 10:44
    Владимир фигура неоднозначная...., времена были мутные, переосмысление шумерских ценностей и откапывание черного моря..., с тех пор обстановка не прояснилась, воистину майдан...
    wooja
  24. Altona (Евгений) Сегодня, 11:11
    Порошенко со священниками, Путин со священниками и никого не было с народом. В России проходили массовые акции протеста, на Украине массовый крестный ход истинной церкви, но политики играли в свои игры.
    Altona
  25. BAI Сегодня, 11:25
    1030 лет назад князь Владимир спал и видел,как Порошенко Украину в ЕС поведет. Кстати, нынешние европейские ценности на Руси (Украины еще как-то не было) в то время не приветствовались.
    BAI
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