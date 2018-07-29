Порошенко: Крещение Руси – «европейский выбор» князя Владимира

Христианский выбор равноапостольного князя одновременно был и выбором европейским,

Он (князь Владимир) принял христианскую веру от Константинопольской Церкви, которая для нас и поныне является Церковью-Матерью. Именно от нее Киев ожидает признания автокефалии Украинской Церкви – равной другим поместным церквям, и, разумеется, духовно и административно независимой от России, от страны-агрессора,