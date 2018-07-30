Почему Япония не напала на Советский Союз

Война на Тихом океане – отдельная и очень драматичная страница в истории Второй мировой войны. Как известно, 7 декабря 1941 года японская морская авиация нанесла удары по американской военно-морской базе Пёрл-Харбор на Гавайских островах. Спустя шесть часов президент США Франклин Рузвельт принял решение о начале войны против Японии на Тихом океане. Противостояние между Японией с одной стороны, США, Великобританией, Австралией и Новой Зеландией с другой стороны, растянулось на четыре года. Но Советский Союз вступил в войну против Японии лишь летом 1945 года, уже после того, как была повержена гитлеровская Германия. Почему же раньше не началась советско-японская война и что мешало империи Восходящего Солнца напасть на Советский Союз в том же 1941 году? Ведь открой японцы второй фронт на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, Гитлеру была бы оказана бесценная услуга.На самом деле, после череды столкновений с Советским Союзом в 1930-х гг., в Токио очень не хотели трансформации и без того напряженных отношений с Москвой в плоскость открытого военного конфликта. Несмотря на то, что СССР был естественным конкурентом Японии в борьбе за влияние в Китае, на Корейском полуострове, в Монголии, столкновения с Советским Союзом в Токио явно не хотели. Об этом свидетельствует целый ряд фактов. Япония так и не вступила в войну против Советского Союза в июне 1941 года, хотя была связана с Германией и Италией союзническими отношениями. Против Советского Союза воевали, к примеру, те же итальянцы, у которых вообще не было никаких реальных причин для войны с нашей страной, сражалась на восточном фронте испанская дивизия, хорватские части, но вот Япония, которая как раз имела к СССР многочисленные территориальные претензии, от вступления в войну отказалась.Еще 13 апреля 1941 г., за пару месяцев до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, в Москве произошло очень интересное событие – министр иностранных дел Японской империи Ёсукэ Мацуока и народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов подписали Пакт о нейтралитете между СССР и Японией. О том, что дело идет к войне между Германией и Советским Союзом, в то время уже было всем ясно, и японские политики не были исключением. Но для чего же японцам понадобилось в столь сложный момент подписывать договор о ненападении с Советским Союзом? Существует версия о том, что в Токио были очень недовольны подписанным в свое время гитлеровской Германией договора о ненападении в разгар советско-японского конфликта на реке Халхин-Гол. Мол, злопамятные восточные люди решили тем самым отомстить Берлину, подписав Пакт о нейтралитете накануне советско-германской войны. Однако в большой политике обиды подобного рода вряд ли могут играть определяющую роль. Токио руководствовалось совершенно иными соображениями.В отличие от фюрера Третьего Рейха и его фанатичного окружения, японское руководство рассуждало куда более здраво. В Японии трезво оценивали колоссальный потенциал Советского Союза, обусловленный огромными территориями и численностью населения, и прекрасно понимали, что гитлеровская Германия войну против СССР не выиграет. Поэтому японское руководство отнюдь не желало ввязываться в гитлеровскую авантюру. Преимущества Японии на Тихом океане во многом были обусловлены действиями императорского флота, однако в случае войны с Советским Союзом они быстро свелись бы к нулю – японским войскам пришлось бы сражаться на бескрайних просторах Восточной Сибири и Дальнего Востока, где самураи непременно увязли бы еще круче, чем гитлеровцы на западе советской страны. В Токио это понимали и рисковать не хотели.Во-вторых, для Японии куда больший интерес представляли события в Восточной и Юго-Восточной Азии. Страна Восходящего Солнца видела себя гегемоном Азиатско-Тихоокеанского региона и рассчитывала освободить Индокитай, Малайский архипелаг, Филиппины, острова Океании от европейского господства, заодно подчинив своему влиянию Китай. Но в Китае Япония увязла еще в 1930-е годы крепко и надолго. Несмотря на кардинальное превосходство в вооружениях, в подготовке войск, в технологиях, численность населения Китая и его большие пространства все равно играли свою роль.На этом фоне начало войны против Советского Союза, примыкавшего к Китаю с севера и запада, стало бы для Японии самоубийственным шагом. В Китае Япония довольно быстро осознала, что значит вести войну на больших пространствах и против страны, превосходящей саму Японию по численности населения во много раз. Очень быстро японское командование ощутило нехватку личного состава для того, чтобы одновременно вести боевые действия на самых разных направлениях и контролировать оккупированные территории. Кроме того, выявились большие проблемы с обеспечением японских войск топливом, боеприпасами, продовольствием. Перекрыть все маршруты, по которым в Китай поставлялась советская, американская и британская военная помощь, японские войска были не в состоянии.Помимо Китая, Японию интересовали и очень важные в экономическом и стратегическом отношении территории Юго-Восточной и Южной Азии. В Токио прекрасно понимали, что многомиллионное население Индокитая, Индонезии и Малайи, Филиппин, Индии крайне недовольно господством европейских колонизаторов. Поэтому еще в 1930-е гг. Япония стала выстраивать отношения с антиколониальными движениями Британской Индии, Французского Индокитая, Нидерландской Ост-Индии (Индонезии), а также с властями Таиланда – единственного на тот период суверенного государства региона.Но если сопротивление нидерландских и французских колониальных войск можно было подавить очень легко, британцы выглядели куда более серьезным противником, особенно учитывая помощь со стороны Соединенных Штатов. По сути, к 1941 г. именно США оставались той силой, которая могла помешать осуществлению японских планов по установлению господства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому Япония и приняла решение о нападении на американскую военно-морскую базу. Строго говоря, это тоже был самоубийственный шаг, поскольку, как и в случае с СССР, силы Японии и США также были несопоставимы, учитывая, что на стороне США в Тихом океане воевали Великобритания и многочисленные британские доминионы и колонии. Таким образом, Япония сама вырыла себе могилу, вступив в войну с заведомо более сильным противником.Развязанная японскими империалистами на Тихом океане война против американцев и британцев была выгодна именно Советскому Союзу. Теперь японские войска гарантированно были заняты, увязнув в боевых действиях на тихоокеанских островах и в Индокитае. Силами одной лишь Квантунской армии совершить агрессию против СССР Япония не могла. Тем временем, в гитлеровской Германии продолжали надеяться на то, что восточный союзник по Оси все же поддержит Берлин и Рим и нападет на советский Дальний Восток. Не исключено, что именно этими соображениями руководствовался Гитлер, объявляя войну США. Но Япония на Советский Союз нападать не стала и даже формального объявления войны не последовало. Конечно, Москва была вынуждена держать на Дальнем Востоке и в Сибири значительные воинские силы, но все же верность Токио Пакту о нейтралитете очень помогла СССР.Конечно, возможность начать войну против Советского Союза у Японии была. Осенью 1941 г., когда Красная Армия с величайшим напряжением сил обороняла Москву, Япония могла совершить нападение на Дальний Восток, моментально поставив Советский Союз в очень сложное положение. Но на подобную рискованную авантюру в Токио не решились. Ведь, напади Япония на СССР осенью 1941 г. или в начале 1942 г., она бы оказалась в ситуации войны на три фронта – против англо-американцев на Тихом океане, против Китая и против Советского Союза. Получается, что положение Токио стало бы более сложным, чем даже у гитлеровской Германии. На это японское руководство пойти не могло.Но если бы нападение все же случилось, у Японии все равно не было шансов выстоять против Советского Союза. Основные силы японской армии и флота начиная с зимы 1941 года были заняты в боевых действиях на Тихом океане. Япония воевала в Индокитае, Индонезии, на Филиппинах, на Соломоновых островах, в Микронезии – и везде требовались не только ударные части, но и гарнизоны для защиты оккупированных территорий. Кроме того, огромные японские войска продолжали воевать в Китае, где активизировалось партизанское движение.Непосредственно против СССР Токио могло бросить только знаменитую Квантунскую армию, дислоцировавшуюся в Маньчжурии. В 1941—1943 годах в Маньчжурии и Корее размещались 15 японских дивизий общей численностью примерно 700 тысяч военнослужащих. Кроме того, в оперативном подчинении японского командования находились вооруженные силы марионеточных государств Маньчжоу-го и Мэнцзяна, однако их вряд ли стоило бы рассматривать как серьезных противников.Поскольку первое время Квантунскую армию комплектовали и снабжали по остаточному принципу, очень серьезными проблемами для нее были слабый уровень подготовки личного состава и устаревшее вооружение. Не менее половины военнослужащих Квантунской армии составляли либо необстрелянные призывники без боевого опыта, либо призванные на военную службу гражданские лица старших возрастных групп. Не считалась престижным местом службы Квантунская армия и для офицерского корпуса.Советский Союз мог противопоставить Квантунской армии от 32 в июне 1941 г. до 49 в июле 1942 г. расчетных дивизий. Серьезность намерений СССР подтверждали создание 1 июля 1940 года Дальневосточного фронта и 15 сентября 1941 года Забайкальского фронта. К 1941 году численность войск Дальневосточного фронта достигала 500 тыс. человек, еще около 600 тыс. человек насчитывалось в составе частей и соединений Забайкальского фронта. В оперативном подчинении Дальневосточного фронта находились Тихоокеанский флот и Краснознаменная Амурская флотилия. В случае начала боевых действий Дальневосточному фронту предстояло действовать на побережье Тихого океана, Забайкальскому фронту – на монгольском и маньчжурском направлениях.Кроме того, на стороне СССР неизбежно выступила бы Монгольская Народная Республика. Части и соединения Народно-революционной армии Монголии находились в оперативном подчинении командования Забайкальского фронта. Советско-японская война 1945 года показала, что монгольские войска, несмотря на их относительную малочисленность, все же были неплохо подготовлены и способны достойно сражаться против японцев. В случае нападения Японии на СССР, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири неизбежно развернулось бы и партизанское движение, а ландшафт местности и большая протяженность территорий позволили бы партизанам развернуться еще масштабнее, чем на западе страны.Наконец, начало войны с Японией окончательно развязало бы руки Советскому Союзу и в плане поддержки китайских армий, сражавшихся с 1937 года против японских агрессоров. Что касается подготовки личного состава и обеспечения вооружением, то здесь Советский Союз сделал очень большой рывок по сравнению даже с периодом конфликта на Халхин-Голе. В Токио это тоже прекрасно понимали, учитывая, что японская разведка всегда работала хорошо и исправно поставляла командованию сведения о совершенствовании армии и флота вероятного противника.Интересно, что планы начала войны против СССР в Токио все же обсуждались. Одним из сторонников нападения на Советский Союз, как ни странно, оказался именно министр иностранных дел империи Ёсукэ Мацуока, который в 1941 году подписывал Пакт о нейтралитете. Он считал, что Японии совершенно не обязательно придерживаться договоренностей, а стоит принимать решения, исходя из конкретных ситуаций. Японское командование в течение Второй мировой войны даже вдвое увеличило численность Квантунской армии, мобилизовав резервистов, но нападения на СССР так и не произошло.Иосиф Сталин на Ялтинской конференции пообещал западным союзникам начать войну против Японии спустя два – три месяца после окончания войны против гитлеровской Германии. К этому времени уже было ясно, что Берлин сможет продержаться не более нескольких месяцев, после чего настанет очередь Японии. Это прекрасно понимали в Токио, поэтому японские дипломаты пытались начать переговоры с СССР, чтобы Москва выступила в качестве посредника между Токио и западными державами. Но Советский Союз был непреклонен в своей позиции. 26 июля 1945 года США, Великобритания и Китай потребовали от Японии безоговорочной капитуляции. Это требование удовлетворено не было, после чего СССР и объявил войну Японии. Советско-японская война была, как известно, быстротечной и продолжалась менее месяца – с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Квантунская армия была полностью разгромлена, а политическая ситуация в Восточной и Юго-Восточной Азии в результате поражения Японии изменилась кардинальным образом.