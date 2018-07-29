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Россия не виновата: «шпротный» бизнесмен назвал ответственных за разруху в Латвии
Москва и русский язык не виноваты в проблемах Латвии, ответственность лежит на латвийских властях, разрабатывающих «воровские схемы», приводит РИА Новости заявление руководителя крупнейшего в республике рыбоконсервного предприятия «Бривайс вилнис» Арнольда Бабриса.
Предприниматель подчеркнул, что возлагая на Россию и русский язык вину за все беды в стране, латвийские партии пытаются оправдать свое воровство.
По его словам, так им удобнее оправдывать воровские схемы: пусть латышам ничего не останется, «но и "врагам" ничего не отдадим».
Бабрис отметил, что ситуация в республике стала хуже, чем была в девяностые годы: после восстановления суверенитета Латвия не имела госдолга – «никому не была должна ни одного рубля».
Тогда почему именно за годы независимости она стала одной из беднейших стран ЕС с наихудшими демографическими показателями, задался он вопросом. По словам бизнесмена, ситуация в республике стала хуже, потому что власть имущим уже больше нечего воровать. В какой-то момент положение будет настолько трагичным, что народу придется призвать к ответу виновных. И этим коллективным виновным, по его мнению, будет Сейм.
Он предположил, что бюджет в этом году не будет исполнен. И тогда снова придется влезать в долги, а это еще больше усугубит экономическую ситуацию.
Бабрис также предположил, что стране на время придется отойти от демократии и обратиться к диктатуре, иначе Латвия «превратится в безлюдную территорию».
Предприниматель подчеркнул, что возлагая на Россию и русский язык вину за все беды в стране, латвийские партии пытаются оправдать свое воровство.
По его словам, так им удобнее оправдывать воровские схемы: пусть латышам ничего не останется, «но и "врагам" ничего не отдадим».
Бабрис отметил, что ситуация в республике стала хуже, чем была в девяностые годы: после восстановления суверенитета Латвия не имела госдолга – «никому не была должна ни одного рубля».
Тогда почему именно за годы независимости она стала одной из беднейших стран ЕС с наихудшими демографическими показателями, задался он вопросом. По словам бизнесмена, ситуация в республике стала хуже, потому что власть имущим уже больше нечего воровать. В какой-то момент положение будет настолько трагичным, что народу придется призвать к ответу виновных. И этим коллективным виновным, по его мнению, будет Сейм.
Он предположил, что бюджет в этом году не будет исполнен. И тогда снова придется влезать в долги, а это еще больше усугубит экономическую ситуацию.
Бабрис также предположил, что стране на время придется отойти от демократии и обратиться к диктатуре, иначе Латвия «превратится в безлюдную территорию».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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