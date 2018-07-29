11:34 29 июля
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Россия не виновата: «шпротный» бизнесмен назвал ответственных за разруху в Латвии

Москва и русский язык не виноваты в проблемах Латвии, ответственность лежит на латвийских властях, разрабатывающих «воровские схемы», приводит РИА Новости заявление руководителя крупнейшего в республике рыбоконсервного предприятия «Бривайс вилнис» Арнольда Бабриса.



Предприниматель подчеркнул, что возлагая на Россию и русский язык вину за все беды в стране, латвийские партии пытаются оправдать свое воровство.


По его словам, так им удобнее оправдывать воровские схемы: пусть латышам ничего не останется, «но и "врагам" ничего не отдадим».

Бабрис отметил, что ситуация в республике стала хуже, чем была в девяностые годы: после восстановления суверенитета Латвия не имела госдолга – «никому не была должна ни одного рубля».

Тогда почему именно за годы независимости она стала одной из беднейших стран ЕС с наихудшими демографическими показателями, задался он вопросом. По словам бизнесмена, ситуация в республике стала хуже, потому что власть имущим уже больше нечего воровать. В какой-то момент положение будет настолько трагичным, что народу придется призвать к ответу виновных. И этим коллективным виновным, по его мнению, будет Сейм.

Он предположил, что бюджет в этом году не будет исполнен. И тогда снова придется влезать в долги, а это еще больше усугубит экономическую ситуацию.

Бабрис также предположил, что стране на время придется отойти от демократии и обратиться к диктатуре, иначе Латвия «превратится в безлюдную территорию».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 45

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  1. Муссаси Сегодня, 09:34
    Дурь , просто дурь!
    Муссаси
    1. devis (Игорь) Сегодня, 09:36
      Не дурь. Прозрели. Третий глаз открылся.
      devis
      1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 09:50
        Да ничего там не открылось. Те кто жил на бизнесе в России и так понимал, что выходками своего правительства рушат свой бизнес. Кто-то надеялся что их бизнес нужен хотя бы в ЕС, а вышло что там и своих хватает. И что они делать будут? Не знаю, на серьезные действия их не хватит, да и НАТОвские ВС не дадут. Как мне кажется, подразделения НАТО имеют первой задачу не допустить именно телодвижений опозиции...
        Topotun
        1. Татьяна Сегодня, 10:25
          Бабрис также предположил, что стране на время придется отойти от демократии и обратиться к диктатуре, иначе Латвия «превратится в безлюдную территорию

          Всё правильно, что от демократии придётся обратиться к диктатуре. Остаётся вопрос. К чьей диктатуре? Диктатур-то ведь много. Чью диктатуру Бабрис имеет в виду?

          Демократия - это исторически изначально всегда была не власть народа вообще.
          Демократия - это власть господствующего класса.
          Для социалистической революции условий пока в странах Балтии нет. Да и сам Бабрис - капиталист. Как тогда понимать его слова? Да очень просто.
          В Латвии правит колониальная компрадорская администрация глобального управления миром - США и коллективного Запала, - которой наплевать на латышей и Латвию. При этом Бабрис призывает защитить национальные интересы латышей, не отказываясь от капитализма. Что это тогда такое? А это движение в латышский в фашизм - причём как ответная реакция на неолиберальный транснациональный американский фашизм во всём мире с его колониальным внешним управлением других стран.
          А фашизация Европы - это хорошо или плохо для России? В принципе это не имеет особого значения, под каким флагом эта фашизация происходит - в союзе с иностранной проамериканской колониальной администрацией или без неё. У капитализма всегда звериный оскал.
          Ну вот, например, в Украине уже существует гибрид транснационального американского и украинского фашизма. Хорошо это для России? По-любому это плохо. Но самое главное, что выгодополучателями всё равно окажутся глобалисты - мировые финансисты ФРС США. Для них война - это мать родна! Тем более, что сами они надеются отсидеться от войны за океаном.
          Во всяком случае страны ЕС явно движутся не просто к фашизму, а к нацизму. Надо полагать, что это процесс не только закономерный, но он уже был опробован мировыми финансистами-банкирами ФРС США на примере подготовки ими стран всей Европы к ВМВ с СССР/Россией. История раскручивания мировых войн финансистами-капиталистами глобалистского пошиба повторяется на наших глазах, и это необходимо простым людям вовремя увидеть и понять.
          Татьяна
          1. Boogeyman (Энди) Сегодня, 10:39
            Вам не лень было писать всю эту чушь размером с поэму да еще два раза подряд?
            Дальше двух строк я не осилил, уверен 99% юзеров на сайте сайта не превзошли мой результат. hi
            Boogeyman
            1. Татьяна Сегодня, 10:45
              Цитата: Boogeyman
              да еще два раза подряд

              Прошу прощения! Два раза случайно получилось. Убрала один комментарий сразу - и он убрался, а в итоге почему-то не убралось. Так иногда бывает. Ничего страшного, в конце концов, просто он уйдёт далеко вниз.

              А так пишу о том, что вижу и что меня волнует. И делюсь этими проблемами с участниками Много чего интересного мне в ответ люди пишут.
              Татьяна
              1. Татьяна Сегодня, 10:52
                Цитата: Boogeyman
                Дальше двух строк я не осилил, уверен 99% юзеров на сайте сайта не превзошли мой результат.

                Ха! Знаем, знаем, что многие "много букв" на "ВО" вообще не читают. laughing Однако не все здесь такие. yes
                Ну бывает. Как говорится - каждому своё! drinks
                Татьяна
                1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 11:22
                  Цитата: Татьяна
                  каждому своё!

                  хрыч
                  1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 11:31
                    Территории прибалтики самостоятельно экономически не жизнеспособны в отрыве от восточных и южных соседних территорий. Страны были организованы западом искусственно, как стратегический буфер, с главной целью отодвинуть границы России на восток и лишить прямого выхода к морю. Разместив там наступательные вооружения буфер превратится в непосредственную угрозу для обеих российских столиц.
                    Понимая геополитическую ситуацию Прибалтики, естественно ни один крупный бизнес не будет инвестировать в эти территории, а без него не будет никакого экономического развития.
                    Андрей Смирновский
      2. Татьяна Сегодня, 10:15
        Бабрис также предположил, что стране на время придется отойти от демократии и обратиться к диктатуре, иначе Латвия «превратится в безлюдную территорию

        Всё правильно, что от демократии придётся обратиться к диктатуре. Остаётся вопрос. К чьей диктатуре? Диктатур-то ведь много. Чью диктатуру Бабрис имеет в виду?

        Демократия - это исторически изначально всегда была не власть народа вообще.
        Демократия - это власть господствующего класса.
        Для социалистической революции условий пока в странах Балтии нет. Да и сам Бабрис - капиталист. Как тогда понимать его слова? Да очень просто.
        В Латвии правит колониальная компрадорская администрация глобального управления миром - США и коллективного Запала, - которой наплевать на латышей и Латвию. При этом Бабрис призывает защитить национальные интересы латышей, не отказываясь от капитализма. Что это тогда такое? А это движение в латышский фашизм - причём как ответная реакция на неолиберальный транснациональный американский фашизм во всём мире с его колониальным внешним управлением.
        А фашизация Европы - это хорошо или плохо для России? В принципе это не имеет особого значения под каким флагом эта фашизация происходит - в союзе с иностранной проамериканской колониальной администрацией или без неё. У капитализма всегда звериный оскал.
        Ну вот, например, в Украине уже существует гибрид транснационального американского и украинского фашизма. Хорошо это для России? По-любому это плохо. Но самое главное, что выгодополучателями всё равно окажутся глобалисты - мировые финансисты ФРС США. Для них война - это мать родна! Тем более, что сами они надеются отсидеться от войны за океаном.
        Во всяком случае страны ЕС явно движутся к фашизму. Надо полагать, что это процесс не только закономерный, но он уже был опробован мировыми финансистами-банкирами ФРС США на примере подготовки ими стран всей Европы к ВМВ с СССР/Россией.
        Татьяна
      3. Boogeyman (Энди) Сегодня, 10:25
        Цитата: devis
        Прозрели.

        Ну он один вообще то... так что слово "прозрели" во множественном числе тут не уместное.
        Да и сам по себе он лицо отнюдь не беспристрастное, ему шпроты охото в Россию продавать.
        Но одно в нем все таки радует, он в первую очередь ищет виновников проблем внутри страны а не за ее пределами как тут патриоты на сайте, а это значит что для Латвии далеко не все еще потеряно.
        Boogeyman
        1. AUL (Александр) Сегодня, 11:21
          По словам бизнесмена, ситуация в республике стала хуже, потому что власть имущим уже больше нечего воровать.
          Вам это ничего не напоминает?
          AUL
    2. Logall (Александр) Сегодня, 09:37
      Латвия не имела госдолга – «никому не была должна ни одного рубля».
      Вот точно подмечено - по всем долгам заплатила Россия!
      РСФСР за свой счёт построила всю инфраструктуру, поддерживала высокий уровень жизни (на порядок выше чем в самом РСФСР), а в итоге ещё и остались должны...
      Logall
      1. Арберес Сегодня, 09:47
        Цитата: Logall
        Вот точно подмечено - по всем долгам заплатила Россия

        Мы за всех заплатили сполна.
        "Латвия не имела госдолга – «никому не была должна ни одного рубля»."
        Они теперь в евро должны и что то мне подсказывает - очень неприличную сумму денюшек. hi
        Арберес
      2. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 09:58
        Цитата: Logall
        Латвия не имела госдолга – «никому не была должна ни одного рубля».
        Вот точно подмечено - по всем долгам заплатила Россия!
        РСФСР за свой счёт построила всю инфраструктуру, поддерживала высокий уровень жизни (на порядок выше чем в самом РСФСР), а в итоге ещё и остались должны...






        Не захотели быть витриной социализма- стали помойкой капитализма.
        Вкд Двк
        1. Boogeyman (Энди) Сегодня, 10:29
          Цитата: Вкд Двк
          стали помойкой капитализма.

          Помойкой? Вы это серьезно? В этой как вы выразились "помойке" даже в провинции намного чище чем в Москве и Питербурге. hi
          Boogeyman
        2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:04
          самое интересное , мы этой витрине, до сих пор "должны"....
          Masya Masya
      3. MPN (Павел) Сегодня, 10:02
        потому что власть имущим уже больше нечего воровать. В какой-то момент положение будет настолько трагичным, что народу придется призвать к ответу виновных.
        Прямо вот как будь то о России сегодня сказал с ее ПР, НДС и т.д.
        MPN
      4. Удав КАА (Александр) Сегодня, 10:34
        Цитата: Logall
        РСФСР за свой счёт построила всю инфраструктуру, поддерживала высокий уровень жизни (на порядок выше чем в самом РСФСР), а в итоге ещё и остались должны...

        Александр, успокойтесь! Кому должны -- мы всем прощаем! Так что, ни рубля (БЛЯ_БЛЯ_БЛЯ!) мы никому не дадим...Тем более исторически Латвия -- наша территория. Ее в свое время русские цари выкупили у Швеции за золото. Так что по м-н праву, мы "вправе" требовать возврата нашей собственности. На худой конец -- возвращения уплаченных сумм. Желательно с процентами... "за инфляцию". bully
        Удав КАА
    3. василий50 (дмитрий) Сегодня, 10:04
      Ну что ВЫ.
      Просто повторение уже пройденного. Прибалты в двадцатом веке под командой немецких оккупационных войск уже проводили геноцид *русскоязычных* при оформлении лимитрофных образований. К 1939-40 годам там уже всё разворовали и обнищали даже собственные *элиты*. Провели плебисцит и настойчиво просились в состав СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
      То что творили прибалты с 1941 по 1949 годы нужно говорить отдельно, это сродни шизофрении или более тяжёлому психическому расстройству.
      Впрочем и в девяностые уже прошлого столетия прибалты снова сами себе создали проблемы *на ровном месте*.
      По видимому немцы не даром столетиями проводили селекцию среди прибалтов. Там до сих пор рождаются верные хозяевам и не обременённые интеллектом. Иначе не объяснить столь верное служение немцам-датчанам. Инстинкт самосохранения оказался заменён на верное служение хозяевам и закреплён в подсознании.
      василий50
  2. Megatron (Вежливый) Сегодня, 09:34
    После развала СССР вернулись к поговорке: у латыша - х.. да душа.
    Megatron
    1. avt Сегодня, 09:56
      Цитата: Megatron
      После развала СССР вернулись к поговорке: у латыша - х.. да душа.

      Вообще то это поздний вариант ,,,облагороженный ", а раньше - у латыша кроме ....фаллоса ни шиша.
      avt
  3. Арберес Сегодня, 09:37
    Бабрис отметил, что ситуация в республике стала хуже, чем была в девяностые годы: после восстановления суверенитета Латвия не имела госдолга – «никому не была должна ни одного рубля».

    Ну правильно все. За вас Россия расплатилась, как правоприемник СССР.
    Арберес
  4. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:37
    Много в мире было успешных стран ,где национализм стал толчком к экономическую развитию ? Наци никогда не создают ,они разрушают.
    APASUS
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:58
      Бывало, что наци поначалу что то двигали, если до того полный бардак был ..... только конец всё равно кровавый будет, разруха. Других примеров точно нет.
      rocket757
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:18
        Кровавая диктатура бывало и двигала..Пример-Чили..Но там по политическому признаку третировали ,а не по национальному.
        Цитата: rocket757
        Бывало, что наци поначалу что то двигали, если до того полный бардак был ..... только конец всё равно кровавый будет, разруха. Других примеров точно нет.
        210окв
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:29
          С Чили понятно, политическая борьба, военный переворот, смена власти, смена политического курса! Ничего особенного - Чили, Испания, Греция, да много где ещё.
          rocket757
  5. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 09:38
    А вот на этот самый случай и пригодятся солдаты НАТО, которые пока тренируются, обливая витрины. Хотели демократии - получите. Только у власти другой народ, исключительный.
    Olddetractor
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:39
    Очнулись. Не поздновато ли?
    Горный стрелок
    1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 11:14
      Цитата: Горный стрелок
      Очнулись. Не поздновато ли?

      Лучше поздно, чем НИКОГДА! yes
      Удав КАА
  7. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:44
    Бабрис также предположил, что стране на время придется отойти от демократии и обратиться к диктатуре, иначе Латвия «превратится в безлюдную территорию».
    Это как? belay Немного забеременеть ?!!! wassat
    Наблюдатель2014
    1. Арберес Сегодня, 09:54
      Цитата: Наблюдатель2014
      Это как? Немного забеременеть ?!!!

      Или выезд из страны закроют? или волевым решением сейма (или чего там у них) заставят размножаться: три ребенка в семье, а ни то штрафами замордуют.
      Есть еще вариант: мигранты и...побольше. hi
      Арберес
      1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 11:04
        мигранты ?)))) да они бегут от шпрот как от огня
        Не либероид Русский
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:00
      Действительно, что конкретно автор имел ввиду?
      Вариантов то не много, какой?
      rocket757
  8. rubin1968 (Айрат) Сегодня, 09:54
    Шпроты неплохо устроились. В Союзе "витрина социализма" зарабатывала три копейка, но жрала в три горла. При выходе из СССР никому ничего не должны. Жрали чужое, но кормящих обвиняют в оккупации.
    rubin1968
  9. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 09:57
    Пора границу с ними минировать к и "искандерам" правильные боеголовки "прикручивать" soldier Знаете мне уже даже не жаль "русских" на тех территориях. Я тут послушал людей в теме (в частности А.Гаспаряна") так ключевая продема - десятки или десяток партий или объединений русских!! belay За столько лет они даже не смогли или не захотели (умерить амбиции) организовать Единое русское движение. negative
    Так же на момент развала СССР почему то именно в этих республиках и "русские" поддержали "самостийность от России", явно мЯчтали об ЕС и труселях (кружевных).
    И претензии "вы нас не защитили" или "не вывезли" - не принимаются в России 90 еше те были "по святости", сами чуть не анигилировались.Так же при всей сложности переехать в Россию - очень многие (десятки тысяч) это сделали и честь и хвала им за это good , они вместе с нами тогда все трудности преодолевали.
    Мих1974
  10. Horst78 (Слава) Сегодня, 10:02
    Проснулись блин, ток позновато уже.
    Horst78
    1. AwaZ (Walery) Сегодня, 10:16
      дак, изначально они все мечтают о " кружевных труселях" и зарплатами как в Германии. Когда же , труселя эти начинают им продавать по немецким ценам но зарплаты особо никто не добавляет - тогда и приходит " просветление"... Даже Турция по малу начали понимать что столько лет не на ту лошадь ставили ..
      AwaZ
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:17
      С Прибалтикой процесс начала конца уже необратимый, население сваливает, экономика с каждым годом ещё в большие минусы сваливается - это называется независимость.
      Вадим237
  11. PValery53 (PValery53) Сегодня, 10:14
    На национализме и махровой русофобии далеко не уедешь. Вот на собственной коже(шкуре) приебалтийские недогосударства в этом и убеждаются. Практика - критерий истины. Быстрей выпрашивайте благосклонность великой России!!
    PValery53
  12. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:27
    По словам бизнесмена, ситуация в республике стала хуже, потому что власть имущим уже больше нечего воровать
    . ...Слава, богу..Россия богатая страна и и власть имущим есть что воровать, так что у нас ситуация получше чем в Прибалтике...
    parusnik
  13. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 11:01
    хотели независимости - получите и не нойте
    Не либероид Русский
  14. A.B. (Алексей) Сегодня, 11:03
    Цитата: devis
    Не дурь. Прозрели. Третий глаз открылся.

    Ага, на афедроне.
    A.B.
  15. Altona (Евгений) Сегодня, 11:07
    Цитата: Татьяна
    А фашизация Европы - это хорошо или плохо для России? В принципе это не имеет особого значения, под каким флагом эта фашизация происходит - в союзе с иностранной проамериканской колониальной администрацией или без неё. У капитализма всегда звериный оскал.

    --------------------------
    А в России фашизации не происходит? Кругом одна и та же картина. Что на Украине, что в России,что в Латвии. Кругом гнобят русских, на Украине уже русские с обеих сторон убивают друг друга. По телевидению идет оголтелая антирусская пропаганда, ни одного рязанского лица-Соловьев, Райхельгауз, Шахназаров, Сатановский, Сытин, Амнуэль. Прям меноры выставляй. Я не антисемит, но в медиа должно быть пропорциональное представление нашего многонационального народа, а не еврейских и армянских менторов, которые учат глупых русских как им жить. Ситуация везде одинаковая. Порошенко со священниками, Путин со священниками. А кто с народом то?
    Altona
  16. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:34
    ответственность лежит на латвийских властях
    Когда бьют по кошельку, то у богатых сразу мысли занимают нужный порядок в извилинах. А в этом месте рассмешил
    стране на время придется отойти от демократии и обратиться к диктатуре
    Это кто же в Латвии будет диктатором да еще в составе ЕС? Пора давно экономически давить это националистическое прибалтийское отродье (и украинское), а не способствовать вольно или не вольно им.
    rotmistr60
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