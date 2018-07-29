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В Сербии убит адвокат экс-президента Милошевича
Сербский адвокат Драгослав (Миша) Огнянович был застрелен в субботу вечером у своего дома в Белграде, сообщает газета Blic.
По данным газеты, неизвестные напали на 57-летнего адвоката около 20:30 мск, когда тот вместе с сыном подходил к своему дому на улице Антифашисткой борьбы. Очевидцы слышали несколько выстрелов. Огнянович погиб на месте, его 26-летний сын получил ранение.
На месте преступления работает следственно-оперативная группа. Весь квартал оцеплен полицейскими патрулями, выезжающие машины подвергаются тщательному досмотру.
Огнянович известен в первую очередь тем, что в составе группы адвокатов защищал бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале. Считался талантливым юристом, в последние годы сделал успешную карьеру.
Как отмечает сербская газета, Огнянович защищал в суде многих криминальных авторитетов, совершивших тяжкие преступления. В последнее время представлял интересы одного из лидеров преступного мира Луки Бойовича.
Издание сообщает также, что до покушения на адвоката в Белграде были застрелены несколько друзей Бойовича. Согласно информации, это связано с криминальными разборками кланов, занимающихся наркобизнесом. Журналисты полагают, что Огнянович, скорее всего, стал жертвой бандитских разборок.
По данным газеты, неизвестные напали на 57-летнего адвоката около 20:30 мск, когда тот вместе с сыном подходил к своему дому на улице Антифашисткой борьбы. Очевидцы слышали несколько выстрелов. Огнянович погиб на месте, его 26-летний сын получил ранение.
На месте преступления работает следственно-оперативная группа. Весь квартал оцеплен полицейскими патрулями, выезжающие машины подвергаются тщательному досмотру.
Огнянович известен в первую очередь тем, что в составе группы адвокатов защищал бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале. Считался талантливым юристом, в последние годы сделал успешную карьеру.
Как отмечает сербская газета, Огнянович защищал в суде многих криминальных авторитетов, совершивших тяжкие преступления. В последнее время представлял интересы одного из лидеров преступного мира Луки Бойовича.
Издание сообщает также, что до покушения на адвоката в Белграде были застрелены несколько друзей Бойовича. Согласно информации, это связано с криминальными разборками кланов, занимающихся наркобизнесом. Журналисты полагают, что Огнянович, скорее всего, стал жертвой бандитских разборок.
Использованы фотографии: http://news.liga.net / mc.rs
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