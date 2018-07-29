11:35 29 июля
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В Сербии убит адвокат экс-президента Милошевича

Сербский адвокат Драгослав (Миша) Огнянович был застрелен в субботу вечером у своего дома в Белграде, сообщает газета Blic.

В Сербии убит адвокат экс-президента Милошевича


По данным газеты, неизвестные напали на 57-летнего адвоката около 20:30 мск, когда тот вместе с сыном подходил к своему дому на улице Антифашисткой борьбы. Очевидцы слышали несколько выстрелов. Огнянович погиб на месте, его 26-летний сын получил ранение.


На месте преступления работает следственно-оперативная группа. Весь квартал оцеплен полицейскими патрулями, выезжающие машины подвергаются тщательному досмотру.

Огнянович известен в первую очередь тем, что в составе группы адвокатов защищал бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале. Считался талантливым юристом, в последние годы сделал успешную карьеру.

Как отмечает сербская газета, Огнянович защищал в суде многих криминальных авторитетов, совершивших тяжкие преступления. В последнее время представлял интересы одного из лидеров преступного мира Луки Бойовича.

Издание сообщает также, что до покушения на адвоката в Белграде были застрелены несколько друзей Бойовича. Согласно информации, это связано с криминальными разборками кланов, занимающихся наркобизнесом. Журналисты полагают, что Огнянович, скорее всего, стал жертвой бандитских разборок.

Использованы фотографии: http://news.liga.net / mc.rs
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Комментарии 8

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 10:46
    Огнянович, скорее всего, стал жертвой бандитских разборок.
    По видимому так и есть... Раз крутого бандита арестовали, видимо он дорогу бандитам из власти перешел..., а тут уж не выпустят любой ценой, обвинения видать не четкие, и принципиальный классный адвокат мог и доказать...
    MPN
    1. Logall (Александр) Сегодня, 10:57
      Павел, hi , когда защищаешь дьявола, то не стоит надеяться, что он отплатит той же монетой.
      Огнянович защищал в суде многих криминальных авторитетов, совершивших тяжкие преступления.
      У чертей принято расплачиваться кровью. Расплатились! am
      Logall
      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:01
        Привет Александр! hi
        Цитата: Logall
        когда защищаешь дьявола, но не стоит надеяться, что он отплатит той же монетой
        Тут вариантов нет от слова вообще! Я к тому, что по моему если без участия "бандитского" государства, а между мафиями, то вроде судей запугивать должны..., Хотя мафия есть мафия... hi
        MPN
    2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:02
      Цитата: MPN
      ...По видимому так и есть... Раз крутого бандита арестовали, видимо он дорогу бандитам из власти перешел..., а тут уж не выпустят любой ценой, обвинения видать не четкие, и принципиальный классный адвокат мог и доказать...

      Павел hi
      Бандиты не бывают крутыми или не крутыми - они просто бандиты, которые должны сидеть.
      Адвокат - профессия, которая подразумевает наличие сделки грамотного юриста и преступника.
      Смерть адвоката в процессе бандитских разборок - не редкое явление.
      В статье чётко написано - "это связано с криминальными разборками кланов, занимающихся наркобизнесом".
      Андрей К
  2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:06
    подчищают....
    Masya Masya
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:06
    Убийство Рохлина тож бытовухой представили..А здесь , возможно, убили сразу двух "зайцев".." Как говорил один мой знакомый, покойник: "Я слишком много знал…""
    parusnik
  4. APASUS (Pavo) Сегодня, 11:23
    И каким боком сюда Милошевича приплели ?Не даром журналистика считается второй древнейшей профессией
    APASUS
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:28
    Огнянович, скорее всего, стал жертвой бандитских разборок
    Ну не за защиту Милошевича его убили через 12 лет. Адвокат специализирующийся на защите криминальных авторитетов по умолчанию подвержен высокому риску. Пришло и его время.
    rotmistr60
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