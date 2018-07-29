14:49 29 июля
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Сын Рейгана: сторонники Трампа тоже полюбят Путина

Сторонники Трампа настолько ненавидят демократов, что готовы выбрать Владимира Путина президентом США вместо любого представителя Демократической партии, передает РИА Новости заявление Рона Рейгана, сына бывшего главы Белого дома.



По словам Рона, почитателям нынешнего президента США нравятся те же люди, что и ему самому, поэтому популярность Владимира Путина в стране постоянно растет.


Если избиратели будут уверены, что Трамп любит российского лидера, то и они его тоже полюбят, сказал он.

Такое отношение людей к своему «кумиру» Рон Рейган назвал «синдромом Трампа».

Они (избиратели) не дружат с реальностью. Для них главное – это то, что Дональд Трамп ненавидит тех же деятелей, что и они. Это очень похоже на настоящее психическое расстройство, что-то вроде синдрома Трампа,
заявил сын экс-президента.

Ранее американские СМИ сообщили, что Конгресс выступил против любых встреч, в том числе тайных, Трампа с Путиным. Парламентарии также призвали главу Белого дома представить на изучение и согласование проекты всех соглашений, достигнутых на встрече в Хельсинки.

Напомним, первая полноформатная встреча президентов США и РФ состоялась 16 июля в столице Финляндии. Переговоры длились около 4 часов, из них более 2 часов – в закрытом режиме.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. изя топ (Андрей) Сегодня, 11:44
    природа на детях отдыхает request хотя...батя тоже умным не был request команда тогда у янкесов была сплоченная,а потом почили "на лаврах"
    изя топ
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 11:47
      Русофобия правящей элиты америкосов зашкаливает. Вполне возможно, что кого-то это уже утомило.
      oleg-gr
      1. изя топ (Андрей) Сегодня, 11:48
        Цитата: oleg-gr
        Русофобия правящей элиты америкосов зашкаливает.

        там и обыватель в большинстве своём "исключительный" negative
        изя топ
        1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 11:53
          Они (избиратели) не дружат с реальностью.
          это точно об американцах ?
          Дедкастарый
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 14:47
            Забавно, но лично я разницы между Демократами и Республиканцами в США не вижу.
            Для меня они просто американские политики. И, полагаю, большинству в мире тоже понятно, что между ними нет никакой разницы, кроме названия. И те, и те будут бомбить, убивать, вводить санкции, лгать и подтасовывать.
            Нет ни республиканцев, ни демократов. Есть американцы.
            Shurik70
      2. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:58
        Цитата: oleg-gr
        Русофобия правящей элиты америкосов зашкаливает.

        hi
        Не только русофобия, хотя она является "альфой и омегой" этой т.н. "элиты", но и "трампофобия". Обложили собственного президента настолько, что он одеть штаны без разрешения Конгресса и Сената не имеет права.
        Лелёк
      3. poquello (poquello) Сегодня, 12:45
        Цитата: oleg-gr
        Русофобия правящей элиты америкосов зашкаливает. Вполне возможно, что кого-то это уже утомило.

        нормально, нормально, США - палата №6, доктора в конгрессе лечат всё население
        poquello
      4. Boogeyman (Энди) Сегодня, 12:48
        Цитата: oleg-gr
        Вполне возможно, что кого-то это уже утомило.

        Вообще то подавляющее большинство республиканских избирателей негативно относятся к его любви к Путину, они поддерживают почти все остальное что он делает и говорит, но за это нещадно критикуют.
        Даже республиканский канал фокс и тот ополчился на него из за этого.
        Boogeyman
    2. Арберес Сегодня, 12:31
      Цитата: изя топ
      хотя...батя тоже умным не был


      Актер бывший: ковбоев лихих играл.
      Цитата: изя топ
      команда тогда у янкесов была сплоченная,


      Да шутка ли? Самый пик холодной войны. Тут кто хошь сплотится.
      Арберес
      1. изя топ (Андрей) Сегодня, 12:35
        Цитата: Арберес
        Актер бывший: ковбоев лихих играл

        drinks не забывай,он ещё и цензором голливуда был(навроде политрука)
        изя топ
        1. Арберес Сегодня, 12:38
          Цитата: изя топ
          не забывай,он ещё и цензором голливуда был(навроде политрука)


          Подкованный товаристч! Но нам хлопот доставил и эт факт. drinks
          Арберес
          1. изя топ (Андрей) Сегодня, 12:40
            Цитата: Арберес
            Но нам хлопот доставил

            "элита" с приходом хруща скурвилась в рекордные сроки
            изя топ
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:49
    готовы выбрать Владимира Путина президентом США вместо любого представителя Демократической партии
    Так любой представитель этой партии и в подметки ВВП не годится (это касается и республиканцев). Флаг и символ демократов сегодня - Х.Клинтон. Неужели американский народ отупел до такой степени, что изъявит желание видеть президентом бесноватую бабушку?
    rotmistr60
    1. Boogeyman (Энди) Сегодня, 12:53
      Никто там ни в каких фантазиях Путина не собирается выбирать. Это личное мнение потомка Рейгана не более, никаких опросов на эту тему никому и в голову там не приходило еще проводить. Причем интервью было критическое в отношении Трампа. Вы хоть немного учитесь анализировать информацию. hi
      Boogeyman
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 11:51
    Они (избиратели) не дружат с реальностью

    Все американцы не дружат с реальностью. У них перед глазами всегда маячит "бакс". "Бакс" - вот их реальность
    solzh
  4. Громобой Сегодня, 11:55
    В топку слоова рейганыша.Он за демократов топит,так всё понятно----политическая борьба,нам бы так.Давайте больше военных новостей и тем,политика заколебала
    Громобой
  5. HIW (илья) Сегодня, 12:11
    кому они мозги пудрят ??????? Там если надо все выберут путина и не потому что счильный или справедливый или ещё что то там - это всё только потому что путин давно продался американцам, и только слепой не видит что идёт геноцид русского народа, и пенсионная реформа это только одно звено в цепи предательств. Я думаю что все знают что весь дальний восток и сибирь продали китайцам - вывозят за бесплатно все ресурсы наши, все знают что от нефти и газа вся практически прибыль оседает в частных компаниях, да какой закон не возьми - одно предательство, чего только стоит что центро банк не государственный а пренадлежит частному лицу которое засекречено, чего только стоит что 100 лярдов в зелени , наши деньги кстати - государственные - в облигациях сша - только предатель будет развивать чужую экономику
    HIW
  6. HIW (илья) Сегодня, 12:12
    Цитата: Громобой
    В топку слоова рейганыша.Он за демократов топит,так всё понятно----политическая борьба,нам бы так.Давайте больше военных новостей и тем,политика заколебала

    кажется платон сказал - умный человек не лезет в политику но платит за это тем, что глупые политики управляют им
    HIW
    1. Татьяна Сегодня, 12:55
      Цитата: HIW
      Цитата: Громобой
      .Давайте больше военных новостей и тем,политика заколебала
      кажется платон сказал - умный человек не лезет в политику но платит за это тем, что глупые политики управляют им

      Браво! Отлично ответили и вовремя вспомнили о Платоне!

      Татьяна
  7. SS-20 Сегодня, 12:33
    Все же RT отлично поработали ..! Не зря такие огромные деньги вложили в эту СМИ !
    готовы выбрать Владимира Путина президентом США вместо любого представителя Демократической партии

    Ну это лишнее , еще Америку кормить ..Хватит нам уже "союзников и братов)))
    У России ,свой путь и с пути Россия не свернет ! soldier
    SS-20
    1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 12:53
      Ну почему лишнее. Кормить Америку не надо. Да и всю Америку тоже не надо. Надо действовать постепенно. Начать можно с Аляски. С нашими ледоколами освоим ихний шельф.
      Сергей39
    2. Boogeyman (Энди) Сегодня, 12:59
      Цитата: SS-20
      Все же RT отлично поработали ..! Не зря такие огромные деньги вложили в эту СМИ !

      Вы даже не представляете насколько зря.... РТ канал в США абсолютно никому не известный и ненужный, причем ненужный даже для не ассимилировавшихся выходцев из России/СССР, они смотрят "пусть говорят" и "давай поженимся" на 1 канале. hi
      Boogeyman
      1. SS-20 Сегодня, 13:32
        Цитата: Boogeyman
        Вы даже не представляете насколько зря.... РТ канал в США абсолютно никому не известный и ненужный, причем ненужный даже для не ассимилировавшихся выходцев из России/СССР,

        Ну для эмигрантов ,беглецов , это точно ! Большинство из них даже стесняются говорить ,что они русские (хотя такмими и не были никогда..))))
        Они очень радовались когда разваливался СССР ..и ехидно потирали потные лодошки...А тут вдруг Россия .опять мощь набирает..Сидите там в своих США и прочих лондонов и не дай Бог .что то начнете против России говорить ! negative soldier
        SS-20
        1. Boogeyman (Энди) Сегодня, 13:54
          Цитата: SS-20
          ..А тут вдруг Россия .опять мощь набирает..

          Не буду спорить на эту... больную для многих тему. Скажу лишь что со стороны из далека это самое "набирание мощи" Россией выглядит несколько иначе чем внутри страны. В Америке Россию сейчас абсолютно никто не боится и вообще там считают, что Россия планомерно деградирует. Я просто привожу консенсус мнений тамошних экспертов, ибо сам проучился там четыре года и сейчас, раз в году на три месяца (зимой) уезжаю туда к отцу. hi
          Boogeyman
        2. Yarik (Ярослав) Сегодня, 14:10
          А тут вдруг Россия .опять мощь набирает..

          Ммм...мощь-то на первом анале телевидения, не иначе, набирает?Да еще в разного рода декларируемых заявлениях пу? Мощь государства - промышленность.И где она вот тут? А нету.
          Yarik
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