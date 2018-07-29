Сын Рейгана: сторонники Трампа тоже полюбят Путина

Они (избиратели) не дружат с реальностью. Для них главное – это то, что Дональд Трамп ненавидит тех же деятелей, что и они. Это очень похоже на настоящее психическое расстройство, что-то вроде синдрома Трампа,

Сторонники Трампа настолько ненавидят демократов, что готовы выбрать Владимира Путина президентом США вместо любого представителя Демократической партии, передает РИА Новости заявление Рона Рейгана, сына бывшего главы Белого дома.По словам Рона, почитателям нынешнего президента США нравятся те же люди, что и ему самому, поэтому популярность Владимира Путина в стране постоянно растет.Если избиратели будут уверены, что Трамп любит российского лидера, то и они его тоже полюбят, сказал он.Такое отношение людей к своему «кумиру» Рон Рейган назвал «синдромом Трампа».заявил сын экс-президента.Ранее американские СМИ сообщили, что Конгресс выступил против любых встреч, в том числе тайных, Трампа с Путиным. Парламентарии также призвали главу Белого дома представить на изучение и согласование проекты всех соглашений, достигнутых на встрече в Хельсинки.Напомним, первая полноформатная встреча президентов США и РФ состоялась 16 июля в столице Финляндии. Переговоры длились около 4 часов, из них более 2 часов – в закрытом режиме.