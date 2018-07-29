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В британском парламенте представлен доклад о «российском вмешательстве»
Председатель комитета по цифровым технологиям британского парламента Дэмиан Коллинз представил на рассмотрение доклад «Фейковые новости», посвященной «проблеме» вмешательства России во внутренние дела других стран, сообщает РИА Новости.
Авторы доклада утверждают, что россияне во время выборов в других странах запустили несколько тысяч рекламных объявлений на Facebook и Instagram, используя изощренные техники с целью «усиления звучания крайне настроенных элементов выборной кампании, особенно в чувствительных вопросах, таких как расовые отношения и миграция».
Они упрекнули Facebook в том, что он не смог своевременно выявить «российскую рекламу» и пользователи не знали, откуда идут эти сообщения.
По словам Коллинза, всё, что удалось выяснить комитету к настоящему времени – это лишь «верхушка айсберга». Он посоветовал правительству скоординировать работу по этому вопросу с зарубежными партнерами, а парламенту – установить юридическую ответственность за непринятие информационными компаниями мер в отношении незаконного и вредоносного контента на их платформах.
Кроме того, предлагается составить «реестр политической рекламы», где бы четко указывался источник ее финансирования и разработать кодекс поведения рекламодателей в период проведения выборов.
Коллинз также обвинил одного из главных спонсоров кампании за выход Британии из ЕС, предпринимателя Аррона Бэнкса в сокрытии масштабов своих контактов с Москвой. При этом он констатировал, что комитету так и не удалось установить факта получения «господином Бэнксом какой-либо прибыли от бизнес-сделок, устроенных официальными лицами России».
Напомним, в конце прошлого года Борис Джонсон (занимал пост главы британского МИД) опроверг сообщения СМИ о вмешательстве Москвы в референдум о Brexit, однако через день после своего заявления призвал российские власти признаться в попытках вмешаться в ход голосования.
Авторы доклада утверждают, что россияне во время выборов в других странах запустили несколько тысяч рекламных объявлений на Facebook и Instagram, используя изощренные техники с целью «усиления звучания крайне настроенных элементов выборной кампании, особенно в чувствительных вопросах, таких как расовые отношения и миграция».
Они упрекнули Facebook в том, что он не смог своевременно выявить «российскую рекламу» и пользователи не знали, откуда идут эти сообщения.
По словам Коллинза, всё, что удалось выяснить комитету к настоящему времени – это лишь «верхушка айсберга». Он посоветовал правительству скоординировать работу по этому вопросу с зарубежными партнерами, а парламенту – установить юридическую ответственность за непринятие информационными компаниями мер в отношении незаконного и вредоносного контента на их платформах.
Кроме того, предлагается составить «реестр политической рекламы», где бы четко указывался источник ее финансирования и разработать кодекс поведения рекламодателей в период проведения выборов.
Коллинз также обвинил одного из главных спонсоров кампании за выход Британии из ЕС, предпринимателя Аррона Бэнкса в сокрытии масштабов своих контактов с Москвой. При этом он констатировал, что комитету так и не удалось установить факта получения «господином Бэнксом какой-либо прибыли от бизнес-сделок, устроенных официальными лицами России».
Напомним, в конце прошлого года Борис Джонсон (занимал пост главы британского МИД) опроверг сообщения СМИ о вмешательстве Москвы в референдум о Brexit, однако через день после своего заявления призвал российские власти признаться в попытках вмешаться в ход голосования.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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