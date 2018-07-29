14:48 29 июля
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В британском парламенте представлен доклад о «российском вмешательстве»

Председатель комитета по цифровым технологиям британского парламента Дэмиан Коллинз представил на рассмотрение доклад «Фейковые новости», посвященной «проблеме» вмешательства России во внутренние дела других стран, сообщает РИА Новости.



Авторы доклада утверждают, что россияне во время выборов в других странах запустили несколько тысяч рекламных объявлений на Facebook и Instagram, используя изощренные техники с целью «усиления звучания крайне настроенных элементов выборной кампании, особенно в чувствительных вопросах, таких как расовые отношения и миграция».


Они упрекнули Facebook в том, что он не смог своевременно выявить «российскую рекламу» и пользователи не знали, откуда идут эти сообщения.

По словам Коллинза, всё, что удалось выяснить комитету к настоящему времени – это лишь «верхушка айсберга». Он посоветовал правительству скоординировать работу по этому вопросу с зарубежными партнерами, а парламенту – установить юридическую ответственность за непринятие информационными компаниями мер в отношении незаконного и вредоносного контента на их платформах.

Кроме того, предлагается составить «реестр политической рекламы», где бы четко указывался источник ее финансирования и разработать кодекс поведения рекламодателей в период проведения выборов.

Коллинз также обвинил одного из главных спонсоров кампании за выход Британии из ЕС, предпринимателя Аррона Бэнкса в сокрытии масштабов своих контактов с Москвой. При этом он констатировал, что комитету так и не удалось установить факта получения «господином Бэнксом какой-либо прибыли от бизнес-сделок, устроенных официальными лицами России».

Напомним, в конце прошлого года Борис Джонсон (занимал пост главы британского МИД) опроверг сообщения СМИ о вмешательстве Москвы в референдум о Brexit, однако через день после своего заявления призвал российские власти признаться в попытках вмешаться в ход голосования.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. изя топ (Андрей) Сегодня, 12:57
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    изя топ
    1. SS-20 Сегодня, 13:03
      Русские раскрылись во всей своей красе...Идеология нас уже не здерживает ! Это называется вторжение .. Хватит нас унижать и грабить " Идем на Вы!" всем населением русским России..

      Это не шутка , а реальность мужики ..Не зря такой вой стоит в "мировых СМИ"
      SS-20
      1. Арберес Сегодня, 13:07
        Цитата: SS-20
        Это не шутка , а реальность мужики


        Серьезный воин...тот, что у окна на полу...особенно.
        Арберес
    2. Тралл Сегодня, 13:06
      Надо бы и самому Коллинзу провериться у проктолога на русское вмешательство smile
      Тралл
      1. MPN (Павел) Сегодня, 13:16
        с целью «усиления звучания крайне настроенных элементов выборной кампании
        Вот так это уже не люди и даже не оппозиция и не электорат, это крайне настроенные элементы... Кто не с нами тот против нас. Так и у нас скоро...
        MPN
    3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:09
      изя топ (Андрей) Сегодня, 12:57 Новый
      laughing laughing Ну да ... Как жена - провоцирует на скандал - еслиответишь чётко , резко и адекватно , то поднимется буря и припоминание всго , что было и не было без шанса дать тебе слово . Не отвечаешь и игнорируешь - всё начинает сводиться к слезам и истерике в стиле "прошла любовь и молодость погибла с овцерогим" laughing Так что при попытках провокаций в охапку и в койку без лишних слов . А потом и борщ наваристей .. laughing
      КВУ-НСвД
      1. изя топ (Андрей) Сегодня, 13:17
        Цитата: КВУ-НСвД
        Как жена - провоцирует на скандал - еслиответишь чётко , резко и адекватно , то поднимется буря и припоминание всго , что было и не было без шанса дать тебе слово

        изя топ
        1. Арберес Сегодня, 13:33
          Высморкайся и добавь при этом фразу
          -Где же я свой носовой платок забыл(держа при этом гордо вместо оного чей то лифчик) и глуповато улыбаясь. yes
          Арберес
          1. SS-20 Сегодня, 13:42
            Сейчас и высмаркиваться ,не нужно...Только дверь открыли сразу в глаза " Ты кого ,послал ? А помнишь..".. laughing
            SS-20
  2. Арберес Сегодня, 12:58
    "Напомним, в конце прошлого года Борис Джонсон (занимал пост главы британского МИД) опроверг сообщения СМИ о вмешательстве Москвы в референдум о Brexit, однако через день после своего заявления призвал российские власти признаться в попытках вмешаться в ход голосования."

    Какой непостоянный был "товарищ". Что то от клоуна в нем все таки БЫЛО.
    Арберес
  3. poquello (poquello) Сегодня, 12:59
    «усиления звучания крайне настроенных элементов выборной кампании, особенно в чувствительных вопросах, таких как расовые отношения и миграция»
    я плакалъ, их зомбировали, срочно в британию спецов из укропии
    poquello
  4. Сергей39 (сергей) Сегодня, 13:01
    Бритам давно пора занятся своими предпринимателями и делами , а не множить фейковые новости
    Сергей39
  5. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 13:08
    "..И что они б не делали-не идут дела!....на проклятом острове нет кал ендаря...!" bully
    HAM
  6. Лелёк (Лев) Сегодня, 13:10
    Бред сивых кобыл на лужайках Туманного Альбиона. bully
    Лелёк
  7. demo (Ван) Сегодня, 13:18
    Коллинз также обвинил одного из главных спонсоров кампании за выход Британии из ЕС, предпринимателя Аррона Бэнкса в сокрытии масштабов своих контактов с Москвой. При этом он констатировал, что комитету так и не удалось установить факта получения «господином Бэнксом какой-либо прибыли от бизнес-сделок, устроенных официальными лицами России».
    Я не понял. Господин Бэнкс контактировал с Москвой. У него были бизнес-сделки устроенные официальными лицами России (а это кто? список плиз). А факта получения какой-либо прибыли нет.
    Как так может быть?
    Аррончик, где прибыль? Не позорь нацию. Еврей без прибыли - это не еврей.
    demo
  8. Геннадич (Георгий) Сегодня, 13:33
    ищут причину для новых санкций и других политических ходов..
    Геннадич
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