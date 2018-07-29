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От левых до анархистов: в Петербурге и Москве прошли митинги против пенсионной реформы
Митинг в рамках всероссийского протеста против пенсионной реформы, организованный коммунистами в Петербурге, собрал в субботу около 5 тысяч человек, сообщает EADaily.
Это мероприятие стало первой согласованной акцией в городе на Неве после проведения ЧМ-2018. Митинг состоялся у Финляндского вокзала. В нем приняли участие представители самых различных партий и движений – от левых до анархистов.
Как заявил представитель «Яблока» Борис Вишневский, у депутатов, голосовавших за повышение пенсионного возраста, совесть атрофирована.
Представители КПРФ призвали начать компанию за отзыв народных депутатов, плохо разбирающихся в вопросах внутренней политики.
Она также напомнила о проблемах с ЖКХ и «так называемой бесплатной медициной», многие услуги которых люди не в состоянии оплатить.
Члены Российского социалистического движения сообщили о начале работы по проведению в августе пикетов против пенсионной реформы с тем, чтобы к сентябрю, когда пойдет новая волна акций протеста, мобилизовать большее количество граждан.
Портреты депутатов Госдумы и Заксобрания Петербурга, одобривших реформу, по окончании акции были демонстративно выброшены в мусорную урну.
В резолюции, принятой митингующими, говорится, что в случае принятия реформы, правительство РФ должно будет уйти в отставку. Отставки правительства также потребовали жители Ульяновска, Калги и Волгограда.
В Москве, согласно сообщению КПРФ, на митинг пришли около 100 тысяч человек. Участники мероприятия назвали пенсионную реформу «грабительской».
Люди шли под лозунгами «Нет пенсионной реформе Медведева!», «Пенсионная реформа – предвестник демографической бездны!», «Долой министров – капиталистов!» и др.
Это мероприятие стало первой согласованной акцией в городе на Неве после проведения ЧМ-2018. Митинг состоялся у Финляндского вокзала. В нем приняли участие представители самых различных партий и движений – от левых до анархистов.
Как заявил представитель «Яблока» Борис Вишневский, у депутатов, голосовавших за повышение пенсионного возраста, совесть атрофирована.
Представители КПРФ призвали начать компанию за отзыв народных депутатов, плохо разбирающихся в вопросах внутренней политики.
Мы что, проработав всю жизнь, не заслужили эти пенсионные крохи? Необходимо отозвать депутатов, поддержавших пенсионную реформу! Кроме этого, у нас есть Конституционный суд, где также надо отстаивать свои права,сказала член КПРФ Марина Зверева.
Она также напомнила о проблемах с ЖКХ и «так называемой бесплатной медициной», многие услуги которых люди не в состоянии оплатить.
Члены Российского социалистического движения сообщили о начале работы по проведению в августе пикетов против пенсионной реформы с тем, чтобы к сентябрю, когда пойдет новая волна акций протеста, мобилизовать большее количество граждан.
Мы не спрашиваем о политических взглядах тех, кто к нам обращается, просто объединяемся с противниками реформы, иначе она пройдет, и ничего хорошего обществу это не даст,сказал представитель движения.
Портреты депутатов Госдумы и Заксобрания Петербурга, одобривших реформу, по окончании акции были демонстративно выброшены в мусорную урну.
В резолюции, принятой митингующими, говорится, что в случае принятия реформы, правительство РФ должно будет уйти в отставку. Отставки правительства также потребовали жители Ульяновска, Калги и Волгограда.
В Москве, согласно сообщению КПРФ, на митинг пришли около 100 тысяч человек. Участники мероприятия назвали пенсионную реформу «грабительской».
Люди шли под лозунгами «Нет пенсионной реформе Медведева!», «Пенсионная реформа – предвестник демографической бездны!», «Долой министров – капиталистов!» и др.
Использованы фотографии: Сайт КПРФ, https://kprf.ru
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