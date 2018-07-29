От левых до анархистов: в Петербурге и Москве прошли митинги против пенсионной реформы

Мы что, проработав всю жизнь, не заслужили эти пенсионные крохи? Необходимо отозвать депутатов, поддержавших пенсионную реформу! Кроме этого, у нас есть Конституционный суд, где также надо отстаивать свои права,

Мы не спрашиваем о политических взглядах тех, кто к нам обращается, просто объединяемся с противниками реформы, иначе она пройдет, и ничего хорошего обществу это не даст,