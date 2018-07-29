14:47 29 июля
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От левых до анархистов: в Петербурге и Москве прошли митинги против пенсионной реформы

Митинг в рамках всероссийского протеста против пенсионной реформы, организованный коммунистами в Петербурге, собрал в субботу около 5 тысяч человек, сообщает EADaily.



Это мероприятие стало первой согласованной акцией в городе на Неве после проведения ЧМ-2018. Митинг состоялся у Финляндского вокзала. В нем приняли участие представители самых различных партий и движений – от левых до анархистов.


Как заявил представитель «Яблока» Борис Вишневский, у депутатов, голосовавших за повышение пенсионного возраста, совесть атрофирована.

Представители КПРФ призвали начать компанию за отзыв народных депутатов, плохо разбирающихся в вопросах внутренней политики.

Мы что, проработав всю жизнь, не заслужили эти пенсионные крохи? Необходимо отозвать депутатов, поддержавших пенсионную реформу! Кроме этого, у нас есть Конституционный суд, где также надо отстаивать свои права,
сказала член КПРФ Марина Зверева.

Она также напомнила о проблемах с ЖКХ и «так называемой бесплатной медициной», многие услуги которых люди не в состоянии оплатить.

Члены Российского социалистического движения сообщили о начале работы по проведению в августе пикетов против пенсионной реформы с тем, чтобы к сентябрю, когда пойдет новая волна акций протеста, мобилизовать большее количество граждан.

Мы не спрашиваем о политических взглядах тех, кто к нам обращается, просто объединяемся с противниками реформы, иначе она пройдет, и ничего хорошего обществу это не даст,
сказал представитель движения.

Портреты депутатов Госдумы и Заксобрания Петербурга, одобривших реформу, по окончании акции были демонстративно выброшены в мусорную урну.

В резолюции, принятой митингующими, говорится, что в случае принятия реформы, правительство РФ должно будет уйти в отставку. Отставки правительства также потребовали жители Ульяновска, Калги и Волгограда.

В Москве, согласно сообщению КПРФ, на митинг пришли около 100 тысяч человек. Участники мероприятия назвали пенсионную реформу «грабительской».

Люди шли под лозунгами «Нет пенсионной реформе Медведева!», «Пенсионная реформа – предвестник демографической бездны!», «Долой министров – капиталистов!» и др.

Использованы фотографии: Сайт КПРФ, https://kprf.ru
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Комментарии 38

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  1. Геннадич (Георгий) Сегодня, 14:03
    чего толку просто митинги?у нас не запад-не прокатывает..да и то вышли на выходные а не бойкотировали работу аэропортов и транспортных узлов...вот вышли бы в будни и парализовали бы работу транспорта и энергетики например то власть бы обратила внимание..а так вообще не заметили
    Геннадич
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:07
      За такое, можно работы лишиться и вообще сесть.
      Вадим237
      1. Геннадич (Георгий) Сегодня, 14:12
        вот вот-этим и пользуются....вашей трусостью...на западе почему то не боятся потерять работу-потому что уволишь то пойдет цепная реакция и уже начнут громить администрации..а у нас боятся потерять работу-замкнутный круг..страна рабов-страна господ...хотя не до конца еще прижали..российский народ хоть и можно долго сжимать но все же предел есть
        Геннадич
        1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 14:15
          Надо с петицией к "доброму царю" на поклон идти.... laughing
          Грэг Миллер
          1. Геннадич (Георгий) Сегодня, 14:16
            а лучше на коленях просить wassat good
            Геннадич
            1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 14:26
              Китайцы вообще пенсии не получают и не жужжат. Что бы стать первой экономикой мира придётся затянуть пояса трудиться как пчелки . Можно ходить на митинги, писать комменты для самоуспокоения, но ничего изменить не получится.
              Сергей39
              1. Алексей 2016 (Алексей) Сегодня, 14:31
                В японии вообще на работе дохнут, а не повезло и выжил, старый стал, то на гору утаскивают и бросают. И что? Также поступать? А может сразу убивать при рождении? Какая экономия на яслях, детских садах, и т.п. и т.д. будет. Бюджет расти станет! А работать и гастробайтеры будут.Жируй кучка единорастов!
                Алексей 2016
              2. solzh (Сергей) Сегодня, 14:32
                Цитата: Сергей39
                Китайцы вообще пенсии не получают и не жужжат.

                Вот если честно, то мне например, по барабану, как там живут китайцы. Мы не китайцы, мы граждане России.
                Цитата: Сергей39
                Можно ходить на митинги, писать комменты для самоуспокоения, но ничего изменить не получится.

                Две лягушки. взято по ссылке https://www.liveinternet.ru/users/3119767/post106
                921595
                Жили-были две лягушки. Были они подруги и жили в одной канаве. Но
                только одна из них была настоящая лесная лягушка - храбрая, сильная веселая,
                а другая была ни то ни се: трусиха была, лентяйка, соня. Про нее даже
                говорили, будто она не в лесу, а где-то в городском парке родилась.
                Но все-таки они жили вместе, эти лягушки.
                И вот однажды ночью пошли они погулять.
                Идут себе по лесной дороге и вдруг видят - стоит дом. А около дома
                погреб. И из этого погреба очень вкусно пахнет: плесенью пахнет, сыростью,
                мохом, грибами. А это как раз то самое, что лягушки любят.
                Вот забрались они поскорей в погреб, стали там бегать и прыгать.
                Прыгали, прыгали и нечаянно свалились в горшок со сметаной.
                И стали тонуть.
                А тонуть им, конечно, не хочется.
                Тогда они стали барахтаться, стали плавать. Но у этого глиняного горшка
                были очень высокие скользкие стенки. И лягушкам оттуда никак не выбраться.
                Та лягушка, что была лентяйкой, поплавала немножко, побултыхалась и
                думает:
                "Все равно мне отсюда не вылезти. Что ж я буду напрасно барахтаться.
                Только нервы даром трепать. Уж лучше я сразу утону".
                Подумала она так, перестала барахтаться - и утонула.
                А вторая лягушка - та была не такая. Та думает:
                "Нет, братцы, утонуть я всегда успею. Это от меня не уйдет. А лучше я
                еще побарахтаюсь, еще поплаваю. Кто его знает, может быть, у меня что-нибудь
                и выйдет".
                Но только - нет, ничего не выходит. Как ни плавай - далеко не уплывешь.
                Горшок узенький, стенки скользкие, - не вылезти лягушке из сметаны.
                Но все-таки она не сдается, не унывает.
                "Ничего, - думает, - пока силы есть, буду барахтаться. Я ведь еще живая
                - значит, надо жить. А там - что будет".
                И вот - из последних сил борется наша храбрая лягушка со своей
                лягушачьей смертью. Уж вот она и сознание стала терять. Уж вот захлебнулась.
                Уж вот ее ко дну тянет. А она и тут не сдается. Знай себе лапками работает.
                Дрыгает лапками и думает:
                "Нет. Не сдамся. Шалишь, лягушачья смерть..."
                И вдруг - что такое? Вдруг чувствует наша лягушка, что под ногами у нее
                уже не сметана, а что-то твердое, что-то такое крепкое, надежное, вроде
                земли. Удивилась лягушка, посмотрела и видит: никакой сметаны в горшке уже
                нет, а стоит она на комке масла.
                "Что такое? - думает лягушка. - Откуда здесь взялось масло?"
                Удивилась она, а потом догадалась: ведь это она сама лапками своими из
                жидкой сметаны твердое масло сбила.
                "Ну вот, - думает лягушка, - значит, я хорошо сделала, что сразу не
                утонула".
                Подумала она так, выпрыгнула из горшка, отдохнула и поскакала к себе
                домой - в лес.
                А вторая лягушка осталась лежать в горшке.
                И никогда уж она, голубушка, больше не видела белого света, и никогда
                не прыгала, и никогда не квакала.
                Ну что ж. Если говорить правду, так сама ты, лягушка, и виновата. Не
                падай духом! Не умирай раньше смерти...
                solzh
              3. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 14:32
                А может китайцы стали первой экономикой мира все же не из-за отсутствия пенсий? Может из-за того, что там за коррупцию все же расстреливают, а не отправляют "Вертолётами Китая" руководить....
                Грэг Миллер
              4. ИванИванов Сегодня, 14:38
                Цитата: Сергей39
                Китайцы вообще пенсии не получают и не жужжат.

                В Китае получают в городах и госсекторе, а это очень значительные сектора, фактически не получают только сельские работники частного бизнеса.
                ИванИванов
              5. udincev (Виктор) Сегодня, 14:40
                Цитата: Сергей39
                Китайцы вообще пенсии не получают и не жужжат. Что бы стать первой экономикой мира
                Сказки про китайцев, которые жужжат, и первую экономику мира вы не на том сайте рассказываете...
                udincev
          2. Logall (Александр) Сегодня, 14:27
            Самое интересное, что путь на митинг в Москве был не простым: целые кварталы закрыли, дабы люди по жаре круги наворачивали... Многие просто не дошли! А объяснили тем, что ради предотвращения беспорядков. Хотя с футбольными фанатами таких трюков не проделывали!
            Получается, что с иностранцами любезненько, а со своим народом можно по-всякому...
            Митингов по стране должно было быть больше, но
            Но, что касается организаторов митинга, так это тоже была манипуляция: КПРФ спекулирует на народном недовольстве реформой и "дёшево и сердито" набирает очки...
            Logall
            1. MPN (Павел) Сегодня, 14:29
              - Экономика в заднице. Она держится только на потоке халявных денег,
              который неуклонно уменьшается. Страна давно ничего не производит, кроме
              понтов. Всеобщее падение морали у населения. Читать книги - считается
              западлом. Мужчины, женщины и даже дети пьют, курят и беспорядочно
              трахаются. Зажравшиеся правители - на понтах. Они давно оторвальсь от
              реальности и верят в свою божественность. Постоянные и никому не нужные
              провокации и ссоры с соседями. Озверевшие силовики давно не способны
              защитить страну, зато регулярно грабят собственных граждан...
              - Женя, хватит читать газеты. Иди учить уроки.
              - Так я и учу. Нам задали тему об упадке и падении Римской империи.
              MPN
        2. изя топ (Андрей) Сегодня, 14:34
          Цитата: Геннадич
          вот вот-этим и пользуются....вашей трусостью.

          what tongue
          изя топ
    2. Yarik (Ярослав) Сегодня, 14:25
      у нас не запад

      С винчем не сходишь.А без него - росгвардия (с маленькой буквы).
      Yarik
    3. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 14:38
      Почему с экранов ТВ о пенсионном грабеже (не могу назвать это реформой) рассуждают артисты, спортсмены да просто всякая приблудная перхоть и нет ни одного рабочего или труженика села ??? Спросите у них пока они за вилы не взялись.
      предки с Дона
    4. ИванИванов Сегодня, 14:39
      Цитата: Геннадич
      чего толку просто митинги?

      Смотря в каком количестве выйти, в 2011-м даже либеральных митингов испугались
      ИванИванов
  2. mvd ru (Иван ) Сегодня, 14:03
    «Долой министров – капиталистов!» эт точно , что не министр , то капиталист laughing
    mvd ru
  3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:05
    Итог всех этих митингов - большую часть народа, эта реформа не интересует.
    Вадим237
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 14:14
      Еще как интересует....Многие не знали, где и когда, менялись места и выставлялись запреты.....И это только начало.
      Uncle Lee
      1. nadezhiva (Надежда) Сегодня, 14:21
        Цитата: Uncle Lee
        Еще как интересует....Многие не знали, где и когда, менялись места и выставлялись запреты.....И это только начало.

        В век интернета проблемы с оповещением населения? Школьники на митинги Лёши организованней приходят, чем здесь. Лень здесь неподъёмная и дачные выходные.
        nadezhiva
        1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 14:32
          У меня все прибамбасы и интернет и Скайп и я специально просматривал все местные сайты, так вот: Информация появилась только ПОСЛЕ митинга. И то несанкционированного !
          Uncle Lee
      2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 14:21
        Uncle Lee (Владимир)
        Еще как интересует....Многие не знали, где и когда, менялись места и выставлялись запреты.....И это только начало.
        Полностью солидарен с вами.
        Наблюдатель2014
    2. poquello (poquello) Сегодня, 14:15
      Цитата: Вадим237
      Итог всех этих митингов - большую часть народа, эта реформа не интересует.

      это ложь, не настолько пока интересует чтобы по митингам шариться
      poquello
  4. Геннадич (Георгий) Сегодня, 14:09
    а вообще запомните пассивный народ,всякие довольные властью(кроме тех кто у кормушки)или просто лизоблюды и приспособленцы....пока ты не занимаешься политикой то политика заниматься тобой не перестает-и бутылка автоматом приблизится к твоей......пряча голову в песок вы подставляете зад-в итоге от зада голова все равно будет болеть..и до крайней хаты пожар добирается
    Геннадич
  5. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 14:12
    В августе 91-го, стоя на баррикадах у Белого Дома, нужно было об этом думать...
    Грэг Миллер
    1. ИванИванов Сегодня, 14:42
      Цитата: Грэг Миллер
      В августе 91-го, стоя на баррикадах у Белого Дома, нужно было об этом думать...

      На ошибках учатся, пора нам умнеть
      ИванИванов
  6. rotfuks (Иванов Иван) Сегодня, 14:13
    Аналогичный закон принимали во Франции во времена Саркози, так на улицы Парижа с протестами вышли 1.5 млн человек. Но закон все равно протолкнули. Тут нужны другие формы протеста.
    rotfuks
    1. Геннадич (Георгий) Сегодня, 14:15
      протолкнуть то протолкнули-но увидя этот протест все равно корректировки внесли
      Геннадич
    2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 14:20
      rotfuks (Иванов Иван)
      Тут нужны другие формы протеста.
      Это какие например?
      От левых до анархистов: в Петербурге и Москве прошли митинги против пенсионной реформы
      Да.Ибо эта мерзость всех касается.
      Наблюдатель2014
    3. nadezhiva (Надежда) Сегодня, 14:23
      Цитата: rotfuks
      Аналогичный закон принимали во Франции во времена Саркози, так на улицы Парижа с протестами вышли 1.5 млн человек.
      Почуствуйте разницу. 5 тысяч и 1.5 млн.
      nadezhiva
  7. изя топ (Андрей) Сегодня, 14:24
    я как то послушал объяснения экономической ситуации в оправдание повышения what единственное,что для себя вынес-
    изя топ
  8. mik0588 (Михаил) Сегодня, 14:24
    Надо жёстче смотреть на то, что происходит в России.Те глобальные господа, которые планировали разрушение Советского Союза и которые сейчас посылают управляющие сигналы нашим чиновникам, министрам и депутатам через разных посредников, ставят своей целью, по крайней мере, уполовинить численность населения России. То есть здесь просматривается откровенный геноцид. А депутаты нажимают кнопки, потому что получают свои 30 сребреников. По нынешним меркам - очень неплохих сребреников, но всё равно это сребреники.Пенсионная реформа - это никакая не экономическая программа, это просто программирование социального катаклизма.
    mik0588
  9. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 14:32
    Парадокс изменения в сознании, да я голосовал за Путина, да я верил ему, что это будут годы прорыва и побед, но первое сомнение закралось когда он оставил не дееспособное правительство Медведева в полном составе (вопрос кто им мешал 18 лет ???), а теперь когда принимаются антинародные законы со скорострельностью как из системы залпового огня "град", я на стороне народа, я буду с ним.
    предки с Дона
  10. AwaZ (Walery) Сегодня, 14:33
    дак скажите все же жители Москвы и Питера - сколько реально вышло народа ? А то в соседней теме меня быстро за этот вопрос забанили. В моем городке , с населением 80-100 тыс , на протест пришло около 1000 человек . И если в Москве и Питере пришло столько , сколько говорит официальная пропаганда из телевизора- ну я тогда не знаю..
    AwaZ
  11. Flatter (Иван) Сегодня, 14:38
    Митинги-это сброс социального давления,процесс естественный и контролируемый властью.Ничего не изменят.
    Flatter
  12. Vard Сегодня, 14:43
    А может все это делается специально... Что бы разбудить наше болото... Поднять так сказать социальную активность масс... Вы посмотрите какие у нас законы... Как в детском садике... Это нельзя... Туда не ходи... инфантильный у нас народ...
    Vard
  13. Лексей (Алексей) Сегодня, 14:44
    На Украине уже домитинговались - одни воры сменили других ....хрен ли толку ...
    Лексей
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