Ахтунг! Русская стратегия Трампа не распознаётся!

Глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен сформулировала мысли и чувства, которые сегодня тревожат значительную часть западной элиты, пребывающей в тревоге и растерянности из-за непредсказуемых и несистемных шагов американского президента. Напомним, последний по сложившейся традиции является символическим лидером западного мира.Фрау министр заявила, что после встречи лидеров США и России в Хельсинки у нее сложилось ощущение, что Дональд Трамп не имеет четкой стратегии в отношении России.«Ясную стратегию американского президента в отношении России после встречи нельзя распознать», — заявила она в интервью журналу Spiegel.«Проблема Хельсинки в том, что никто действительно не знает, что там обсуждалось и даже каковы договоренности», — добавила глава оборонного ведомства.Таким образом, очевидно, что военный министр Германии всерьез сомневается в способности и в желании Трампа обеспечить преемственность и последовательность американской политики в отношении России, а также по другим ключевым направлениям.В ее словах сквозит совершенно детское желание: чтобы папа Трамп успокоил ее, погладил по головке и сказал бы, что все остается по-прежнему, неизменным. Но он не делает ничего такого, в чем бы можно «распознать» хотя бы успокаивающий намек на продолжение старой политики.Ситуация для европейцев тем хуже, что они, всегда двигаясь в американском кильватере, даже проводя «свою» политику, сверяли ее по вашингтонским часам.А теперь не то чтобы не было директив по российскому направлению, нет даже уверенности, что Трамп, требуя от европейцев «сдерживать Россию», сам не заключит с Москвой «сепаратный мир», оставив Европу без помощи и защиты, один на один со страшными русскими, раздраженными агрессивными выпадами НАТО, спровоцированными из Вашингтона.Так что на всякий случай Фон дер Ляйен сказала: «Мы хотели бы улучшить отношения с Москвой». Но чтобы ее саму вдруг не заподозрили в Вашингтоне в стремлении к «сепаратному миру», она ту же осторожно добавила, что это «зависит от Кремля».Выступление Фон дер Ляйен очень хорошо передает настроения представителей европейской, да и американской элиты, которые не знают, какого следующего шага ждать от Трампа и, соответственно, как им строить свою собственную жизнь в этой ситуации «ужасной неопределенности».Довольно часто из уст западных политологов приходится сейчас слышать, что к Трампу нужно относиться просто как к стихийному бедствию – нужно его переждать, и «он пройдет».Но это в том случае, если считать, что Трамп является случайным человеком, оказавшимся в кресле президента США и оказавшимся лидером западного мира. Но случайностей здесь, как мы понимаем, не бывает.Вне зависимости от того, насколько самостоятелен новый американский лидер и какие силы стоят за ним, как его приход к власти, так и его действия на посту главы США знаменуют собой определенную тенденцию. Которая так просто, как гроза или ураган, не пройдет. А внесет в сегодняшний мир такие изменения, что он уже не будет прежним.Сводить все изменения, происходящие в мире, к личностным особенностям самого Трампа, – это профанация реальных проблем, самообман и самоуспокоение.Но западные элиты, причем не только европейские, но и американская, тяготеют именно к таким способам «анализа» и «осмысления» ситуации. Им хочется очень простых и понятных объяснений. А свой страх перед стремительно меняющимся миром они пытаются избыть с помощью агрессивных нападок на того же Трампа, ставшего своего рода символическим обозначением глобальных и глубинных изменений.Так, например, в Колорадо в здании местного капитолия неизвестный выставил в галерее портретов американских президентов изображение Путина на месте, где должен располагаться портрет Трампа. Фотографию "нового американского президента" опубликовал сенатор штата Стив Фейнберг в своем аккаунте в «Твиттере».Возможно, что он, а также тот, кто совершил эту остроумную выходку, наивно полагают, что, нанеся хотя бы репутационный ущерб Трампу, они сумеют помешать происходящим в мире изменениям.