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Ереван считает неэффективным публичное обсуждение отзыва генсека ОДКБ

Ереван считает неэффективными любые публичные обсуждения процедуры отзыва Юрия Хачатурова с поста генерального секретаря ОДКБ, передает Интерфакс.



По словам высокопоставленного источника в МИД Армении, Еревану хорошо известны положения устава ОДКБ и других документов, в соответствии с которыми выстраиваются отношения в рамках организации. Он добавил, что с Россией и другими странами осуществляется «по устоявшимся надежным каналам общения»


Таким образом собеседник ответил на просьбу прокомментировать заявление источника в российском МИД о том, что прозвучавшее из Еревана предложение о начале процедуры замены генсека ОДКБ непрофессионально.

Напомним, в субботу Армения предложила странам ОДКБ начать «процесс замены генсека» организации.

Со своей стороны источник в Москве сказал агентству, что заявление Еревана удивляет своим непрофессионализмом, поскольку армянская сторона сама должна запустить процедуру отзыва генсека.

Если Хачатуров их больше не устраивает, то от Еревана в ОДКБ должно сначала поступить письменное уведомление, и только потом будет запущена официальная процедура, но не «замены», а прекращения полномочий генсека, пояснил российский дипломатический источник.

В минувшую пятницу армянский суд принял решение арестовать генсека Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог. Выдвинутые обвинения касаются разгона демонстрации в марте 2008 года.

Как накануне отметил представитель МИД Армении Тигран Балаян, «это внутренний правовой процесс». Но поскольку речь идет о действующем генсеке ОДКБ, то Ереван и предложил партнерам начать процедуру замены генерального секретаря.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 15:47
    Какая польза для России от этих иждивенцев в ОДКБ и ЕАЭС? Пора бы уже вести с "союзниками" политику с позиции силы.
    Хватит уже одной Украины, насюсюкались.
    Черный_Ватник
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 15:53
      Черный_Ватник
      Какая польза для России от этих иждивенцев
      Ну как какая.К нам на работу приехать без виз.Ну что ещё? feel Когда вспомню добавлю laughing
      Наблюдатель2014
    2. болот Сегодня, 15:53
      Цитата: Черный_Ватник
      Какая польза для России от этих иждивенцев в ОДКБ и ЕАЭС? Пора бы уже вести с "союзниками" политику с позиции силы.

      Давайте!А мы посмотрим.
      болот
      1. грохот (НИКОЛАЙ) Сегодня, 16:37
        Цитата: болот
        Цитата: Черный_Ватник
        Какая польза для России от этих иждивенцев в ОДКБ и ЕАЭС? Пора бы уже вести с "союзниками" политику с позиции силы.

        Давайте!А мы посмотрим.


        Так мы даём. А вы смотрите. Каждый делает, что умеет.
        грохот
        1. болот Сегодня, 16:40
          Цитата: грохот
          Так мы даём. А вы смотрите. Каждый делает, что умеет.

          Ну мы денег не просим,мало того и платим.
          болот
    3. alexmach (Александр) Сегодня, 15:55
      Военные базы в взрывоопасной средней азии. Поддержка правительств поддерживающих там относительный порядок. Или вы предпочли бы лучше иметь дело с кем-то типа ИГИЛ на тех же территориях?
      alexmach
      1. Черный_Ватник Сегодня, 16:09
        Не надо крайностей.
        Я бы предпочел, чтобы тамошние элиты вели свою деятельность с четким осознанием того, благодаря кому они получают вооружение практически по внутренним российским ценам. Так же не мешало бы напоминать при первой возможности, какая страна ежегодно принимает сотни тысяч - миллионы работяг из стран Средней Азии и Закавказья, благодаря чему их гос. бюджеты имеют хоть какой-то стабильный доход. Можно еще много чего упомянуть
        Как нам помогают в Сирии союзники по ОДКБ? Риторический вопрос.
        Я не клоню к тому, что мы должны всем указывать на их место, как хозяин указывает место слуге. Но не может быть полного равенства в переговорных позициях между тем, кто дает практически все и тем, кто в ответ может разве что сладко улыбнуться. Факт: наша через чур мягкая политика с соседями привела к тому, что Украина и Грузия уже являются сателлитами наших врагов.
        Черный_Ватник
    4. Сергей39 (сергей) Сегодня, 16:00
      Если всех распустить - мы одни останемся. А с ,,позицией силы это уже не союзники будут. Но отношения надо конечно пожостче держать. Союз надо воссоздавать . Если сейчас всех потеряем, как Украину, возвращать потом сложнее будет
      Сергей39
      1. Tank Hard (Daniel von Messer) Сегодня, 17:18
        Цитата: Сергей39
        Союз надо воссоздавать

        Зачем?
        Tank Hard
    5. Aaleks1974 (Алексей) Сегодня, 16:28
      Вот уж кем-кем, а союзниками армению или казахстан назвать нельзя, это скорее шакалы ждущие очередной халявы, а те кто с этим не согласен, вспомните хоть единственный случай помощи, от этих так сказать"союзников", не вспомните.... Армения уже давно союзник США, а не наш, иначе бы, армянские солдаты воевали вместе с нашими парнями в Сирии, а не в Афгане.
      Aaleks1974
      1. Krasnodar Сегодня, 16:35
        Причём в Сирии, в отличие от Афганистана, есть немаленькая армянская община, которая действительно нуждается в защите.
        Krasnodar
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 17:56
          Политика, политикой, а народы наши ещё не сумели оторвать друг от друга .... слишком много общего нас связывает. Если глупости вверху перестанут делать, а начнут качественно, профессионально РАБОТАТЬ, многое можно исправить!
          Всех поджигателей, провокаторов здесь на ВО и по жизни - утопить в нужнике!!! Это их естественная среда обитания, нам такого не надо!
          rocket757
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 15:48
    будет запущена официальная процедура, но не «замены», а прекращения полномочий генсека, пояснил российский дипломатический источник.
    Армяне как всегда в своём репертуаре.Хитрость с умом путают.Заменить хотели на своего нового.Ага щаз. Да ещё председателя ОДКБ.Пусть сначало проявят себя во всей красе после переворота.А уж потом.
    Наблюдатель2014
    1. болот Сегодня, 15:57
      Цитата: Наблюдатель2014
      Армяне как всегда в своём репертуаре.Хитрость с умом путают.Заменить хотели на своего нового.Ага щаз. Да ещё председателя ОДКБ.Пусть сначало проявят себя во всей красе после переворота.А уж потом.

      Интересный переворот,по Российской партийной линии он не правелен,но к ОДКБ стремятся.На минувших самиттах включая футбол,почему то Пашинян от Одного из представителя не отходил.Да и ранние после России связязались.
      болот
    2. MPN (Павел) Сегодня, 15:58
      Цитата: Наблюдатель2014
      Пусть сначало проявят себя во всей красе после переворота.А уж потом.

      Рыбку съесть у них уже не получится, вот только второе если...
      MPN
    3. Воин Тенгри (Tural Boxer) Сегодня, 17:57
      Заменить хотели на своего нового.

      Угу, чтобы завербованный ЦРУ в 2005 году новый министр обороны Армении-Тоноян докладывал в центр все адреса, пароли, явки. Небось повышения захотелось. negative
      Воин Тенгри
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:52
    Дедушка Сталин , такой хренью не занимался, с начала отзывал, потом расстреливал..или не расстреливал..А тут "расстрелять" хотят, а потом с поста снять.. smile
    parusnik
  4. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:00
    Разгон демонстрации это не попытка свержения конституционного строя, это его защита, согласно конституции. Так что хоспода бывшие "оппозиционеры", а на самом деле продавшиеся заокеанскому провокатору, "сели" вы в лужу с таким заявлением.
    К-50
  5. mavrus (Андрей) Сегодня, 16:09
    "Хитрость с умом путают..."
    Один раз эти "хитрые" по указке госдепа уже "подложили русским свинью"... Когда в последние дни Союза разрушили Армянскую, а русских спецов пинками выперли из Армении. Но Союз рухнул, и большая часть граждан просидев несколько лет без электричества, встречали самолёт с ядерным топливом из России, как в своё время встречали Гагарина...
    mavrus
  6. Yujanin (Shurik) Сегодня, 16:40
    Еревану хорошо известны положения устава ОДКБ и других документов, в соответствии с которыми выстраиваются отношения в рамках организации.

    Мол не учите отца детей делать.Ну и тон у Еревана. Такое впечатление, как будто изначально Армения была инициатором создания ОДКБ lol
    Yujanin
  7. avt Сегодня, 16:48
    Ереван считает неэффективными любые публичные обсуждения процедуры отзыва Юрия Хачатурова с поста генерального секретаря ОДКБ, передает Интерфакс.
    Вай мэ! Ара Пашинян решил повилять Россией ? wassat Только потому , что он на Ч.М. возле ВВП потёрся ?А когда его слегонца на место поставили
    Если Хачатуров их больше не устраивает, то от Еревана в ОДКБ должно сначала поступить письменное уведомление, и только потом будет запущена официальная процедура, но не «замены», а прекращения полномочий генсека, пояснил российский дипломатический источник.
    Заскулили
    По словам высокопоставленного источника в МИД Армении, Еревану хорошо известны положения устава ОДКБ и других документов, в соответствии с которыми выстраиваются отношения в рамках организации. Он добавил, что с Россией и другими странами осуществляется «по устоявшимся надежным каналам общения»
    Типа
    Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало .
    bully
    Цитата: Сергей39
    Если всех распустить - мы одни останемся.

    А мы итак одни ,вернее только со своей Армией и Флотом. Что то даже в Сурии в рамках ,,коалиции" этих ,,партнёров по ОДКБ" не наблюдается даже чисто символически официально.От слова совсем.В отличии от US-ской , куда они каждой твари по паре пригнали.
    Как накануне отметил представитель МИД Армении Тигран Балаян, «это внутренний правовой процесс». Но поскольку речь идет о действующем генсеке ОДКБ, то Ереван и предложил партнерам начать процедуру замены генерального секретаря.
    Ну раз ,,внутренний", вот сами себе ,,внутри " и удовлетворяйте.
    avt
    1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 16:54
      Вай мэ! Ара Пашинян решил повилять Россией ?

      Бородач цену на СУшек сбивать хочет. Армянский подход laughing
      Yujanin
      1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 17:20
        Это не бородач, а крикун. Бородач вот:
        Стройбат запаса
  8. APASUS (Pavo) Сегодня, 16:54
    Я вот все думал что Пашинян возьмется за реформы и конфликт неизбежен.Но оказывается у него большие планы.Попытка внести раскол в ОДКБ ,своими не профессиональными требованиями.
    APASUS
  9. болот Сегодня, 16:54
    Вангую,ближайшие месяцы,возбновится Армяно-Азербайджанский диалог,с кучей посредников.
    Смысыл,передача 5 районов Азербайджанской земли,и 1/3 от Карабаха.Армяне просто будут просить зоны безопасности.
    Тут самое главное,кто посредниками будут. laughing
    болот
    1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 17:03
      Тут самое главное,кто посредниками будут.
      Кто приостановил 4-х дневную войну, тот и посредником будет. Другие "посредники" кроме бла-бла ни на что не способны.
      Yujanin
      1. болот Сегодня, 17:05
        Цитата: Yujanin
        Кто приостановил 4-х дневную войну, тот и посредником будет.

        А кто?
        болот
        1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 17:06
          Учите матчасть, если не в теме!
          Yujanin
          1. болот Сегодня, 17:10
            Цитата: Yujanin
            Учите матчасть, если не в теме!

            Да пытаюсь в теме быть,но больно заковырест ваш и их путь.Хотел сказать все через....
            Но Не Астана.,идеально решение проблем в Пекине.
            болот
  10. болот Сегодня, 17:49
    Мне интересно,как охотник-рыболов,ботинки под степь-пустыню,кто производитель?Для ОДКБ.Там и комок интересен,прикупил два ,один НАТО Шанхай 99,лесной и типо мультика степного,на куртках нет бедренных карманов,за то вортник стойкой,цена за тот и другой по 10 штук тенге,ткань РИП,В районе паха ,ластница.Где колении там можно в штаны вкладку типо наколенника поствить,то же самое на куртке подлокотники..По 2 тысячи рублей россискими.Явно Китай..
    А по ботинкам круче турок нет,фирму ранние опубликовывал.
    болот
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