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Ереван считает неэффективным публичное обсуждение отзыва генсека ОДКБ
Ереван считает неэффективными любые публичные обсуждения процедуры отзыва Юрия Хачатурова с поста генерального секретаря ОДКБ, передает Интерфакс.
По словам высокопоставленного источника в МИД Армении, Еревану хорошо известны положения устава ОДКБ и других документов, в соответствии с которыми выстраиваются отношения в рамках организации. Он добавил, что с Россией и другими странами осуществляется «по устоявшимся надежным каналам общения»
Таким образом собеседник ответил на просьбу прокомментировать заявление источника в российском МИД о том, что прозвучавшее из Еревана предложение о начале процедуры замены генсека ОДКБ непрофессионально.
Напомним, в субботу Армения предложила странам ОДКБ начать «процесс замены генсека» организации.
Со своей стороны источник в Москве сказал агентству, что заявление Еревана удивляет своим непрофессионализмом, поскольку армянская сторона сама должна запустить процедуру отзыва генсека.
Если Хачатуров их больше не устраивает, то от Еревана в ОДКБ должно сначала поступить письменное уведомление, и только потом будет запущена официальная процедура, но не «замены», а прекращения полномочий генсека, пояснил российский дипломатический источник.
В минувшую пятницу армянский суд принял решение арестовать генсека Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог. Выдвинутые обвинения касаются разгона демонстрации в марте 2008 года.
Как накануне отметил представитель МИД Армении Тигран Балаян, «это внутренний правовой процесс». Но поскольку речь идет о действующем генсеке ОДКБ, то Ереван и предложил партнерам начать процедуру замены генерального секретаря.
По словам высокопоставленного источника в МИД Армении, Еревану хорошо известны положения устава ОДКБ и других документов, в соответствии с которыми выстраиваются отношения в рамках организации. Он добавил, что с Россией и другими странами осуществляется «по устоявшимся надежным каналам общения»
Таким образом собеседник ответил на просьбу прокомментировать заявление источника в российском МИД о том, что прозвучавшее из Еревана предложение о начале процедуры замены генсека ОДКБ непрофессионально.
Напомним, в субботу Армения предложила странам ОДКБ начать «процесс замены генсека» организации.
Со своей стороны источник в Москве сказал агентству, что заявление Еревана удивляет своим непрофессионализмом, поскольку армянская сторона сама должна запустить процедуру отзыва генсека.
Если Хачатуров их больше не устраивает, то от Еревана в ОДКБ должно сначала поступить письменное уведомление, и только потом будет запущена официальная процедура, но не «замены», а прекращения полномочий генсека, пояснил российский дипломатический источник.
В минувшую пятницу армянский суд принял решение арестовать генсека Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог. Выдвинутые обвинения касаются разгона демонстрации в марте 2008 года.
Как накануне отметил представитель МИД Армении Тигран Балаян, «это внутренний правовой процесс». Но поскольку речь идет о действующем генсеке ОДКБ, то Ереван и предложил партнерам начать процедуру замены генерального секретаря.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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