07:54 30 июля

Нам нужно бороться за свои права! Митинг в Краснодаре

В Краснодаре 28 июля состоялся митинг против роста цен на бензин и дизельное топливо, повышения ставки налога на добавленную стоимость и так называемой пенсионной реформы. Инициатором акции выступило Краснодарское краевое отделение КПРФ. Властями Краснодара было согласовано проведение митинга в Чистяковской роще города на 3000 участников после окончания моратория, объявленного на период проведения чемпионата мира по футболу.

Нам нужно бороться за свои права! Митинг в Краснодаре


Это был самый крупный митинг в Краснодаре за последние десять лет. Собралось около 3 тыс. человек. На солнце было жарко. Люди стояли по краям площадки — в тени деревьев, поэтому некоторые СМИ смотрели на фотографии из соцсетей и, как обычно, сообщали о небольшом количестве участников. На митинг в Краснодар приехали и делегации из Геленджика, Горячего Ключа, Каневской, Динской, Славянска-на-Кубани. Сопровождали проведение митинга по традиции службы скорой помощи и подразделения МВД и МЧС.




Первый секретарь Краснодарского крайкома КПРФ, депутат Государственной думы Н.И. Осадчий подчеркнул, что люди начинают преодолевать «диванное настроение» и осознавать, что за свои права и интересы нужно бороться – всеми цивилизованными средствами, вплоть до отставки правительства с его антинародными проектами.

— Мы в Думе в течение месяца ежедневно разоблачали несостоятельность внесенного правительством людоедского закона о повышении пенсионного возраста, указывали на отсутствие экономических, социальных демографических оснований, но партия власти не желала слушать наши возражения. Закон 19 июля был принят, несмотря на сопротивление коммунистов и других оппозиционных депутатов, в первом чтении. Однако наша борьба после этого не окончена. …Мы должны сорвать принятие этого закона, и мы победим, – завершил лидер краевого отделения КПРФ.

На сайте Госдумы опубликован список участников заседания, из которого следует, что в голосовании приняли участие 17 депутатов из Краснодарского края. Что характерно, за принятие реформы высказались все 13 представителей «Единой России». Против законопроекта выступили четыре наших депутата (два от ЛДПР и два от КПРФ).



В проект итоговой резолюции митинга были включены не только отрицательные оценки действий партии власти за последние месяцы, но и другие конкретные лозунги:

— Правительство, партия власти обязаны соблюдать Конституцию РФ, в статье 55-й запрещающую принимать законы, которые ухудшают положение граждан.

— Отменить повышение ставки НДС.

— Отозвать «пенсионный» закон.

— Поддержать инициативу КПРФ по проведению всероссийского референдума.

— Принять закон о моратории на повышение пенсионного возраста.

— Поддержать принятие закона об установлении прогрессивной шкалы НДФЛ.

— Отменить регрессивную шкалу отчислений страховых взносов, ввести плоскую шкалу (и так далее).



Под листами народного опроса против повышения пенсионного возраста на митинге было собрано 3 тыс. 104 подписи.

В тот же день на Кубани прошли протестные митинги, организованные КПРФ в других городах: в Апшеронске, Армавире, Курганинске, Тимашевске, Темрюке, Туапсе, Усть-Лабинске, Ейске, Сочи, в пос. Мостовском. В Новороссийске состоялись пикеты.

Обратите внимание на широкую географию участников: протест идет по всей стране, от Владивостока до Калининграда, на призыв откликнулись десятки тысяч жителей нашей страны. Коммунисты, конечно, молодцы, но этого мало. Ведь принимаемый закон затронет практически каждого. Не все это ещё осознали. Народ наш терпеливый, привык к трудностям и лишениям. Ещё верит всему, что показывают по телевизору. А там нам сейчас усиленно внушают, что работать в старости — это же одно сплошное удовольствие. Пожилые люди с экранов нас уверяют, что не хотят сидеть дома на пенсии и «рвутся в бой», вернее, поработать. Это хорошо, когда ты бумажки в офисе с места на место перекладываешь или за компьютером весь день просиживаешь, и то старческий склероз ещё никто не отменял. А тем, кто на стройке или на другом физически тяжелом производстве будет работать до 65 лет, тем как быть? Снижается реакция, зрение, выносливость, работоспособность и т.д. А есть ещё и диспетчеры, и водители, и крановщики. О них кто-то подумал? А что пенсионеры получат взамен – небольшую прибавку к пенсии, которую позже подъест инфляция?

И не верю я, что денег на пенсии в нашей стране нет. Могу подсказать, где их можно поискать. На одних фейерверках и торжествах столько было выброшено денег на ветер, как раз хватило бы на прибавки к пенсиям. Это наша страна, и только мы должны решать, когда и на что тратить. Какие законы принимать и когда на пенсию отправляться!













Автор: Кантемиров Виктор

Использованы фотографии: Сайта kubkprf.ru
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Комментарии 15

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  1. Vard Сегодня, 05:55
    Три тысячи... Это капля в море... Большинству все равно... И если завтра пенсии отменят... То и тогда ни кто не дернится...
    Vard
    1. Stas157 (Стас) Сегодня, 06:52
      Кремлевские дают народу выпустить пар и ждут когда всё по уляжется, когда всё устанут выступать... А потом забьют свой победный шар в лузу народа, объявят о пенсионной реформе. Всё рассчитали политтехнологи хреновы! Что же делать? Есть небольшое видео, где девушка дает интересные советы.
      Stas157
      1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:38
        Цитата: Stas157
        Есть небольшое видео, где девушка дает интересные советы.

        Она предлагает опустить рейтинг Путина и тем самым отменить предложение правительства. Я с неё балдею. Ни чего более идиотского я ещё не слышал. laughing
        Boris55
    2. Ольгович (Андрей) Сегодня, 06:56
      Цитата: Vard
      Три тысячи... Это капля в море... Большинству все равно..

      Многие понимают, что в стремительно стареющей стране, где количество пенсионеров растет, а число работающих так же сокращается, повышение пенсионного возраста-неизбежно и не зависит от желания-нежелания .
      Повысили уже у соседей-Белоруссии и Молдовы-и мир не рухнул и никто не умер: вводится это постепенно, в течении очень многих лет. Неприятно, но неизбежно.
      Ольгович
      1. dsk (Сергей) Сегодня, 07:43
        Цитата: Ольгович
        вводится это постепенно, в течении очень многих лет.

        Пенсионная реформа неизбежна - продолжительность жизни в России растёт, но рост пенсионного возраста не должен её обгонять.
        Гайдаровцы доводят народ до "белого каления" перекручивая гайки. Ресурсы России позволяют сделать плавное повышение пенсионного возраста. Надо перенимать положительный опыт других стран - например Германии.
        Провести первый этап - повышение на три месяца в год до 63/58, на это уйдет 12 лет.
        Второй этап - повышение на один месяц в год для мужчин и на два для женщин - до 64/60, на это уйдет ещё 12 лет.
        dsk
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:02
    ...и по ящику гонят кисилёвкоё счастье пенсионеров))...правительство пытается всеми силами продавить свои идеи о повышении пенсионного возраста, и за ценой не постоит))...
    a.s.zzz888
    1. atalef (александр) Сегодня, 06:14
      Цитата: a.s.zzz888
      ...и по ящику гонят кисилёвкоё счастье пенсионеров))...правительство пытается всеми силами продавить свои идеи о повышении пенсионного возраста, и за ценой не постоит))...

      вы всё в облаках летаете ?
      и слово то какое нашли --- продавить.
      слово давить предусматривает сопротивление со второй стороны.
      А кто же будет сопротивляться если в думе у ЕР квалифицированнное большинство ?
      Это называется не продавить , а провести.
      И не пытается , а проводит.
      И конечно же проведёт и всего этого вы добились сами. Главное что бы не расшатыать вертикаль и *оппозиция * - вот она пугалка для России.
      Ну вот - выбранный президент и парламент ( причем абсолютным большинством ) - решает насущные проблемы избирателей.
      ( вас лично это не касается , но уж очень в тему )
      atalef
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:23
        atalef (александр) Сегодня, 06:14
        вы всё в облаках летаете ?
        ...таки нет - хожу по земле,я ведь не летучая мИшь...
        Это называется не продавить , а провести.И не пытается , а проводит.

        ... может своих там, в тюбетейках, начнешь лечить... bully да и я, как то совсем не нуждаюсь в изучении Истории)) bully ... так что уж лучше там, у себя, по-тихой головкой о стеночку... bully
        a.s.zzz888
  3. Rust (Рустем) Сегодня, 06:06
    Цитата: Vard
    Три тысячи... Это капля в море... Большинству все равно... И если завтра пенсии отменят... То и тогда ни кто не дернится...

    Это не капля, это три тысячи граждан.
    Rust
    1. atalef (александр) Сегодня, 06:08
      Цитата: Rust
      Цитата: Vard
      Три тысячи... Это капля в море... Большинству все равно... И если завтра пенсии отменят... То и тогда ни кто не дернится...

      Это не капля, это три тысячи граждан.

      это далеко до 76% wink
      atalef
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:39
    Бороться за свои права конечно необходимо. Главное, чтобы все проходило мирно, а то кто только не пытается оседлать конька пенсионной реформы и заработать на этом политические дивиденды исключительно для себя.
    rotmistr60
    1. atalef (александр) Сегодня, 06:41
      Цитата: rotmistr60
      а то кто только не пытается оседлать конька пенсионной реформы и заработать на этом политические дивиденды исключительно для себя.

      а любое движение нужно возглавить и разумеется при этом кто то заработает себе политичческие дивиденты.
      А по другому не бывает.
      atalef
  5. mavrus (Андрей) Сегодня, 07:13
    Цитата: Ольгович
    Цитата: Vard
    Три тысячи... Это капля в море... Большинству все равно..

    Многие понимают, что в стремительно стареющей стране, где количество пенсионеров растет, а число работающих так же сокращается, повышение пенсионного возраста-неизбежно и не зависит от желания-нежелания .
    Повысили уже у соседей-Белоруссии и Молдовы-и мир не рухнул и никто не умер: вводится это постепенно, в течении очень многих лет. Неприятно, но неизбежно.

    Пенсионный возраст поднимать надо, а не обдирать очередной раз населене. Но кучка бездельников и хапуг (депутатов и чинуш) почему-то не видят в этом никакой разницы.
    mavrus
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:23
      Цитата: mavrus
      Пенсионный возраст поднимать надо, а не обдирать очередной раз население.

      Учёные уже давно подсчитали, что бы все на планете жили как средний европеец, достаточно каждому из нас работать по 20 минут в день. А теперь подумайте, кому и зачем надо подымать пенсионный возраст.
      Да и население может не волноваться - ему как назначали зарплату с потолка, так и будут назначать от туда же.
      Boris55
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:51
    Капля за каплей и океан....капля за каплей - закроют кран...
    parusnik
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