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В США предостерегли европейских союзников от невыполнения антииранских санкций
Американские сенаторы-республиканцы направили письма руководству Великобритании, Франции и ФРГ с предостережением от намерений этих стран обойти санкции Вашингтона в отношении Ирана, передает РИА Новости.
В письмах отмечается, что введенные Америкой санкции не просто постановление правительства, многие из них предусмотрены принятыми конгрессом законами.
Сенаторы подчеркнули, что особое беспокойство вызывают попытки союзников уклониться от соблюдения санкций, а также подорвать значение американских законов.
По их словам, антииранские ограничительные меры, являются обдуманной и долгосрочной политикой Вашингтона, поэтому попытки их игнорировать повлекут за собой последствия.
Напомним, в начале мая Дональд Трамп сделал публичное заявление о том, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по иранской ядерной программе, которое было достигнуто «шестеркой» посредников (РФ, США, Китай, Британия, ФРГ, Франция) в 2015 году. Американский лидер сообщил также о восстановлении прежних и введении новых санкций в отношении Тегерана, в том числе и вторичных, направленных против других стран, поддерживающих деловые отношения с Ираном.
В Европе тогда заявили, что намерены по-прежнему придерживаться условий сделки с иранскими властями.
В письмах отмечается, что введенные Америкой санкции не просто постановление правительства, многие из них предусмотрены принятыми конгрессом законами.
Сенаторы подчеркнули, что особое беспокойство вызывают попытки союзников уклониться от соблюдения санкций, а также подорвать значение американских законов.
По их словам, антииранские ограничительные меры, являются обдуманной и долгосрочной политикой Вашингтона, поэтому попытки их игнорировать повлекут за собой последствия.
Любая попытка уклониться от санкций или подорвать их могут привести к действиям со стороны конгресса в сотрудничестве с американским правительством,говорится в посланиях.
Напомним, в начале мая Дональд Трамп сделал публичное заявление о том, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по иранской ядерной программе, которое было достигнуто «шестеркой» посредников (РФ, США, Китай, Британия, ФРГ, Франция) в 2015 году. Американский лидер сообщил также о восстановлении прежних и введении новых санкций в отношении Тегерана, в том числе и вторичных, направленных против других стран, поддерживающих деловые отношения с Ираном.
В Европе тогда заявили, что намерены по-прежнему придерживаться условий сделки с иранскими властями.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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