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В США предостерегли европейских союзников от невыполнения антииранских санкций

Американские сенаторы-республиканцы направили письма руководству Великобритании, Франции и ФРГ с предостережением от намерений этих стран обойти санкции Вашингтона в отношении Ирана, передает РИА Новости.



В письмах отмечается, что введенные Америкой санкции не просто постановление правительства, многие из них предусмотрены принятыми конгрессом законами.


Сенаторы подчеркнули, что особое беспокойство вызывают попытки союзников уклониться от соблюдения санкций, а также подорвать значение американских законов.

По их словам, антииранские ограничительные меры, являются обдуманной и долгосрочной политикой Вашингтона, поэтому попытки их игнорировать повлекут за собой последствия.

Любая попытка уклониться от санкций или подорвать их могут привести к действиям со стороны конгресса в сотрудничестве с американским правительством,
говорится в посланиях.

Напомним, в начале мая Дональд Трамп сделал публичное заявление о том, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по иранской ядерной программе, которое было достигнуто «шестеркой» посредников (РФ, США, Китай, Британия, ФРГ, Франция) в 2015 году. Американский лидер сообщил также о восстановлении прежних и введении новых санкций в отношении Тегерана, в том числе и вторичных, направленных против других стран, поддерживающих деловые отношения с Ираном.

В Европе тогда заявили, что намерены по-прежнему придерживаться условий сделки с иранскими властями.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Маз Сегодня, 16:34
    Даешь нефть по сто баксов за баррель! Трампу - героя России на грудь и внеочередное звание на погоны! За ридну Израильщину! Слава трампу и его зятю! Всех аятолл на нефтяные и газовые прииски!
    Маз
  2. изя топ (Андрей) Сегодня, 16:36
    подорвать значение американских законов.
    ох ты ж,хозяева вселенной belay
    изя топ
    1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 17:31
      Цитата: изя топ
      ох ты ж,хозяева вселенной

      Изя! hi Не отвлекайтесь! stop Вы ещё за ядерный реактор не выпили. wink
      злой партизан
  3. Сергей39 (сергей) Сегодня, 16:36
    Вот и посмотрим, насколько Европа самостоятельна
    Сергей39
    1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 17:00
      Цитата: Сергей39
      Вот и посмотрим, насколько Европа самостоятельна

      Трамп уже нагнул Европу навязав покупку сжиженного газа, европейцам не привыкать.
      dorz
    2. GibSoN Сегодня, 17:52
      Вот и посмотрим, насколько Европа самостоятельна

      Самостоятельность иногда очень дорого стоит. Да и не все могут быть полностью самостоятельны. Что такое Европа в современном понимании? Не очень удачная попытка создать одно государство из множества? С тех пор, как Европа потеряла самостоятельность, люди больше не умирают миллионами. Если тут каждому "раздать" самостоятельность, будет очередной хаос! А в свете развития последних технологий, вообще ни чего не будет!
      GibSoN
  4. Xander (Александр) Сегодня, 16:37
    Иранцам с Трампом сильно не повезло , это не Обама, этого не запугаешь дурацкими персидскими баснями и афоризмами про опасность игры с хвостом спящего льва, этот может и выстрелить laughing
    Xander
    1. Перейра (Михаил) Сегодня, 16:53
      А может и не выстрелить.
      Перейра
    2. Тралл Сегодня, 16:54
      Цитата: Xander
      этот может и выстрелить

      Себе в ногу smile
      Тралл
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:02
        А может и промеж ног wassat -дури у трампа хватит! !! fool
        ДРЕВНЕЙШИЙ
    3. собаковод Сегодня, 17:18
      Xander (Александр)
      Иранцам с Трампом сильно не повезло...

      Иранцам не повезло с соседями...
      ...этот может и выстрелить

      Думается, даже не смотря на поддержку всех союзников в регионе, включая Израиль, проблем будет куча. Первая - основание для нападения.
      собаковод
  5. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:41
    По моему сейчас Европе, кроме Польши и прибалтов пофиг на "предупреждения" дяди Сема!!! hi
    Black Sniper
    1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 17:14
      Так и есть. Консорциум европейских компаний, участвующих в СП-2, даже не заметил эти санкции и профинансировал строительство до копейки. Китайцы и не собираются уходить из Ирана, а индусы, корейцы и японцы как покупали иранскую нефть так и покупают до сих пор. Плюс чз 1,5 года заканчивается эмбарго Совбеза ООН на поставку наступательных вооружений в Иран, и наши и КНР уже дали понять что не собираются его продлять. Уже 3 года готовится и сейчас выходит на финишную прямую мегасделка на 30 млрд $ между РФ и ИРИ "Нефть в обмен на товары", персам пойдёт продукция Камаза, Ростеха, ОАК, Росвертола, пищёвка, т.д., а обратно нефть иранская танкерами чз Каспий, мы её по тому же маршруту в Европу вместе со своей и продадим.
      Сармат Саныч
  6. mavrus (Андрей) Сегодня, 16:41
    Молодцы американцы!!! Ради собственных интересов, всех готовы кинуть, даже своих "лучших европейских друзей".
    mavrus
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 16:50
    Кто из вассалов воспротивиться воли Короля ?
    Сейчас правда будет такой цирк,эти хотелки надо подвести под законную базу! Это типа ,соблюдая атлантическую целостность и желание мира,ЕС и США придушили Иран ради мира на земле .Ну и весь бред в этом роде ................
    APASUS
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 17:43
      Почему бред? Вполне понятная компания. Одни избранные, за других богом избранных впряглись!
      Там конечно и финансовые интересы, куда ж без них ... бандиты с дикого запада они были, такие и есть ... натуру оно не спрячешь, не угомонишь!
      rocket757
  8. хмурый лис (павел) Сегодня, 17:03
    я чего то не понял .они что угрожают Европе за не выполнение своих законов? fool тогда почему Америка не должна исполнять Европейские законы? belay ваше берега попутали !
    хмурый лис
    1. собаковод Сегодня, 17:20
      ...ваше берега попутали !

      Ну как же! Вся Европа в оккупации, полмира в базах США!
      собаковод
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 17:38
        Право сильного, к тому же самого наглого!
        rocket757
  9. savage1976 Сегодня, 17:16
    Есть совет европы, брикс, шос и т.п. пора создавать совет стран в отношении которых введены амерсеие санкции и вырабатывать совместнве меры и санкции против амеров.
    savage1976
  10. АНАТОЛИЙ ГАВРИЛЕНКО (АНАТОЛИЙ ГАВРИЛЕНКО) Сегодня, 17:23
    МОЖНО СКОЛЬКО УГОДНО ДОЛГО ВОСХИЩАТЬСЯ ЭКСТРАВАГАНТНОЙ ПРЕДУРОШНОСТИ ГОСПОДИНА ТРАМПА,НО ЕСЛИ СУДИТЬ ПО РЕАЛЬНЫМ ДЕЛАМ И РЕЗУЛЬТАТАМ ДЛЯ ЕГО АМЕРИКАНСКОГО ЭЛЕКТОРАТА ОН НЕСОИЗМЕРИМО РЕЗУЛЬТАТИВЕН В СРАВНЕНИИ С ЕГО ЗАОКЕАНСКИМ ВИЗАВИ ВЕЛИКИМ БЕССМЕННЫМ КОРМЧИМ РОССИЙСКОЙ ГАЛЕРЫ- 20 ЛЕТ ЗАВЫВАНИЙ О ТОМ ЧТО НАДО СЛЕЗТЬ С НЕФТЕГАЗОВОЙ ИГЛЫ И СЫРЬЕВОЙ ЭКОНОМИКИ,УВЕШИВАНИЙ ЧТО УЖ ЗАВТРА ТОЧНО ЗАПАНУЕМ . А В РЕАЛИЯХ МЫ НЕ ИДЕМ ,А ДАЖЕ СВАЛИВАЕМСЯ В СЦЕНАРИЙ КРАЙНЕ БЛИЗКИЙ К УКРАИНСКОМУ
    ,ЧТО БЫ НЕ ПЕЛИ МУТИНСКИЕ СОЛОВЬИ,
    АНАТОЛИЙ ГАВРИЛЕНКО
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 17:35
      На нефти а газе прекрасно можно жить! Если с умом и не воровать так безмерно.
      Хотя, для такой страны как Россия, надо делать ВСЁ ШО НЕОБХОДИМО самим .... комплексный, гармоничный подход.
      rocket757
  11. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:26
    Будем посмотреть на реакцию Европы....
    parusnik
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 17:37
      В который раз посмотреть то?
      Впрочем, что нам ещё остаётся .... слушать увещевания говорящих голов, что всё шо в мире не делается, нам только на руку .... хоть бы уточняли на чью именно!
      rocket757
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:41
        А что обсуждать? Пока тут только заява США, понятнее, когда ответ поступит..На руку оно нам или на голову или еще куда...
        parusnik
  12. мерцание (Николай) Сегодня, 17:44
    Иран это новая Сирия. Иранские войска были и будут на территории Сирии и пусть только попробуют их атаковать.
    мерцание
  13. Пленник (Айрат) Сегодня, 17:59
    Ишь как господин холопов строит. Только мол попробуйте не выполнять санкции. Не пины, а санкшенмэны, ежики колючие! winked
    Пленник
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