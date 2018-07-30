«Замволты» продолжают ломаться. Двоякое ощущение
Не то чтобы «у соседа дача сгорела – мелочь, а приятно», но факт. Если бы новейший американский эсминец «Майкл Монсур» не осчастливил всех поломкой, может, и новость мимо бы пролетела. А так – извините.
Поломка такого уровня (один из двух главных турбинных двигателей) – это, конечно, крутовато будет для старта. DDG-1001 «Майкл Монсур» является вторым эсминцем из трех. На всех кораблях этого типа используются газовые турбины Rolls-Royce Marine Trent-30. Британские турбины доселе считались одними из самых мощнейших в своем классе, а вот о надежности никто ничего не говорил.
Точно такими же турбинами оснащены королевские ВМС Великобритании, военные корабли Италии и Республики Корея. И вот… Странности дальше.
Впрочем, для эсминцев класса «Замволт» эта техническая неисправность является далеко не первой. И, как становится понятно – не последней.
«Монсура» дотащили до порта Бат в штате Мэн, где попытались решить его дальнейшую судьбу с плане сложности ремонта и сроков. Напоминаю, идут испытания корабля, и следующим этапом должна была стать проверка всех боевых систем.
Эксперты при помощи бороскопа обнаружили повреждения лопаток у турбины и в целом приговорили ее к замене.
Американские военные решили менять турбину полностью, не заморачиваясь ремонтом. Как я понимаю, поломка лопаток столь серьезна, что дальше некуда.
Между тем замена половины двигательной установки (это еще неизвестно, кстати, в каком там состоянии вторая половина) – дело небыстрое и недешевое.
В Сан-Диего, на базе ВМФ США, где должен был начаться следующий этап испытаний, «Монсура» ждут не раньше осени. Октябрь-ноябрь. И «всего-то» 20 миллионов долларов. Именно в такую сумму обойдется работа инженеров корпорации General Dynamics Bath Iron Works, отвечающей за постройку корабля, и специалистов компании Rolls-Royce.
О чем это говорит в первую очередь? Как и полное отсутствие в западной прессе воплей на тему «а, криворукие!», все это говорит о том, что ремонт НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ.
Есть мнение, и оно не только мое, что к поломке турбины приложил руки экипаж.
Впрочем, чего уж мелочиться! Если бы для «Замволтов» в целом и для «Майкла Монсура» в частности поломки были чем-то эпически редким…
Давайте вспомним, как в декабре прошлого года «Монсуру» пришлось прервать испытания и вернуться обратно в порт всего через день после отправления. Вышла из строя (полностью отказала) система фильтров, защищающая электрооборудование корабля. В итоге эсминец лишился возможности использовать электрическую сеть при повышенных нагрузках и встал на ремонт.
И ситуация достаточно забавная. Почти год «Монсур» находится на испытаниях, но конца-края им не видно.
Конечно, для нового корабля неполадки – это нормально. Для этого и нужны, собственно, испытания.
Однако с проблемами сталкивался не только «Майкл Монсур», но и его предшественник из серии «Замволт», DDG-1000.
Все помнят тот случай, вызвавший у нас «чувство глубокого удовлетворения», когда «Замволт» врезался в стенку Панамского канала по причине отказа двигателей?
Причиной отказа главной силовой установки стала морская вода, которая каким-то непостижимым образом проникла в два из четырех подшипников, соединяющих двигатели корабля с его приводными валами. Понятно, что подшипники заклинило, и валы не смогли выполнять свои функции. «Замволт» треснулся несильно, ущерб был чисто косметический, но по престижу ударило неслабо.
Вот тут некоторые читатели сразу могут припомнить «Адмирала Кузнецова». Скажем так: одно дело откровенно старый крейсер, другое дело – новейший эсминец. Одно дело, силовая установка, которая дымит, но все же двигает корабль куда ему надо, и совсем другое дело силовая установка, которая не может этого делать вообще.
Разница есть.
Понятно, что флотское руководство США явно разочаровано «успехами» «Замволтов». Кому приятно вместо навороченного новейшего корабля получить унылую посудину, которая больше стоит на ремонте, чем занимается делом?
Это еще третий «Замволт» на воду не спустили. Так что нам еще предстоит понаблюдать за тем, как сложится жизнь у этого корабля.
Третий корабль серии «Замволт» — DDG 1002 «Линдон Б. Джонсон» станет третьим и последним кораблем серии. На нем производство эсминцев этого типа будет прекращено.
Понятно, что довольно прагматичный подход к дорогостоящим кораблям сыграл свою роль. После начала работ по строительству кораблей в США собирались до 2030-х годов произвести 30 таких эсминцев. Но нынешняя политика Трампа поставила на этом жирный крест. И число кораблей сократили ровно в 10 раз.
Хотя я уверен, сложив ручки в США не сядут. Просто срочно (или не очень) придумают еще проект, который позволит нормально существовать соответствующей отрасли ВПК. Ну нельзя же просто так выбросить на улицы тысячи хороших американских парней, просто потому, что «Замволт» не оправдал возложенных на него надежд, правда?
И еще буквально пара слов на злобу дня.
Вот у американцев новейшие эсминцы постоянно ломаются. Это, конечно, хорошо. И то, что они отказываются от постройки новых, тоже опечалит кого угодно, только не нас.
Но вывод несколько печален в итоге.
Эсминцы США ломаются, но они есть. Или ломаются, потому что они существуют.
У нас-то что?
А у нас на Балтике ОДИН эскадренный миноносец типа «Сарыч» на воде с 1991 года, «Настойчивый». Он же флагман ДКБФ, который, правда, перманентно последние лет пять, если не больше, находится в ремонте.
На Черном море у нас таких кораблей нет вообще.
На Северном флоте числится 6 (шесть). БПК (Большие противолодочные корабли проекта 1155) в принципе те же эсминцы. Откровенные ветераны «Вице-адмирал Кулаков» (в строю с 1981 года), «Североморск» (в строю с 1987 года), «Адмирал Левченко» (в строю с 1988 года), «Адмирал Чабаненко» (в строю с 1999 года). И один уцелевший эсминец проекта 956 «Сарыч», «Адмирал Ушаков» (в строю с 1993 года).
БПК "Адмирал Чабаненко"
Причем корабли проекта 1155 реально страшны только подводным лодкам. Противокорабельное вооружение есть только у «Адмирала Чабаненко» и «Адмирала Ушакова».
На Тихом океане все еще печальнее. Из трех «Сарычей» в строю (с 1989 года) только «Быстрый», «Безбоязненный» и «Бурный» в резерве. Мы знаем, что это такое, не так ли?
ЭМ "Быстрый"
Ветераны проекта 1155 тоже есть. Условные эсминцы «Адмирал Пантелеев», «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов». И «Маршал Шапошников» в ремонте.
На этом все…
Можно, конечно, злословить в адрес американских моряков, ушатавших турбину на «Замволте», но как-то запал пропадает, когда смотришь, что у американцев есть еще 65 (шестьдесят пять) эсминцев «Арли Берк». Самый старый из который в строю с 1991 года и может нести «Томагавки».
ЭМ "Арли Берк"
Так что американцы могут позволить в такой ситуации и дорогостоящие, и долговременные ремонты. К сожалению для нас, здесь есть чему завидовать.
Автор: Роман Скоморохов
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