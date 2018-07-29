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Путин: в 2018 году флот получит более 20 кораблей и судов
В 2018 году в состав ВМФ России войдут 26 новых кораблей и судов обеспечения, передает РИА Новости сообщение президента РФ Владимира Путина.
По словам президента, выступившего с речью на торжественном приеме по случаю Дня ВМФ, в числе запланированных к поставке кораблей, катеров и судов – «четыре корабля с ракетными комплексами "Калибр"».
Он напомнил, что в текущем году флот уже получил 4 надводных корабля, три судна обеспечения и один противодиверсионный катер.
Хорошие темпы перевооружения ВМФ – это большая заслуга специалистов судостроительной отрасли, результат их ответственного отношения к делу и профессионализма, отметил Путин.
Инфраструктура флота, включая объекты базирования, также развивается в соответствии с самыми современными требованиями, добавил он.
В четверг о закладке пятого в серии (шестого по счету) минного тральщика нового поколения проекта 12700 «Пётр Ильичёв» сообщил Средне-Невский судостроительный завод.
Особенностью кораблей данной серии, известного как «Александрит» является их корпус, выполненный методом вакуумной диффузии из монолитного стеклопластика. Срок службы таких корпусов больше, чем у «собратьев» из маломагнитной стали, а вес значительно меньше.
Водоизмещение корабля – около 900 тонн, длина – более 6о метров, скорость хода – до 17 узлов. Экипаж – 44 человека.
Тральщик предназначен для обнаружения и уничтожения мин в акватории военно-морских баз. Оснащен различными видами тралов, а также телеуправляемыми и автономными подводными беспилотниками.
По словам президента, выступившего с речью на торжественном приеме по случаю Дня ВМФ, в числе запланированных к поставке кораблей, катеров и судов – «четыре корабля с ракетными комплексами "Калибр"».
Он напомнил, что в текущем году флот уже получил 4 надводных корабля, три судна обеспечения и один противодиверсионный катер.
Хорошие темпы перевооружения ВМФ – это большая заслуга специалистов судостроительной отрасли, результат их ответственного отношения к делу и профессионализма, отметил Путин.
Инфраструктура флота, включая объекты базирования, также развивается в соответствии с самыми современными требованиями, добавил он.
В четверг о закладке пятого в серии (шестого по счету) минного тральщика нового поколения проекта 12700 «Пётр Ильичёв» сообщил Средне-Невский судостроительный завод.
Особенностью кораблей данной серии, известного как «Александрит» является их корпус, выполненный методом вакуумной диффузии из монолитного стеклопластика. Срок службы таких корпусов больше, чем у «собратьев» из маломагнитной стали, а вес значительно меньше.
Водоизмещение корабля – около 900 тонн, длина – более 6о метров, скорость хода – до 17 узлов. Экипаж – 44 человека.
Тральщик предназначен для обнаружения и уничтожения мин в акватории военно-морских баз. Оснащен различными видами тралов, а также телеуправляемыми и автономными подводными беспилотниками.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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