17:58 29 июля
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Путин: в 2018 году флот получит более 20 кораблей и судов

В 2018 году в состав ВМФ России войдут 26 новых кораблей и судов обеспечения, передает РИА Новости сообщение президента РФ Владимира Путина.



По словам президента, выступившего с речью на торжественном приеме по случаю Дня ВМФ, в числе запланированных к поставке кораблей, катеров и судов – «четыре корабля с ракетными комплексами "Калибр"».


Он напомнил, что в текущем году флот уже получил 4 надводных корабля, три судна обеспечения и один противодиверсионный катер.

Хорошие темпы перевооружения ВМФ – это большая заслуга специалистов судостроительной отрасли, результат их ответственного отношения к делу и профессионализма, отметил Путин.

Инфраструктура флота, включая объекты базирования, также развивается в соответствии с самыми современными требованиями, добавил он.

В четверг о закладке пятого в серии (шестого по счету) минного тральщика нового поколения проекта 12700 «Пётр Ильичёв» сообщил Средне-Невский судостроительный завод.

Особенностью кораблей данной серии, известного как «Александрит» является их корпус, выполненный методом вакуумной диффузии из монолитного стеклопластика. Срок службы таких корпусов больше, чем у «собратьев» из маломагнитной стали, а вес значительно меньше.

Водоизмещение корабля – около 900 тонн, длина – более 6о метров, скорость хода – до 17 узлов. Экипаж – 44 человека.

Тральщик предназначен для обнаружения и уничтожения мин в акватории военно-морских баз. Оснащен различными видами тралов, а также телеуправляемыми и автономными подводными беспилотниками.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 17:24
    Корабли первого ранга видимо уходят в прошлое
    Сергей39
    1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 17:26
      А верфи свои для них готовы? Нет. Ладно хоть фрегаты и БДК ещё можем делать. В соседней 404 даже спуск катера - эпохальное событие и повод для национальной гордости.
      Kuroneko
      1. faiver (Андрей) Сегодня, 17:29
        12-14лет постройки это можем? laughing
        так за это время можно хозспособом и без верфи построить laughing
        faiver
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:33
        Когда будут готовы верфи, то на них будут работать сварщики и сборщики из Китая, Тайваня, Гонконга, ибо наши специалисты к тому времени перемрут, не дожив до пенсии! Сейчас спецов кот наплакал, а дальше то еще хуже будет -в разы хуже! !!В ближайшие год-два не начнем строить эсминцы, вертолетоносцы, крейсера -никогда СВОИХ их у России не будет! Останется покупать б/у у китайцев, или заказывать корабли в Азии! !!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
      3. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 17:34
        Цитата: Kuroneko
        А верфи свои для них готовы? Нет.

        что за чушь? что значит готовы? они есть и могут выполнить заказ МО, но правительство решило, что на сей момент это не самое главное что нужно!!....ведь надо сначало поднять НДС потом возраст потом бензин....
        Сандор Клиган
      4. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 17:55
        Цитата: Kuroneko
        А верфи свои для них готовы? Нет. Ладно хоть фрегаты и БДК ещё можем делать. В соседней 404 даже спуск катера - эпохальное событие и повод для национальной гордости.

        а может лучше с Китаем сравнить?
        KLV2018
    2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 17:50
      Цитата: Сергей39
      Корабли первого ранга видимо уходят в прошлое

      хорошие темпы перевооружения?
      а плохие тогда какие?
      KLV2018
    3. Троль Сегодня, 17:57
      Если бы все было просто, то их строили по десятку в год.
      Развал Союза и целенаправленные действия запада, развалили экономику и промышленность. А для восстановления её нужно время. Ждите.
      Троль
  2. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:25
    Строим москитный флот и ордена себе вешаем ?
    Сколько кораблей 1 и 2 ранга вступили в строй в 2018 году или в них флот не нуждается .После того как нас прокатили французы с Мистралями шуму было ,а обещаний.Сейчас опять история заглохла,а сирийский экспресс торговые суда пошли по военным флагом
    APASUS
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 17:35
      Цитата: APASUS
      Строим москитный флот и ордена себе вешаем ?

      Без москитного флота никуда.. Количественно в составе флота мелочи всегда значительно больше чем крупняка. Но..без этой мелочи крупняк обречен.. Ни тебе тралла,ни разветвленной ПЛО,ни плотной ауры ПВО.. Одиночно в боевой поход может выйти только пл..
      По сути боевые корабли небольшого водоизмещения - основа флота,вот наращивание этой основы сейчас и заняты.. Сроки конечно великоваты..,но это плата за 20 лет перерыва в развитии надводного флота..
      НА днях буквально смотрел фильм про Ямато.. КОторый за войну сделал всего несколько выстрелов..и погиб от авиации не имея прикрытия пво.
      dvina71
      1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 17:53
        Цитата: dvina71
        Цитата: APASUS
        Строим москитный флот и ордена себе вешаем ?

        Без москитного флота никуда.. Количественно в составе флота мелочи всегда значительно больше чем крупняка. Но..без этой мелочи крупняк обречен.. Ни тебе тралла,ни разветвленной ПЛО,ни плотной ауры ПВО.. Одиночно в боевой поход может выйти только пл..
        По сути боевые корабли небольшого водоизмещения - основа флота,вот наращивание этой основы сейчас и заняты.. Сроки конечно великоваты..,но это плата за 20 лет перерыва в развитии надводного флота..
        НА днях буквально смотрел фильм про Ямато.. КОторый за войну сделал всего несколько выстрелов..и погиб от авиации не имея прикрытия пво.

        грачата, рапторы, даже МРК .какая у них аура ПВО ?
        KLV2018
        1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 17:57
          Цитата: KLV2018
          грачата, рапторы, даже МРК .какая у них аура ПВО ?

          МРК.. пойдут с Панцирями М.. неплохая такая аура,если скажем в соединении их будет несколько штук..
          И да вы еще забыли про ДК тип "Серна"...
          И кста какое отношение грачата и рапторы имеют к москитному флоту?
          dvina71
    2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 17:36
      Цитата: APASUS
      Строим москитный флот и ордена себе вешаем ?

      точно, прямо как в окраине, там на параде чуть не утонул МРК, а у нас врезался в опору моста....
      Сандор Клиган
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 17:48
        Цитата: Сандор Клиган
        а у нас врезался в опору моста....

        Не раскрытое кольцо на Олимпиаде, выбежавшие на ЧМ на поле Пуси... Теперь отклонение от намеченной линии следования корабля на Параде... Вот они главные радости либералов
        Аристарх Людвигович
      2. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 17:52
        Цитата: Сандор Клиган
        там на параде чуть не утонул МРК

        НЕ это был не МРК..это же ТАРК опору снес,мост в дребезги..пробоина в борту крейсера.. ужас ужас..
        dvina71
    3. Сергей39 (сергей) Сегодня, 17:56
      Строительство крупных кораблей и авианосцев - это подготовка к прошедшей войне.
      Сергей39
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:26
    С учетом времени закладки и постройки, они далеко не новые, даже очень уж далеко как не новые -типичные баркасы -долгострои! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. rocket757 (Виктор) Сегодня, 17:30
    Хотелки на счёт того, что надо разное и много, стоит по умерить.
    Делать то шо можем\надо в данный момент КАЧЕСТВЕННО И СВОЁ!
    Хочется шоб красиво всё было и гармонично! Будем иметь синицу но в руках.
    rocket757
  5. faiver (Андрей) Сегодня, 17:30
    огласите весь список пожалуйста bully
    faiver
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 17:34
    Будем надеяться, если всю постройку судов вправо не свернут, что очень часто происходит.
    Egorovich
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:38
    Сколько флот уже перетерпел, то увеличивали, то уменьшали, то программы большого флота, то малого..Сейчас какая концепция господствует..Какого флота..Да, а кстати, чем вся фигня с Мистралями закончилась,в том плане, что свой строить будем..? Как-то затихло все..Если нет..Получается постройка во Франции такого типа кораблей, банальный отмыв денег?
    parusnik
  8. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 17:49
    Смотрел парад. Грустно.
    Одни лозунги, а в реальности Пшик..
    Стас Снежин
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 17:53
      Не грусти. В реальности все верфи загружены.
      Грибок
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