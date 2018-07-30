Состав подводных флотов США, России, Китая и ЕС в графиках

Про деятельность организации Naval Analyses слышали уже многие, кому небезразличны вопросы, связанные с флотом. Ее специалисты анализируют как вопросы современных военно-морских сил, так и все, что касается кораблей прошлого. Пожалуй, одним из самых интересных графиков, созданных Naval Analyses, стала инфографика, демонстрирующая состав подводных сил современного ВМФ РФ. Речь идет как об атомных, так и о дизель-электрических подлодках (как известно, в отличие от США, Россия совмещает два типа энергетических установок на подводном флоте). На графике можно видеть ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН), атомные подводные лодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК), многоцелевые атомные подводные лодки, а также субмарины специального назначения.Специалистам Naval Analyses можно простить некоторые спорные моменты и неточности. Например, то, что в число представленных стратегических подводных лодок проекта 955 «Борей» они внесли атомную субмарину «Князь Владимир», которая в действительности войдет в состав флота не ранее 2019-го. По имеющимся данным, сейчас лодка проходит заводские и государственные испытания. Аналогичное можно сказать в отношении новейшей многоцелевой лодки К-561 «Казань» проекта 885 «Ясень». Субмарина может быть включена в состав флота в 2019 году. В целом график наглядно показывает, что российский подводный флот занимает по общему потенциалу второе место в мире. Сразу после подводных сил США.Сам собой, обойти стороной ВМС США в Naval Analyses не могли, и одна из работ показывает все субмарины, которые имеются в распоряжении американского флота. На графике можно видеть основу ядерной триады США — стратегические субмарины типа «Огайо». В варианте ПЛАРБ каждая из них несет на борту 24 баллистические ракеты Trident II D5. АПЛ типа «Огайо» даже сейчас можно назвать самым разрушительным кораблем в истории. Стоит, впрочем, отметить, что часть этих субмарин была переоборудована под носители крылатых ракет, перейдя таким образом в разряд ПЛАРК.Однако фанатам ВМС США, вероятно, интереснее численный состав новейших многоцелевых субмарин четвертого поколения. Речь идет про «Вирджинию» и «Сивулф». И если последних американцы построили лишь три штуки, то «Вирджинии» США намерены произвести большой партией в 30 кораблей. Таким образом, общий потенциал подводного флота США будет находиться на очень высоком уровне даже после окончательного вывода из состава флота заслуженных многоцелевых субмарин типа «Лос-Анджелес». Последних, к слову, за все время произвели 62 единицы.Многим, наверное, самой интересной работой серии покажется график, демонстрирующий состав подводного флота КНР. Это неудивительно, если учесть, как редко в русскоязычных СМИ представляется информация о китайских подводных лодках. Поднебесная в обозримом будущем нацелилась на то, чтобы иметь военно-морские силы, которые будут занимать как минимум второе место в мире по совокупному потенциалу. Нужно полагать, это касается также и атомных подводных лодок с баллистическими ракетами.При этом конкретно сейчас подводные силы Китая выглядят скорее странно, нежели угрожающе. Это вызвано в том числе слишком сильно заметными заимствованиями у Советского Союза/России. Например, ПЛАРБ проекта 094 «Цзинь» сложно визуально отличить от привычного советского ракетоносца проекта 667БДРМ «Дельфин». По имеющимся данным, субмарины типа 094 несут по 12 баллистических ракет типа Цзюйлан-2 (JL-2) с дальностью действия до 12 тыс. км. Данные ракеты считают подводным вариантом китайских стратегических ракет наземного базирования DF-31.Стратегические субмарины проекта 092 «Ся», также представленные на графике, очень сильно устарели, однако Китай продолжает их эксплуатировать. Отметим, что усилить морскую составляющую ядерной триады КНР призваны перспективные стратегические субмарины проекта 096 «Тэнг». Каждая из них, по имеющимся данным, будет нести 24 баллистические ракеты, что можно сравнить разве что с уже упомянутыми американскими АПЛ типа «Огайо». Хотя вряд ли у Китая будут ракеты с характеристиками Trident II D5.Еще более сложно все обстоит с составом подводных флотов стран Евросоюза. Достаточно сказать, что сейчас он формально включает в себя подводные лодки Великобритании, но это пока. Ожидается, что страна покинет Европейский союз 29 марта 2019 года. В целом британский флот часто преследуют серьезные трудности. В 2017 году сообщалось, что из строя вышли все новейшие британские многоцелевые АПЛ типа «Астьют». Источник также рассказал о проблемах с «предшественницами» данных лодок — «Трафальгардами».Не считая Великобританию, мощнейшими подводными силами в Европе располагает Франция. Напомним, последняя имеет в своем составе четыре ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Триумфан». Что касается многоцелевых лодок, то здесь Пятая республика может похвастаться шестью атомными подводными лодками «Рюби», построенными в 1976—1993 годах. Стоит отметить, что АПЛ класса «Рюби» являются самыми маленькими стоящими на вооружении атомными подводными лодками в мире. Каждая из них имеет подводное водоизмещение в 2607 тонн.Немецкий подводный флот на фоне британского и французского выглядит бледно, хотя в годы Второй мировой действия немецких подводников вселяли ужас в сердца бывалых американских и британских моряков. Современная Германия вообще не имеет атомных субмарин, а дизель-электрических подлодок, которые есть в распоряжении Deutseche Marine, всего шесть. Впрочем, это весьма современные субмарины проекта 212А, которые заинтересовали ряд иностранных заказчиков.Достаточно мощным флотом, состоящим из дизель-электрических субмарин, также может похвастаться Италия.Весьма многочисленным подводным флотом, как следует из графика, обладают греческие ВМС.Стоит отметить, что представленные нами графики — далеко не единственные из числа созданных Naval Analyses. Посетив сайт организации, вы сможете, в частности, ознакомиться с численным составом флотов стран Латинской Америки, надводным потенциалом стран ЕС и многими другими интересными фактами, касающимися современных (и не только) флотов мира.