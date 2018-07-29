20:42 29 июля
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Т-80 – это не шутка: на Западе оценили российский танк

Хотя многие российские типы танков номинально предназначены для замены на Т-14, модернизация старых машин продолжается, пишет The National Interest.



В то время как многие западные эксперты считали Т-80 тупиковым вооружением, предприятия российского ОПК продолжали работы по его модернизации. И обновленные версии танка – это не шутка.


По словам авторов, Т-80 как нельзя лучше подходит для климатических условий России. Пока T-72 и T-90 выполняют наилучшим образом задачи в других климатических поясах, на севере страны, где температуры могут достигать очень низких значений, T-80 незаменим.

Если дизельные двигатели при отрицательных температурах необходимо прогревать до 45 минут (при -30Сº), то Т-80 с газотурбинной установкой готов к боевым действиям уже через одну минуту после запуска, говорится в материале.

Издание отмечает также, что условия работы экипажа Т-80 зимой значительно комфортнее, чем в упомянутых выше Т-72 и Т-90.

Эксперты упоминают более раннюю версию модернизированного Т-80У «Черный орел», известную как «Объект 640». Машина имела удлиненный корпус и шасси, что позволило усилить лобовую броню, а также более совершенный механизм заряжания. Но в серию этот танк так и не был запущен.

По данным журнала, единственной серийной модернизированной версией танка стала модель Т-80УА с улучшенной системой управления огнем. Машина также получила возможность использовать новые боеприпасы.

В текущем году Минобороны России объявило о предстоящей модернизации версии Т-80УЕ1.

В итоге издание приходит к выводу о том, что сообщения о безнадежно устаревших Т-80 сильно преувеличены.

Использованы фотографии: Алесей Хомяков/otvaga2004.ru
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Комментарии 33

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 19:02
    "Черный орел "это и близко не Т80!!! fool Для создания одного из экземпляров Черного орла использовали гээмку от Т80, но с тем же успехом могли взять ходовую от т72! А вообще-то на Т80 нужно ставить орудие калибра 152 мм, и КАЗ , и только такая модернизация поможет Т80 успешно воевать против современных натовских модернизированных танков типа Челленджер2, или Леклерк.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:26
      Конечно не шутка..Этому танку сорок лет.А все ещё бегает.И стреляет.
      210окв
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 19:36
        Танк сейчас модернизируется. Вот сегодняшнее фото Т-80БВМ в Североморске на выставке бронетехники, посвященной празднованию Дня ВМФ. Видна динамическая защита реликт. Правда на бортах ее нет, но это версия для морпехов.
        Аристарх Людвигович
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 19:41
          Можно предположить, что решение об отказе дополнительной защиты бортов и кормы на танках морской пехоты является сознательным в силу возможных весовых и габаритных ограничений, налагаемых требованиями эксплуатации танков в морской пехоте.
          Аристарх Людвигович
          1. VALERIK_097 (Валерий) Сегодня, 20:21
            Не танки не моё,хоть и рядом проходил.Меня больше заинтересовало выступление "Пскова" и "Калуги". С праздником.
            VALERIK_097
  2. Equalized Сегодня, 19:05
    Лучший танк из тройки Т-64, 72 и 80. am
    Equalized
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 19:07
      Смотря на каком ТВД! Он лучший только в Заполярье, из за гтдшки, броня слабее чем на Т72! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. болот Сегодня, 19:12
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Смотря на каком ТВД! Он лучший только в Заполярье, из за гтдшки, броня слабее чем на Т72! !!

        Так для пустынь его разработали,а шасси вообще для степей самое то,что бы танковую карусель крутить.
        Отменный танк,для рывка.
        болот
      2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 19:23
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Смотря на каком ТВД! Он лучший только в Заполярье, из за гтдшки, броня слабее чем на Т72! !!

        Почему так? Масса брони Т-80 больше чем у Т-72 и тем более Т-64.
        Капитан Пушкин
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 20:11
          Капитан Пушкин -дело не в общей массе, а ее распределении по корпусу! У Т80 борта бронированы тоньше, чем у Т72!!!Правда, чуть толще, чем Т64! !!
          ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. san4es Сегодня, 19:13
    Минобороны России объявило о предстоящей модернизации версии Т-80УЕ1

    hi ...При модернизации на танк устанавливается:
    - Боевое отделение танка Т-80УД;
    - Газотурбинный двигатель ГТД-1250 мощностью 1250 л.с.;
    - Воздухозаборное устройство, позволяющее преодолевать без подготовки брод глубиной до 1,8 м;
    - Автономный энергоагрегат мощностью 18 кВт;
    - Устройство ввода поправок УВП 1В216М для 15 типов баллистик;
    - Встроенная динамическая защита на ВЛД и бортах;
    - Введены мероприятия по уменьшению расхода топлива.
    san4es
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 19:18
      Нужно орудие калибра 152 мм установить!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 19:22
        Нет в России такого орудия для танков, как и боеприпасов к ним.
        Вадим237
        1. болот Сегодня, 19:24
          Цитата: Вадим237
          Нет в России такого орудия для танков, как и боеприпасов к ним.

          130 мм есть smile С гильзой.
          болот
        2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:48
          Цитата: Вадим237
          Нет в России такого орудия для танков, как и боеприпасов к ним.

          Зато в России есть Вадим237! laughing Снаряд ему в затвор!
          sabakina
        3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 20:08
          Вадим237 -если это шутка, то она неудачная! hi Орудие калибра 152 мм годы назад ставили на Т80, но в серию он не пошел из за отсутствия тогда денег! !!
          ДРЕВНЕЙШИЙ
      2. san4es Сегодня, 19:25
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Нужно орудие калибра 152 мм установить!

        hi ...Сейчас сделаем...Оп-ля recourse
        Объект 292 с орудием 152 мм
        san4es
      3. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 19:38
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Нужно орудие калибра 152 мм установить!

        Ога, лучше сразу 203, как на малке с пионом!
        Albert1988
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:24
      Саня, чем картинки пилить, лучше скажи, ты за кого? Я хоть и тракторист, но хожу как в потёмках в этих танках...
      sabakina
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 19:19
    сообщения о безнадежно устаревших Т-80 сильно преувеличены.
    Аминь . Всё остальное инфомусор . Издание - фигня , но выводы правильные .
    КВУ-НСвД
  5. Curious (Victor) Сегодня, 19:21
    Ну вот не можем мы без того, чтоб хоть немного, но не переврать.
    "По словам авторов, Т-80 как нельзя лучше подходит для климатических условий России. Пока T-72 и T-90 выполняют наилучшим образом задачи в других климатических поясах, на севере страны, где температуры могут достигать очень низких значений, T-80 незаменим."
    По словам авторов, на севере страны, где температуры могут достигать очень низких значений, T-80 предпочтительнее.
    "Издание отмечает также, что условия работы экипажа Т-80 зимой значительно комфортнее, чем в упомянутых выше Т-72 и Т-90."
    Издание отмечает,что условия работы экипажа Т-80 зимой комфортнее, чем в упомянутых выше Т-72 и Т-90.
    Вроде мелкие передергивания, а уже прорезается звук фанфар.
    То есть издание спокойно анализирует, чем вызваны работы по модернизации Т-80, хотя было заявлено, что их к 2015 году в войсках не будет.
    Curious
  6. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:22
    В общем, продолжаем пользоваться советским laughing Ещё бы экономику ту вернули, середины 50-х хотя бы
    Doliva63
    1. болот Сегодня, 19:27
      Цитата: Doliva63
      В общем, продолжаем пользоваться советским Ещё бы экономику ту вернули, середины 50-х хотя бы

      На фиг вам экономика,главное что бы не вороавли,да и жили на 1-2%
      болот
    2. san4es Сегодня, 19:29
      Цитата: Doliva63
      ...продолжаем пользоваться советским laughing

      hi ..Основной танк. Разработка начата по постановлению СМ СССР от 16.04.1968 г. СКБ-2 ПО "Кировский завод" (г.Ленинград). Первоначальный проект - "объект 219сп1" - Т-64 с газотурбинным двигателем. Испытания опытных танков "объект 219" велись в 1972-1973 г.г. Опытно-войсковая эксплуатация батальона опытных танков "объект 219" проводилась в 1974-1975 г.г. в Прибалтийском ВО. По итогам испытаний и опытной эксплуатации установлено, что танк с газотурбинным двигателем обладает рядом преимуществ по сравнению с танками с дизельными двигателями. soldier
      san4es
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:06
        Саня, а может реанимируем -Т-10, он же ИС -8... для сюприза Сирии?
        sabakina
  7. Симон (Вячеслав) Сегодня, 19:29
    В итоге издание приходит к выводу о том, что сообщения о безнадежно устаревших Т-80 сильно преувеличены.

    Да, Т-34 еще, кое где в мире, в некоторых странах на вооружении стоят! wink
    Симон
  8. Симон (Вячеслав) Сегодня, 19:36
    Цитата: болот
    Если дизельные двигатели при отрицательных температурах необходимо прогревать до 45 минут (при -30Сº), то Т-80 с газотурбинной установкой готов к боевым действиям уже через одну минуту после запуска,


    Если дизельные двигатели при отрицательных температурах необходимо прогревать до 45 минут (при -30Сº), то Т-80 с газотурбинной установкой готов к боевым действиям уже через одну минуту после запуска.

    Тут конкретно говорится, что зимой он быстрее прогревается, из-за этого боеготовность его выше! - Читайте внимательней!
    Симон
    1. болот Сегодня, 20:05
      Цитата: Симон
      Тут конкретно говорится, что зимой он быстрее прогревается, из-за этого боеготовность его выше! - Читайте внимательней!

      Так у нас зима под -40 бывает,да же рад был в одно время что 100 танков могли передать но из за турбины надо к Украинцам обращаться,тут опасно кидки есть,хотя пока по транспортным самолетам.
      болот
      1. Антарес (Антарес) Сегодня, 20:20
        Цитата: болот
        но из за турбины надо к Украинцам обращаться,тут опасно кидки есть,хотя пока по транспортным самолетам

        у нас только дизельные производятся. Ведь турбины ГТД -в РФСР делали.
        Танки Т-80Б и Т-80БВ оснащались газотурбинными двигателями семейства ГТД-1000Т. После распада Советского Союза фирма «Климов», занимающаяся производством подобной продукции, осталась в России. (ВО)
        у нас
        что обнаружились сотни двигателей ГТД-1000Т (для Т-80). Ибо да, производства двигателей у нас сейчас тоже нет.
        (Барон)
        может вылезаем за счет МС и прочих. Ремонт то все равно 115 бтрз(то что мелькал как найденные танки)
        Антарес
        1. болот Сегодня, 20:32
          Цитата: Антарес
          у нас только дизельные производятся. Ведь турбины ГТД -в РФСР делали.Танки Т-80Б и Т-80БВ оснащались газотурбинными двигателями семейства ГТД-1000Т. После распада Советского Союза фирма «Климов», занимающаяся производством подобной продукции, осталась в России. (ВО)

          А лопаточки,где делались?
          болот
      2. Авиатор_ (Сергей) Сегодня, 20:29
        Танковые ГТД делались у нас, салоеды их никогда не делали.
        Авиатор_
        1. болот Сегодня, 20:33
          Цитата: Авиатор_
          Танковые ГТД делались у нас, салоеды их никогда не делали.

          лопатки.
          болот
  9. сибирский (Виктор) Сегодня, 20:14
    Чего по пусту воздух сотрясать- 2019 год покажет в каком танко-конструктивном направлении мы движемся. И, поверьте, нас ожидают сюрпризы...вот тогда и поговорим...
    сибирский
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