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Т-80 – это не шутка: на Западе оценили российский танк
Хотя многие российские типы танков номинально предназначены для замены на Т-14, модернизация старых машин продолжается, пишет The National Interest.
В то время как многие западные эксперты считали Т-80 тупиковым вооружением, предприятия российского ОПК продолжали работы по его модернизации. И обновленные версии танка – это не шутка.
По словам авторов, Т-80 как нельзя лучше подходит для климатических условий России. Пока T-72 и T-90 выполняют наилучшим образом задачи в других климатических поясах, на севере страны, где температуры могут достигать очень низких значений, T-80 незаменим.
Если дизельные двигатели при отрицательных температурах необходимо прогревать до 45 минут (при -30Сº), то Т-80 с газотурбинной установкой готов к боевым действиям уже через одну минуту после запуска, говорится в материале.
Издание отмечает также, что условия работы экипажа Т-80 зимой значительно комфортнее, чем в упомянутых выше Т-72 и Т-90.
Эксперты упоминают более раннюю версию модернизированного Т-80У «Черный орел», известную как «Объект 640». Машина имела удлиненный корпус и шасси, что позволило усилить лобовую броню, а также более совершенный механизм заряжания. Но в серию этот танк так и не был запущен.
По данным журнала, единственной серийной модернизированной версией танка стала модель Т-80УА с улучшенной системой управления огнем. Машина также получила возможность использовать новые боеприпасы.
В текущем году Минобороны России объявило о предстоящей модернизации версии Т-80УЕ1.
В итоге издание приходит к выводу о том, что сообщения о безнадежно устаревших Т-80 сильно преувеличены.
В то время как многие западные эксперты считали Т-80 тупиковым вооружением, предприятия российского ОПК продолжали работы по его модернизации. И обновленные версии танка – это не шутка.
По словам авторов, Т-80 как нельзя лучше подходит для климатических условий России. Пока T-72 и T-90 выполняют наилучшим образом задачи в других климатических поясах, на севере страны, где температуры могут достигать очень низких значений, T-80 незаменим.
Если дизельные двигатели при отрицательных температурах необходимо прогревать до 45 минут (при -30Сº), то Т-80 с газотурбинной установкой готов к боевым действиям уже через одну минуту после запуска, говорится в материале.
Издание отмечает также, что условия работы экипажа Т-80 зимой значительно комфортнее, чем в упомянутых выше Т-72 и Т-90.
Эксперты упоминают более раннюю версию модернизированного Т-80У «Черный орел», известную как «Объект 640». Машина имела удлиненный корпус и шасси, что позволило усилить лобовую броню, а также более совершенный механизм заряжания. Но в серию этот танк так и не был запущен.
По данным журнала, единственной серийной модернизированной версией танка стала модель Т-80УА с улучшенной системой управления огнем. Машина также получила возможность использовать новые боеприпасы.
В текущем году Минобороны России объявило о предстоящей модернизации версии Т-80УЕ1.
В итоге издание приходит к выводу о том, что сообщения о безнадежно устаревших Т-80 сильно преувеличены.
Использованы фотографии: Алесей Хомяков/otvaga2004.ru
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