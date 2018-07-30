День ВМФ в Новороссийске 2018 года

Последнее воскресенье июля традиционно отмечается День Военно-морского флота России. Несмотря на то, что Новороссийская военно-морская база является самым молодым объединением в отечественном флоте, она уже успела покрыть себя славой и написать свою и героическую, и отчасти трагическую историю.Формально история НВМБ начинается в 1925 году, что, по моему скромному мнению, ошибка: ошибка тут в том, что база не была основана ранее. Новороссийский порт и сам город за промедление заплатили очень дорого. Во время Крымской войны в феврале 1855 г. англо-французская эскадра, пользуясь отсутствием мощной современной артиллерии и укреплений в Новороссийске, практически полностью уничтожила город, несмотря на героическое сопротивление немногочисленного гарнизона.К началу Первой мировой войны высокое начальство не сделало нужных выводов. И в 1914 году артиллерийский обстрел города-порта повторился уже в куда более ужасающих масштабах. На рейд Новороссийска в октябре того года подошли германо-турецкие корабли. Гарнизон оказался совершенно беспомощным и мог лишь готовиться к отражению неприятельского десанта. Свыше 300 снарядов уничтожили часть портовых сооружений, оставив одни руины, а загоревшиеся нефтяные цистерны, выпустившие наружу свою огнедышащую начинку, быстро превратили город в море огня, некую прелюдию апокалипсиса.В 1925-м НВМБ, конечно, на свет появилась, но в основном только на бумаге. Лишь перед самой войной в дикой спешке за создание базы взялись всерьёз: с формированием дивизионов ОВРа строительством инфраструктуры, укреплением береговой обороны и т.д. Но как только война закончилась, не прошло и двух лет, как в 1947 году базу расформировали, несмотря на славу, обретённую в боях у Малой земли, диверсионных операциях у оккупированных врагом берегов и бесчисленного количества проведённых караванов.После распада СССР, когда в «братских» республиках пышным цветом расцвели ростки пещерного национализма, высокое начальство снова обратило свой взор на Новороссийск. С 1994 года началось медленное, как и всё важное и благотворное, восстановление НВМБ. Конечно, когда вернулся Крым, к чувству искренней радости невольно добавилось чувство тревоги. Не появятся ли вновь доброхоты, ловко считающие исключительно народные деньги и не менее ловко прикрывающие якобы ненужные базы? Но НВМБ продолжает жить и пополняется новыми боевыми единицами.Поэтому для Новороссийска День ВМФ России, верно, уступает лишь другому нашему славному празднику – Дню Победы. Посему, вооружившись камерой, скверным ощущением подъёма в 6:30 утра и праздничным настроением, автор устремился на набережную Адмирала Серебрякова.Уже в начале девятого набережная была запружена народом, несмотря на 32-градусную жару (минимум). На рейде уже стояли корабли НВМБ, точнее, малая их часть, купальщикам на радость. К примеру, в этом году подлодки проекта 636 «Варшавянка» в параде не участвовали.Так сказать, гвоздь программы – новейший патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» (бортовой – 368). Корабль во многом уникален, при малых размерах – он весьма «зубастый». Скорость – свыше 25 узлов, автономность – 60 суток. Вооружение и артиллерийское, и ракетное – «Калибр-НК».Малый противолодочный корабль «Касимов» (МПК-199).Морской тральщик «Валентин Пикуль».Малое гидрографическое судно ГС-402. Мне стало даже обидно за трудягу нашего флота, когда из толпы послышался голос, мол, зачем эту шхуну к боевым кораблям «припёрли». Нет, не ценят у нас, как и у всех верно, малые корабли.Построение личного состава.Программа на День ВМФ насыщенная – показ образцов военной техники, показательный морской бой, освобождение судна, уничтожение морской мины, высадка десанта и прочее. Посему автор заранее понял, что без получения теплового удара обойти всё не успеет. Но праздничное настроение вселяло силы.Людей не счесть.Встреча старых друзей.Береговые ракетные и артиллерийские комплексы.— Молодой человек с фотокамерой, не желаете жахнуть?— Жахнем, обязательно жахнем… но потом.Ещё один скромный трудяга – десантный катер Д-106 проекта 1176, шифр «Акула».Взглянув на столь обширное столпотворение людей, я понял, что снять десантирование с удобной точки мне не светит. Но праздник есть праздник. Однако есть определённые минусы, которые всегда западают в память.К примеру, организация праздника со стороны МВД и городских служб заставляла плеваться. Установленные металлодетекторы и необорудованные проходы между ограждений соседствовали. И в том, и в другом случае рядом стояли правоохранители. Но, несмотря на отчаянный писк «рамок», пропускались все. Т.е. «рамки» только создавали давку. Зачем?Ещё более интересно размещение самих «рамок». К набережной Серебрякова ведут несколько улиц и проулков, а установлены «рамки» были только на основных, так сказать, показательных направлениях. Это не считая того, что «афиша» мероприятий, мягко говоря, не совпадала с реальностью.Но бриллиантом в этой короне глупостей были некоторые граждане и гражданки, которые защищали занятое ими место до последнего. Они обгорели под солнцем, их дети успели пописать под себя и, возможно, на соседа, их рубашки стали серыми от трения о парапет, но отойти хоть на минуту они не желали. Отдельного упоминания заслужили «яжематери», которые умудрились выставить детей младше трёх лет для обзора стрельбы холостыми из «Корда» в двухстах метрах от них. Верно, мамаши думали, что их дети вырастут мужчинами. Нет, они вырастут заиками.Ну да хватит ложек дёгтя. Для самой молодой базы – весьма неплохо. Лишь бы она осталась, потому как терять народ уже устал.Десантный катер Д-199 (шифр «Серна») подходит к берегу для десантирования морпехов.Мавр сделал своё дело – мавр может уходить. И патрульный катер «Раптор» вместе с ним.И как же обойтись без местного колорита? В День ВМФ в городе, в котором всё связано с морем и защитой Отечества в качестве последнего рубежа, люди не могут не показать свою принадлежность к этому празднику.Один раз военмор – всегда военмор, даже если ты маршрутчик "Вазген"Это не байк, а корабль… вот такой малый ракетный корабль…От всего сердца – с Днём ВМФ!