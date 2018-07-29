23:07 29 июля

Почему Казахстан решил вложиться в космодром Байконур

Соглашение между Россией и Казахстаном о строительстве нового стартового комплекса был подписан еще в далеком 2004 году, но в силу разных причин постоянно тормозился. В 2012 году Россия приступила к строительству космодрома Восточный, чем вызвала тревогу со стороны Астаны, которая опасалась последующего ухода россиян с Байконура.

Тогда же Казахстан предложил Украине использовать стартовые площадки для запуска ракет-носителей Зенит, производства днепропетровского Южмаша. Однако государственный переворот 2014 года не дал этим планам осуществиться. Новая киевская власть порвала все производственные связи с Россией, которая являлась определяющим поставщиком компонентов для украинской ракеты.

При этом сам проект нового стартового комплекса на Байконуре не утратил своей актуальности. Сначала его хотели использовать для запусков новейших ракет Ангара, однако сегодня принято окончательное решение строить его под ракету-носитель Союз-5. Причем сам Казахстан готов инвестировать собственные средства в создание новой площадки.


Астана хорошо понимает, что будучи собственником космодрома Байконур, не может остаться безучастной. При этом рано или поздно все вложенные инвестиции будут возвращены в кратном размере.



2

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. болот Сегодня, 21:32
    Астана хорошо понимает, что будучи собственником космодрома Байконур, не может остаться безучастной. При этом рано или поздно все вложенные инвестиции будут возвращены в кратном размере.

    Семург,агай,прав.На эти бабки что то или что то после,не мало семьям поможем,скитающим по чужим хатам,а так плюс четыре казаха в общую копилку.
    Сам четыре участка плюс деньги на сроительство,подарил.Это моя родня.
    болот
  2. Симон (Вячеслав) Сегодня, 22:00
    В 2012 году Россия приступила к строительству космодрома Восточный, чем вызвала тревогу со стороны Астаны, которая опасалась последующего ухода россиян с Байконура.

    Видимо хотят, чтоб наши не уходили с Байканура. За эксплуатацию стартовых установк наши наверно хорошо отваливают, наверно не хотят денюшку терять, вот и помогают в строительстве.
    Симон
    1. болот Сегодня, 22:10
      Цитата: Симон
      Видимо хотят, чтоб наши не уходили с Байканура. За эксплуатацию стартовых установк наши наверно хорошо отваливают, наверно не хотят денюшку терять, вот и помогают в строительстве.

      Да вы с 2004 года только оплачиваете бартером,живых денег ни кто не видел.Охеренно припухли.
      Да и с развала за все оплатили ЖД вагонами и в усмерть убитыми Су-27,самим было стыдно передовать.Касыма почитайте он в курсе.
      болот
    2. ded-mazai (Константин) Сегодня, 22:57
      Деньги здесь ни причем. Байконур нужен для престижа страны. Поэтому берут и вагоны и старые СУшки. Хороший понт, дороже денег.
      ded-mazai
Картина дня