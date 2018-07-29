Почему Казахстан решил вложиться в космодром Байконур

Соглашение между Россией и Казахстаном о строительстве нового стартового комплекса был подписан еще в далеком 2004 году, но в силу разных причин постоянно тормозился. В 2012 году Россия приступила к строительству космодрома Восточный, чем вызвала тревогу со стороны Астаны, которая опасалась последующего ухода россиян с Байконура.



Тогда же Казахстан предложил Украине использовать стартовые площадки для запуска ракет-носителей Зенит, производства днепропетровского Южмаша. Однако государственный переворот 2014 года не дал этим планам осуществиться. Новая киевская власть порвала все производственные связи с Россией, которая являлась определяющим поставщиком компонентов для украинской ракеты.



При этом сам проект нового стартового комплекса на Байконуре не утратил своей актуальности. Сначала его хотели использовать для запусков новейших ракет Ангара, однако сегодня принято окончательное решение строить его под ракету-носитель Союз-5. Причем сам Казахстан готов инвестировать собственные средства в создание новой площадки.





Астана хорошо понимает, что будучи собственником космодрома Байконур, не может остаться безучастной. При этом рано или поздно все вложенные инвестиции будут возвращены в кратном размере.









