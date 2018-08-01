ТАКР "Кузнецов". Сравнение с авианосцами НАТО. Ч. 5

"Рафаль М"

F-35В

30-мм автомат DS30M Mk2. Скорострельность не превышает 200 выстр/мин.

В предыдущих статьях мы изложили основы тактики палубной авиации и кратко “пробежались» по характеристикам ее самолетов, получив тем самым необходимые данные для анализа возможностей сравниваемых нами кораблей, то есть авианосцев «Джералда Р. Форда», «Шарля де Голля», «Куин Элизабет» и ТАКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» или просто «Кузнецов».Вне всякого сомнения, наилучшими возможностями по обеспечению ПВО соединения и решения ударных задач по наземным и морским целям обладает авиагруппа «Джералда Р. Форда» - уже хотя бы потому, что его авиакрыло является наиболее сбалансированным в сравнении с авиагруппами прочих кораблей. Только у американцев в их состав включаются, наряду с многоцелевыми истребителями, самолеты ДРЛО и РЭБ.Как мы увидели из анализа тактики, самолеты РЭБ являются чрезвычайно важным средством освещения обстановки и борьбы с воздушными и морскими целями, их наличие дает авиагруппе значительное преимущество. В то же время на сегодняшний день палубными самолетами РЭБ располагают только американские авианосцы. Теоретически, наверное, ничего не мешает Франции приобрести эскадрилью «Гроулеров» у США, они вполне могут базироваться на «Шарль де Голль», но практически, в условиях сравнительно невысоких европейских расходов на вооруженные силы, такой шаг представляется совершенно невероятным. Не будем забывать, что все ВВС Франции располагают только двумя самолетами радиоэлектронной разведки, переоборудованными из военно-транспортных самолетов С-160, и в этих условиях пополнение авиагруппы единственного авианосца Франции самолетами РЭБ выглядит очевидным расточительством.В отечественном флоте создание подобного самолета до сих пор не анонсировано, и, прямо скажем, вряд ли это случится в ближайшее время, ну а на палубу «Куин Элизабет» «Гроулер» невозможно посадить в принципе – ему нужна катапульта и аэрофинишеры, которых у британского авианосца нет. Соответственно, можно предполагать, что самолеты РЭБ у англичан могут появиться лишь после того, как такой самолет будет создан на основе F-35, как в свое время «Гроулер» был создан на базе F/A-18. Однако таких планов пока нет, а если и возникнут, то наверняка самолет радиоэлектронной борьбы будет создаваться на базе катапультного F-35С, и не будет пригоден для использования на «Куин Элизабет».Что же касается самолетов ДРЛО, то ими помимо «Джералда Форда» располагает только «Шарль де Голль», что, безусловно, значительно расширяет возможности французского авианосца. Всего в составе ВМФ Франции насчитывается три самолета Е-2С, и, при условии обеспечения их технической исправности, вполне могут одновременно базироваться на французском авианосце.Таким образом, рейтинг решения задач ПВО распределяется следующим образом:1 место – разумеется, «Джералд Р. Форд».Больше всего самолетов на полетной палубе, максимальная скорость подъема авиагруппы и, конечно, наиболее сбалансированная авиагруппа. Способность обеспечить круглосуточное дежурство одного, а при необходимости - даже и двух воздушных патрулей, в составе которых имеются самолеты ДРЛО и РЭБ. Правда, состоящие сегодня на вооружении F/A-18E/F «Супер Хорнеты» по своим боевым «истребительным» возможностям, пожалуй, уступают и «Рафалям», и МиГ-29КР, но все же, это отставание может быть компенсировано большей численностью и лучшей ситуационной осведомленностью, которую обеспечивают самолеты ДРЛО и РЭБ, а кроме того, в ближайшем будущем на палубе «Джералда Р. Форда» ожидаются F-35С.2 место – «Шарль де Голль» - занимая третье место по скорости подъема авагруппы, он, тем не менее, располагает великолепными «Рафалями М», которые по своим боевым качествам истребителя мало в чем уступают, а кое в чем и превосходят МиГ-29КР.Но самым главным его козырем, конечно, является наличие самолетов ДРЛО.3 место, по мнению автора настоящей статьи, следует отдать «Кузнецову».Рассмотрим возможности «Куин Элизабет» и «Кузнецова» применительно к двум возможным задачам для их палубного авиакрыла – это обеспечение ПВО союзных сил на значительном удалении от авианосца и обеспечение боевой устойчивости АМГ (авианосной многоцелевой группы), в состав которой входит авианосец (ТАКР).Так вот, в случае удаленного прикрытия (например, района поиска вражеской ПЛ группой противолодочной авиации сухопутного базирования, или поддержка атаки самолетов-ракетоносцев вражеской группы кораблей) «Кузнецов», пожалуй, имеет преимущество за счет того, что МиГ-29КР с подвесными баками имеют более чем двухкратное превосходство по боевому радиусу, нежели F-35B. Последние тоже могут применять ПТБ, но в этом случае их преимущество в «невидимости» значительно снижается, а кроме того, даже с подвесными баками их боевой радиус все равно будет существенно меньше. МиГ-29КР имеет 2 000 км практической дальности без ПТБ, 3 000 – с тремя ПТБ и 4 000 – с пятью. F-35B, насколько известно автору, не может нести больше 2 ПТБ (данные требуют уточнения), а в этом случае его запас топлива увеличивается менее чем на 38%, что, очевидно, не может обеспечить самолету двухкратного прироста в дальности, каковой имеет место у МиГ-29КР. Правда не следует забывать, что МиГ-29КР с ПТБ могут взлетать только с третьей (самой дальней) взлетной позиции, и при таком старте преимущество «Кузнецова» перед «Куин Элизабет» в скорости подъема авиагруппы полностью нивелируется. Кроме того, нельзя забывать и о том, что F-35В имеют более мощные РЛС и, возможно (но далеко не факт), средства наблюдения в инфракрасном диапазоне, что дает им определенные преимущества, однако, по мнению автора настоящей статьи, дальность полета в данном случае все-таки имеет решающее значение.Что касается обеспечения боевой устойчивости АМГ, то здесь британский авианосец имеет определенное преимущество за счет базирования на нем 4-5 вертолетов ДРЛО Sea King ASaC Mk7, а в перспективе – новейших вертолетов ДРЛО Crowsnest. Однако последние, по соображениям бюджетной экономии, получат морально устаревшую РЛС Тhales Searchwater 2000AEW. Тем не менее, это заметно лучше, чем состояние дел на «Кузнецове» – единственная в РФ пара Ка-31 к его авиагруппе не приписана, а сведений о разработке нового палубного вертолета ДРЛО нет.Однако ограниченные возможности вертолетов ДРЛО серьезно снижают полезность данной системы вооружения. Так, например, наличие 4-5 таких вертолетов в общем-то позволяют англичанам обеспечить если не круглосуточный воздушный дозор, то близкий к этому. Но так ли он нужен соединению британских кораблей? Чем хорош самолет ДРЛО Е-2С или Е-2D «Хокай» или «Эдванст Хокай»? В первую очередь – огромной длительностью полета, позволяющей ему часами патрулировать на удалении 250-300 км от авианосца. Здесь у командования также есть выбор – использовать самолет в пассивном режиме (благо, его возможности радиотехнической разведки весьма велики) или в активном. Но даже активный поиск РЛС не слишком демаскирует АУГ – неприятель, вне всякого сомнения, способен засечь излучение мощнейшей станции «Эдванст Хокая», но это даст лишь очень приблизительные сведения о местонахождении американского ордера. То же касается и французского «Шарля де Голля».А вот вертолет ДРЛО в силу куда меньшего времени патрулирования и меньшей скорости может эффективно работать разве только непосредственно над палубами корабельной группы, или же на самом незначительном от нее удалении. При этом его РЛС куда слабее, чем у самолета ДРЛО. Таким образом, выявление координат вертолета с работающей РЛС подскажет расположение вражеской АМГ/АУГ весьма точно, а вот шансов на то, что данный вертолет что-то там обнаружит – достаточно сомнительны. Собственно говоря, ориентируясь по излучению РЛС вертолета ДРЛО современная ударная группа, включающая в себя самолеты ДРЛО и РЭБ, пожалуй, сможет проложить маршрут полета так, чтобы выйти в атаку в обход воздушного патруля с вертолетом ДРЛО.Тем не менее, и несмотря на все вышесказанное, наличие возможности всегда лучше, чем их отсутствие, даже если эти возможности и не поражают воображение. А потому наличие 4-5 вертолетов ДРЛО необходимо записать в достоинства британского авианосца: просто при этом не стоит преувеличивать их полезность – какого-то подавляющего тактического преимущества перед парой Ка-31 такая авиагруппа все же не обеспечит.А вот дальше у «Куин Элизабет» начинаются сплошные недостатки. Скорость подъема ее авиагруппы – наихудшая среди всех сравниваемых нами авианесущих кораблей. Согласно представленных нами расчетов, «Кузнецов» способен поднимать в среднем до 1 самолета в минуту, у английского авианосца этот показатель как минимум в полтора раза хуже. Так вот, при отсутствии надежных и «дальнобойных» средств обнаружения воздушной угрозы (чем, увы, грешат и «Кузнецов», и «Куин Элизабет») существует огромный риск обнаружить готовящиеся к атаке самолеты врага, когда до атаки остается совсем немного времени и в этих условиях скорость подъема истребителей в воздух становится архиважной характеристикой. И здесь, как мы видим, британский авианосец проигрывает «Кузнецову» с треском.Можно, конечно, вспомнить, что британские самолеты способны взлетать в полной боевой загрузке, а вот у «Кузнецова» это сможет делать лишь один самолет из трех, потому что МиГ-29КР могут стартовать с первой и второй стартовых позиций не с максимальной, а только с нормальной взлетной массой. Однако, как ни странно это прозвучит, в случае отражения вражеской воздушной атаки на корабельный ордер, это не будет являться недостатком нашего авианосца. Все дело в том, что полный запас топлива (и, тем более, ПТБ) приводят к падению маневренных характеристик многоцелевого истребителя, и если вдруг средства радиотехнической разведки корабельного соединения обнаружат, что «враг у ворот» и воздушный бой начнется через четверть часа, то нет никакого смысла поднимать самолеты с полным запасом топлива – наоборот, неполная заправка позволит им сражаться в наилучшей «весовой конфигурации».Что до качества многоцелевых самолетов, то автор настоящей статьи рискнет утверждать, что в воздушном бою F-35B и МиГ-29КР примерно равноценны.С одной стороны, конечно, «стелс» и мощный радар дают F-35В несомненное преимущество на больших и средних дистанциях воздушного боя. Однако дальний воздушный бой (ДВБ) до сих пор так и не стал основной формой ведения боевых действий в воздухе, и это несмотря на то, что американские и европейские многоцелевые истребители, как правило, вели бой в полигонных условиях, когда их действия обеспечивались самолетами ДРЛО и РЭБ, а у противника ничего такого не было. Кроме того, как правило, боевые действия велись в условиях подавляющего превосходства ВВС США (Европы) как в численности самолетов, так и в качестве подготовки пилотов, при том что их самолеты оснащались лучшим оборудованием (так, например, как правило, истребители их противников не имели современных средств радиоэлектронной борьбы). В то же время МиГ-29КР оснащен достаточно современным оборудованием (РЭБ, ОЛС и т.д.), а пилотируют их настоящие профессионалы своего дела, а это, по мнению автора, значит, что шансы на то, что детища американского авиапрома «перещелкают» МиГ-29КР дальнобойными УРВВ издалека стремятся к нулю.В то же время в ближнем воздушном бою (БВБ) МГ-29КР будет иметь ощутимое преимущество над F-35B за счет лучшей маневренности. Таким образом, мы можем предполагать, что при прочих равных условиях, на этапе обмена ракетными ударами с больших и средних дистанций F-35В будут иметь определенное преимущество и, наверняка, добьются большего успеха, чем МиГ-29КР, однако при переходе в БВБ преимущество получат уже отечественные истребители. Автор настоящей статьи полагает (не настаивая на своем мнении, как на единственно правильном), что указанные преимущества и недостатки взаимно компенсируют друг друга и позволяют говорить о паритете этих самолетов в воздушном бою.И, наконец, как говорят англичане: «Last but not least» (последний по порядку, но не по значимости) – это способность корабля защитить самого себя: здесь, опять же, преимущество «Кузнецова» над «Куин Элизабет» просто подавляющее. ТАКР вооружен ЗРК «Кинжал», многочисленными ЗРАК «Кортик» и АК-630 – по слухам, в ходе текущего ремонта корабль получит «Полимент-Редут» и «Панцири». Все это, разумеется, не делает его неуязвимым для атак авиации противника, но обеспечивает отличные возможности противоракетной обороны (имеется ввиду, конечно, защита от противокорабельных и противорадиолокационных, а не от баллистических межконтинентальных ракет). В то же время вооружение «Куин Элизабет» представлено только артиллерией – это три 20-мм установки «Вулкан-Фаланкс» и, в общем-то, все, поскольку остальные средства: 4 30-мм автомата DS30M Mk2 и некоторое количество пулеметов неспособны перехватывать ракеты, и ориентированы, по большому счету, на отражение «альтернативных» угроз (скажем, террористических атак с применением катеров).Надо сказать, что при воздушной атаке ордера авианосец (ТАКР) будет являться приоритетной целью, именно его будут пытаться уничтожить или вывести из строя в первую очередь. И здесь развитая противовоздушная (в первую очередь – противоракетная) оборона позволит авианосцу (ТАКР) продержаться дольше, сохранить боеспособность и возможность поднимать в воздух и принимать самолеты палубной авиации. Разумеется, полезность всего этого невозможно переоценить.Интересно, что вопреки распространенному мнению, французские и американские авианосцы располагают достаточно приличными системами противовоздушной обороны. Так, например, «Шарль де Голль» имеет на вооружении две 6-зарядные пусковые установки ЗРК Sadral, две 16-зарядные установки вертикального пуска ракет А50 ЗРК Aster-15 и восемь одноствольных 20-мм артустановок GIAT-20F2. Данные о «Джералд Р. Форд» несколько различаются: по одному из вариантов, его ПВО составляют два ЗРК RAM, столько же ЗРК RIM-162 ESSM; а также два «Фаланкса» CIWS. В целом, ПВО ТАКР «Кузнецов» является наиболее мощным среди остальных авианосцев (по некоторым данным, есть проблемы с наведением «Кинжалов» на цель, но они, вероятно, либо будут исправлены в ходе модернизации, либо сам комплекс будет заменен на «Полимент-Редут»), но это вовсе не означает что на французском и американском кораблях ПВО нет: фактически, только «Куин Элизабет» выделяется среди прочих сравниваемых нами кораблей крайней слабостью в этом отношении. Не приходится сомневаться, что данная слабость продиктована бюджетными ограничениями, а отнюдь не концепцией применения британского авианосца.Все вышесказанное позволяет нам «присудить» почетное третье (или малопочетное предпоследнее, это уж от точки зрения зависит) место «Кузнецову» и считать британский «Куин Элизабет» самым слабым кораблем в части выполнения задач противовоздушной обороны.Что до выполнения ударных функций, то здесь рейтинг будет сильно зависеть от того, какие именно боевые средства будут приняты во внимание. Рассмотрим сперва возможности палубной авиации сравниваемых нами авианосцев.Вне всякого сомнения, пальму первенства в выполнении ударных задач следует вручить американскому авианосцу «Джералд Р.Форд». Причины все те же – способность отправить на задание максимальное число самолетов в сравнении с прочими авианесущими кораблями, сбалансированность авиагруппы (самолеты ДРЛО и РЭБ).Второе место (как и в предыдущем рейтинге) удерживает «Шарль де Голль» - его авиагруппа обладает сопоставимой численностью с тем, чем располагают британский авианосец и российский ТАКР, однако ударные возможности «Рафаль М» выше, чем у МиГ-29КР (хотя бы по полезной нагрузке), а наличие самолетов ДРЛО позволяют намного лучше спланировать и осуществить атаку, чем это могут сделать самолеты британского авианосца.На третьем месте расположится британский «Куин Элизабет». Несмотря на ограниченный радиус действия F-35В, благодаря своему новейшему БРЭО и «стелсу» они будут иметь определенное преимущество в поиске вражеских надводных сил (или атаке наземных) перед отечественными МиГ-29КР. Лучшая маневренность самолетов РСК МиГ не будет значимым фактором при выполнении ударных задач и не сможет компенсировать преимущества F-35В.Соответственно, мы можем констатировать, что авиагруппе «Кузнецова» достается последнее, четвертое место. Однако в распоряжении ТАКР «Кузнецов» имеется «джокер в рукаве» - дюжина противокорабельных ракет «Гранит».Точнее говоря – по информации, которой располагает автор настоящей статьи, «Граниты» у «Кузнецова» не «имеются», а «имелись», поскольку управление ракетным комплексом было выведено из строя в ходе эксплуатации корабля (это совершенно точно) и до настоящего времени не введено в строй (а вот эта информация нуждается в уточнении). Если комплекс в настоящее время не действует, то шансов на возвращение его в строй в ходе осуществляющейся модернизации более чем сомнительны – как ни крути, но дело это затратное, а у «Гранитов» истекает срок годности и новые ракеты этого типа не производятся. Сведения о том, что вместо «Гранитов» на корабль будут установлены «Калибры», увы, на памяти автора настоящей статьи никогда не исходили из серьезных источников. Но даже если изначально такая замена и планировалась, то сейчас, в связи с сокращением расходов на вооруженные силы, эта «опция» точно не будет включена в стоимость ремонта единственного нашего авианесущего корабля.Таким образом крайне сомнительно, что «Кузнецов» обладает, или будет располагать в будущем ударным ракетным вооружением, но… давайте все же для полноты картины попытаемся разобраться с тем, какие преимущества оно могло бы дать (и давало, пока «Гранит» не был выведен из строя), а также рассмотрим, каким образом и на что повлияет наличие ТАКР «Кузнецов» в бою против против типовой АУГ США.Продолжение следует...