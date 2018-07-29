Россия нашла способ вернуть свои деньги домой

Российские власти наконец приняли принципиальное решение о создании на территории Российской Федерации офшорных зон. Они будут расположены в Калининградской области и в Приморье – на островах Русский и Октябрьский.



Следует напомнить, что офшорной зоной является то место, где отсутствуют налоги, или же существует низкая налоговая ставка. Поэтому в мире так популярно хранить денежные средства на таких территориях. Шутка ли, но около 60% всех финансовых операций в мире осуществляются через офшоры. По сути, большая часть крупного бизнеса развитых стран держит свои капиталы вне домашнего налогообложения.



Российские компании не исключение. Почти все системообразующие предприятия нашей страны хранят свои деньги в западных офшорах. При этом безопасность этих средств никем не гарантирована, а учитывая непростые отношения между Москвой и Вашингтоном, деньги российских корпораций могут быть очень быстро арестованы или даже изъяты.





В этих условиях создание в России собственных офшорных зон является оправданным и вполне закономерным шагом.









