Ту-95 «Медведь»: 66 лет в небе

Источники информации:

https://inosmi.ru/military/20180723/242797019.html

http://www.tupolev.ru/tu-95ms

http://www.vesti.ru/doc.html?id=381821&cid=7

Материалы из открытых источников

Последние годы в рядах американских ВВС распространена шутка: «Когда мой дед летал на истребителе F-4 Phantom II, его посылали перехватывать Ту-95. Когда мой отец летал на F-15 Eagle, его тоже посылали перехватывать Ту-95. Теперь я летаю на F-22 Raptor и тоже перехватываю Ту-95. На самом деле никакой шутки в этом нет. Советский/российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear, «Медведь») настоящий авиационный долгожитель, который находится в небе уже 66 лет, что даже больше, чем планируемый пенсионный возраст для российских мужчин, который всеми силами старается протолкнуть правительство.Ту-95 — самолет действительно почтенный, но одновременно с этим все еще максимально полезный. Помимо всего прочего, Ту-95 является самым скоростным в мире самолетом с винтовыми двигателями и единственным на планете серийным бомбардировщиком и ракетоносцем, оснащенным турбовинтовыми двигателями (на данный момент). Свой первый полет опытный экземпляр прославленного стратегического бомбардировщика совершил 12 ноября 1952 года. В ноябре 2018 года исполнится 66 лет с того момента, как данный самолет впервые поднялся в небо. Выдающийся результат для авиастроения.Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что «вечный» бомбардировщик Ту-95 уже превратился в настоящую легенду. Самолет по-прежнему востребован и эффективен и это в эпоху постоянно обновляющихся авиационных технологий. Гигантский самолет с турбовинтовыми двигателями, способный легко преодолевать более 10 тысяч километров с 12 тоннами бомбовой нагрузки на борту, появился после того, как в 1951 году высшее руководство Советского Союза поставило задачу разработать бомбардировщик, который смог бы наносить удары по основным наземным целям американцев. Самолет был готов уже к 1952 году, первый прототип поднялся в воздух в ноябре 1952 года. Первоначально в НАТО не придавали большого значения этому бомбардировщику, считая, что в век реактивной авиации машина достаточно быстро устареет.Все изменилось в 1961 году, когда именно с борта бомбардировщика Ту-95 была сброшена «Царь-бомба». Ударная волна от взрыва данного термоядерного боеприпаса мощностью более 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте легко сносила самолеты, а ядерный гриб, образовавшийся после взрыва, поднялся на высоту 60 километров. Световое излучение от взрыва вызывало ожоги третей степени на расстоянии 100 километров от эпицентра. Наблюдатели, которые находились на станции в 200 километрах от взрыва, пострадали от ожогов роговицы глаз.Взрыв данной советской бомбы стал событием, которое потрясло мир, тогда же ВВС многих стран обратили пристальное внимание на стратегический бомбардировщик Ту-95. В Советском Союзе, в свою очередь, запугивали государства НАТО, распространяя информацию о том, что самолеты Ту-95 начали совершать патрульные полеты за пределы границ СССР. Стоило только русскому «Медведю» появится на радарах, иностранные ВВС тут же поднимали самолеты для его перехвата и сопровождения. С 1961 по 1991 годы это происходило настолько часто, что летчики многих армий просто привыкли к Ту-95, а сам перехват этих самолетов стал рутиной, многие даже начали фотографироваться на их фоне.При этом потенциал бомбардировщика использовался не только в дальней авиации, но и на флоте. Специально для ВМФ СССР были спроектированы и построены Ту-95РЦ (самолет разведки и целеуказания), а также Ту-142 – дальний противолодочный самолет, созданный на базе Ту-95РЦ. Данная модификация должна была отвечать за борьбу с подводными лодками противника в открытом море. Специально для него были созданы противолодочные авиационные ракеты воздушного старта АПР-1, 2, 3, также самолет был носителем противокорабельных ракет X-35.Завершившаяся вместе с распадом Советского Союза холодная война надолго оставила в прошлом патрульные полеты русского «Медведя». ВВС государств НАТО снова вспомнили об этом громоздком бомбардировщике лишь в 2007 году, когда президент России Владимир Путин объявил о том, что российские вооруженные силы вновь будут осуществлять воздушное патрулирование за пределами границ своей страны. Так для ветерана Ту-95 начался новый виток активной военной службы.В 2014 году министр обороны Канады говорил о том, что каждый год в Арктике самолеты канадских ВВС перехватывают от 12 до 18 российских стратегических бомбардировщиков. На перехват российских самолетов часто поднимаются и японские истребители. Данные полеты периодически вызывают протесты со стороны Японии и США. Последний раз истребители ВВС Японии и Южной Кореи поднимались для перехвата российских ракетоносцев Ту-95МС в июле 2018 года. В Минобороны России рассказали о том, что самолеты совершали плановый полет над нейтральными водами акватории Желтого и Японского морей, а также западной частью Тихого океана. На отдельных этапах маршрута они сопровождались истребителями F-15 и F-16 ВВС Южной Кореи и истребителями Mitsubishi F-2A ВВС Японии, уточнили в российском оборонном ведомстве. А 12 мая 2018 года на перехват российских «дедушек» над Аляской уже ВВС США отправляли свои самые совершенные на данный момент самолеты – истребители 5-го поколения F-22, которые вынуждены были «конвоировать» российские ракетоносцы.Длительное время самой совершенной моделью бомбардировщика являлась версия Ту-95МС (Ту-95МС-6 и Ту-95МС-16) – самолеты носители крылатых ракет X55 строились серийно с 1979 года. Данная модель представляет собой цельнометаллический моноплан со среднерасположенным крылом и однокилевым оперением. Выбранная конструкторами ОКБ Туполева аэродинамическая компоновка обеспечивала самолету высокие аэродинамические характеристики, особенно на высоких скоростях полета. Улучшенные летно-технические характеристики самолета достигаются за счет большого удлинения крыла, которое соответствует выбору угла его стреловидности, а также набору профилей вдоль его размаха. Силовая установка ракетоносца Т-95МС включает в себя четыре турбовинтовых двигателя НК-12МП с соосными четырехлопостными винтами АВ-60К. Запасы топлива хранятся в 8 герметичных отсеках кессонной части крыла и еще в 3-х мягких баках, расположенных в задней части фюзеляжа и центроплане. Заправка топливом – централизованная, также на самолете имеется штанга топливоприемника, которая позволяет осуществлять дозаправку бомбардировщика непосредственно в воздухе.Ту-95 строился серийно с 1955 года, тогда же он начал поступать на вооружение частей дальней авиации СССР. Совместно с «мясищевскими» М-4 и 3М, стратегический бомбардировщик Ту-95 на протяжении нескольких лет до момента постановки на боевое дежурство первых межконтинентальных ракетных комплексов советского производства оставался основной сдерживающей силой в ядерном противостоянии между Вашингтоном и Москвой. Самолет выпускался в различных вариантах: бомбардировщика Ту-95, ракетоносца – Ту-95К, стратегического разведчика Ту-95МР и самолета разведки и целеуказания для ВМФ СССР – Ту-95РЦ. В конце 1960-х годов после глубокой модернизации конструкции самолета Ту-95 был создан дальний самолет противолодочной обороны Ту-142, который в 1970-80-е годы прошел очень сложный путь дальнейшего развития и модернизации. Самолет по-прежнему остается на вооружении авиации российского флота. На основе Ту-142М в конце 1970-х и начале 1980-х годов КБ Туполева спроектировало стратегический ракетоносец – носитель крылатых ракет большой дальности – Ту-95МС.По данным на 2017 год на вооружении ВКС России находится 48 стратегических бомбардировщиков в версии Ту-95МС и 12 стратегов в версии Ту-95МСМ. Самолеты в версии Ту-95МС-16 модернизируются до версии Ту-95МСМ с заменой двигателей на модификацию НК-12МВМ с винтами АВ-60Т. Данная версия отличается полной заменой радиоэлектронного оборудования, при этом планер самолета остается прежнем. На самолете появился новый прицельно-навигационный комплекс, который позволяет использовать новейшие российские стратегические крылатые ракеты X-101 (в исполнении с термоядерной боеголовкой X-102). Данная ракета «воздух-поверхность», спроектированная с использованием технологии снижения радиолокационной заметности, способна поражать цели на удалении до 5500 км.По заверениям представителей ОКБ Туполева, самолеты в модификации Ту-95МСМ можно будет успешно эксплуатировать вплоть до 2040-х годов, а там уже недалеко и до столетнего юбилея. Тем удивительнее, что самолет по-прежнему не только актуален, но и устанавливает мировые рекорды и принимает участие в боевых вылетах. Так 5 июля 2017 года российские стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ, вылетевшие с авиабазы в Энгельсе, долетели до Сирии с проведением дозаправки в воздухе и нанесли ракетный удар по командному пункту и складам боевиков запрещенной в Российской Федерации террористической организации ИГ. Для нанесения удара использовались новейшие российские стратегические крылатые ракеты X-101, атака была совершена с расстояния примерно в 1000 км до цели.Ранее, 30 июля 2010 года, стратегическим бомбардировщиком Ту-95МС был установлен мировой рекорд беспосадочного полета для серийно производимых самолетов. Два Ту-95МС, которые в НАТО давно прозвали «Медведями», в течение 43 часов патрулировали Атлантический, Северный Ледовитый и Тихий океаны, а также Японское море. В общей сложности самолеты пролетели за это время порядка 30 тысяч километров, четыре раза дозаправившись в воздухе. Изначально заявлялось 40 часов полета, что уже само по себе было мировым рекордом, но экипажи самолетов превзошли сами себя. Помимо отработки поставленных задач российские военные летчики проверили еще один фактор – человеческий. 43 часа без посадки – это три полноценных трансатлантических перелета, при этом военный борт – это далеко не пассажирский лайнер по уровню удобства и комфорта. Как результат – не подвели ни техника, ни люди.