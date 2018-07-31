Экспорт российских вооружений. Июль 2018 года
Июль 2018 года принес российской оборонной промышленности новые контракты. К примеру, появилась информация о заключении контракта между Россией и Катаром о поставках ПТРК «Корнет-Э», гранатометов и стрелкового оружия. Индия близка к покупке 48 многоцелевых вертолетов Ми-17В-5, а Лаос получил первую партию отремонтированных Ми-17. Также в июле «Рособоронэкспорт» сообщил о выводе на международный рынок уникальной военно-морской техники, в том числе торпед, морских донных и шельфовых мин, а также средств доставки водолазов.
Катар приобрел российские ПТРК «Корнет-Э»
Посол России в Катаре Нурмахмад Холов в интервью, которое было опубликовано ТАСС 21 июля 2018 года, рассказал о том, что Российская Федерация и Катар подписали контракты на поставку вооруженным силам данной арабской страны стрелкового оружия, гранатометов и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет-Э». Посол отметил, что в октябре 2017 года наши страны подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, после чего была инициирована работа по наполнению данного соглашения конкретными заказами. Пока что Катар ограничивается закупкой традиционных вооружений.
Также посол прокомментировал информацию об интересе Катара к российским системам ПВО, в частности комплексу С-400 «Триумф». По его словам, возможность покупки данной системы обсуждается, но пока что дальше разговоров дело не идет, конкретики по данной сделке нет. Сделка не приобрела каких-либо конкретных очертаний, но посол не исключает, что она может быть совершена в будущем. При этом категорически против возможной покупки С-400 Катаром выступает Саудовская Аравия.
ПТРК «Корнет-Э» – экспортная версия противотанкового ракетного комплекса разработки Тульского КБ Приборостроения. Данный комплекс пользуется стабильным спросом на международном рынке вооружений. Комплекс предназначен для поражения танков и иных бронированных целей, в том числе имеющих современные средства динамической защиты. ПТРК «Корнет» позволяет поражать цели на удалении до 5500 метров в дневное время и до 3500 метров ночью (максимальная дальность стрельбы). Среди операторов комплекса такие страны, как Армения, Греция, Индия, Сирия, Турция и другие.
Индия близка к покупке 48 многоцелевых вертолетов Ми-17В-5
По информации авторитетного американского еженедельного журнала Jane, Минобороны Индии находится в настоящее время на завершающей стадии переговоров с российскими партнерами о поставке в страну дополнительных 48 многоцелевых вертолетов Ми-17В-5 на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Из них 38 вертолетов должны будут получить ВВС Индии, оставшиеся 10 будут переданы МВД страны. По информации официальных индийских источников, контракт на покупку 48 российских вертолетов, вероятнее всего, будет подписан во время визита в Индию президента Российской Федерации Владимира Путина. Визит запланирован на начало октября 2018 года, он состоится в рамках ежегодного двустороннего саммита лидеров двух государств.
В Jane's Defence Weekly пишут о том, что Минобороны Индии одобрило покупку дополнительных 48 вертолетов Ми-17В-5 российского производства еще в сентябре 2015 года, однако с тех пор переговоры по данному вопросу продолжались, затянутость переговоров связывают с обсуждением стоимости данной сделки. Планируется, что предполагаемый контракт также будет включать в себя офсетные обязательства России в соответствии с требованиями Индии. В частности Дели хочет, чтобы все поставщики инвестировали 30 процентов общей контрактной стоимости всех военных закупок стоимостью более 20 миллиардов рупий (около 290 миллионов долларов) в индийский оборонный и авиастроительный сектор.
Стоит отметить, что Индия является крупным оператором российских вертолетов Ми-17. По двум контрактам общей стоимостью 2,87 миллиарда долларов, страна в период с 2008 по 2016 годы получила 151 вертолет Ми-171В-5 производства АО «Казанский вертолетный завод» (входит в состав АО «Вертолеты России»). 139 вертолетов Ми-17В-5 отправились в состав вооруженных сил, а остальные 12 были переданы индийской полиции, пограничникам и иным военизированным формированиям.
Несмотря на тот факт, что противодействие со стороны США в рамках реализации направленного против РФ санкционного законодательства CAATSA может потенциально негативно повлиять на новый оборонный контракт между Россией и Индией, высокопоставленные индийские чиновники уверены, что их страна сможет обойти данное эмбарго. 6 сентября 2018 года министры иностранных дел США и Индия планируют встретиться в Нью-Йорке. В рамках данной встречи среди прочих тем может быть рассмотрен вопрос реализации CAATSA и потенциальных исключений для Дели.
«Вертолеты России» передали Лаосу партию отремонтированных Ми-17
Холдинг «Вертолеты России» закончил выполнение первого сервисного контракта в интересах Минобороны Лаоса. В рамках торжественной церемонии иностранному заказчику была передана партия из четырех многоцелевых вертолетов Ми-17, которые были отремонтированы выездной бригадой работников одного из предприятий холдинга. Церемония передачи вертолетов состоялась на авиационной базе в городе Вьентьян. Отремонтированные российскими специалистами Ми-17 осмотрели начальник генерального штаба и замминистра обороны Лаоса. При этом в рамках торжественного мероприятия экипаж ВВС Лаоса выполнил на отремонтированной машине показательный полет, сообщает пресс-служба АО «Вертолеты России».
Генеральный директор холдинга Андрей Богинский отметил, что «Вертолеты России» всегда готовы предложить максимально комфортные условия для своих заказчиков, как в вопросе поставок различной вертолетной техники, так и в предоставлении качественных услуг послепродажного обслуживания вертолетов. По его словам, в холдинге уже подготовили предложение по ремонту еще одной партии лаосских вертолетов Ми-17, решение по данной сделке может быть принято в ближайшее время.
Стоит отметить, что авиационный парк Лаоса уже включает более 20 военных и гражданских вертолетов, которые произведены предприятиями АО «Вертолеты России». Помимо многоцелевых вертолетов Ми-8/17 в Лаосе достаточно активно эксплуатируются и средние многоцелевые вертолеты Ка-32Т. В завершении мероприятий по поводу передачи четырех отремонтированных Ми-17 стороны обсудили вопрос поставок в Лаос новой вертолетной техники и продолжение сотрудничества в рамках сервисного обслуживания уже поставленных вертолетов.
«Рособоронэкспорт» выводит на международный рынок уникальную военно-морскую технику
Компания «Рособоронэкспорт», входящая в состав государственной корпорации «Ростех», совместно с концерном «Морское подводное оружие – Гидроприбор» начинает работу в рамках программы по продвижению российской военно-морской техники и специального оборудования на международном рынке. «Широкий круг решаемых ВМС различных стран задач определяет необходимость их оснащения разнообразной военно-морской техникой, а также специальным оборудованием. В настоящее время в составе военно-морских сил разных стран находится 225 кораблей российской постройки. Из них носителями морского подводного оружия выступают более 100 судов и субмарин. «Рособоронэкспорт» готов предложить своим партнерам уникальные решения, которые помогут модернизировать вооружение данных судов», – отметил Александр Михеев, занимающий пост гендиректора «Рособоронэкспорта».
Среди предлагаемых изделий – морские донные мины МДМ-1 и МДМ-2, которые предназначены для поражения подводных и надводных кораблей как в подводном, так и в надводном положении при использовании данных мин в составе минных заграждений. Предлагаемая также мина МДМ-3 в состоянии поражать надводные корабли даже небольшого водоизмещения, в том числе десантно-высадочные средства противника, данная мина может использоваться в составе оборонительных минных заграждений. Обозначенные морские мины оснащены взрывателями, которые в сочетании с использованием приборов срочности и кратности и с логикой работы противотральных устройств обеспечивают эффективную защиту от вытраливания с использованием современных неконтактных тралов и естественных помех.
Отдельно можно выделить морскую шельфовую мину МШМ «Шельф», которая не имеет мировых аналогов. Данная мина может устанавливаться с борта надводных и подводных кораблей, а также с авиационных носителей. Мина оснащена гидроакустической пассивно-активной аппаратурой обнаружения и целеуказания, которая позволяет обнаружить любые надводные и подводные корабли противника вне зависимости от их скорости хода и уровня шума. МШМ «Шельф» также защищена от срабатывания при использовании неконтактных тралов и естественных помех. Благодаря уникальному устройству «Шельфа» цели очень трудно от нее уклониться, а также использовать различные средства противодействия.
Как отмечают в «Рособоронэкспорте», морские мины не имеют жесткой привязки к какому-либо конкретному проекту боевого корабля. Интерес к их покупке проявляют государства, морская доктрина которых предусматривает постановку минных заграждений, прогнозируется интерес к подобной продукции со стороны стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.
В сегменте средств самообороны кораблей от подводного оружия и противоминного оружия российская компания готова предложить заказчикам гидроакустические станции – ГАК «Маяк-2014», малоразмерные самоходные приборы противоторпедной защиты, самоходные приборы гидроакустического противодействия МГ-74МЭ, а также глубоководный контактный трал ГКТ-3М и широкополосный акустический трал ШАТ-У. Множество вариантов комплектации трала ГКТ-3М позволяет обеспечить возможность его использования в одинарном вертолетом, корабельном, парных сетевом и придонных вариантах.
Помимо этого, перспективными для продвижения на международном рынке в «Рособоронэкспорте» считают современные средства доставки водолазов. Данные устройства можно использовать с борта наиболее популярных в мире российских подлодок проектов 877 и 636, а также небольших подводных лодок типа «Пиранья».
Индии, Вьетнама и Индонезии не коснутся американские санкции
Ключевая интрига, связанная с попытками США убедить другие государства отказаться от военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией, возможно, разрешилась на долгое время. Как пишет газета «Коммерсантъ», демократы и республиканцы в Конгрессе нашли компромиссное решение в отношении стран, приобретающих российское оружие. Согласованная в ночь на вторник, 24 июля, версия закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 год разрешает не вводить ограничительные меры в отношении трех государств, приобретающих российское вооружение и военные технологии – Индии, Индонезии и Вьетнама. При этом для других партнеров России американцы не собираются делать никаких поблажек, а давление на Турцию было решено усилить превентивно.
По информации SIPRI (Стокгольмского института исследования проблем мира) за 2013-2017 годы доля Вашингтона на мировом рынке экспорта вооружений достигла 34 процентов, России – 22 процентов. Тройка самых главных покупателей российского оружия и военной техники – Индия, Китай, Вьетнам; тройка главных покупателей оружия и военной техники из США – Саудовская Аравия, ОАЭ и Австралия.
Вводить различные ограничения в отношении государств, приобретающих оружие из России, американские власти обязал принятый в 2017 году по инициативе Конгресса закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). При этом администрация американского президента Трампа на протяжении нескольких месяцев старалась отстоять право самостоятельно принимать решение, кого именно наказывать за сделки с Россией, а кого нет. Среди государств, наказание которых в Вашингтоне считают контрпродуктивным, возглавляющий Пентагон Джеймс Мэттис многократно называл Вьетнам, Индию и Индонезию. Американские власти сами пытаются активно развивать отношения с данными странами, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. Поэтому в Белом доме всерьез опасаются, что санкции против этих стран могли бы существенно подорвать весь процесс.
В конечном итоге администрации Трампа удалось достичь некоторого компромисса. Согласованная профильными комитетами Палаты представителей и Сената в ночь на вторник версия закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 год разрешает не вводить никакие ограничения в отношении трех названных выше государств. При этом данные ограничения будут носить временный характер, их можно будете пересмотреть в любой момент, особенно если указанные государства на станут «уменьшать свою зависимость от российского ВПК».
При этом одобренный закон об ассигнованиях, по сути, предусматривает наказание Турции, которая рассчитывает приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф». Ранее представители Вашингтона уже несколько раз давали понять, что сделка между Анкарой и Москвой по комплексам С-400 ставит под угрозу получение Турцией американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. В последней версии проекта оборонного бюджета Конгресс кодифицировал данные угрозы.
Катар приобрел российские ПТРК «Корнет-Э»
Посол России в Катаре Нурмахмад Холов в интервью, которое было опубликовано ТАСС 21 июля 2018 года, рассказал о том, что Российская Федерация и Катар подписали контракты на поставку вооруженным силам данной арабской страны стрелкового оружия, гранатометов и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет-Э». Посол отметил, что в октябре 2017 года наши страны подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, после чего была инициирована работа по наполнению данного соглашения конкретными заказами. Пока что Катар ограничивается закупкой традиционных вооружений.
Также посол прокомментировал информацию об интересе Катара к российским системам ПВО, в частности комплексу С-400 «Триумф». По его словам, возможность покупки данной системы обсуждается, но пока что дальше разговоров дело не идет, конкретики по данной сделке нет. Сделка не приобрела каких-либо конкретных очертаний, но посол не исключает, что она может быть совершена в будущем. При этом категорически против возможной покупки С-400 Катаром выступает Саудовская Аравия.
ПТРК «Корнет-Э» – экспортная версия противотанкового ракетного комплекса разработки Тульского КБ Приборостроения. Данный комплекс пользуется стабильным спросом на международном рынке вооружений. Комплекс предназначен для поражения танков и иных бронированных целей, в том числе имеющих современные средства динамической защиты. ПТРК «Корнет» позволяет поражать цели на удалении до 5500 метров в дневное время и до 3500 метров ночью (максимальная дальность стрельбы). Среди операторов комплекса такие страны, как Армения, Греция, Индия, Сирия, Турция и другие.
Индия близка к покупке 48 многоцелевых вертолетов Ми-17В-5
По информации авторитетного американского еженедельного журнала Jane, Минобороны Индии находится в настоящее время на завершающей стадии переговоров с российскими партнерами о поставке в страну дополнительных 48 многоцелевых вертолетов Ми-17В-5 на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Из них 38 вертолетов должны будут получить ВВС Индии, оставшиеся 10 будут переданы МВД страны. По информации официальных индийских источников, контракт на покупку 48 российских вертолетов, вероятнее всего, будет подписан во время визита в Индию президента Российской Федерации Владимира Путина. Визит запланирован на начало октября 2018 года, он состоится в рамках ежегодного двустороннего саммита лидеров двух государств.
В Jane's Defence Weekly пишут о том, что Минобороны Индии одобрило покупку дополнительных 48 вертолетов Ми-17В-5 российского производства еще в сентябре 2015 года, однако с тех пор переговоры по данному вопросу продолжались, затянутость переговоров связывают с обсуждением стоимости данной сделки. Планируется, что предполагаемый контракт также будет включать в себя офсетные обязательства России в соответствии с требованиями Индии. В частности Дели хочет, чтобы все поставщики инвестировали 30 процентов общей контрактной стоимости всех военных закупок стоимостью более 20 миллиардов рупий (около 290 миллионов долларов) в индийский оборонный и авиастроительный сектор.
Стоит отметить, что Индия является крупным оператором российских вертолетов Ми-17. По двум контрактам общей стоимостью 2,87 миллиарда долларов, страна в период с 2008 по 2016 годы получила 151 вертолет Ми-171В-5 производства АО «Казанский вертолетный завод» (входит в состав АО «Вертолеты России»). 139 вертолетов Ми-17В-5 отправились в состав вооруженных сил, а остальные 12 были переданы индийской полиции, пограничникам и иным военизированным формированиям.
Несмотря на тот факт, что противодействие со стороны США в рамках реализации направленного против РФ санкционного законодательства CAATSA может потенциально негативно повлиять на новый оборонный контракт между Россией и Индией, высокопоставленные индийские чиновники уверены, что их страна сможет обойти данное эмбарго. 6 сентября 2018 года министры иностранных дел США и Индия планируют встретиться в Нью-Йорке. В рамках данной встречи среди прочих тем может быть рассмотрен вопрос реализации CAATSA и потенциальных исключений для Дели.
«Вертолеты России» передали Лаосу партию отремонтированных Ми-17
Холдинг «Вертолеты России» закончил выполнение первого сервисного контракта в интересах Минобороны Лаоса. В рамках торжественной церемонии иностранному заказчику была передана партия из четырех многоцелевых вертолетов Ми-17, которые были отремонтированы выездной бригадой работников одного из предприятий холдинга. Церемония передачи вертолетов состоялась на авиационной базе в городе Вьентьян. Отремонтированные российскими специалистами Ми-17 осмотрели начальник генерального штаба и замминистра обороны Лаоса. При этом в рамках торжественного мероприятия экипаж ВВС Лаоса выполнил на отремонтированной машине показательный полет, сообщает пресс-служба АО «Вертолеты России».
Генеральный директор холдинга Андрей Богинский отметил, что «Вертолеты России» всегда готовы предложить максимально комфортные условия для своих заказчиков, как в вопросе поставок различной вертолетной техники, так и в предоставлении качественных услуг послепродажного обслуживания вертолетов. По его словам, в холдинге уже подготовили предложение по ремонту еще одной партии лаосских вертолетов Ми-17, решение по данной сделке может быть принято в ближайшее время.
Стоит отметить, что авиационный парк Лаоса уже включает более 20 военных и гражданских вертолетов, которые произведены предприятиями АО «Вертолеты России». Помимо многоцелевых вертолетов Ми-8/17 в Лаосе достаточно активно эксплуатируются и средние многоцелевые вертолеты Ка-32Т. В завершении мероприятий по поводу передачи четырех отремонтированных Ми-17 стороны обсудили вопрос поставок в Лаос новой вертолетной техники и продолжение сотрудничества в рамках сервисного обслуживания уже поставленных вертолетов.
«Рособоронэкспорт» выводит на международный рынок уникальную военно-морскую технику
Компания «Рособоронэкспорт», входящая в состав государственной корпорации «Ростех», совместно с концерном «Морское подводное оружие – Гидроприбор» начинает работу в рамках программы по продвижению российской военно-морской техники и специального оборудования на международном рынке. «Широкий круг решаемых ВМС различных стран задач определяет необходимость их оснащения разнообразной военно-морской техникой, а также специальным оборудованием. В настоящее время в составе военно-морских сил разных стран находится 225 кораблей российской постройки. Из них носителями морского подводного оружия выступают более 100 судов и субмарин. «Рособоронэкспорт» готов предложить своим партнерам уникальные решения, которые помогут модернизировать вооружение данных судов», – отметил Александр Михеев, занимающий пост гендиректора «Рособоронэкспорта».
Среди предлагаемых изделий – морские донные мины МДМ-1 и МДМ-2, которые предназначены для поражения подводных и надводных кораблей как в подводном, так и в надводном положении при использовании данных мин в составе минных заграждений. Предлагаемая также мина МДМ-3 в состоянии поражать надводные корабли даже небольшого водоизмещения, в том числе десантно-высадочные средства противника, данная мина может использоваться в составе оборонительных минных заграждений. Обозначенные морские мины оснащены взрывателями, которые в сочетании с использованием приборов срочности и кратности и с логикой работы противотральных устройств обеспечивают эффективную защиту от вытраливания с использованием современных неконтактных тралов и естественных помех.
Отдельно можно выделить морскую шельфовую мину МШМ «Шельф», которая не имеет мировых аналогов. Данная мина может устанавливаться с борта надводных и подводных кораблей, а также с авиационных носителей. Мина оснащена гидроакустической пассивно-активной аппаратурой обнаружения и целеуказания, которая позволяет обнаружить любые надводные и подводные корабли противника вне зависимости от их скорости хода и уровня шума. МШМ «Шельф» также защищена от срабатывания при использовании неконтактных тралов и естественных помех. Благодаря уникальному устройству «Шельфа» цели очень трудно от нее уклониться, а также использовать различные средства противодействия.
Как отмечают в «Рособоронэкспорте», морские мины не имеют жесткой привязки к какому-либо конкретному проекту боевого корабля. Интерес к их покупке проявляют государства, морская доктрина которых предусматривает постановку минных заграждений, прогнозируется интерес к подобной продукции со стороны стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.
В сегменте средств самообороны кораблей от подводного оружия и противоминного оружия российская компания готова предложить заказчикам гидроакустические станции – ГАК «Маяк-2014», малоразмерные самоходные приборы противоторпедной защиты, самоходные приборы гидроакустического противодействия МГ-74МЭ, а также глубоководный контактный трал ГКТ-3М и широкополосный акустический трал ШАТ-У. Множество вариантов комплектации трала ГКТ-3М позволяет обеспечить возможность его использования в одинарном вертолетом, корабельном, парных сетевом и придонных вариантах.
Помимо этого, перспективными для продвижения на международном рынке в «Рособоронэкспорте» считают современные средства доставки водолазов. Данные устройства можно использовать с борта наиболее популярных в мире российских подлодок проектов 877 и 636, а также небольших подводных лодок типа «Пиранья».
Индии, Вьетнама и Индонезии не коснутся американские санкции
Ключевая интрига, связанная с попытками США убедить другие государства отказаться от военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией, возможно, разрешилась на долгое время. Как пишет газета «Коммерсантъ», демократы и республиканцы в Конгрессе нашли компромиссное решение в отношении стран, приобретающих российское оружие. Согласованная в ночь на вторник, 24 июля, версия закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 год разрешает не вводить ограничительные меры в отношении трех государств, приобретающих российское вооружение и военные технологии – Индии, Индонезии и Вьетнама. При этом для других партнеров России американцы не собираются делать никаких поблажек, а давление на Турцию было решено усилить превентивно.
По информации SIPRI (Стокгольмского института исследования проблем мира) за 2013-2017 годы доля Вашингтона на мировом рынке экспорта вооружений достигла 34 процентов, России – 22 процентов. Тройка самых главных покупателей российского оружия и военной техники – Индия, Китай, Вьетнам; тройка главных покупателей оружия и военной техники из США – Саудовская Аравия, ОАЭ и Австралия.
Вводить различные ограничения в отношении государств, приобретающих оружие из России, американские власти обязал принятый в 2017 году по инициативе Конгресса закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). При этом администрация американского президента Трампа на протяжении нескольких месяцев старалась отстоять право самостоятельно принимать решение, кого именно наказывать за сделки с Россией, а кого нет. Среди государств, наказание которых в Вашингтоне считают контрпродуктивным, возглавляющий Пентагон Джеймс Мэттис многократно называл Вьетнам, Индию и Индонезию. Американские власти сами пытаются активно развивать отношения с данными странами, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. Поэтому в Белом доме всерьез опасаются, что санкции против этих стран могли бы существенно подорвать весь процесс.
В конечном итоге администрации Трампа удалось достичь некоторого компромисса. Согласованная профильными комитетами Палаты представителей и Сената в ночь на вторник версия закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 год разрешает не вводить никакие ограничения в отношении трех названных выше государств. При этом данные ограничения будут носить временный характер, их можно будете пересмотреть в любой момент, особенно если указанные государства на станут «уменьшать свою зависимость от российского ВПК».
При этом одобренный закон об ассигнованиях, по сути, предусматривает наказание Турции, которая рассчитывает приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф». Ранее представители Вашингтона уже несколько раз давали понять, что сделка между Анкарой и Москвой по комплексам С-400 ставит под угрозу получение Турцией американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. В последней версии проекта оборонного бюджета Конгресс кодифицировал данные угрозы.
Автор: Юферев Сергей
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