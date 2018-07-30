07:52 30 июля
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Эксперты ОБСЕ собрались в Крым. Но через Украину

Представители ОБСЕ заявили о своем намерении посетить Крымский полуостров, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя организации. При этом делегация Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ собирается попасть на территорию Крыма через Украину и намерена для посещения территории Крыма просить разрешения киевских властей. Главной задачей посещения Крыма в БДИПЧ ОБСЕ назвали оценку соблюдения прав человека на полуострове.

Эксперты ОБСЕ собрались в Крым. Но через Украину


В организации заявили, что Бюро рассматривает возможность поездки в Крым экспертов для оценки ситуации с нарушением прав человека на полуострове, но для этого, по словам представителя ОБСЕ, необходимо разрешение и приглашение Киева.


Власти Крыма уже отреагировали на данную возможную поездку. В частности, вице-премьер Крыма Георгий Мурадов сообщил, что посещение Крыма различными международными организациями Россией приветствуется, но только при определенных условиях. Он заявил, что без предварительного обсуждения с российской властью посещения полуострова не получится, так как он является территорией России, а не Украины.

Наличие украинской визы никак не поможет экспертам ОБСЕ попасть на полуостров, так что вопрос посещения Крыма надо обсуждать не с Киевом, а с Москвой
- добавил политик.

Необходимо отметить, что попытка посещения полуострова представителями ОБСЕ назревала давно. После вхождения Крыма в состав России в 2014 году ОБСЕ неоднократно высказывалась на тему нарушения прав человека в регионе, основываясь только на жалобах украинской стороны и не принимая во внимание сообщения российской власти.






Использованы фотографии: https://yandex.ru/
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Комментарии 26

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:38
    Пускай они у укроинцев просят разрешение на посещение сшы! !! wassat fool Вообще проблемы с головой fool !!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Например Сегодня, 07:39
      Зачем вообще нужна ОБСЕ в Крыму? Развал Югославии показал, что эта организация дутая и никчёмная.
      Безопасность которая приводит к развалу государств в европе. Возможно у нас не правильный перевод названия этой конторы и неверное пониманиюе её сути?
      Не забудем, что и наша страна (СССР) прекратила свое существование под аплодисменты этой организации, а возможно и при непосредственном участии этой конторы.
      Давно пора как минимум забить на неё.
      Например
      1. Татьяна Сегодня, 07:42
        Англо-американские провокаторы ОБСЕ решили посетить Российский Крым через РАЗРЕШЕНИЕ властей Украины без разрешения РФ!

        Ха! Это всё равно, что мужикам ждать "разрешения" от администрации в общественной бане попасть в женский класс мыться по билетам в мужской! laughing
        Какой психически нормальный банщик их к женщинам туда пустит? angry
        Татьяна
        1. Dr Dron (Dr Dron) Сегодня, 07:50
          Да пусть приезжают. Только на границе их сразу же завернуть и депортировать за нарушение правил въезда на территорию РФ. И в догонку запретить им въезд лет на «-надцать». А что, у нас перед законом все равны, не так ли? Может следующая делегация не будет откровенный бред нести...
          Dr Dron
    2. Комментарий был удален.
      1. Чёрный Сегодня, 07:45
        После вхождения Крыма в состав России в 2014 году ОБСЕ неоднократно высказывалась на тему нарушения прав человека в регионе, основываясь только на жалобах украинской стороны и не принимая во внимание сообщения российской власти.
        Это будет и на этот раз. Не за правдой они в Крым собираются. Им нужен предлог для подачи очередной порции обвинений в адрес России.Давно известно, что ОБСЕ видит только то, что угодно их западным хозяевам.
        Какой психически нормальный банщик их к женщинам туда пустит?
        feel
        Чёрный
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:41
    Зачем они здесь нужны?Только через аэропорт Симферополя.
    210окв
  3. Tusv (Владимир) Сегодня, 06:41
    вопрос посещения Крыма надо обсуждать не с Киевом, а с Москвой

    Во во. И курортный сбор содрать не забудьте
    Tusv
    1. 3vs Сегодня, 06:58
      Извините, курортный побор только для граждан России!
      Причём жители Краснодарского края у себя курортный побор не платят, как и жители остальных
      зон курортного побора.
      Вообще, гарант Конституции головой-то думал, когда подписывал эти бредни?
      Возраст, видимо...
      Прямое нарушение Конституции Российской Федерации!
      Давайте, тогда во всех областях введём курортный побор, чтобы все были в равных условиях!
      Чем моя Ивановская область хуже Краснодарского края и Алтайского края?!
      Нам тоже деньги нужны на развитие туризма!
      Подлецы, больше им звания нет!
      3vs
  4. TarasVE (Владимир) Сегодня, 06:42
    Толку от этого посещения ноль, всё равно напишут в итоге какую нибудь лабуду.
    TarasVE
    1. Кот Маркиз (Маркиз) Сегодня, 07:05
      Если они приедут, то будет вот, что: поздно вечером к ним проберется какое-нибудь ч.м.о и со слезами на глазах, начнет рассказывать, что благополучная жизнь в Крыму-видимость и фальш-люди так запуганы, что боятся сказать правду, ночью разъезжают воронки и забирают несогласных с оккупацией, всех кто хоть слово сказал "против", а потом убивают их и трупы топят в море. Потом, по приезду обратно вся "миссия ОБСЕ" будет дружно повторять именно вот этот бред-выдавая за "истинное состояние дел в Крыму".
      Кот Маркиз
  5. Dazdranagon (Дмитрий) Сегодня, 06:46
    На самом деле жалко Крым - сейчас наши олигархи повыкупают побережье, понастроят отелей, поделают платные пляжи...
    Dazdranagon
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:48
    На КПП при переходе в Крым этим борцам за "права человека" необходимо объяснить, что посещение российской территории происходит не с разрешения Киева и повернуть их назад придав для ускорения в одно место.
    rotmistr60
    1. МВГ (Валерий) Сегодня, 06:57
      Вот, вот. Только не борцы они, а борцуны )))
      МВГ
  7. 3vs Сегодня, 06:52
    Представители ОБСЕ будут поставлены на место.
    В Крым через Москву!
    Всё, вопрос закрыт!
    3vs
  8. mavrus (Андрей) Сегодня, 06:54
    Чтобы эти клоуны в Крыму не увидели, все равно напишут отчёт под диктовку госдепа. И будут очень сожалеть, что не могут корректировать огонь ВСУ, как в Донбассе.
    mavrus
  9. МВГ (Валерий) Сегодня, 06:56
    "...без предварительного обсуждения с российской властью посещения полуострова не получится, так как он является территорией России, а не Украины." - а вот это совершенно правильно. Ибо нефиг...
    Главное, выбранный вектор отношения к порядку посещения выдержать. Есть В.В. Путин, вот пусть с ним и согласовывают.
    МВГ
  10. Masya Masya (Маня) Сегодня, 06:56
    Приглашение Киева? Вот пусть порох и покажет им Крым... на глобусе краины... wink
    Masya Masya
    1. изя топ (Андрей) Сегодня, 07:04
      Цитата: Masya Masya
      Приглашение Киева? Вот пусть порох и покажет им Крым... на глобусе краины... wink

      hi есть же у них где то "артек" what и "крым" новый насыпят yes
      изя топ
  11. mamont5 (Александр) Сегодня, 07:01
    Через Руину? Ну, значит, не посетят. Да они и сами это отлично понимают.
    mamont5
  12. 1536 (Евгений) Сегодня, 07:20
    Провокаторам из Европы в Крыму не место!
    1536
  13. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:21
    Да не собирались они Крым посещать! wassat Как они это сделают без российских виз? Это обычная практика - ставить невыполнимые условия, а потом устроить "пляски с бубном" по этому поводу!
    Горный стрелок
  14. В H (В H) Сегодня, 07:22
    Совсем плохо с ОБСЕй ,они бы еще у Киева запросили разрешения в Москву приехать ..или у дворника на встречу с вальцманом ..
    В H
  15. лысова (владимир) Сегодня, 07:27
    Организацию, якобы по правам человека БДИПЧ ОБСЕ, спрашивающая разрешение у Украинской хунте, где не существует ничего правомерного - в Крым пускать нельзя не при каких условиях. Она не соответствует своей вывеске, со знаком наоборот.
    лысова
  16. slavaseven (Вячеслав) Сегодня, 07:40
    Приедут и найдут то, что ищут. Из пальца высосут. Тут к гадалке не ходи
    slavaseven
  17. Vard Сегодня, 07:42
    Как это по европейски... зайти через то, что обычно предназначено для выхода...
    Vard
  18. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:43
    Эксперты ОБСЕ собрались в Крым. Но через Украину
    Да хоть на парашютах... Добро пожаловать.
    svp67
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