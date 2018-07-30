Эксперты ОБСЕ собрались в Крым. Но через Украину

Наличие украинской визы никак не поможет экспертам ОБСЕ попасть на полуостров, так что вопрос посещения Крыма надо обсуждать не с Киевом, а с Москвой

Представители ОБСЕ заявили о своем намерении посетить Крымский полуостров, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя организации. При этом делегация Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ собирается попасть на территорию Крыма через Украину и намерена для посещения территории Крыма просить разрешения киевских властей. Главной задачей посещения Крыма в БДИПЧ ОБСЕ назвали оценку соблюдения прав человека на полуострове.В организации заявили, что Бюро рассматривает возможность поездки в Крым экспертов для оценки ситуации с нарушением прав человека на полуострове, но для этого, по словам представителя ОБСЕ, необходимо разрешение и приглашение Киева.Власти Крыма уже отреагировали на данную возможную поездку. В частности, вице-премьер Крыма Георгий Мурадов сообщил, что посещение Крыма различными международными организациями Россией приветствуется, но только при определенных условиях. Он заявил, что без предварительного обсуждения с российской властью посещения полуострова не получится, так как он является территорией России, а не Украины.- добавил политик.Необходимо отметить, что попытка посещения полуострова представителями ОБСЕ назревала давно. После вхождения Крыма в состав России в 2014 году ОБСЕ неоднократно высказывалась на тему нарушения прав человека в регионе, основываясь только на жалобах украинской стороны и не принимая во внимание сообщения российской власти.