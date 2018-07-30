Запоминать не нужно, можно погуглить. Советы от светил образования

Коммуникабельность и креативность – важнее для школьника, чем знание теоремы Виета.

«Я, может быть, грубо скажу, но тупая память больше не нужна, всегда можно… погуглить».Это изречение принадлежит одному из представителей Высшей школы экономики Виктору Болотову, человеку, который возглавляет Институт образования НИУ ВШЭ. Ранее он имел непосредственное отношение к разработке образовательных стандартов. Был заместителем главы министерства образования и науки, а также главой федеральной службы по надзору в сфере науки и образования. Награждён орденом Почёта и премиями правительства.Именно такие люди сегодня определяют тенденции в российском образовании, выбивая в неокрепшее сознание молодёжи то, что их собственная голова им и не нужна – всё можно просто найти в Интернете, даже если речь идёт о базовых знаниях лётчика, хирурга или самого учителя.Ситуация в полёте критическая, и лётчик, по методике Виктора Болотова, начинает гуглить, как ему в дальнейшем управлять крылатой машиной.Болотов:Если возвращаться к примеру с лётчиком, то в критической ситуации тот может и не знать, какая "кнопка" самолёта отвечает за конкретное действие двигателя, механизации крыла и т.п., достаточно быть креативным и коммуникабельным – выйти к пассажирам и поговорить о погоде за бортом. Вдруг пригодится.Такие концепции сегодня пытаются реализовать в наших школах, причём для их продвижения выдумывают самые красивые формулировки и отсылки к наиболее «развитым» в плане образования странам.Это ли приводит к тому, что появляются выдающиеся результаты на международных олимпиадах? Нет. К таким результатам приводит то, что остаются в стране учителя, которые все новшества от специалистов, описанных выше, отправляют в мусорную корзину, продолжая учить так, чтобы это давало результат на самом деле, а не на листе бумаги.О ситуации подробнее рассказывается в программе "Агитпроп" Константина Сёмина: