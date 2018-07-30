В Латвии нашли способ "победить" Россию. Ее будут "дробить"

В России уже привыкли к высказываниям различного рода, звучащим из уст представителей властей Прибалтийских республик и направленных на запугивание собственного населения различными ужасами, которые якобы придут со стороны России. В своих речах прибалтийские властители во всех своих бедах обвиняют Россию и предлагают различные способы "ее победить". На этот раз "отличнейший" способ справиться с Россией предложил депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс, который заявил о необходимости "раздробить Россию на несколько частей".На своей странице в социальной сети Twitter, латвийский депутат записал, что "раздробление России на несколько частей необходимо для спокойствия" Латвии и всей Европы. При этом Кирштейнс предлагает разделить Россию по этническому признаку, то есть создать столько государств, сколько народностей населяют территорию страны. И только в этом случае, заверяет латвийский депутат, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы".Интересно, а латвийский депутат вообще представляет сколько народностей живет на территории России? И не из нищего бюджета ли Латвии предлагает он провести эту "переделку территорий"?Наверное, здесь и упоминать не надо, что основная масса антироссийских лозунгов звучит именно со стороны Латвии. Состояние политических отношений между странами в последнее время ухудшилось еще сильнее, при чем к этому приложила руки совсем не российская сторона. По мнению "трезвомыслящих" латвийских политиков, такое поведение властей республики ведет только к ухудшению экономической ситуации в стране.