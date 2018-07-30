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В Латвии нашли способ "победить" Россию. Ее будут "дробить"

В России уже привыкли к высказываниям различного рода, звучащим из уст представителей властей Прибалтийских республик и направленных на запугивание собственного населения различными ужасами, которые якобы придут со стороны России. В своих речах прибалтийские властители во всех своих бедах обвиняют Россию и предлагают различные способы "ее победить". На этот раз "отличнейший" способ справиться с Россией предложил депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс, который заявил о необходимости "раздробить Россию на несколько частей".

В Латвии нашли способ "победить" Россию. Ее будут "дробить"


На своей странице в социальной сети Twitter, латвийский депутат записал, что "раздробление России на несколько частей необходимо для спокойствия" Латвии и всей Европы. При этом Кирштейнс предлагает разделить Россию по этническому признаку, то есть создать столько государств, сколько народностей населяют территорию страны. И только в этом случае, заверяет латвийский депутат, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы".


Интересно, а латвийский депутат вообще представляет сколько народностей живет на территории России? И не из нищего бюджета ли Латвии предлагает он провести эту "переделку территорий"?

Наверное, здесь и упоминать не надо, что основная масса антироссийских лозунгов звучит именно со стороны Латвии. Состояние политических отношений между странами в последнее время ухудшилось еще сильнее, при чем к этому приложила руки совсем не российская сторона. По мнению "трезвомыслящих" латвийских политиков, такое поведение властей республики ведет только к ухудшению экономической ситуации в стране.





Использованы фотографии: http://www.grani.lv/
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Комментарии 22

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  1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:11
    оторый заявил о необходимости "раздробить Россию на несколько частей"
    А кто дробить будет не Прибалтика ли? Или обратятся к старшему брату - мы вам метод, вы действия. Мозги у прибалтийских политиков раздроблены полностью и окончательно.
    rotmistr60
    1. Например Сегодня, 07:22
      Интересно, а латвийский депутат вообще представляет сколько народностей живет на территории России? И не из нищего бюджета ли Латвии предлагает он провести эту "переделку территорий"?

      Зачем ёрничать, автор?
      Именно так и происходит последние сто лет. Революция, дробление по этническому признаку, выделение в независимые страны Польши и Финляндии. Далее коммунисты продолжили начатое - формирование по этническои=му признаку республик союзных и автономных. Выделение областей по этническому признаку.
      Далее очередное разделение. И тольк Богу известно по какой причине развал остановился в пределах границ союзных республик, а не в пределах областей. Видимо Господь дал нам возможность вновь стать русскими.
      Пока всё по плану. При чем не по нашему плану. Русских пока нет, есть россияне.
      Например
      1. Чёрный Сегодня, 07:24
        Еще один карлик возомнивший себя латвийским гераклом -фюрером бредит разделом России?! Кто собирался делить, давно разделан, освежеван и закопан!! wassat
        Чёрный
    2. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 07:24
      Цитата: rotmistr60
      который заявил о необходимости "раздробить Россию на несколько частей"
      А кто дробить будет не Прибалтика ли? Или обратятся к старшему брату - мы вам метод, вы действия. Мозги у прибалтийских политиков раздроблены полностью и окончательно.

      Не волнуйтесь! Раздробленность России уже произошла в сфере имущества и финансов, и если вы в этом сомневаетесь, то сравните жизнь в регионах (областных центров с жизнью районных городков) со столичной. Пока это разделение законодательно закреплено не на всех уровнях, но негласное право "на жирные куски" из бюджетной корзины уже существует. И прибалтов здесь можно не приплетать, сами захлебнёмся...
      ROSS 42
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:30
      Латвия предлагает раздробить Россию... А дробилка то выросла? lol
      сибиралт
    4. GRF (Евгений) Сегодня, 07:36
      Цитата: rotmistr60
      оторый заявил о необходимости "раздробить Россию на несколько частей"
      А кто дробить будет не Прибалтика ли? Или обратятся к старшему брату - мы вам метод, вы действия. Мозги у прибалтийских политиков раздроблены полностью и окончательно.

      Пусть начнут с себя, покажут пример, так сказать...
      Сколько там у них нацменьшинств?
      А то слишком агрессивная страна какая-то...
      GRF
    5. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 07:41
      Цитата: rotmistr60
      А кто дробить будет не Прибалтика ли?

      ни кто и ни когда не смог нас раздробить, кроме как , если не мы сами себя!!....а для этого нам шпроты не нужны, наше правительство уже раскалывает государство на части недовольных и тех кому все равно...
      Сандор Клиган
  2. Тралл Сегодня, 07:11
    Эта та страна, парады вооруженных сил которой на Youtube можно посмотреть в категории "Юмор"? smile
    Тралл
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:20
      Зря вы ЭТО назвали страной -настоящие страны обидятся на такое сравнение! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
    2. Например Сегодня, 07:24
      Вы из страны которая создана по технологии которую описал этот человек. Из странны созданной по этому же плану.
      Расслабьтесь. Вы с ним одной крови. wink
      Например
  3. изя топ (Андрей) Сегодня, 07:16
    хохлоглист межушного пространства очень заразен fool
    изя топ
  4. Masya Masya (Маня) Сегодня, 07:18
    много этих дробильшиков было... "Иных уж нет, а те -далече"... wink
    Masya Masya
  5. кобальт (Максим) Сегодня, 07:18
    Следственный комитет ау, не спать, у этого умника состав преступления - ст. 280.1 УК РФ - публичные призывы к осуществлению действий, направленых на нарушение территориальной целостности РФ.
    кобальт
    1. TarasVE (Владимир) Сегодня, 07:26
      Поддерживаю. Вывезти в Россию, судить и отправить дробить отбойным молотком, Российский грунт на Колыме. laughing
      TarasVE
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:19
    Чем меньше Жучка, тем громче она лает! wassat fool
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  7. Хагалаз (Роман) Сегодня, 07:21
    Лозунги звучат из Прибалтики, да написанны они не там. Песня не нова.
    Хагалаз
  8. собаковод Сегодня, 07:21
    Нескушно живут, пыхнут, торкнет и понеслось! Но, сколько бы он не стоял в коленно-преклонной, положение не изменится. Россия стояла, и стоять будет, сколько бы трибалтов не имели ковбои.
    собаковод
  9. sxfRipper (Александр) Сегодня, 07:23
    раздробление России на несколько частей
    и
    создать столько государств, сколько народностей населяют территорию страны
    Сотни полторы примерно, могу ошибаться.
    Они там что - в дебилизме соревнуются? Хотя до премьер-лиги далековато, Порошенко - супер-фаворит.
    sxfRipper
  10. тагил (сергей) Сегодня, 07:29
    Высказывание все наглее и наглее. Пора наказывать всеми возможными способами. Попробуй что нибудь в таком духе сказать про любую "демократическую" страну в какой нибудь паршивой Европе и все, потащат в Гаагу на судилище. Чего боимся не понимаю.
    тагил
  11. лысова (владимир) Сегодня, 07:34
    Решала, проще Латвию превратить в часть Балтийского моря
    лысова
  12. Старый военрук Сегодня, 07:43
    Сначала разделите Латвию на Курземе, Видземе, Земгале и Латгале. Потом будем посмотреть, господин делитель,т.к. мыслителем такое чудо природы назвать ну никак нельзя.
    Старый военрук
  13. Moskovit (Алексей) Сегодня, 07:49
    Латвия вымирает и раздает советы другим странам. Скоро ей самой придется подумать, присоединится ли к Псковской области или попросить сохранить свое название, так как латыши разбегаются с "любимой" родины. Особенно весело будет после 2019 года, когда ЕС сократит дотации.
    Moskovit
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