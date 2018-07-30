Грузинские миротворцы "отличились" в Афганистане

Грузинская армия есть и будет достойной частью общества, а самоотверженность и авторитет грузинских военных заслуженно признаны и оценены международным сообществом

На авиационной базе Баграм в Афганистане раскрыто хищение товаров различного назначения из помещения торгового объекта на сумму чуть более трех с половиной тысяч долларов. Делом занялась американская военная полиция и почти сразу же задержала подозреваемых. Ими оказались, как ни странно, ни местное население, ни сами продавцы и обслуживающий персонал торгового объекта, а бравые грузинские военнослужащие из миротворческого контингента, размещенного Грузией в Афганистане, сообщила телекомпания "Рустави 2"Согласно доступной информации, "четверо грузинских военных, совместно с солдатами других армий систематически совершали кражи из магазина, расположенного на территории авиабазы Баграм в Афганистане". Похищенные вещи они вывозили за территорию части, после чего продавали на рынке в Кабуле местному населению. Часть похищенного была ими не реализована и хранилась в помещении казармы.Грузинское военное ведомство подтвердило факт задержания четверых грузинских миротворцев и заявило, что "осуждает факт кражи на авиационной базе Баграм в Афганистане" и "заинтересовано в расследовании данного дела", следует из информации, размещенной на странице Минобороны Грузии. Там также отметили, что "данный случай единичный и не носит систематический характер".- добавили в оборонном ведомстве Грузии, стремящемся любыми путями попасть в НАТО. Пусть в Минобороны Грузии считают данный случай "маленьким и единичным", но возможно, что именно он ляжет "большим пятном" на репутацию грузинской армии.