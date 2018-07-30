10:41 30 июля
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Грузинские миротворцы "отличились" в Афганистане

На авиационной базе Баграм в Афганистане раскрыто хищение товаров различного назначения из помещения торгового объекта на сумму чуть более трех с половиной тысяч долларов. Делом занялась американская военная полиция и почти сразу же задержала подозреваемых. Ими оказались, как ни странно, ни местное население, ни сами продавцы и обслуживающий персонал торгового объекта, а бравые грузинские военнослужащие из миротворческого контингента, размещенного Грузией в Афганистане, сообщила телекомпания "Рустави 2"

Грузинские миротворцы "отличились" в Афганистане


Согласно доступной информации, "четверо грузинских военных, совместно с солдатами других армий систематически совершали кражи из магазина, расположенного на территории авиабазы Баграм в Афганистане". Похищенные вещи они вывозили за территорию части, после чего продавали на рынке в Кабуле местному населению. Часть похищенного была ими не реализована и хранилась в помещении казармы.


Грузинское военное ведомство подтвердило факт задержания четверых грузинских миротворцев и заявило, что "осуждает факт кражи на авиационной базе Баграм в Афганистане" и "заинтересовано в расследовании данного дела", следует из информации, размещенной на странице Минобороны Грузии. Там также отметили, что "данный случай единичный и не носит систематический характер".

Грузинская армия есть и будет достойной частью общества, а самоотверженность и авторитет грузинских военных заслуженно признаны и оценены международным сообществом
- добавили в оборонном ведомстве Грузии, стремящемся любыми путями попасть в НАТО. Пусть в Минобороны Грузии считают данный случай "маленьким и единичным", но возможно, что именно он ляжет "большим пятном" на репутацию грузинской армии.



Использованы фотографии: https://www.newsgeorgia.ge/
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Комментарии 32

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  1. Чёрный Сегодня, 08:00
    Узнаю грузин. Ну ничего не изменилось со времён СССР. wassat
    Чёрный
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 08:06
      Минобороны Грузии считают данный случай "маленьким и единичным", но возможно, что именно он ляжет "большим пятном" на репутацию грузинской армии.

      Ляжет-ляжет))) Обычно после таких случаев погоняло прилипает на долго))
      maxim947
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:02
    "четверо грузинских военных, совместно с солдатами других армий систематически совершали кражи из магазина, расположенного на территории авиабазы Баграм в Афганистане". Похищенные вещи они вывозили за территорию части, после чего продавали на рынке в Кабуле местному населению. Часть похищенного была ими не реализована и хранилась в помещении казармы.
    ....Вот не удивительно...Образ жизни..
    parusnik
    1. Чёрный Сегодня, 08:07
      Грузинская армия есть и будет достойной частью общества, а самоотверженность и авторитет грузинских военных заслуженно признаны и оценены международным сообществом
      ..ну ну....помню, помню 2008 г. laughing ...после того как грузия прошла натовскую школу...она хорошо усвоила.-увидел русского беги.бросай все и беги.. wassat
      Чёрный
    2. ver_ (вера) Сегодня, 08:49
      ..абчето у них конёк - барсетки..
      ver_
      1. роман66 (роман) Сегодня, 09:38
        проблема с барсетками в Афгане. пришлось тырить что под руку попало
        роман66
        1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 09:49
          Да не, жалованья на ширево не хватает..
          ДЕДПИХТО
    3. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 09:58
      Цитата: parusnik
      "четверо грузинских военных, совместно с солдатами других армий систематически совершали кражи из магазина, расположенного на территории авиабазы Баграм в Афганистане". Похищенные вещи они вывозили за территорию части, после чего продавали на рынке в Кабуле местному населению. Часть похищенного была ими не реализована и хранилась в помещении казармы.
      ....Вот не удивительно...Образ жизни..

      ХА-ХА-ХА ! ""Мастерство"" не пропили! Классик написал---бежали робкие грузины. А они ""смелые-""--тащат всё подряд!
      Reptiloid
  3. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 08:06
    Это еще ерунда. Вот если там появятся украинские прапорщики - вот это будет круто! laughing
    дилетант2
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:10
      Да их оттуда уже выгнали..Пригласили грузин, всёж натовскую школу прошли, а оказалось ,поменяли шило на мыло...
      parusnik
      1. майор147 Сегодня, 09:15
        Цитата: parusnik
        Да их оттуда уже выгнали..Пригласили грузин, всёж натовскую школу прошли, а оказалось ,поменяли шило на мыло...

        И эти люди обвиняли российских солдат в 2008 году в краже унитазов! recourse
        майор147
    2. макс702 (Максим) Сегодня, 09:50
      Цитата: дилетант2
      Это еще ерунда. Вот если там появятся украинские прапорщики - вот это будет круто! laughing

      Почитайте в сети про украинский батальон в Ираке.. Эталон Шумерства ...
      макс702
  4. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:07
    торгашеская жилка неистребима...
    Грузинская армия есть и будет достойной частью общества, а самоотверженность и авторитет грузинских военных заслуженно признаны и оценены международным сообществом
    laughing
    всем показали как служить да ещё и подзаработать при этом... wink
    Masya Masya
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:41
      кажется. я знаю их звания lol
      роман66
    2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 10:04
      Цитата: Masya Masya
      торгашеская жилка неистребима...laughing всем показали как служить да ещё и подзаработать при этом... wink
      А что же Вы хотите? Дом далеко, крутись, как хочешь! !!!
      Reptiloid
  5. Strashila (I) Сегодня, 08:08
    Вот он тлетворное влияние западных союзников... тупеют..."Часть похищенного была ими не реализована и хранилась в помещении казармы.", на основании этого на них спишут все сворованное не только ими, кто поимеет не маленький гешефт на них... тупее не куда. как в анекдоте, в семье вора... сынок, я тебя наказал не зато что ты съел варенье, а за то что оставил отпечатки пальцев.
    Strashila
  6. изя топ (Андрей) Сегодня, 08:17
    смешно.и предсказуемо
    изя топ
  7. лысова (владимир) Сегодня, 08:26
    Все мы люди - все мы человеки, а пятнышко естественно останется.
    лысова
  8. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 08:28
    Это только начало!Скоро будут там "воины в законе"!НАТА ещё всплакнёт....
    HAM
  9. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 08:37
    ... "данный случай "маленьким и единичным", но возможно, что именно он ляжет "большим пятном" на репутацию грузинской армии" ...
    Я вас умоляю!
    Ни каким пятном он на них не ляжет. Закроют глаза на всё лишь бы Грузия оставалась натовским фарпостом близ границ с Россией.
    Ретвизан 8
  10. Million (Влад) Сегодня, 08:38
    А чего еще можно ожидать от грузин?))))
    Million
  11. kotdavin4i (Сан Саныч) Сегодня, 08:45
    Доброго утра всем. Вообще воруют все, и американцы и британцы и немцы и старший прапорщик Козлов на базе налево имущество пускает - просто не всех ловят. Конечно миротворческий контингент это все таки отобранные люди и по мнению всех они должны быть лучше. А так - обычная новость, если убрать налет политики о том что в "НАТЕ" все плохо, а в наших национальных армиях прям все сама честность и порядочность... hi
    kotdavin4i
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:55
      Цитата: kotdavin4i
      Вообще воруют все,

      по себе судим?
      no
      LSA57
      1. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 10:04
        Цитата: LSA57
        по себе судим?

        Назовите пожалуйста хоть одну нацию, где нет любителей этого ремесла. Коммунист? Замашки у Вас те же.
        Ст.пропорщик
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:01
      Всё правильно, человек есть натура разнообразная! Если есть какие то особенности приписываемые к какой то нации, это издержки воспитания, среды обитания, не более того.
      В Советской армии всё было с кавказскими ребятами норм, если какой ни будь идиёт не создавал подразделение с национальным уклоном.
      rocket757
  12. Felix99 (Феликс) Сегодня, 08:53
    на сумму чуть более трех с половиной тысяч долларов
    ,
    четверо грузинских военных, совместно с солдатами других армий
    Что за смешная сумма? Солдаты других армий? Больше информации! Это сообщение больше похоже на провокацию. Четверо грузин, плюс более двух военнослужащих других армий, уже по 500 бакинских на лицо. Масштаб не впечатляет.
    Felix99
  13. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:53
    Грузинская армия есть и будет достойной частью общества,

    да уж куда достойнее. даже в "обществу" не берут
    LSA57
  14. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:20
    а самоотверженность и авторитет грузинских военных заслуженно признаны и оценены международным сообществом
    Не поспоришь. Украл у своих же, продал, опять украл. Самоотверженность действительно необходима, а какой авторитет при этом огромный... Международное сообщество хоть и со скрипом, но признало всю "самоотверженность" грузинской армии по расстрелу спящего города и российских миротворцев в августе 2008.
    rotmistr60
  15. Пленник (Айрат) Сегодня, 09:31
    laughing Вах! Все течет, все изменяется, только не менталитет сынов Сакартвело.
    Пленник
  16. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:14
    Там также отметили, что "данный случай единичный и не носит систематический характер".

    Помнится мне, что после вторжения коалиции в Афганистан возникала тема поборов на блок постах sad . Причём самые наглые в этом вопросе были как раз грузины yes . Из ИНОСМИ помню. Только вот за какой год... what
    злой партизан
  17. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 10:27
    авиабазы Баграм

    У меня одного это вызывает ностальгию?!
    Нормаль ок
  18. Sadko88 (Старший) Сегодня, 10:36
    Скорее всего от безделья, а не с целью воровства. Грузины отличный народ. Трудолюбивый. С Саакашвили ошиблись и НАТО. Они и сами это понимают.
    Sadko88
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