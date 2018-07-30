10:42 30 июля
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Турция хочет в БРИКС. А хочет ли БРИКС Турцию?

Турция изъявила желание вступить в альянс БРИКС. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) еще 27 июля, пишет турецкое издание Hurriyet Daily News.

Турция хочет в БРИКС. А хочет ли БРИКС Турцию?


В своем обращении к лидерам стран БРИКС, Эрдоган заявил, что если альянс примет Турцию в свои ряды, то блок будет называться БРИКСТ. Выступая на пресс-конференции, Эрдоган добавил, что данное предложение "было тепло встречено членами БРИКС", так как Турция и эти пять стран, входящих в альянс, все вместе входят в G20. Он отметил, что предложение Турции о вступлении в альянс "особенно понравилось Китаю, который совсем не против этого."


Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в ближайших планах БРИКС не стоит вопрос увеличения количества участников альянса, но не исключил в перспективе расширения числа членов блока. Российский лидер заявил, что хоть "организация открыта", но вопрос присоединения новых членов требует "дополнительной проработки".

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В нее входят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Саммит БРИКС проходил с 26 по 27 июля в Йоханнесбурге. В ходе встречи лидеры стран подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам десяти лет работы организации.






Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 33

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  1. Wedmak (Денис) Сегодня, 08:28
    Ну, то бишь второй стул уже рядом поставил.
    Wedmak
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 08:54
      Кто скажет, какая практическая польза данной организации? Периодически собираются, трепятся и по домам. Хотел бы ошибаться, но какая-то она бутафорская.
      maxim947
      1. SSR (Roman) Сегодня, 09:27
        Цитата: maxim947
        Кто скажет, какая практическая польза данной организации? Периодически собираются, трепятся и по домам. Хотел бы ошибаться, но какая-то она бутафорская.

        G7 тоже "бутафорская"...
        БРИКС это вообще детский сад с населением в половину планеты.
        SSR
        1. Например Сегодня, 09:56
          блок будет называться БРИКСТ.

          Принять Армению и Оман. Получится АБРИКОС wassat
          Например
          1. Stas157 (Стас) Сегодня, 10:12
            Цитата: maxim947
            Кто скажет, какая практическая польза данной организации? Периодически собираются, трепятся и по домам. Хотел бы ошибаться, но какая-то она бутафорская.

            Так и есть! На данный момент БРИКС - пустышка, ни какого значимого результата. Задумка изначально отличная, организовать свой огромный рынок(в противовес Западу, а рынок действительно огромный, больше Западного!), свое финансирование(вместо Западного). Но, ничего пока не работает. Кредиты все берут на Западе, и торгуют все не с самими собой(БРИКС), а с тем же одиозным Западом. Ничего противопоставить Западу, кроме лозунгов и громких названий, пока не получается, к сожалению. Запад, в этих делах показывает намного более лучшую организованность, чем клуб наиболее крупных, развивающихся стран.
            Stas157
      2. Wedmak (Денис) Сегодня, 09:27
        Развитие торговли в основном. Где-то была статистика или статья, лень искать.
        Wedmak
    2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 08:55
      ну если с первого слезет , то почему бы и нет ?
      просто экспл
  2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:30
    Эрдоган, похоже, готовится к давлению со стороны штатов
    pvv113
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:50
      Володя , привет ! hi
      Цитата: pvv113
      готовится к давлению со стороны штатов

      Или готовится стать засланным казачком от тех же штатов . wink
      bouncyhunter
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:07
        Цитата: bouncyhunter
        стать засланным казачком

        Тоже возможный вариант! Восток - дело тонкое wink
        pvv113
    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 08:58
      Цитата: pvv113
      Эрдоган, похоже, готовится к давлению со стороны штатов

      заберите его. Сделайте всем хорошо.
      Арон Заави
      1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 09:06
        Нам то он не нужен. Нужно убрать НАТО из Турции, обезопасив южный фланг. Пусть будет сам свой. Это даже лучше.
        Zaurbek
      2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:08
        Спасибо за щедрость wink
        pvv113
      3. Пленник (Айрат) Сегодня, 09:48
        laughing И вот после этого предложения возникают сомнения.
        Пленник
      4. tekinoral (Metin) Сегодня, 09:53
        Турция испугалась после угрозы Израиля, Северного Кипра и Египта что нападут на Турцию!И по тому и хочет в БРИКС
        tekinoral
    3. poquello (poquello) Сегодня, 10:06
      Цитата: pvv113
      Эрдоган, похоже, готовится к давлению со стороны штатов

      да обиделся, конгресс сша игрушек не даёт
      poquello
  3. собаковод Сегодня, 08:34
    Почему бы и нет? Дополнительная площадка для контактов.
    собаковод
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:35
    Эрдоган энергичен и амбициозен. Не самый "удобный" для России сосед, с имперскими амбициями и неспокойной внутренней обстановкой.
    Горный стрелок
  5. igorra (Игорь) Сегодня, 08:36
    Проливы нам сначала, потом мы подумаем о вступлении. И никак иначе!
    igorra
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 08:42
    Может быть и сшу туда принять??? fool fool fool
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  7. лысова (владимир) Сегодня, 08:43
    БРИКСТ - так, в дальнейшем и алфавита не хватит, что даже очень не плохо, скромно говоря.
    лысова
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:52
      Привет Владимир soldier
      Есть такой эффект, что если организация, клуб. объединение не расширяется перспектив на развитие и сохранение у неё не много.
      Да неудобный, стремный сосед и "партнёр", но страна крупная, сильная .... пусть побудет рядом, не к себе домой зовём, под общий надзор т.с.
      rocket757
      1. лысова (владимир) Сегодня, 09:07
        Привет Виктор. Тоже об этом размышлял. От Турции из истории и по сей день всего можно ожидать. А когда она будет в одной упряжке с экономиками стран входящих в организацию, то и в какой то степени, будет зависима, да и что у неё на уме - будет более понятно.
        лысова
    2. Гуру (Олег) Сегодня, 08:55
      Потом переименуют в какой нибудь Йоханнесбургский альянс. Но идея здоровая т.к. ВТО трещит по швам.
      Гуру
      1. лысова (владимир) Сегодня, 09:14
        Вывеска по фиг, главное совместное развитие и совместное противостояние в конец оборзевшему "гигимону" с его шавками. Только бы не скурвилась организация, как ООН и остальные , ступеньками ниже.
        лысова
  8. Gumma (Владимир) Сегодня, 08:54
    Незаметная работа идет в таких, с первого взгляда, мертворожденных альянсах. Мы тут шутим, шутим, а там — бац! — Турция просится под крыло Китая.
    Gumma
  9. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:07
    БРИКС - совещательный орган. Никаких решений он пока не принимает. Наличие в нём Турции, как минимум, не плохо. Чем больше возможностей мирного обсуждение проблем, тем лучше.
    Yrec
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 09:24
      Цитата: Yrec
      БРИКС - совещательный орган

      Это альтернатива МВФ и инфраструктурный банк БРИКС уже сейчас проводит довольно крупные проекты, которые по своим масштабам превосходят деятельность МВФ в странах БРИКС. Поэтому не удивительно, что Турция, а за ней и другие страны обделенные вниманием МВФ желают вступить в эту организацию. Но судя по тому, что сказал ВВП на пресс конференции Россия и возможно Индия в отношении присоединения Турции взяла тайм-аут, который необходим для решения проблем в Сирии.
      Vita VKO
  10. Masya Masya (Маня) Сегодня, 09:07
    Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в ближайших планах БРИКС не стоит вопрос увеличения количества участников альянса, но не исключил в перспективе расширения числа членов блока.

    иными словами... посмотрим на ваше поведение! wink
    Masya Masya
  11. Васян1971 (Василий) Сегодня, 09:21
    Ой, как интересна-а-а! Эроган фрондирует.
    Васян1971
  12. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:28
    Как я понимаю этот вопрос будут рассматривать представители стран участниц организации. Посчитают полезным примут, по крайней мере во вред уж точно не будет. Да и Новый банк развития (НБР) БРИКС пополнит свои средства (сегодня 100 млрд долларов).
    rotmistr60
  13. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:43
    Турция хочет в БРИКС. А хочет ли БРИКС Турцию?
    У кого есть деньги или стулья, всех примут, Брикс вполне себе мирная организация.... hi
    XXXIII
  14. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 10:24
    Надо пообещать Турции принять её в БРИКС после того, как она выйдет из НАТО laughing
    А потом, подобно "исключительным", объяснить, что обещанного три года ждут, а на четвёртый забывают за истечением срока исковой давности. laughing
    Стройбат запаса
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