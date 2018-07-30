Турция хочет в БРИКС. А хочет ли БРИКС Турцию?

Турция изъявила желание вступить в альянс БРИКС. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) еще 27 июля, пишет турецкое издание Hurriyet Daily News.В своем обращении к лидерам стран БРИКС, Эрдоган заявил, что если альянс примет Турцию в свои ряды, то блок будет называться БРИКСТ. Выступая на пресс-конференции, Эрдоган добавил, что данное предложение "было тепло встречено членами БРИКС", так как Турция и эти пять стран, входящих в альянс, все вместе входят в G20. Он отметил, что предложение Турции о вступлении в альянс "особенно понравилось Китаю, который совсем не против этого."Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в ближайших планах БРИКС не стоит вопрос увеличения количества участников альянса, но не исключил в перспективе расширения числа членов блока. Российский лидер заявил, что хоть "организация открыта", но вопрос присоединения новых членов требует "дополнительной проработки".Группа БРИКС была основана в 2006 году. В нее входят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Саммит БРИКС проходил с 26 по 27 июля в Йоханнесбурге. В ходе встречи лидеры стран подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам десяти лет работы организации.