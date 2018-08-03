Су против МиГов в небе над Африкой

Африканский континент до сих пор расхлебывает последствия многовековой европейской колонизации. Несмотря на то, что в течение ХХ века практически все африканские территории, прежде находившиеся в статусе колоний, получили суверенитет, это не привело к стабилизации обстановки и прекращению войн и насилия в Африке. Границы, установленные колонизаторами, часто не учитывали этническое и конфессиональное своеобразие африканских стран. К этой причине примешивались и многочисленные социально-экономические проблемы молодых африканских государств. Поэтому постоянные вооруженные конфликты сопровождают всю современную историю континента. В африканских войнах всегда были задействованы если не наемники и инструкторы из развитых стран Европы, Азии, Америки, то, по крайней мере, зарубежное вооружение. Так было и в очередном вооруженном конфликте, вспыхнувшем в 1998 году между соседними странами – Эфиопией и Эритреей.Африканский Рог – регион, очень интересный в стратегическом отношении, который всегда был камнем преткновения европейских держав. Здесь имели свои колонии Великобритания, Франция, Италия, кроме того на особую политическую роль всегда претендовала Эфиопия – единственное африканское государство, так и не ставшее колонией. В 1890 г. побережье Красного моря, граничащее с Эфиопией, было колонизировано итальянцами и до 1941 г., когда итальянцы потерпели поражение от британских войск в Северо-Восточной Африке, здесь находилась итальянская колония Эритрея.С 1941 по 1952 гг. Эритрея управлялась британской военной администрацией, а затем была включена в состав Эфиопии на федеративной основе. Однако в 1962 г. император Эфиопии Хайле Селассие упразднил Федерацию Эфиопии и Эритреи. Таким поворотом событий были очень недовольны эритрейские националисты. С начала 1960-х гг. в Эритрее развернулась война за независимость. Действия эритрейских повстанцев особенно активизировались после революции в Эфиопии и упразднения монархии.В 1991 г. режим Менгисту Хайле Мариама в Эфиопии был свергнут, а в 1993 г. по итогам референдума была провозглашена независимость Эритреи. Однако многие споры между двумя странами так и не были к этому времени разрешены, поэтому отношения Эритреи и Эфиопии оставались крайне напряженными и неоднократно приводили к конфликтным ситуациям. Именно из-за спорных территорий в 1998 году между Эфиопией и Эритреей разгорелся масштабный вооруженный конфликт, продолжавшийся около двух лет и приведший к гибели более 120 тысяч человек. Причиной конфликта стал спор между двумя странами из-за небольшого (400 квадратных километров) района в междуречье рек Мэрэб и Тэкэзе и городка Бадме. Во время войны против режима Менгисту Хайле Мариама эта территория контролировалась эфиопскими и эритрейскими повстанцами совместно, а с 1991 г. фактически находилась вне и Эфиопии, и Эритреи. В конце концов, Эфиопия решила захватить район и ввела в 1997 г. на его территорию свои войска.6 мая 1998 года в Бадме прибыла группа эритрейских полицейских, перед которой была поставлена задача урегулировать спорную ситуацию с эфиопскими пограничниками. Но диалог не получился – эфиопы открыли по эритрейцам огонь и убили семь человек, включая командира полицейского отряда. На следующий день в Эритрее была объявлена мобилизация, а 12 мая 1998 г. эритрейские войска вторглись в Бадме и решительным ударом выбили оттуда эфиопские части. Конфликт быстро приобрел позиционный характер и стороны стали обмениваться сначала огнем из стрелкового оружия, а затем и огнем минометов и артиллерийских орудий.Межгосударственные и межнациональные войны в Африке очень часты, но конфликт Эфиопии и Эритреи 1998-2000 гг. был в своем роде уникальным. Дело в том, что решающую роль в разгоревшейся между двумя соседними странами войне играла авиация – по африканским меркам это действительно очень необычно, поскольку в большинстве войн на континенте сражаются лишь сухопутные вооруженные формирования. Военно-воздушные силы африканских государств никогда не отличались оснащенностью и боеспособностью, но Эфиопия и Эритрея в этом плане представляли собой определенные исключения.В свое время Эфиопию усиленно вооружал покровительствовавший режиму Менгисту Хайле Мариама Советский Союз. Пик поставок советской военной техники, включая и военные самолеты и вертолеты, пришелся на конец 1970-х гг., когда революционная Эфиопия противостояла соседнему Сомали. Только с ноября 1977 г. по январь 1978 г. СССР передал в Эфиопию оружие на сумму более 1 млрд долларов. До 1991 г. в Эфиопии постоянно находились советские военные советники и инструкторы, занимавшиеся подготовкой эфиопской армии и авиации. В период с 1975 по 1991 гг. в Эфиопии побывали 11 143 советских военных специалиста и советника, 79 граждан СССР, включая двух генералов, погибли во время войны с Сомали.Однако после свержения режима Менгисту Хайле Мариама Эфиопия взяла курс на сокращение вооруженных сил. Тем более, что эфиопский премьер-министр Мелес Зенауи был давним другом и соратником по повстанческой борьбе эритрейского президента Исайяса Афеворки. Серьезной ошибкой новой эфиопской власти было массовое преследование офицеров и генералов старого режима. Практически все они были арестованы и находились в тюрьмах, а назначенные на командные должности вчерашние повстанцы не обладали должным уровнем познаний в военном искусстве. Возможно, они были людьми смелыми и проверенными в боях, но знаний по оперативному руководству войсками им не хватало.Несмотря на то, что Эритрея намного меньше Эфиопии, она с самого начала провозглашения независимости уделяла огромное внимание строительству и укреплению своих вооруженных сил. Так, если расходы Эфиопии на оборону составляли 124 млн долларов в год, то Эритреи – 196 млн долларов в год. Однако, если говорить об авиации, то здесь Эфиопия явно превосходила Эритрею. ВВС Эфиопии к лету 1998 г. располагали 18 истребителями-бомбардировщиками МиГ-23БН, 10 истребителями МиГ-21МФ, 24 боевыми вертолетами Ми-24/35 и 22 транспортными вертолетами Ми-8. Кроме того, в распоряжении эфиопской военной авиации находились 12 транспортных самолетов: 6 Ан-12, 2 DHC-6, 4 модернизированных С-130В, а также 30 МиГ-21, использовавшихся на запасные части для находившихся в исправном состоянии самолетов.Военно-воздушные силы Эритреи к моменту начала войны имели на вооружении лишь 6 легких штурмовых самолетов Aermacchi MB-339FD. То есть, силы сторон в небе были просто несопоставимыми. Однако с самых первых дней конфликта Эритрея стала предпринимать максимальные усилия для укрепления своих военно-воздушных сил. Помимо нехватки самолетов, эритрейские ВВС столкнулись с отсутствием квалифицированных пилотов и авиационных техников. Решение этой проблемы было найдено традиционным для Африки способом – привлечением наемников. На службу в эритрейские ВВС преимущественно привлекались граждане Украины – бывшие офицеры и прапорщики советской военной авиации, оставшиеся после распада СССР без работы и нуждавшиеся в деньгах. У многих из них не оставалось иного выбора, кроме как предлагать свои услуги иностранным государствам.У Эфиопии всегда были особые отношения с Россией, поэтому российские военные специалисты из числа отставных офицеров ВВС и ПВО шли на службу в эфиопскую авиацию. Численность российских авиационных специалистов различного профиля, в годы войны находившихся в составе ВВС Эфиопии, оценивается некоторыми историками в 100 человек. Советником при ВВС Эфиопии с согласия МИД России был генерал-полковник Яким Иванович Янаков.Россия первое время продавала самолеты и Эфиопии, и Эритрее. Так, «Росвооружение» поставило запасные части и специалистов для ремонта эфиопских истребителей, а «Промэкспорт» подписал контракт с эфиопской стороной о поставках 6 истребителей Су-27СК и 2 Су-27УБ. МАПО «МиГ» подписало контракт с Эритреей на поставку восьми истребителей МиГ-29 и двух МиГ-29УБ. Эритрея также закупила восемь Су-25 в Грузии и 6 «спарок» Миг-21УМ на Украине. Кроме того, Эфиопия приобрела у России 4 боевых вертолета Ми-24 и 8 транспортных Ми-8, а Эритрея купила 4 Ми-17. Таким образом, в небе над Африканским Рогом предстояло столкнуться двум клиентам российской оборонной промышленности. Эфиопы и эритрейцы воевали друг против друга русским оружием, опираясь на помощь со стороны инструкторов и специалистов – вчерашних собратьев по оружию в составе ВВС и ПВО СССР.Первые бои в воздухе начались уже в июне 1998 года. Так, 5 июня два эфиопских МиГ-23БН атаковали международный аэропорт в столице Эритреи Асмэре. Но эритрейской противовоздушной обороне удалось сбить один эфиопский самолет. Повторный рейд эфиопских МиГ-21МФ на военно-воздушную базу эритрейской армии также был плачевен для одного из эфиопских самолетов. Пилотировавший его полковник Беззабых Петрос попал в плен. Для эфиопской авиации это было настоящей катастрофой, поскольку после пленения полковника Петроса в составе ВВС Эфиопии остались лишь четыре опытных пилота, причем один из них был уже пожилым человеком. Еще 26 пилотов ВВС Эфиопии находились в заключении в эфиопских тюрьмах – они были арестованы после свержения Менгисту Хайле Мариама. Но вернуться на службу заключенные летчики были согласны лишь в том случае, если правительство принесло бы им официальные извинения и выплатило компенсацию за все семь лет, проведенные в тюрьмах.Но даже при таком раскладе Эфиопия имела очевидное преимущество в воздухе. Поэтому довольно быстро эфиопской авиации удалось завоевать господство в воздушном пространстве и перейти к практике нанесения ударов по эритрейским объектам на всей территории этой страны. В свою очередь, эритрейским ВВС так и не удалось нанести ни одного существенного удара по эфиопской территории. 14 июня 1998 г. при посредничестве США Эфиопия и Эритрея ввели взаимное эмбарго на атаки населенных пунктов с воздуха.Положение Эритреи спасала развитая система противовоздушной обороны, совершенствованию которой эритрейское руководство уделяло большое внимание еще в довоенный период. Так, эритрейские зенитчики вычисляли маршруты полетов эфиопской авиации и размещали на них зенитные установки. ПВО Эритреи сбили 6-8 самолетов и 3 вертолета ВВС Эфиопии, а один эфиопский самолет был захвачен эритрейцами вместе с экипажем.Достаточно быстро эритрейские летчики поняли, что преимущества Су-27 перед МиГ-29 по запуску ракет сводятся не к 10-секундной, а лишь к 1-2-секундной разнице. После этого эритрейское командование стало более активно применять боевую авиацию. 21 февраля 1999 года даже имела место засада двух эритрейских МиГ-29 на эфиопский Су-27, находившийся на боевом дежурстве. Пилот Су-27 выпустил ракету Р-27РЭ с дальности около 45 км, но в цель она не попала, поскольку эритрейский летчик сумел отвести свой самолет в сторону. Тогда пилот ВВС Эфиопии выпустил еще одну ракету с дальности 10 км, которая взорвалась вблизи эритрейского самолета, после чего последний начал снижаться. Но в ответ другой МиГ-29 ВВС Эритреи выпустил свою ракету по эфиопскому Су-27. Пилоту последнего удалось уйти, использовав разницу высот и сверхзвуковую скорость самолета.25 февраля 1999 года эфиопский Су-27, направленный на перехват двух эритрейских МиГ-29, собиравшихся атаковать сухопутные части эфиопской армии, уничтожил один эритрейский МиГ-29 и заставил второй самолет вернуться на базу. 26 февраля 1999 г. произошло еще одно воздушное сражение, транслировавшееся впоследствии по национальному телевидению Эфиопии. Самолету Су-27 ВВС Эфиопии, вступившему в бой с двумя эритрейскими МиГ-29, опять удалось двумя ракетами уничтожить один из эритрейских самолетов, после чего второй МиГ спешно повернул на базу.Таким образом, в воздушных сражениях над небом Эритреи было подтверждено превосходство самолета Су-27 над другими самолетами, использовавшимися ВВС Эритреи. Во многом, именно использование Су-27 позволило эфиопским ВВС защитить территорию своей страны от вероятных воздушных ударов эритрейской авиации. Три МиГ-29, находившиеся на вооружении ВВС Эритреи, были сбиты эфиопскими Су-27, причем последние не понесли каких-либо потерь. Интересно, что один из Су-27, сбивших эритрейский МиГ-29, пилотировала эфиопская женщина-пилот – капитан ВВС Эфиопии Топала.Несмотря на важность воздушных сражений, итог вооруженного конфликта 1998-2000 гг. все же зависел от действий сухопутных войск. Эфиопия, используя численное превосходство своих вооруженных сил, смогла одержать победу над Эритреей, вытеснив эритрейскую армию со спорных территорий. 12 мая 2000 г. эфиопская армия прорвала линию обороны эритрейцев, после чего в течении шести дней были разгромлены 12 эритрейских дивизий. 29 мая 2000 г. ВВС Эфиопии разбомбили главную базу ВВС Эритреи в Асмэре, а 18 июня 2000 г. страны заключили соглашение о прекращении огня. Впрочем, усилия Эфиопии оказались напрасными – международный арбитражный суд признал город Бадме, ставший символом противоборства двух стран, территорией Эритреи. Но для армий двух африканских государств война 1998-2000 гг. дала бесценный боевой опыт, а сторонним наблюдателям и аналитикам показала преимущества и недостатки российских боевых самолетов Су и МиГ.