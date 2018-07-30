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Кнутом и пряником: Ницой рассказала о введении украиноязычного режима в детском лагере
Приглашенная поработать в детском летнем лагере в качестве руководителя, украинская писательница Лариса Ницой ввела там украиноязычный режим. Ослушавшихся ее приказа подчиненных наказывала гривной.
В интервью украинским СМИ Ницой рассказала, что в лагерь, расположенный в Карпатах, приехало очень много русскоязычных детей. Говорили по-русски и несколько воспитателей.
По ее словам, многие воспитатели и вожатые указание начальницы восприняли в штыки, некоторые даже заявили, что ненавидят украинский язык. Тогда Ницой ответила, что любить или не любить – это личное дело каждого, но если сотрудники будут говорить с детьми на русском языке, то будут наказаны материально.
При этом писательница пояснила, что детям разрешила общаться между собой на любом языке, «но в публичном пространстве – в ходе выступлений, презентаций, при подготовке газеты и пр. – только на украинском.
Что же касается воспитателей, то некоторые из них поехали домой, «недосчитавшись к зарплате 500-600 гривен», добавила писательница.
Напомним, Лариса Ницой известна украинской общественности тем, что отстаивает украинский язык везде и при любых обстоятельствах. Так в конце прошлого года она потребовала от женщины-кассира говорить с ней на «мове», а когда та отказалась, бросила ей в лицо сдачу. В феврале писательницу разозлило «великое русское море и сплошной Тамбов» в киевском торговом центре Lavina. Ближе к лету она поскандалила с русскоговорящими проводниками поезда Киев-Запорожье.
А в июне Ницой умудрилась устроить скандал в СБУ. Придя в ведомство и услышав, что сотрудники разговаривают между собой на русском, она отчитала их и демонстративно покинула «контору», громко хлопнув дверью.
Кроме того, в июле писательница призвала украинские власти переименовать Российскую Федерацию в Московию, поскольку название «Русь» было «украдено» у украинского народа.
В интервью украинским СМИ Ницой рассказала, что в лагерь, расположенный в Карпатах, приехало очень много русскоязычных детей. Говорили по-русски и несколько воспитателей.
Тогда я сказала своим подчиненным: значит так, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке,приводит слова писательницы РИА Новости.
По ее словам, многие воспитатели и вожатые указание начальницы восприняли в штыки, некоторые даже заявили, что ненавидят украинский язык. Тогда Ницой ответила, что любить или не любить – это личное дело каждого, но если сотрудники будут говорить с детьми на русском языке, то будут наказаны материально.
При этом писательница пояснила, что детям разрешила общаться между собой на любом языке, «но в публичном пространстве – в ходе выступлений, презентаций, при подготовке газеты и пр. – только на украинском.
За это им давали дополнительные конфеты. То есть дети у нас поощрялись за выступления на украинском языке,отметила она.
Что же касается воспитателей, то некоторые из них поехали домой, «недосчитавшись к зарплате 500-600 гривен», добавила писательница.
Напомним, Лариса Ницой известна украинской общественности тем, что отстаивает украинский язык везде и при любых обстоятельствах. Так в конце прошлого года она потребовала от женщины-кассира говорить с ней на «мове», а когда та отказалась, бросила ей в лицо сдачу. В феврале писательницу разозлило «великое русское море и сплошной Тамбов» в киевском торговом центре Lavina. Ближе к лету она поскандалила с русскоговорящими проводниками поезда Киев-Запорожье.
А в июне Ницой умудрилась устроить скандал в СБУ. Придя в ведомство и услышав, что сотрудники разговаривают между собой на русском, она отчитала их и демонстративно покинула «контору», громко хлопнув дверью.
Кроме того, в июле писательница призвала украинские власти переименовать Российскую Федерацию в Московию, поскольку название «Русь» было «украдено» у украинского народа.
Использованы фотографии: страница Ларисы Ницой в Facebook
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