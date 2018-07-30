10:41 30 июля
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Кнутом и пряником: Ницой рассказала о введении украиноязычного режима в детском лагере

Приглашенная поработать в детском летнем лагере в качестве руководителя, украинская писательница Лариса Ницой ввела там украиноязычный режим. Ослушавшихся ее приказа подчиненных наказывала гривной.



В интервью украинским СМИ Ницой рассказала, что в лагерь, расположенный в Карпатах, приехало очень много русскоязычных детей. Говорили по-русски и несколько воспитателей.


Тогда я сказала своим подчиненным: значит так, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке,
приводит слова писательницы РИА Новости.

По ее словам, многие воспитатели и вожатые указание начальницы восприняли в штыки, некоторые даже заявили, что ненавидят украинский язык. Тогда Ницой ответила, что любить или не любить – это личное дело каждого, но если сотрудники будут говорить с детьми на русском языке, то будут наказаны материально.

При этом писательница пояснила, что детям разрешила общаться между собой на любом языке, «но в публичном пространстве – в ходе выступлений, презентаций, при подготовке газеты и пр. – только на украинском.

За это им давали дополнительные конфеты. То есть дети у нас поощрялись за выступления на украинском языке,
отметила она.

Что же касается воспитателей, то некоторые из них поехали домой, «недосчитавшись к зарплате 500-600 гривен», добавила писательница.

Напомним, Лариса Ницой известна украинской общественности тем, что отстаивает украинский язык везде и при любых обстоятельствах. Так в конце прошлого года она потребовала от женщины-кассира говорить с ней на «мове», а когда та отказалась, бросила ей в лицо сдачу. В феврале писательницу разозлило «великое русское море и сплошной Тамбов» в киевском торговом центре Lavina. Ближе к лету она поскандалила с русскоговорящими проводниками поезда Киев-Запорожье.

А в июне Ницой умудрилась устроить скандал в СБУ. Придя в ведомство и услышав, что сотрудники разговаривают между собой на русском, она отчитала их и демонстративно покинула «контору», громко хлопнув дверью.

Кроме того, в июле писательница призвала украинские власти переименовать Российскую Федерацию в Московию, поскольку название «Русь» было «украдено» у украинского народа.

Использованы фотографии: страница Ларисы Ницой в Facebook
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Комментарии 33

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  1. igorra (Игорь) Сегодня, 08:38
    Как же скучно тараканам в башке этой бабёнки.
    igorra
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 08:41
    Таких дальше будет ещё больше, и со временем за Русский язык там на улице начнут убивать! А Кремль молчит! Земли, наши земли нужно срочно отбирать назад! Хотя, с этой властью, как бы свое не потерять!!!!!!!!! '
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Чёрный Сегодня, 08:50
      Тетка реально в дурке лечилась безуспешно, а тут ее все обсуждают. laughing
      Чёрный
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:06
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      А Кремль молчит!

      спецназ туда послать?
      LSA57
      1. роман66 (роман) Сегодня, 09:26
        его уничтожили на Донбассе.....привет hi
        роман66
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:42
    Ну к голове этой деятельницы кастрюля насмерть приросла... Что называется, навовсе. И чего мы её обсуждаем? Тем интересных не осталось? Такие люди на Руси назывались "кликушами"...
    Горный стрелок
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:55
      Цитата: Горный стрелок
      Ну к голове этой деятельницы кастрюля насмерть приросла...

      Но для фото в фейсбуке она почему-то неуставной головной убор напялила , зрадница . wassat
      А если серьёзно : чего ещё можно было от этого майданутого существа ждать ? При смене режима - переобуется в прыжке , как и многие кастрюленосцы .
      bouncyhunter
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:07
        Цитата: bouncyhunter
        Но для фото в фейсбуке она почему-то неуставной головной убор напялила , зрадница

        Павлу hi
        такой?
        LSA57
  4. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 08:45
    Поганой метлой всех подобных оголтелых надо вымести с территории Украины.
    А лучше бы ещё и привлечь к строгой ответственности за разжигание розни между братскими народами.
    Ретвизан 8
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:09
      Цитата: Ретвизан 8
      Поганой метлой всех подобных оголтелых надо вымести с территории Украины.

      начинайте. диван не отпускает?
      LSA57
  5. mik0588 (Михаил) Сегодня, 08:46
    Отодрать барышню некому....но тока похохлятськиии
    mik0588
  6. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 08:47
    Когда же закончится на Украине время вот таких долбанных бандерлогов и бандерложниц?
    Ретвизан 8
    1. yehat (Сергей) Сегодня, 10:11
      не раньше, чем хамство будет считаться нормой.
      вся украинизация - сплошной парад нахрапистого хамства и наглости.
      вот недавно даже закоренелые укрофилы возмутились, какую жесть вставили в украинские учебники
      как их детям жить, воспитанным с детства очевидным бредом и что эти детишки будут делать?
      yehat
  7. Cottodraton (Николай) Сегодня, 08:50
    Стало быть "Ницой" - это фамилия чисто украинская))
    Cottodraton
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 08:54
      как и Попеску .
      чисто вукраинская фамильё.
      румыны правда не согласны , но кто их спрашивать то будет ?
      просто экспл
    2. Чёрный Сегодня, 09:36
      Цитата: Cottodraton
      Стало быть "Ницой" - это фамилия чисто украинская))

      Ну да...Цой - корейская, а Ницой - не корейская.... wassat
      Чёрный
  8. сталевар Сегодня, 08:50
    Меня возмущает поведение нашего МИД -Лаврова. Такие действия украинских нациков никак не наказываются, а судя по тому что товарооборот между странами увеличился, да же поощряется.
    сталевар
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:12
      Цитата: сталевар
      Меня возмущает поведение нашего МИД -Лаврова. Такие действия украинских нациков никак не наказываются, а судя по тому что товарооборот между странами увеличился, да же поощряется.

      Кто Лавров и кто там.... На каждый не понятно кто МИД должен реагировать???????? может Лавров ещё в ВО должен реагировать???? МОСХ включите.
      Лавров МИНИСТР. а кто она?
      LSA57
  9. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 08:51
    "За это им давали дополнительные конфеты. То есть дети у нас поощрялись за выступления на украинском языке". А конфеты - это кариес и диабет. Вывод: говори по-русски, здоровее будешь.
    zapfen
  10. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 08:52
    В своей любви к украинской мове хочет Фарионшу переплюнуть?
    Ретвизан 8
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:16
      Цитата: Ретвизан 8
      В своей любви к украинской мове хочет Фарионшу переплюнуть?

      а клячка чё молчит laughing
      LSA57
  11. инженерный (Виктор) Сегодня, 09:12
    Тогда я сказала своим подчиненным: значит так, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке,
    У этой "панадуськи" тараканы в голове строем факельные шествия устраивают. Кровать в палате №6 уже пылью покрылась в ожидании своей хозяйки.
    инженерный
  12. Masya Masya (Маня) Сегодня, 09:18
    если сотрудники будут говорить с детьми на русском языке, то будут наказаны материально.

    интересно просто... а это "материально" куда дела? себе в карман? али на...
    дополнительные конфеты

    потратилась? recourse
    Masya Masya
  13. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:19
    Интересно, а определение "писательница" как к ней относится? Она что-нибудь написала? Исключая надписи на мове на заборе.
    Yrec
  14. Лесс Сегодня, 09:24
    А в июне Ницой умудрилась устроить скандал в СБУ. Придя в ведомство и услышав, что сотрудники разговаривают между собой на русском, она отчитала их и демонстративно покинула «контору», громко хлопнув дверью.
    Вот это, наверное, был шок. Причём и для СБУ тоже. Это ж надо, посторонние в помещении, а они на русском языке общаются... Провал...
    Лесс
  15. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:34
    За это им давали дополнительные конфеты
    Прививать любовь к украинскому языку запретами говорить по русски и конфетами за украинский - странная методика. Хотя от этой фанатичной националистки можно было ожидать и чего-нибудь по радикальнее. У тетки на фоне русофобии давно крышу снесло и причем полностью. Как только еще земля носит таких "патриотов"?
    rotmistr60
  16. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:34
    Кнутом и пряником:
    В данном случае только святая инквизиция может помочь выправить дела вна Украине, цивилизованные методы тут не подходят.....аминь am
    XXXIII
  17. vit357 Сегодня, 09:40
    Дай дураку стеклянный член - он его разобьёт и порежется.Так деградировать на государственном уровне за 25 лет?Я теперь понимаю президента Гондураса,когда он обижается на сравнение Гондураса и Украины)))Смех творогам!
    vit357
  18. Sadko88 (Старший) Сегодня, 09:52
    А у неё предки не корейцы часом? Ни Цой
    Sadko88
  19. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 10:07
    Ну и что? Очередной высер на хохлотему.
    Нормаль ок
  20. TAMBU (tambu) Сегодня, 10:09


    Это разве ТРЭшак?? Вот вам прелюбопытнейшее видео..."детский лагерь"...

    и закрытие



    В этом видео "прекрасно" все...
    TAMBU
  21. denk20 (Денис) Сегодня, 10:15
    Ей в Мариуполь приехать нужно на День Металлургов. Быстро мову забудет. Ибо размеры синяков под глазами расскажут, что принуждать кого-то к чему-то не всегда получается без последствий.
    denk20
  22. Sadko88 (Старший) Сегодня, 10:26
    Тот редкий случай когда кореец не на тех поставил... Обычно эти ребята отличные карьеристы. Нет лучьших подчинённых чем они и нет сложнее начальства из них. И собутыльники хорошие :)
    Sadko88
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