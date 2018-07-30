10:41 30 июля
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Почему «русские расисты» не отправляют в космос чернокожих? НАСА обещало разобраться

Вопрос, заданный руководителю американского космического агентства (НАСА) во время мероприятия в Центре стратегических и международных исследований, поставил его в тупик, пишет РИА Новости.

А звучал он так: не существует ли у русских запрета на отправку в космос чернокожих астронавтов (космонавтов)? Ведь с 2011 года, после того как была свернута программа шаттлов и доставкой астронавтов на МКС стала заниматься Россия, на орбите не побывал ни один афроамериканец.




Вопрос оказался неожиданным для директора НАСА. Он ответил, что ни о чем подобном не слышал. При этом обещал разобраться в этом вопросе. Однако каким образом, не пояснил. В самом деле, не будет же он отправлять в Роскосмос официальные запросы. Хотя… Впрочем, и неважно: глава агентства и без запросов знает наверняка, что в России ничего подобного не существует.

Почему же тогда он сразу не озвучил «свое знание»? Видимо, потому, что тогда бы ему пришлось рассказать, а всё-таки, почему в космос уже 7 лет отправляются астронавты лишь с белым цветом кожи. Ведь этот вопрос находится в исключительной компетенции НАСА.

Директору также обязательно бы припомнили случай с чернокожей Джанетт Эппс, которая должна была стать первой афроамериканкой, побывавшей на МКС. Ее отстранили от полета практически перед стартом. Вместо нее полетела белокожая Ауньон-Ченселлор. Разъяснений от НАСА по этому поводу не последовало. Зато брат чернокожей Эппс, не долго думая, обвинил американское космическое агентство в расовых предрассудках.

Теперь становится понятным расплывчатый ответ директора НАСА. Ему проще было сделать вид, что проблемы в России. Ведь все же знают, что чернокожих граждан в РФ – «кот наплакал», значит, именно там и процветает расизм.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 57

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  1. роман66 (роман) Сегодня, 09:31
    а еще надо защитить права геев в космосе
    роман66
    1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 09:35
      Цитата: роман66
      а еще надо защитить права геев в космосе

      "- Огласите весь список ! Пожалуйста !"
      прав геев в космосе !
      Так не только астронавтами, но и туристами не доставили на орбиту ! Неужели даже у Обамы нет денег на такой полёт ?
      Starover_Z
      1. Татьяна Сегодня, 09:37
        Почему «русские расисты» не отправляют в космос чернокожих? НАСА обещало разобраться

        Интересно, сколько бессовестным журналистам платят за их политические провокации? Наверное, много! Только в конце концов они плохо свою карьеру заканчивают.
        Татьяна
        1. Чёрный Сегодня, 09:41
          Цитата: Татьяна
          Интересно, сколько бессовестным журналистам платят за их политические провокации?

          Платят по разному, но торг, по видимому, начинается с тридцати серебряников smile
          Чёрный
          1. Например Сегодня, 09:51
            Матрасы негров в автобусы не пускали, а мы в космос. wassat
            Ну де.билы, как говорил Задорнов.
            Например
            1. Boogeyman (Энди) Сегодня, 10:01
              Цитата: Например
              Ну де.билы, как говорил Задорнов.

              А почему у этих "де.билов" нобелевских лауреатов больше чем во всех остальных странах вместе взятых, Задорнов вам не говорил? А вот у умной России всего два за всю историю, да и то с натяжкой. Может быть просвещаться у Задорнова было не самой лучшей идеей? wassat
              Boogeyman
              1. neri73-r Сегодня, 10:07
                Цитата: Boogeyman
                Цитата: Например
                Ну де.билы, как говорил Задорнов.

                А почему у этих "де.билов" нобелевских лауреатов больше чем во всех остальных странах вместе взятых, Задорнов вам не говорил? А вот у умной России всего два за всю историю, да и то с натяжкой. Может быть просвещаться у Задорнова было не самой лучшей идеей? wassat

                Двойные стандарты! Кто придумал премию, тот и награждает.......своих! А мы им явно не свои! hi И Задорнов тут не причём.
                neri73-r
                1. Boogeyman (Энди) Сегодня, 10:12
                  Цитата: neri73-r
                  войные стандарты! Кто придумал премию, тот и награждает.......своих!

                  Ну они же не просто так награждают, там еще очень подробно расписывают за что наградили. Единственная "мутная" премия это так называемая "премия мира" или как там ее, ту которую Обама в общем заполучил. К другим номинациям у меня претензий нет.
                  Boogeyman
                  1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 10:17
                    А премия по литературе - не мутная?
                    мордвин 3
              2. роман66 (роман) Сегодня, 10:08
                нобелевка - политический инструмент, не показатель ничего!
                роман66
              3. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 10:11
                Цитата: Boogeyman
                А почему у этих "де.билов" нобелевских лауреатов больше чем во всех остальных странах вместе взятых

                Вы считаете что Буш-младший и Обама нормальные нобелевские лауреаты?
                Цитата: Boogeyman
                А вот у умной России всего два за всю историю, да и то с натяжкой.

                Списочек предоставте....и про натяжку незабудте....
                nPuBaTuP
                1. Boogeyman (Энди) Сегодня, 10:21
                  Цитата: nPuBaTuP
                  Вы считаете что Буш-младший и Обама нормальные нобелевские лауреаты?

                  Нет не считаю! Я считаю это дискредитация нобелевки, вообще эту номинация давно следовало отменить, тем более в "оригинале" ее не было, ее если я не ошибаюсь ввели уже после смерти Нобеля. Но факт в том что конкретные достижения в таких областях как физика, математика и тд есть, и они получают заслуженные награды. hi
                  Boogeyman
              4. -ш- (Саша) Сегодня, 10:19
                куплено...вспомнить надо (или почитать) как Менделееву давали премию...еле еле посмертно дали, а его таблица это реальный прорыв в науке ....а вот всяким вшивым открытиям по надавали дай боже премий, да и в СССР все открытия в основном оставались в СССР, поэтому наших и не слышно там...есть много спорных лауреатов, особенно в компьютерной, химической и физической отраслях...если у нас все такие недалёкие как в космос полетели, как луноход удалось заставить ездить по луне дистанционно...примеров куча,как страна за железным занавесом просто не показывала то что изобрела
                -ш-
              5. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 10:27
                Цитата: Boogeyman
                Цитата: Например
                Ну де.билы, как говорил Задорнов.

                А почему у этих "де.билов" нобелевских лауреатов больше чем во всех остальных странах вместе взятых, Задорнов вам не говорил? А вот у умной России всего два за всю историю, да и то с натяжкой. Может быть просвещаться у Задорнова было не самой лучшей идеей? wassat

                Не американцы на первом месте, а евреи:
                "Нация нобелевских лауреатов" https://news.jeps.ru/mneniya/evrei-nobelevskie-la
                ureatyi.html
                "«Нобелевская плотность» у еврейского народа составляет: 1 лауреат на 100 тыс. человек, в то время как, например, та же величина у Германии составляет: 1 лауреат на 1 млн человек. "
                Как любят говорить евреи: "Не каждый еврей гений, но каждый гений - еврей". laughing
                Кубик123
              6. Dali Сегодня, 10:31
                Цитата: Boogeyman
                Цитата: Например
                Ну де.билы, как говорил Задорнов.

                А почему у этих "де.билов" нобелевских лауреатов больше чем во всех остальных странах вместе взятых, Задорнов вам не говорил? А вот у умной России всего два за всю историю, да и то с натяжкой. Может быть просвещаться у Задорнова было не самой лучшей идеей? wassat

                Вы откуда такой ... вылезли ... из какой ... страны?

                Т.е. вы предлагаете нашей стране грабить и убивать по всему миру?! belay ... ну тогда конечно, учёный народ тащить со всего мира, ресурсов хватит ... но это только один момент.

                Ну а талантов в России всегда хватало, только вот, как уже здесь вам ответили, двойные стандарты ...

                Но даже в таких условиях не два нобелевских лауреата - здесь вы наглый врун!!!
                Хотя часть из них в америке - но это только подтверждает, за чей счёт живет америка.
                Нобелевские лауреаты по физике:
                1958 год ‑ Павел Черенков, Илья Франк и Игорь Тамм, премия за открытие и истолкование "эффекта Черенкова".
                1962 год ‑ Лев Ландау, премия за основополагающие теории конденсированной материи, в особенности жидкого гелия.
                1964 год ‑ Николай Басов и Александр Прохоров, премия за фундаментальные работы в области квантовой электроники, приведшие к созданию генераторов и усилителей на основе принципа мазера‑лазера.
                1978 год ‑ Петр Капица, премия за фундаментальные изобретения и открытия в области физики низких температур.
                2000 год ‑ Жорес Алферов, премия за работы по получению полупроводниковых структур, которые могут быть использованы для сверхбыстрых компьютеров.
                2003 год ‑ Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург, премия за пионерский вклад в теорию сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей.
                2010 год ‑ Константин Новоселов и Андрей Гейм (выходцы из России, работающие в Великобритании) "за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена".

                Нобелевские лауреаты по химии:
                1956 год ‑ Николай Семенов, премия за исследования в области механизма химических реакций.
                1977 год ‑ Илья Пригожин (бельгийский и американский ученый, выходец из России) премия за исследования в области неравновесной термодинамики, в частности, теории диссипативных структур.

                Нобелевские лауреаты по физиологии и медицине:
                1904 год ‑ Иван Павлов, премия за работу по физиологии пищеварения, благодаря которой было сформировано более ясное понимание жизненно важных аспектов этого вопроса.
                1908 год — Илья Мечников, премия за труды по иммунитету.

                Нобелевские лауреаты по экономике:
                1971 год ‑ Саймон Кузнец (американский экономист, выходец из России) премия "за эмпирически обоснованное толкование экономического роста, которое привело к новому, более глубокому пониманию как экономической и социальной структуры, так и процесса развития".
                1973 год ‑ Василий Леонтьев (американский экономист российского происхождения), премия "за развитие метода "затраты — выпуск" и его применение к экономическим проблемам".
                1975 год ‑ Леонид Канторович, премия за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов.
                Dali
              7. Cottodraton (Николай) Сегодня, 10:39
                Может потому, что они их рисуют в огромных количествах. Особенно "голубей мира". Уж там то самые достойные)
                Cottodraton
          2. З.О.В. (Анатолий) Сегодня, 10:25
            ...не существует ли у русских запрета на отправку в космос чернокожих астронавтов (космонавтов)?

            Вот неумные люди. Они что не знают, что в России очень мало негров? Не набирается даже на одного. Если только дать гражданство американскому афроамериканцу и отправить его как русского, чтобы потрафить этой вечно недовольной "прогрессивной обЕСЧественности"
            З.О.В.
            1. abrakadabre (Valery) Сегодня, 10:32
              Если только дать гражданство американскому афроамериканцу и отправить его как русского, что потрафить этому вечно недовольной "прогрессивной обЕСЧественности"
              Если упомянутая общественность оплатит полет фигуранта на орбиту и обратно (дадада, это надо включить в ценник обязательно), почему бы и не отправить.
              Правда они и тогда найдут к чему прикопаться. Скажут что была дискриминация на орбите - не давали нажимать на любые кнопки, какие захочется.
              abrakadabre
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:06
          Цитата: Татьяна
          Интересно, сколько бессовестным журналистам платят за их политические провокации?

          а может не платят? натурой берут? laughing
          LSA57
    2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 09:38
      и я про тоже... почему решают только часть проблемы? где представители нетрадиционных?
      Почему их не отправляют? даешь радужный флаг в американском секторе МКС!!! laughing
      Masya Masya
      1. роман66 (роман) Сегодня, 09:39
        американский сектор переименовать в бар "голубая устрица"
        роман66
        1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 09:51
          Россияне не должны слушать штатовский дурдом и говорить ""афроамериканцы "".Они их угнетали сколько лет, а теперь толерастией страдают .Мы-то не угнетали! Негры----они и есть негры! !!!!
          Reptiloid
          1. роман66 (роман) Сегодня, 10:00
            не один я с вами согласен
            роман66
          2. Boogeyman (Энди) Сегодня, 10:07
            Цитата: Reptiloid
            Россияне не должны слушать штатовский дурдом и говорить

            Так "новость" вообще ниочем. Я не удивлюсь если это вообще журналисты раша тудей задали там такой вопрос. hi
            Boogeyman
            1. Dali Сегодня, 10:35
              Ну вы ... как только не пытаетесь серануть на Россию ... смотри задница и треснуть может ...
              Dali
          3. Хулио Хуренито Сегодня, 10:07
            В русском языке нет слова "афроамериканец" - есть слово НЕГР. Представитель до сих пор не переименованной по недосмотру толерастов негроидной расы.
            Хулио Хуренито
        2. петька слесарь (петр) Сегодня, 09:54
          Маня и Рома !
          А если полоссатые пи...станцы прислушаются к вашим призывам в части полного решения проблемы использования заднеприводных и смены колора на ихнем секторе МКС, то...?
          петька слесарь
          1. роман66 (роман) Сегодня, 09:58
            хотя бы посмеемся laughing
            роман66
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:04
      Цитата: роман66
      а еще надо защитить права геев в космосе

      и на луне и марсе
      Роману Привета hi
      LSA57
    4. neri73-r Сегодня, 10:05
      Цитата: роман66
      а еще надо защитить права геев в космосе

      Я согласен! Отправить всех геев, а вместе с ними и других извращенцев в космос!!!! ..............без посадочного модуля! wassat
      neri73-r
      1. abrakadabre (Valery) Сегодня, 10:34
        Я согласен! Отправить всех геев, а вместе с ними и других извращенцев в космос!!!! ..............без посадочного модуля!
        Можно и с посадочным. Колонизировать Луну. Кстати, а куда им потом жаловаться на дискриминацию - не дают дышать на Луне без скафандра?
        abrakadabre
    5. ghby (Андрей) Сегодня, 10:37
      Цитата: роман66
      а еще надо защитить права геев в космосе

      Ролик вспомнился:
      ghby
  2. Чёрный Сегодня, 09:32
    Бабамку надо на Марс отправить wassat...
    Чёрный
    1. Hottabych (Алексей) Сегодня, 09:36
      Да хоть на орбиту! Только, в один конец...
      Hottabych
  3. vit357 Сегодня, 09:33
    Феерично!А почему Россия не отправляет в космос израильтян?Тоже расизм?)))а окраинцев?Срочно нужны новые ссанкции)))
    vit357
    1. Felix99 (Феликс) Сегодня, 10:08
      Одной из национальностей в РФ являются украинцы, и их на МКС отправляют регулярно.
      МКС-1 Юрий Гидзенко
      МКС-4 Юрий Онуфриенко
      МКС-7 МКС-16 Юрий Маленченко
      МКС-17 Олег Кононенко
      МКС-23 МКС-24 Михаил Корниенко
      МКС-27 Андрей Борисенко
      ИТД
      Felix99
      1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 10:24
        Цитата: Felix99
        РФ являются украинцы

        Украинцы не национальность.. Хотя я помню у нас и казаков записывали в национальность..было дело.
        Украинец - гражданство. Национальность - русский,румын,болгарин и т.д.. Так можно в каждой области придумать национальность.. москвич,туляк.. или по местц проживания..уралец,байкалец.помор
        dvina71
        1. abrakadabre (Valery) Сегодня, 10:36
          В общепринятом понимании. я чистокровный украинец. И я с вами полностью согласен. laughing
          Парадокс? Не, образование...
          abrakadabre
  4. Комментарий был удален.
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:38
    При этом обещал разобраться в этом вопросе.
    Необходим еще один Мюллер с комиссией, чтобы выявить вину России теперь уже в рассизме по отношению к американским астронавтам, которых отбирает НАСА. Очевидно, русские хакеры уже побывали в компьютерах этого агентства и подправили по цвету кожи.
    rotmistr60
    1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 09:49
      "Партёры“ прекрасно усвоили уроки дедушки Геббельса - " Чем чудовищнее ложь, тем сильнее в неё верят." После Иракского хим. оружия можно ни чему не удивляться.
      Серж Горелый
  6. Sadko88 (Старший) Сегодня, 09:42
    Разве что Тимати запустить... laughing
    Sadko88
    1. abrakadabre (Valery) Сегодня, 10:37
      Можно ближайшего астронавта из баллончика покрасить в черный. Перед отправкой.
      abrakadabre
  7. solzh (Сергей) Сегодня, 09:42
    не существует ли у русских запрета на отправку в космос чернокожих астронавтов (космонавтов)?

    Они на западе свихнулись полностью на цвете кожи... Нет в России чернокожих космонавтов... Не было у России, за всю её историю, колоний в Африке и чернокожих рабов в Россию не завозили...
    solzh
    1. Цой (Влад) Сегодня, 10:06
      Цитата: solzh
      Они на западе свихнулись полностью на цвете кожи... Нет в России чернокожих космонавтов... Не было у России, за всю её историю, колоний в Африке и чернокожих рабов в Россию не завозили...


      Вопрос не в черных русских, а в том что РФ "типа" отказывает НАСА в доставке ИХ черных астронавтов.
      Цой
    2. Felix99 (Феликс) Сегодня, 10:11
      Рабов чернокожих завозили, и сразу делали из них дворян и генералов, дарили им деревни и крепостных. Какое унижение!
      Felix99
  8. С_Байкала (Александр) Сегодня, 09:42
    По технике безопасности цвет лица должен отличаться от цвета космоса.
    С_Байкала
  9. Felix99 (Феликс) Сегодня, 09:53
    Ответ: В РФ столько национальностей, что отправляя их на МКС в АЛФАВИТНОМ порядке, места в Союзе расписаны на годы вперед. Почему НАСА так не делает, странно. С точки зрения толерантности раньше было все в порядке, на первых кораблях НАСА отправило наиболее угнетаемое меньшинство - обезьян. СССР в погоне за толерантностью отправляло на орбиту мух дрозофил и инфузорий туфелек.
    Felix99
  10. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:58
    Почему «русские расисты» не отправляют в космос чернокожих?

    Ну и где мы их возьмём? Будем специально из Африки завозить, дабы на пин дос ников быть похожими? Перетопчетесь!!! yes
    К-50
  11. космонафт (космонафт) Сегодня, 10:02
    платите бабки,и русские хоть мартышку с обамой в космос отправят
    космонафт
    1. sib.ataman Сегодня, 10:35
      Не надо сразу за всю РФ решать, не по штату!
      sib.ataman
  12. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:09
    Надо предложить американцам отправить на МКС негра-трансгендера и толстую лесбиянку, чтобы закрыть этот животрепещущий вопрос. Причём: по всем направлениям. И пусть они там там в своём отсеке занимаются непотребством пару недель. Но за запуск взять +20% от обычной стоимости yes . За моральные издержки. Правда не знаю: кто и как их потом после приземления из капсулы доставать будет? Стрёмно даже смотреть на нихsad , а уж прикасаться... belay
    злой партизан
    1. abrakadabre (Valery) Сегодня, 10:39
      Правда не знаю: кто и как их потом после приземления из капсулы доставать будет? Стрёмно даже смотреть на нихsad , а уж прикасаться... belay
      А зачем их доставать? Прямо с капсулой и отдать в NASA. Пусть сами выковыривают. Все равно капсулы одноразовые. И я не думаю. что там что-то осталось секретного.
      abrakadabre
  13. ver_ (вера) Сегодня, 10:27
    Цитата: К-50
    Почему «русские расисты» не отправляют в космос чернокожих?

    Ну и где мы их возьмём? Будем специально из Африки завозить, дабы на пин дос ников быть похожими? Перетопчетесь!!! yes

    ..можно подумать сапожные щётки и вакса перевелись совсем у нас..
    ver_
  14. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:31
    Цитата: Чёрный
    Цитата: Татьяна
    Интересно, сколько бессовестным журналистам платят за их политические провокации?

    Платят по разному, но торг, по видимому, начинается с тридцати серебряников smile

    Цитата: Татьяна
    Почему «русские расисты» не отправляют в космос чернокожих? НАСА обещало разобраться

    Интересно, сколько бессовестным журналистам платят за их политические провокации? Наверное, много! Только в конце концов они плохо свою карьеру заканчивают.

    Сдаётся мне, что этим журналюга даж доплачивать за всякую фигню и провокации не надо. Такая у них работа, такая среда обитания вокруг, такой мейстрим!
    rocket757
  15. kpd (Константин) Сегодня, 10:31
    А сколько американских индейцев в отряде астронавтов NASA?
    kpd
  16. sib.ataman Сегодня, 10:33
    Лучше бы этот негроамериканец спросил у директора этого НАСА, почему в Арктике живут толко белые медведи и нет не бурых, не гризли. Может тоже расизм?
    sib.ataman
  17. сталевар Сегодня, 10:38
    Зачем писать такие статьи, а нам реагировать? Они там головой об косяк ударенные, и им надо по чаще напоминать - их место "палата№6".
    сталевар
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