10:39 30 июля
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Болгария опять ищет истребители. А что с покупкой Saab JAS 39 C/D Gripen?

Минобороны Болгарии объявило очередной тендер на поставку ВВС страны 16 новых или подержанных истребителей на замену парку устаревших советских МиГ-29, сообщает "Warspot" со ссылкой на иностранные СМИ. Необходимо отметить, что в прошлом году болгарское военное ведомство уже проводило тендер на поставку истребителей, в ходе которого объявило о приобретении восьми истребителей Saab Gripen, но видимо по каким-то причинам контракт был не завершен и что-то пошло не так.

Болгария опять ищет истребители. А что с покупкой Saab JAS 39 C/D Gripen?


Запрос на предоставление предложений направлено семи странам, сообщают в Минобороны Болгарии. София рассматривает поставку самолётов F-16, F/A-18 Super Hornet, Rafale, Gripen и Typhoon из США, Португалии, Израиля, Италии, Германии, Франции и Швеции. Выигравшая тендер страна будет обязана поставить в Болгарию 16 истребителей в два этапа по восемь самолетов. На первую партию военное ведомство Болгарии готово потратить $1,08 млрд., при чем в эту сумму планируется включить поставку наземного оборудования, подготовку пилотов и трёхлетнюю материально-техническую поддержку.


Напомним, что в ходе прошлогоднего тендера с участием Швеции, США и Португалии, а также Италии, выиграла Швеция, которая обязалась поставить восемь новых истребителей Saab JAS 39 C/D Gripen за сумму около 1 млрд левов (€510 млн). При этом США и Португалия совместно предлагали поставку восьми подержанных истребителей Lockheed Martin F-16A/B Block 15 за 1,5 млрд левов, а Италия - восемь подержанных Typhoon также за 1,5 млрд левов.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 14

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  1. TarasVE (Владимир) Сегодня, 10:00
    То есть Россию "братушки" не рассматривают на предмет поставки самолётов, а трубу провести к себе просят.Парадокс.
    TarasVE
    1. роман66 (роман) Сегодня, 10:03
      нет парадокса, халяву любят все, одного не пойму - нахрена им вообще самолеты?
      роман66
      1. TarasVE (Владимир) Сегодня, 10:07
        Ну у всех есть и у нас пусть будут.Такой похоже принцип. Опять же наверно генерал ВВС Болгарии тоже кушать хочет.
        TarasVE
        1. роман66 (роман) Сегодня, 10:12
          по этому принципу можно и не летать, 29х надолго хватит
          роман66
          1. TarasVE (Владимир) Сегодня, 10:15
            А как же откаты, сколько бабла надо переоборудование инфраструктуры и обучение персонала, это приличная кормушка.
            TarasVE
            1. роман66 (роман) Сегодня, 10:20
              ой, и не подумал я request при чем тут интересы государства, не о том я думаю....
              роман66
              1. TarasVE (Владимир) Сегодня, 10:23
                А от какого государства можно отбиться 16ю истребителями?
                TarasVE
                1. роман66 (роман) Сегодня, 10:30
                  нуу от прибалтов. причем всех вместе взятых
                  роман66
                  1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:37
                    А что будут делать остальные 15 истребителей?
                    Привет, Роман!
                    pvv113
    2. sib.ataman Сегодня, 10:14
      Эти "братушки" только когда им есть халява, а в остальном забугорные жополизы.
      sib.ataman
    3. AID.S Сегодня, 10:22
      Цитата: TarasVE
      То есть Россию "братушки" не рассматривают на предмет поставки самолётов, а трубу провести к себе просят.Парадокс.

      Разве? Парадокс был бы , если бы все было как раз наоборот.
      AID.S
  2. Pivot (Василий) Сегодня, 10:02
    Болгария купит то что ей скажут, скорее всего фантомы за 2000000$
    Pivot
  3. Sadko88 (Старший) Сегодня, 10:06
    Цитата: роман66
    нет парадокса, халяву любят все, одного не пойму - нахрена им вообще самолеты?

    И армия тоже. Самые бессмысленные вооруженные силы
    Sadko88
  4. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 10:07
    Предлагаю на эту сумму поставить болгарам 16 МиГ-21, раз уж МиГ-29 их не устраивают. "Балалайки" им привычнее laughing
    Стройбат запаса
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