Болгария опять ищет истребители. А что с покупкой Saab JAS 39 C/D Gripen?

Минобороны Болгарии объявило очередной тендер на поставку ВВС страны 16 новых или подержанных истребителей на замену парку устаревших советских МиГ-29, сообщает "Warspot" со ссылкой на иностранные СМИ. Необходимо отметить, что в прошлом году болгарское военное ведомство уже проводило тендер на поставку истребителей, в ходе которого объявило о приобретении восьми истребителей Saab Gripen, но видимо по каким-то причинам контракт был не завершен и что-то пошло не так.Запрос на предоставление предложений направлено семи странам, сообщают в Минобороны Болгарии. София рассматривает поставку самолётов F-16, F/A-18 Super Hornet, Rafale, Gripen и Typhoon из США, Португалии, Израиля, Италии, Германии, Франции и Швеции. Выигравшая тендер страна будет обязана поставить в Болгарию 16 истребителей в два этапа по восемь самолетов. На первую партию военное ведомство Болгарии готово потратить $1,08 млрд., при чем в эту сумму планируется включить поставку наземного оборудования, подготовку пилотов и трёхлетнюю материально-техническую поддержку.Напомним, что в ходе прошлогоднего тендера с участием Швеции, США и Португалии, а также Италии, выиграла Швеция, которая обязалась поставить восемь новых истребителей Saab JAS 39 C/D Gripen за сумму около 1 млрд левов (€510 млн). При этом США и Португалия совместно предлагали поставку восьми подержанных истребителей Lockheed Martin F-16A/B Block 15 за 1,5 млрд левов, а Италия - восемь подержанных Typhoon также за 1,5 млрд левов.