10:38 30 июля
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Ситуация в Сирии. В Тартусе состоялся парад в честь Дня ВМФ

В провинции Дараа был задержан 10-летний террорист-смертник. Парад, посвященный Дню ВМФ России, состоялся в порту Тартуса. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.

Ситуация в Сирии. В Тартусе состоялся парад в честь Дня ВМФ
Архивное фото

Сирийская армия готовится к крупномасштабной военной операции на северо-западе САР. В район Туркоманских гор (Латакия) прибыли свежие подразделения САА и проправительственных Национальных сил обороны (NDF). Ранее сообщалось, что участившиеся атаки непримиримой оппозиции угрожают безопасности мирного населения провинции. Предложение о добровольной сдаче оружия боевики проигнорировали.


В Тартусе состоялся военно-морской парад в честь Дня ВМФ России. В параде приняли участие подлодка «Колпино», МРК «Великий Устюг» и «Град Свияжск», тральщик «Турбинист», судно спецназначения «Кильдин», килекторное судно «КИЛ-158». Кроме того, над базой пролетели самолеты ВКС.

На протяжении суток не прекращались бои в провинции Дараа между правительственными войсками и формированиями, связанными с ИГ (группировка запрещена в РФ). Артиллерия САА обстреливала позиции исламистов на подступах к населенным пунктам Байт-Арра и Абидин, в то время как саперы занимались разминированием уже освобожденных территорий. К вечеру террористы попытались провести атаку на одно из подразделений САА, задействовав 10-летнего смертника, однако мальчик был задержан до того, как успел активировать взрывное устройство. Позднее сирийские снайперы уничтожили одного из полевых командиров ИГ.

Сирийская авиация нанесла несколько ударов по зонам дислокации подпольных групп ИГ, скрывающихся на территории провинции Эс-Сувейды. Точечные атаки пришлись по укреплениям исламистов близ города Аль-Кара.

Использованы фотографии: https://twitter.com/defence_blog
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Комментарии 2

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  1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:22
    Т.е планомерная, хотя и страшная работа!
    Только так и наводиться порядок и мир везде!
    Пусть в Сирии наступит МИР!
    rocket757
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:30
    Мозг ребенка,что чистая бумага, что хочешь то и пиши...
    parusnik
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