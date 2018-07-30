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Российские оружейники стали лучшими в конкурсе АрМИ-2018

Российские артиллеристы стали лучшими в конкурсе «Мастер-оружейник», который проводился в Пензенской области в рамках Армейских международных игр-2018, передает РИА Новости.

Российские оружейники стали лучшими в конкурсе АрМИ-2018


Как сообщили в пресс-центре соревнований, конкурс по ремонту гаубичной артиллерии прошел на полигоне «Учебный». Первое место заняла команда Пензенского артиллерийского инженерного института, представлявшая Российскую Федерацию.


На втором и третьем местах соответственно военнослужащие из Узбекистана и Казахстана.

Всего в конкурсе приняли участие 6 команд. Помимо указанных, свое мастерство продемонстрировали команды из Армении, Китая и Ирана.

Сообщается, что участники состязались в экстремальной буксировке поврежденной 122-мм гаубицы «Д-30А» с условного фронта на ремонтную базу и в выполнении самого ремонта орудия. В ходе эвакуации военнослужащим необходимо было преодолеть 4 км пути с водной преградой, косогором, курганом и участком зараженной местности. Задание считалось выполненным после контрольного выстрела из гаубицы.

Как пояснили в пресс-центре, данный конкурс является первым этапом соревнований «Мастер-оружейник». В течение этой недели будут также определены лучшие команды в состязаниях по ремонту РСЗО и зенитных установок. Кроме того, команды примут участие в комплексных эстафетах.

Использованы фотографии: Владимир Павловский/www.penzainform.ru
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Комментарии 18

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 11:24
    Российские оружейники стали лучшими
    Рад за наших ! Молодцы !
    Uncle Lee
    1. MPN (Павел) Сегодня, 11:33
      Поздравляю! good
      MPN
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:38
        Паша , Володя - привет ! hi drinks Выступили достойнейше , а значит и подготовились соответственно . Потому - результат закономерен . Присоединяюсь к поздравлениям в адрес России ! drinks
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:43
          Привет Паша! hi Я за любой кипишь за наших, только б не было войны. drinks
          MPN
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:56
            Так и не хотят русские войны , а вот Запад ... negative Есть два типа склада мышления : созидательный и разрушительный . Акценты ты сам знаешь где поставить , учитывая историю . drinks
            bouncyhunter
            1. MPN (Павел) Сегодня, 11:58
              Это да, вон выше ветка про Макейна пошла, я там акценты расставил... wink
              MPN
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:17
                А я эту ветку и трогать не стану , пожалуй ...
                bouncyhunter
                1. MPN (Павел) Сегодня, 12:19
                  Цитата: bouncyhunter
                  А я эту ветку и трогать не стану , пожалуй ...

                  Репортаж из психушки... wink
                  MPN
                  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:33
                    Цитата: MPN
                    Репортаж из психушки...

                    Паш , ну не могу не процитировать :
                    bouncyhunter
                    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:42
                      Цитата: bouncyhunter
                      Паш , ну не могу не процитировать :

                      good laughing
                      MPN
  2. макс702 (Максим) Сегодня, 11:25
    На дворе 21й век.. Видео где? Вроде эти соревнования проводятся для популяризации Армии , и соответственно картинка необходима..
    макс702
  3. Кирилл732017 Сегодня, 11:25
    Почему заметка называется российские оружейники? Нельзя назвать как есть-артиллеристы? Или автор не видит разницу?
    Кирилл732017
    1. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 11:40
      Потому, что это оружейники соревновались, а не артиллеристы.
      Игорь В
  4. bmv04636 (Баженов Максим Валерьевич ) Сегодня, 11:33
    А как тут то нытики про повышение пенсионного возраста не отметились то а?
    bmv04636
    1. Чёрный Сегодня, 11:35
      Цитата: bmv04636
      А как тут то нытики про повышение пенсионного возраста не отметились то а?

      За то ты отметился по существу laughing
      Чёрный
    2. артефакт (Андрей) Сегодня, 12:06
      Цитата: bmv04636
      А как тут то нытики про повышение пенсионного возраста не отметились то а?

      ещё не вечер
      артефакт
  5. ramzes1776 (Роман) Сегодня, 12:17
    Интересно, а представители из других стран тоже все курсанты военных училищ или рядовые контрактники из войск??? Зачем на такие соревнования команды будущих офицеров привлекать? У нас что профессионалов-контрактников в войсках нет? Одна показуха и "пыль в глаза" во всем.
    P.S. Я сам в своё время это училище закончил и основная масса выпускников отнюдь не в войсковые ремонтные подразделения идут, а на арсеналы и базы боеприпасов, а также в службу РАВ частей и соединений, где ВВТ РАВ отправляют на ремзаводы или непосредственно в войсках работают гражданские с предприятий и фирм.
    ramzes1776
    1. курвиметр (игорь) Сегодня, 12:59
      Из Казахстана контрактники.
      курвиметр
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