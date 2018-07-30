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Российские оружейники стали лучшими в конкурсе АрМИ-2018
Российские артиллеристы стали лучшими в конкурсе «Мастер-оружейник», который проводился в Пензенской области в рамках Армейских международных игр-2018, передает РИА Новости.
Как сообщили в пресс-центре соревнований, конкурс по ремонту гаубичной артиллерии прошел на полигоне «Учебный». Первое место заняла команда Пензенского артиллерийского инженерного института, представлявшая Российскую Федерацию.
На втором и третьем местах соответственно военнослужащие из Узбекистана и Казахстана.
Всего в конкурсе приняли участие 6 команд. Помимо указанных, свое мастерство продемонстрировали команды из Армении, Китая и Ирана.
Сообщается, что участники состязались в экстремальной буксировке поврежденной 122-мм гаубицы «Д-30А» с условного фронта на ремонтную базу и в выполнении самого ремонта орудия. В ходе эвакуации военнослужащим необходимо было преодолеть 4 км пути с водной преградой, косогором, курганом и участком зараженной местности. Задание считалось выполненным после контрольного выстрела из гаубицы.
Как пояснили в пресс-центре, данный конкурс является первым этапом соревнований «Мастер-оружейник». В течение этой недели будут также определены лучшие команды в состязаниях по ремонту РСЗО и зенитных установок. Кроме того, команды примут участие в комплексных эстафетах.
Как сообщили в пресс-центре соревнований, конкурс по ремонту гаубичной артиллерии прошел на полигоне «Учебный». Первое место заняла команда Пензенского артиллерийского инженерного института, представлявшая Российскую Федерацию.
На втором и третьем местах соответственно военнослужащие из Узбекистана и Казахстана.
Всего в конкурсе приняли участие 6 команд. Помимо указанных, свое мастерство продемонстрировали команды из Армении, Китая и Ирана.
Сообщается, что участники состязались в экстремальной буксировке поврежденной 122-мм гаубицы «Д-30А» с условного фронта на ремонтную базу и в выполнении самого ремонта орудия. В ходе эвакуации военнослужащим необходимо было преодолеть 4 км пути с водной преградой, косогором, курганом и участком зараженной местности. Задание считалось выполненным после контрольного выстрела из гаубицы.
Как пояснили в пресс-центре, данный конкурс является первым этапом соревнований «Мастер-оружейник». В течение этой недели будут также определены лучшие команды в состязаниях по ремонту РСЗО и зенитных установок. Кроме того, команды примут участие в комплексных эстафетах.
Использованы фотографии: Владимир Павловский/www.penzainform.ru
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