13:08 30 июля
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Маккейн предложил законодательно «защитить» НАТО от козней Трампа

Несмотря на тяжелую болезнь, сенатор-республиканец Джон Маккейн по-прежнему остается ярым противником Дональда Трампа. Теперь он хочет законодательно защитить НАТО от «козней» президента, пишет ресурс T-online.



В конце недели Маккейн представил в сенат законопроект, который бы сделал невозможным выход США из Североатлантического альянса. В разработке проекта приняли участие сторонники парламентария.


К сожалению, плохое отношение президента Трампа к нашим ближайшим союзникам вызвало сомнения в приверженности Америки трансатлантическому альянсу и ценностям нашей обороны,
говорится в заявлении сенатора.

Он отметил, что союзники по НАТО «служили друг другу в течение семи десятилетий, боролись и жертвовали в интересах мира, демократии, прав человека и верховенства права». Альянс, по его словам, сделал Соединенные Штаты «более безопасными и успешными», и до сих пор остается решающим фактором в обеспечении национальной безопасности США.

В свою очередь, соратник Маккейна Джек Рид пояснил, что закон стал необходим в связи с тем, что ранее Трамп подверг сомнению один из основных принципов альянса – коллективная самооборона как гарантия безопасности (ст. 5 Североатлантического договора).

Несмотря на свои грозные твиты и комментарии в соцсетях, Трамп остался без партийной поддержки в этом вопросе – последний раз сенат высказал свою поддержку Североатлантическому блоку 97 голосами против двух, добавил Рид.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 11:56
    боролись и жертвовали в интересах мира
    ,Жертвовали кем?
    демократии, прав человека и верховенства права»
    Права кого?
    MPN
    1. Чёрный Сегодня, 12:10
      Ни при одном президенте США (несмотря на неадекватность и тупость некоторых) Капитолий не принимал так много ограничивающих потенциальную невменяемость главы государства законов...) Вот что делает дурик с неуёмной инициативой.. laughing
      Чёрный
    2. роман66 (роман) Сегодня, 12:33
      права налево, естественно. и биться за это они будут до последнего араба!
      роман66
      1. MPN (Павел) Сегодня, 12:46
        Цитата: роман66
        до последнего араба!

        Последний араб.... what , надо его срочно найти и убить... sad
        MPN
        1. роман66 (роман) Сегодня, 12:50
          так. а что. думаешь. котики в Сирии делают. его и ищут!
          роман66
          1. MPN (Павел) Сегодня, 13:04
            Цитата: роман66
            так. а что. думаешь. котики в Сирии делают. его и ищут!

            Надеюсь..., хорошо маскируется..., избранный наверное, обладает некими способностями, боюсь он и воскресать умеет..., на до нашим туда с осиновым колом...
            MPN
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:59
    Махровому русофобу давно пора грехи замаливать, а он все неустанно борется с Трампом не забывая и Россию.
    законодательно защитить НАТО
    Странная ситуация - американские сенаторы хотят защитить НАТО от возможного выхода Сша из этой организации. Глупейшая ситуация.
    rotmistr60
    1. Boogeyman (Энди) Сегодня, 12:55
      Цитата: rotmistr60
      Махровому русофобу

      Можно подумать здесь на сайте про американски настроенные юзеры собрались... wassat
      В его не любви к СССР/России есть хотя бы логика, есть аргументация, а вот в России невзлюбили Америку лишь потому, что кое кто наверху решил что именно Америка в образе врага лучше всего отвлечет население от внутренних проблем. hi
      Boogeyman
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:05
    Несмотря на тяжелую болезнь, сенатор-республиканец Джон Маккейн
    ....Видимо, очень тяжелая болезнь..Белая горячка… Горячка белая… Кто больной? Я больной, Маргарит Львович… пардон, Лев Маргаритыч
    parusnik
  4. gukoyan (Igor) Сегодня, 12:12
    Маккейн ещё живой?
    Я думал он давно уже в могиле лежит, а тут ещё и умничать успевает.
    gukoyan
    1. Чёрный Сегодня, 12:20
      Цитата: gukoyan
      Маккейн ещё живой?

      Живой....Правда черепную коробку всю вычистили до стерильности... wassat
      Чёрный
    2. роман66 (роман) Сегодня, 12:34
      не уверен, что смерть его уймет или исправит
      роман66
    3. Арберес Сегодня, 12:57
      Цитата: gukoyan
      Маккейн ещё живой?

      Маккейну на грязную память.
      Еще живет на этом свете
      Один упоротый клиент.
      Одной ногой уже в могиле -
      Психиатрии пациент.
      Он во Вьетнаме "оторвался"-
      (Два самолета загубил)
      Был сбит Советскою ракетой
      И в плен к вьетконгу угодил.
      Он от контузии страдает,
      И надувает грозно брыли,
      Ему недавно, между - прочим
      Хирурги черепушку вскрыли!!!
      Пора уже остепенится,
      Его с косой старуха ждет!
      Не станет скоро русофоба-
      Мир с облегчением вздохнет. hi
      Арберес
  5. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 12:33
    Мозги у Макейна выскребли и что? Как Страшиле набили каким-то мусором?
    pafegosoff
  6. mihey Сегодня, 12:33
    боролись за верховенство и жертвовали миром, демократией, правами человека и правом

    вот так будет правильнее
    mihey
  7. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 12:33
    Этот трухлявый пень уже одной ногой в могиле, но не прекращает бесноваться laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
  8. vit357 Сегодня, 12:36
    "Он отметил, что союзники по НАТО «служили друг другу в течение семи десятилетий, боролись и жертвовали в интересах мира, демократии, прав человека и верховенства права».

    Если отбросить всю словесную шелуху,то НАТО - это оборонительный союз(на словах),а на деле они почему-то всё время обороняются на территории неНАТОвских стран,не вижу лучшей аналогии для НАТО чем вот эта:
    Шёл 1942 год.Немецкие войска упорно оборонялись под Москвой от нападения Красной Армии.Как-то так.
    vit357
  9. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 12:46
    Этот больной на голову сенатор , пожалуй принес вреда больше , своим вооруженным силам , чем потенциальный враг . И вывел из строя , целый авианосец ! laughing
    Коловрат Рус
    1. Boogeyman (Энди) Сегодня, 13:05
      Во первых, авианосец он из строя не вывел, взлетную палубу быстро очистили от обломков.
      Во вторых, он посадил самолет который был ПОДБИТ, при чем не куда то в поле... а на ПАЛУБУ АВИАНОСЦА.
      В третьих за войну во Вьетнаме он получил множество наград, а там у них они просто так не выдаются.
      В четвертых, как гласит истина, те кто не уважает чужих героев, тем более не уважает своих. Это я про вас. hi
      Boogeyman
  10. Ferdinant Сегодня, 13:04
    Упорный товарищ.
    Ferdinant
  11. Anchonsha (Anchonsha) Сегодня, 13:06
    Этот смердячий труп до сих пор воняет еще с вьетнамской войны. Однако понял, что без НАТО США будет никто. Да еще какую планку в благородстве помыслов задрал отводя роль этому агрессивному и подлому созданию сразу после Второй мировой войны. Западная Европа пока еще помнит войну, особенно немцы и не думаю, что НАТО долго еще продержится. У России появилось такое оружие, что даже думать страшно. Ну еще пробудет, пока не подохнут подобные Маккейну и не придут новые люди и лидеры
    Anchonsha
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