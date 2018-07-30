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Маккейн предложил законодательно «защитить» НАТО от козней Трампа
Несмотря на тяжелую болезнь, сенатор-республиканец Джон Маккейн по-прежнему остается ярым противником Дональда Трампа. Теперь он хочет законодательно защитить НАТО от «козней» президента, пишет ресурс T-online.
В конце недели Маккейн представил в сенат законопроект, который бы сделал невозможным выход США из Североатлантического альянса. В разработке проекта приняли участие сторонники парламентария.
Он отметил, что союзники по НАТО «служили друг другу в течение семи десятилетий, боролись и жертвовали в интересах мира, демократии, прав человека и верховенства права». Альянс, по его словам, сделал Соединенные Штаты «более безопасными и успешными», и до сих пор остается решающим фактором в обеспечении национальной безопасности США.
В свою очередь, соратник Маккейна Джек Рид пояснил, что закон стал необходим в связи с тем, что ранее Трамп подверг сомнению один из основных принципов альянса – коллективная самооборона как гарантия безопасности (ст. 5 Североатлантического договора).
Несмотря на свои грозные твиты и комментарии в соцсетях, Трамп остался без партийной поддержки в этом вопросе – последний раз сенат высказал свою поддержку Североатлантическому блоку 97 голосами против двух, добавил Рид.
В конце недели Маккейн представил в сенат законопроект, который бы сделал невозможным выход США из Североатлантического альянса. В разработке проекта приняли участие сторонники парламентария.
К сожалению, плохое отношение президента Трампа к нашим ближайшим союзникам вызвало сомнения в приверженности Америки трансатлантическому альянсу и ценностям нашей обороны,говорится в заявлении сенатора.
Он отметил, что союзники по НАТО «служили друг другу в течение семи десятилетий, боролись и жертвовали в интересах мира, демократии, прав человека и верховенства права». Альянс, по его словам, сделал Соединенные Штаты «более безопасными и успешными», и до сих пор остается решающим фактором в обеспечении национальной безопасности США.
В свою очередь, соратник Маккейна Джек Рид пояснил, что закон стал необходим в связи с тем, что ранее Трамп подверг сомнению один из основных принципов альянса – коллективная самооборона как гарантия безопасности (ст. 5 Североатлантического договора).
Несмотря на свои грозные твиты и комментарии в соцсетях, Трамп остался без партийной поддержки в этом вопросе – последний раз сенат высказал свою поддержку Североатлантическому блоку 97 голосами против двух, добавил Рид.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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